CRadioButton
CRadioButton è una classe dei complessi controlli di RadioButton.
Descrizione
CRadioButton in se non è utilizzato; è utilizzato per la creazione di elementi CRadioGroup.
Dichiarazione
class CRadioButton : public CWndContainer
Titolo
#include <Controls\RadioButton.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CRadioButton
Metodi della Classe
Create
Crea il controllo
Event handlers chart
Event handler per per tutti gli eventi chart
Proprietà
Ottiene/Imposta l'etichetta di testo, associata con il controllo
Ottiene/Imposta il colore di etichetta di testo, associato al controllo
State
Ottiene/Imposta lo stato
Controlli dipendenti
Crea botoone
Crea etichetta
Event handlers dei controlli Dependent
"ClickButton" event handler (virtual)
"ClickLabel" event handler (virtual)
Metodi ereditati dalla classe CObject
Metodi ereditati dalla classe CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
Metodi ereditati dalla classe CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide, Save, Load