CRadioButton

CRadioButton è una classe dei complessi controlli di RadioButton.

Descrizione

CRadioButton in se non è utilizzato; è utilizzato per la creazione di elementi CRadioGroup.

Dichiarazione

   class CRadioButton : public CWndContainer

Titolo

   #include <Controls\RadioButton.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CRadioButton

Metodi della Classe

Create

 

Create

Crea il controllo

Event handlers chart

 

OnEvent

Event handler per per tutti gli eventi chart

Proprietà

 

Testo

Ottiene/Imposta l'etichetta di testo, associata con il controllo

Color

Ottiene/Imposta il colore di etichetta di testo, associato al controllo

State

 

State

Ottiene/Imposta lo stato

Controlli dipendenti

 

CreateButton

Crea botoone

CreateLabel

Crea etichetta

Event handlers dei controlli Dependent

 

OnClickButton

"ClickButton" event handler (virtual)

OnClickLabel

"ClickLabel" event handler (virtual)

 