CRadioButton 

CRadioButton

CRadioButton 是 RadioButton 复合控件之中的类。

描述

CRadioButton 自身无法使用, 它是用来创建 CRadioGroup 项目。

声明

   class CRadioButton : public CWndContainer

标称库文件

   #include <Controls\RadioButton.mqh>

继承体系

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CRadioButton

类方法

创建

 

创建

创建控件

图表事件处理器

 

OnEvent

所有图表事件的处理器

属性

 

文本

获取/设置控件关联的文本标签

Color

获取/设置控件关联的文本标签颜色

状态

 

状态

获取/设置状态

依赖控件

 

CreateButton

创建按钮

CreateLabel

创建标签

依赖控件事件处理器

 

OnClickButton

"点击按钮" 事件处理器 (虚函数)

OnClickLabel

"点击标签" 事件处理器 (虚函数)

 