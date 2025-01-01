DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıSabitler, Sayımlar ve YapılarNesne Sabitleri 

Nesne Sabitleri

Fiyat çizelgesinde oluşturulabilecek ve görüntülenebilecek 44 grafiksel nesne bulunmaktadır. Nesnelerle çalışmak için geliştirilmiş tüm sabitler 9 gruba bölünür: