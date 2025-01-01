CRadioButton
CRadioButton は RadioButton の複雑なコントロールのクラスです。
説明
CRadioButton 自体は使用されず CRadioGroup 項目の作成に使用されています。
宣言
class CRadioButton : public CWndContainer
タイトル
#include <Controls\RadioButton.mqh>
継承階層
CRadioButton
クラスメソッド
Create
|
コントロールの作成
チャートイベントハンドラ
全てのチャートイベントのハンドラ
プロパティ
コントロールに関連付けられたラベルを取得/設定します。
コントロールに関連付けられたラベルの色を取得/設定します。
State
状態を取得/設定します。
依存コントロール
ボタンを作成します。
ラベルを作成します。
依存コントロールのイベントハンドラ
「ClickButton」イベントハンドラ（仮想）
「ClickLabe」イベントハンドラ（仮想）
クラスから継承されたメソッド CObject
クラスから継承されたメソッド CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
クラスから継承されたメソッド CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide, Save, Load