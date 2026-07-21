Renko subwindow
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Alexandre Vincent TraberРазработчик алгоритмических торговых систем, создающий советники для MetaTrader 5.Опыт изучения торговли сырьевыми товарами, применённый к системным стратегиям по Forex, золоту/серебру и индексам. Основной фокус — надёжные, протестированные на оптимизации роботы со сглаженной кривой доходности, а не
- Версия: 1.0
Overview
Renko SubWindow строит график Renko в виде цветных свечей в отдельном окне индикатора, не затрагивая основной график. Размер кирпича можно задать фиксированным в пунктах или рассчитывать динамически по ATR для адаптивных кирпичей на основе волатильности.
How it works
- Реконструирует кирпичи Renko на основе цен закрытия текущего символа/таймфрейма.
- Новый кирпич формируется, когда цена превышает заданный размер кирпича от закрытия предыдущего.
- Кирпичи отображаются как цветные свечи: бычий (рост) и медвежий (падение) цвета различаются.
- Пересчет происходит только при формировании новой свечи или смене таймфрейма/истории, что делает индикатор легким и стабильным.
Inputs
- Renko_BrickPoints: фиксированный размер кирпича в пунктах; 0 = использовать ATR
- Renko_ATR_Period: период ATR при BrickPoints = 0
- Renko_MaxBricks: максимальное число отображаемых кирпичей
Recommended setup
Работает на любом символе и таймфрейме. Для основных валютных пар Forex размер кирпича 50-150 пунктов — хорошая отправная точка; для золота/серебра и индексов предпочтительнее режим ATR.
Screenshots
Пример на графике с настройками по умолчанию, а также скриншот панели входных параметров.
Disclaimer
Индикатор является только визуальным/аналитическим инструментом и не открывает сделки. Результаты на скриншотах не гарантируют будущую доходность. Протестируйте на демо-счете перед реальным использованием.