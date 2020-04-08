Breakout Channel ml
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.2
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex BREAKOUT CHANNEL pour MT4, sans refonte.
- Cet indicateur peut être utilisé comme système de trading complet basé sur les cassures hautes/basse.
- Il ne comporte qu'un seul paramètre : HYSTORY DEPTH, qui reflète le nombre de bougies prises en compte par l'indicateur.
- Valeurs recommandées pour le paramètre HYSTORY DEPTH : période D1 : 20 (un mois), H4 : 30 (une semaine), H1 : 24 (un jour).
- BREAKOUT CHANNEL se compose de 3 lignes : limite haute : prix maximum des N dernières bougies (paramètre HYSTORY DEPTH), limite basse : prix minimum des N dernières bougies (paramètre HYSTORY DEPTH), ligne médiane.
- L'indicateur peut être utilisé en combinaison avec d'autres indicateurs/modèles d'action des prix.
- Des exemples d'utilisation de l'indicateur BREAKOUT CHANNEL sont présentés sur les images.
// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.