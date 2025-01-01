CRadioButton
La classe CRadioButton est une classe de contrôle complexe de RadioButton.
Description
La classe CRadioButton elle-même n'est pas utilisée, elle est utilisée pour la création des éléments de type CRadioGroup.
Déclaration
class CRadioButton : public CWndContainer
Titre
#include <Controls\RadioButton.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CRadioButton
Méthodes de Classe
Création
Crée le contrôle
Gestionnaires d'évènements graphiques
Gestionnaire d'évènement de tous les évènements graphiques
Propriétés
Retourne/Définit le texte de l'étiquette associée au contrôle
Retourne/Définit la couleur du texte de l'étiquette associée au contrôle
Etat
Retourne/Définit l'état
Contrôles dépendants
Crée un bouton
Crée une étiquette
Gestionnaires d'évènements des contrôles dépendants
Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "ClickButton"
Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "ClickLabel"
Méthodes héritées de la classe CObject
Méthodes héritées de la classe CWnd
Méthodes héritées de la classe CWndContainer
