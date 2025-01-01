DocumentationSections
La classe CRadioButton est une classe de contrôle complexe de RadioButton.

Description

La classe CRadioButton elle-même n'est pas utilisée, elle est utilisée pour la création des éléments de type CRadioGroup.

Déclaration

   class CRadioButton : public CWndContainer

Titre

   #include <Controls\RadioButton.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CRadioButton

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Crée le contrôle

Gestionnaires d'évènements graphiques

 

OnEvent

Gestionnaire d'évènement de tous les évènements graphiques

Propriétés

 

Texte

Retourne/Définit le texte de l'étiquette associée au contrôle

Color

Retourne/Définit la couleur du texte de l'étiquette associée au contrôle

Etat

 

Etat

Retourne/Définit l'état

Contrôles dépendants

 

CreateButton

Crée un bouton

CreateLabel

Crée une étiquette

Gestionnaires d'évènements des contrôles dépendants

 

OnClickButton

Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "ClickButton"

OnClickLabel

Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "ClickLabel"

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

Méthodes héritées de la classe CWnd

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

Méthodes héritées de la classe CWndContainer

Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide, Save, Load

 