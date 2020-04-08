Breakout Channel ml

Indicateur Crypto_Forex BREAKOUT CHANNEL pour MT4, sans refonte.





- Cet indicateur peut être utilisé comme système de trading complet basé sur les cassures hautes/basse.

- Il ne comporte qu'un seul paramètre : HYSTORY DEPTH, qui reflète le nombre de bougies prises en compte par l'indicateur.

- Valeurs recommandées pour le paramètre HYSTORY DEPTH : période D1 : 20 (un mois), H4 : 30 (une semaine), H1 : 24 (un jour).

- BREAKOUT CHANNEL se compose de 3 lignes : limite haute : prix maximum des N dernières bougies (paramètre HYSTORY DEPTH), limite basse : prix minimum des N dernières bougies (paramètre HYSTORY DEPTH), ligne médiane.

- L'indicateur peut être utilisé en combinaison avec d'autres indicateurs/modèles d'action des prix.

- Des exemples d'utilisation de l'indicateur BREAKOUT CHANNEL sont présentés sur les images.





