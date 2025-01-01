ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CRadioButton 

CRadioButton

CRadioButton は RadioButton の複雑なコントロールのクラスです。

説明

CRadioButton 自体は使用されず CRadioGroup 項目の作成に使用されています。

宣言

  class CRadioButton : public CWndContainer

タイトル

  #include <Controls\RadioButton.mqh>

継承階層

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CRadioButton

クラスメソッド

Create

 

Create

コントロールの作成

チャートイベントハンドラ

 

OnEvent

全てのチャートイベントのハンドラ

プロパティ

 

Text

コントロールに関連付けられたラベルを取得/設定します。

Color

コントロールに関連付けられたラベルの色を取得/設定します。

State

 

State

状態を取得/設定します。

依存コントロール

 

CreateButton

ボタンを作成します。

CreateLabel

ラベルを作成します。

依存コントロールのイベントハンドラ

 

OnClickButton

「ClickButton」イベントハンドラ（仮想）

OnClickLabel

「ClickLabe」イベントハンドラ（仮想）

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

クラスから継承されたメソッド CWnd

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

クラスから継承されたメソッド CWndContainer

Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide, Save, Load

 