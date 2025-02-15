SmartBid – торговая система на основе нейронной сети для XAU/USD на таймфрейме M10

Продвинутая торговая система, использующая нейронную сеть для оптимизации точек входа и выхода на основе рыночных условий. Разработана для интеллектуального управления сделками, настройки размера позиций в зависимости от риска и встроенной стратегии восстановления для управления общим уровнем просадки.

С настраиваемыми уровнями риска, фильтрами спреда, настройками стоп-лосса и временем торговли, этот экспертный советник подходит для трейдеров, которые ищут подход, основанный на данных, к автоматической торговле.

Ключевые особенности:

Управление рисками и фильтрация сделок

Выбор уровня риска: Низкий – Консервативный подход с уменьшенной экспозицией. Высокий – Агрессивная стратегия для потенциально более высокой прибыли.

Контроль максимального спреда: Ограничивает исполнение сделок, если спред превышает заданный порог, минимизируя влияние проскальзывания.



Стоп-лосс и механизм восстановления

Жесткий процентный стоп: Устанавливает максимальную допустимую просадку по счету. В отличие от стоп-лосса на позиции, применяется к общей эквити счета.

Уровень стоп-лосса: Определяет абсолютный уровень стоп-лосса в пунктах для дополнительной защиты сделки.



Адаптивное торговое время

Полностью настраиваемое расписание торговли позволяет задавать активные торговые периоды для каждого дня недели.

Интеллектуальная торговля на основе нейронной сети

Использует модель машинного обучения для анализа рыночных условий и определения оптимальных точек входа и выхода.

Встроенная стратегия восстановления

Реализует стратегию восстановления для управления общими просадками, контролируя риск при попытке вернуть убытки.

Дополнительные функции

Настройка Magic Number: Обеспечивает одновременную работу нескольких советников без пересечения сделок.

Комментарии к сделкам: Включает имя советника в комментариях к сделкам для удобного отслеживания и анализа.

Эта торговая система сочетает анализ рынка на основе ИИ с продуманным управлением рисками и стратегией восстановления, что делает её мощным инструментом для улучшения результатов автоматической торговли.

Всегда тестируйте на демо-счете перед реальной торговлей, чтобы убедиться, что вам комфортно с работой советника и его стратегией. Таким образом, вы сможете настроить параметры в соответствии с вашей личной терпимостью к риску и стилем торговли.

