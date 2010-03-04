Kinetix Momentum Adapt — самонастраивающийся трендовый советник для золота. Он измеряет рыночный моментум на каждой закрытой свече и перестраивает собственную скользящую среднюю в реальном времени, оставаясь быстрым в сильных трендах и спокойным в затишье.

Обзор Kinetix Momentum Adapt торгует XAUUSD на M30. Все входы и выходы принимаются строго по закрытию свечи, без внутрисвечных триггеров и отложенных ордеров. Система сравнивает недавний моментум с более долгосрочным эталонным моментумом, чтобы непрерывно изменять период адаптивной скользящей средней, затем торгует пересечение цены и MA.

Как это работает

На каждой новой свече моментум измеряется как изменение цены за N свечей, усреднённое по короткому и более длинному эталонному периоду. Соотношение краткосрочного и эталонного моментума масштабирует период скользящей средней вокруг базового значения (быстрее при высоком моментуме, медленнее при низком). Бычье пересечение цены выше адаптивной MA, подтверждённое положительным моментумом, открывает покупку. Медвежье пересечение с отрицательным моментумом открывает продажу. Стоп-лосс и тейк-профит устанавливаются на основе ATR в момент открытия сделки. Позиции также закрываются досрочно при обратном пересечении цены и MA на закрытии свечи. Риск на сделку рассчитывается в процентах от капитала и переводится в объём лота на основе ATR-дистанции стопа.

Параметры

Magic Number (магический номер)

Риск на сделку в процентах

Множитель ATR для стоп-лосса

Множитель ATR для тейк-профита

Период ATR

Период моментума

Период усреднения моментума

Эталонный период моментума

Базовый период MA

Минимальный период MA

Максимальный период MA

Минимальный профит-фактор оценки

Максимальная просадка оценки, %

Минимальное число сделок оценки

Вес R2 оценки

Вес наклона оценки

Штраф за расхождение оценки

Штраф за асимметрию оценки

Штраф индекса Ulcer оценки

Вес MAR оценки

Вес бонуса за число сделок оценки

Система оценки оптимизации Kinetix Momentum Adapt включает встроенную систему оценки против переподгонки. Она дисквалифицирует любой прогон с отрицательной прибылью, низким профит-фактором, чрезмерной просадкой или слишком малым числом сделок, затем ранжирует оставшиеся по гладкости кривой капитала (R²), скорости прибыли, эффективности капитала (коэффициент MAR) и надёжности числа сделок, со штрафами за нестабильность между первой и второй половиной теста, концентрацию прибыли в одной сделке и глубину/длительность просадки (индекс Ulcer). Установите критерий оптимизации на Custom max.

Рекомендуемая настройка XAUUSD, M30, ECN-брокер с низким спредом, рекомендуется VPS для стабильного исполнения на закрытии свечи.

Скриншоты Пример реального счёта и рекомендуемые настройки параметров приложены ниже.

Отказ от ответственности Прошлые результаты не гарантируют будущих. Протестируйте на демо-счёте перед использованием на реальном счёте. Торговля сопряжена с риском потери средств.