SmartBid
- Эксперты
- Gabriel Costin Floricel
- Версия: 1.9
- Обновлено: 3 августа 2025
- Активации: 20
SmartBid – торговая система на основе нейронной сети для XAU/USD на таймфрейме M10
Продвинутая торговая система, использующая нейронную сеть для оптимизации точек входа и выхода на основе рыночных условий. Разработана для интеллектуального управления сделками, настройки размера позиций в зависимости от риска и встроенной стратегии восстановления для управления общим уровнем просадки.
С настраиваемыми уровнями риска, фильтрами спреда, настройками стоп-лосса и временем торговли, этот экспертный советник подходит для трейдеров, которые ищут подход, основанный на данных, к автоматической торговле.
Ключевые особенности:
- Управление рисками и фильтрация сделок
- Выбор уровня риска:
- Низкий – Консервативный подход с уменьшенной экспозицией.
- Высокий – Агрессивная стратегия для потенциально более высокой прибыли.
- Контроль максимального спреда:
- Ограничивает исполнение сделок, если спред превышает заданный порог, минимизируя влияние проскальзывания.
- Стоп-лосс и механизм восстановления
- Жесткий процентный стоп:
- Устанавливает максимальную допустимую просадку по счету. В отличие от стоп-лосса на позиции, применяется к общей эквити счета.
- Уровень стоп-лосса:
- Определяет абсолютный уровень стоп-лосса в пунктах для дополнительной защиты сделки.
- Адаптивное торговое время
- Полностью настраиваемое расписание торговли позволяет задавать активные торговые периоды для каждого дня недели.
- Интеллектуальная торговля на основе нейронной сети
- Использует модель машинного обучения для анализа рыночных условий и определения оптимальных точек входа и выхода.
- Встроенная стратегия восстановления
- Реализует стратегию восстановления для управления общими просадками, контролируя риск при попытке вернуть убытки.
- Дополнительные функции
- Настройка Magic Number: Обеспечивает одновременную работу нескольких советников без пересечения сделок.
- Комментарии к сделкам: Включает имя советника в комментариях к сделкам для удобного отслеживания и анализа.
Эта торговая система сочетает анализ рынка на основе ИИ с продуманным управлением рисками и стратегией восстановления, что делает её мощным инструментом для улучшения результатов автоматической торговли.
Всегда тестируйте на демо-счете перед реальной торговлей, чтобы убедиться, что вам комфортно с работой советника и его стратегией. Таким образом, вы сможете настроить параметры в соответствии с вашей личной терпимостью к риску и стилем торговли.
Another awesome EA developed. In a market where several EAs and manual traders are losing money, this EA is giving awesome results for me. Thank you another one Gabriel!
Edit: People that say bad things about this EA are newbie traders that don't use a hard stop loss. Every strategy in the world will break your account if you don't use a stop loss. The SL is your friend, not your enemy.