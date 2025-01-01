DokümantasyonBölümler
Belirtilen parametrelerle gösterge oluşturur. Gösterge verilerini güncellemek ve almak için Refresh() ve GetData() yöntemlerini kullanın.

bool  Create(
   string           symbol,           // Sembol
   ENUM_TIMEFRAMES  period,           // Periyot
   int              jaw_period,       // Jaws (çene) periyodu
   int              jaw_shift,        // Jaws kaydırma değeri
   int              teeth_period,     // Teeths (diş) periyodu
   int              teeth_shift,      // Teeths kaydırma değeri
   int              lips_period,      // Lips (dudak) periyodu
   int              lips_shift,       // Lips kaydırma değeri
   ENUM_MA_METHOD   ma_method,        // Ortalama türü
   int              applied           // uygulanacak hacim türü
   )

Parametreler

symbol

[in]  Sembol.

period

[in]  Zaman-dilimi (ENUM_TIMEFRAMES sayımının değerlerinden biri).

jaw_period

[in]  Jaws (çene) periyodu.

jaw_shift

[in]  Jaws kaydırma değeri.

teeth_period

[in]  Teeths (diş) periyodu.

teeth_shift

[in]  Teeths kaydırma değeri.

lips_period

[in]  Lips (dudak) periyodu.

lips_shift

[in]  Lips kaydırma değeri.

ma_method

[in]  Ortalama periyodu (ENUM_MA_METHOD sayımının değerlerinden biri).

applied

[in]  Uygulanacak hacim tipi.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', gösterge oluşturulamadıysa 'false'.