Create

Belirtilen parametrelerle gösterge oluşturur. Gösterge verilerini güncellemek ve almak için Refresh() ve GetData() yöntemlerini kullanın.

bool Create(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

int fast_ema_period,

int slow_ema_period,

int signal_period,

int applied

)

Parametreler

symbol

[in] Sembol.

period

[in] Zaman-dilimi (ENUM_TIMEFRAMES sayımının değerlerinden biri).

fast_ema_period

[in] Hızlı EMA periyodu.

slow_ema_period

[in] Yavaş EMA periyodu.

signal_period

[in] Sinyal çizgisi periyodu.

applied

[in] Uygulanan fiyat tipi veya tanıtıcı değer.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', gösterge oluşturulamadıysa 'false'.