Gold Martingale Robot

🔥 Преобразите свою торговлю золотом! Раскройте потенциал экспоненциального и стабильного роста с помощью "Gold Martingale Robot EA" (MT5) Вы устали постоянно следить за графиками? Испытываете стресс каждый раз при выходе важных экономических новостей? Или, возможно, вы получали прибыль, но потом видели, как она исчезает из-за удержания сделок на выходные?

Хватит проб и ошибок! Представляем Gold Martingale Robot EA — совершенную автоматизированную торговую систему для MT5, разработанную исключительно для серьезных инвесторов, которые ищут долгосрочный рост портфеля, экспоненциальную прибыль от сложного процента и строгий протокол управления рисками.

🏆 Почему "Gold Martingale Robot EA" — недостающее звено в вашем портфеле? 1. 📈 Экспоненциальный рост портфеля (Сила сложного процента) Этот советник создан не для краткосрочной, рискованной игры. Он спроектирован для "долгосрочной" прибыльности. Алгоритм использует силу сложного процента, позволяя вашему счету стабильно расти. Сегодняшняя прибыль становится капиталом для генерации многократно увеличенного дохода завтра.

2. 🛡️ Нулевой риск удержания позиций на выходные Попрощайтесь с тревогой по выходным! Наша система следует строгому правилу: "Никаких сделок на выходные". Это устраняет серьезный риск проскальзывания рынка утром в понедельник и экономит вам значительную сумму на ненужных комиссиях за своп (swap).

3. 🛑 Умная система обхода "Красных новостей" Во время высокой волатильности при выходе экономических новостей (события с красной папкой) стандартные торговые системы часто терпят крах. Наш советник оснащен интеллектуальным фильтром новостей, который автоматически приостанавливает торговлю и возобновляет ее только после того, как рыночные условия стабилизируются и вернутся в безопасное состояние.

4. 🔒 Встроенная защита счета (Лимит максимальной просадки) Умное инвестирование требует четкого порога риска. Эта система оснащена механизмом автоматического ограничения убытков (Cut Loss), который срабатывает, если просадка достигает 40%, защищая большую часть вашего капитала. (Однако, благодаря точным точкам входа советника, достижение этой 40% просадки крайне маловероятно).

⚠️ [КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО] План успеха для максимальной производительности советника Чтобы обеспечить безупречную работу советника и получение прибыли, для которой он был разработан, вы должны строго соблюдать следующие условия:

🔴 1. Настройки и требования к брокеру (Критически важно)

  • Символ/Активы: Разработано исключительно для XAU/USD (Золото).

  • Таймфрейм: Советник должен быть установлен на график M5 (5 минут).

  • Лимит спреда: Вы ОБЯЗАНЫ запускать этот советник у брокера, где спред XAU/USD не превышает 90 пунктов! (Если спред будет выше, это нарушит дистанцию восстановления по Мартингейлу и серьезно повлияет на производительность).

💰 2. Минимальные требования к капиталу Чтобы дать системе достаточно пространства для маневра и предотвратить частое достижение лимита стоп-лосса в 40%, требуется минимальный стартовый баланс в размере $3,500. (Советник поддерживает максимальный баланс счета до $5,000,000).

💵 3. Стратегия вывода средств После года работы советника мы настоятельно рекомендуем "вывести 100% вашей прибыли". Оставьте ваш первоначальный капитал на счете (но не более $5,000,000), чтобы снять риски, зафиксировать наличные и позволить системе начать новый, высокоэффективный цикл наращивания капитала.

💡 Для кого предназначен Gold Martingale Robot EA?

  • Инвесторы, которые понимают силу сложного процента и стремятся к долгосрочной прибыли.

  • Трейдеры, которым нужна система с жесткой точкой Cut Loss для предотвращения слива депозита.

  • Лица с выделенным инвестиционным капиталом (от $3,500 и выше), которые готовы позволить на 100% автоматизированной системе работать на них.

Не позволяйте вашим деньгам лежать без дела. Пусть Gold Martingale Robot EA станет вашим генератором денежных потоков 24/7!


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4.43 (14)
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EA Golden Blitz– Надежное и эффективное решение для торговли золотом   Промо-акция на запуск!  Осталось всего 1 копии по текущей цене!  Финальная цена: $1999.99 Здравствуйте! Я EA Golden Blitz, второй экспертный советник (EA) из семейства Diamond Forex Group, специально созданный для торговли золотом (XAU/USD). С уникальными функциями и приоритетом безопасности я гарантирую устойчивый и эффективный опыт торговли золотом для трейдеров.   Чем EA Golden Blitz отличается от других?   - Динамичес
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
Эксперты
ПРИКРЕПИТЕ к графику M1 или M5 для наилучших результатов и быстрых входов и выходов Minting – The Gold Scalper (Lite Edition) — это упрощённый, профессиональный советник, разработанный компанией Ramulo Software Ltd., специально созданный для извлечения прибыли из высокой волатильности и потенциала золота (XAUUSD). Он объединяет интеллектуальную рыночную структуру на основе EMA, определение тренда с помощью ATR, многоуровневый USD-трейлинг и строгий контроль просадки в лёгкую и простую в использ
EA Miracolo
Amazing Traders
Эксперты
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Tenet Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
TENET — это автоматизированный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме M1. Советник использует сеточный подход к управлению позициями в сочетании с предварительно заданным контролем риска, автоматизированным управлением сделками и множественными фильтрами входа. Он предназначен для трейдеров, которые предпочитают краткосрочные рыночные возможности при сохранении контролируемой экспозиции. Каждая позиция защищена стоп-лоссом, а советник вклю
Mean Machine
William Brandon Autry
4.83 (42)
Эксперты
Представляем Mean Machine GPT Gen 2 – Оригинал. Теперь умнее, сильнее и мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать весь этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. Mean Machine GPT Gen 2 является следующей эволюцией того оригинального замысла. Мы не заменили оригинал. Мы его развили. Большинство систем реагируют один раз, действуют один раз и забывают всё. Mean Machine GPT Gen 2 не забывает. Он помнит кажду
Super Tenet
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
Эксперты
Super Tenet — это мощный и интеллектуально разработанный советник, созданный для трейдеров, которые предпочитают стабильное автоматическое исполнение на рынках золота. Разработанный специально для XAUUSD на таймфрейме M1, эта система сочетает высокую скорость реакции с продвинутым внутренним управлением сделками и адаптивным рыночным поведением. Советник оптимизирован для бесперебойной работы у разных брокеров и в различных торговых средах. Используете ли вы ECN, Standard, Raw Spread или счета с
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
Эксперты
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Эксперты
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid EA AI Pro Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок Обзор продукта Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от про
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
Эксперты
У советника есть трек: многие месяцы стабильной торговли с  низкой просадкой : All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro  - это продвинутый  скальпер,  использующий умные алгоритмы входа/выхода с фильтрами для определения самых безопасных точек входа в спокойные периоды рынка. Эта система ориентирована на  долгосрочный рост. Это профессиональная система, разработанная мной много лет назад, которая постоянно обновляется и включает в себя последние инновации в области торговли. Ничего модного, никакого т
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