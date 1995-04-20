Breakout Channel ml

Indicador Crypto_Forex BREAKOUT CHANNEL para MT4, sem repintura.





- Este indicador pode ser usado como um sistema de negociação completo baseado em rompimentos de máximas/mínimas.

- Possui apenas 1 parâmetro - PROFUNDIDADE HISTÓRICA, que reflete o número de velas consideradas pelo indicador.

- Valores recomendados para o parâmetro PROFUNDIDADE HISTÓRICA: período D1 - 20 (um mês), H4 - 30 (uma semana), H1 - 24 (um dia).

- O BREAKOUT CHANNEL consiste em 3 linhas: Borda Máxima - preço máximo das últimas N velas (parâmetro PROFUNDIDADE HISTÓRICA), Borda Mínima - preço mínimo das últimas N velas (parâmetro PROFUNDIDADE HISTÓRICA), e Linha Média.

- O indicador pode ser usado em combinação com outros indicadores/padrões de Ação de Preço.

- Exemplos de uso do indicador BREAKOUT CHANNEL podem ser encontrados nas imagens.





