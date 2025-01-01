MQL5 ReferansıSabitler, Sayımlar ve YapılarNesne Sabitleri
- Nesne Tipleri
- Nesne Özellikleri
- Nesne Bağlama Yöntemleri
- Çizelge köşesi
- Nesnelerin Görünürlükleri
- Elliott Dalga Seviyeleri
- Gann Nesneleri
- Web Renkleri
- Wingdings
Nesne Sabitleri
Fiyat çizelgesinde oluşturulabilecek ve görüntülenebilecek 44 grafiksel nesne bulunmaktadır. Nesnelerle çalışmak için geliştirilmiş tüm sabitler 9 gruba bölünür:
- Nesne tipleri – grafiksel nesnelerin tanıtıcıları;
- Nesne özellikleri – grafiksel nesnelerin özelliklerinin alınması ve ayarlanması;
- Nesne tutturma yöntemleri – çizelgede nesnenin konumlandırılması için gereken sabitler;
- Tutturma köşesi – nesnenin üzerinde konumlandırılacağı çizelge köşesi;
- Nesnelerin görünürlüğü – bir nesnenin görünür olduğu zaman aralığının ayarlanması;
- Elliot Dalga Seviyeleri – dalga dereceleme işaretleri;
- Gann nesneleri – Gann yelpazesi ve Gann ızgarası için trend sabitleri;
- Web renkleri – ön tanımlı web renklerinin sabitleri;
- Wingdings – Wingdings yazı tipi karakterlerinin kodları.