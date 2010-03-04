Kinetix Momentum Adapt
- Эксперты
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Alexandre Vincent TraberРазработчик алгоритмических торговых систем, создающий советники для MetaTrader 5.Опыт изучения торговли сырьевыми товарами, применённый к системным стратегиям по Forex, золоту/серебру и индексам. Основной фокус — надёжные, протестированные на оптимизации роботы со сглаженной кривой доходности, а не
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Kinetix Momentum Adapt — самонастраивающийся трендовый советник для золота. Он измеряет рыночный моментум на каждой закрытой свече и перестраивает собственную скользящую среднюю в реальном времени, оставаясь быстрым в сильных трендах и спокойным в затишье.
Обзор Kinetix Momentum Adapt торгует XAUUSD на M30. Все входы и выходы принимаются строго по закрытию свечи, без внутрисвечных триггеров и отложенных ордеров. Система сравнивает недавний моментум с более долгосрочным эталонным моментумом, чтобы непрерывно изменять период адаптивной скользящей средней, затем торгует пересечение цены и MA.
Как это работает
- На каждой новой свече моментум измеряется как изменение цены за N свечей, усреднённое по короткому и более длинному эталонному периоду.
- Соотношение краткосрочного и эталонного моментума масштабирует период скользящей средней вокруг базового значения (быстрее при высоком моментуме, медленнее при низком).
- Бычье пересечение цены выше адаптивной MA, подтверждённое положительным моментумом, открывает покупку. Медвежье пересечение с отрицательным моментумом открывает продажу.
- Стоп-лосс и тейк-профит устанавливаются на основе ATR в момент открытия сделки.
- Позиции также закрываются досрочно при обратном пересечении цены и MA на закрытии свечи.
- Риск на сделку рассчитывается в процентах от капитала и переводится в объём лота на основе ATR-дистанции стопа.
Параметры
- Magic Number (магический номер)
- Риск на сделку в процентах
- Множитель ATR для стоп-лосса
- Множитель ATR для тейк-профита
- Период ATR
- Период моментума
- Период усреднения моментума
- Эталонный период моментума
- Базовый период MA
- Минимальный период MA
- Максимальный период MA
- Минимальный профит-фактор оценки
- Максимальная просадка оценки, %
- Минимальное число сделок оценки
- Вес R2 оценки
- Вес наклона оценки
- Штраф за расхождение оценки
- Штраф за асимметрию оценки
- Штраф индекса Ulcer оценки
- Вес MAR оценки
- Вес бонуса за число сделок оценки
Система оценки оптимизации Kinetix Momentum Adapt включает встроенную систему оценки против переподгонки. Она дисквалифицирует любой прогон с отрицательной прибылью, низким профит-фактором, чрезмерной просадкой или слишком малым числом сделок, затем ранжирует оставшиеся по гладкости кривой капитала (R²), скорости прибыли, эффективности капитала (коэффициент MAR) и надёжности числа сделок, со штрафами за нестабильность между первой и второй половиной теста, концентрацию прибыли в одной сделке и глубину/длительность просадки (индекс Ulcer). Установите критерий оптимизации на Custom max.
Рекомендуемая настройка XAUUSD, M30, ECN-брокер с низким спредом, рекомендуется VPS для стабильного исполнения на закрытии свечи.
Скриншоты Пример реального счёта и рекомендуемые настройки параметров приложены ниже.
Отказ от ответственности Прошлые результаты не гарантируют будущих. Протестируйте на демо-счёте перед использованием на реальном счёте. Торговля сопряжена с риском потери средств.