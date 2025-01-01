CRadioButton
CRadioButton 是 RadioButton 复合控件之中的类。
描述
CRadioButton 自身无法使用, 它是用来创建 CRadioGroup 项目。
声明
class CRadioButton : public CWndContainer
标称库文件
#include <Controls\RadioButton.mqh>
继承体系
CRadioButton
类方法
创建
|
创建控件
|
图表事件处理器
|
所有图表事件的处理器
|
属性
|
获取/设置控件关联的文本标签
|
获取/设置控件关联的文本标签颜色
状态
|
获取/设置状态
|
依赖控件
|
创建按钮
|
创建标签
依赖控件事件处理器
|
"点击按钮" 事件处理器 (虚函数)
|
"点击标签" 事件处理器 (虚函数)
方法继承自类 CObject
方法继承自类 CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
方法继承自类 CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide, Save, Load