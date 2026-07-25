Превратите всплески волатильности в структурированную, поэтапную фиксацию прибыли — Vantage Breakout торгует адаптивные пробои ATR/SMA и управляет каждой позицией с помощью дисциплинированной 3-уровневой системы выхода, проверенной на основных валютных парах и золоте.

Обзор

Vantage Breakout — это адаптивный советник для торговли пробоями волатильности. Он открывает позицию, когда цена закрывается за пределами динамического канала, построенного на основе простой скользящей средней (SMA), смещённой на величину, кратную среднему истинному диапазону (ATR), улавливая настоящие импульсные движения и отфильтровывая рыночный шум. Каждая позиция затем активно управляется: прибыль фиксируется поэтапно на трёх уровнях, привязанных к проценту от баланса, а механизм защиты на закрытии свечи закрывает сделку, если плавающий убыток достигает заданного порога. Встроенная система оценки, защищённая от переподгонки, обеспечивает надёжность результатов оптимизации вне выборки.

Принцип работы

На выбранном таймфрейме рассчитываются SMA и ATR. Выше и ниже SMA строится канал пробоя на расстоянии, кратном ATR. Длинная позиция открывается, когда предыдущая свеча закрывается выше верхней границы канала; короткая — когда закрывается ниже нижней границы. После открытия позиции советник закрывает примерно треть объёма по мере достижения плавающей прибылью каждого из трёх уровней в процентах от баланса, оставляя остаток для движения к финальной цели. Если плавающий убыток достигает заданного процента от баланса на закрытии свечи, позиция закрывается полностью в качестве защитной меры. При открытии сделки всегда устанавливается жёсткий стоп-лосс в качестве последней линии защиты. Опциональный трейлинг-стоп может подтягивать стоп-лосс по мере развития сделки.

Входные параметры

Strategy (Стратегия)

ATR Period (Период ATR)

SMA Period (Период SMA)

ATR Multiplier (Множитель ATR)

Money Management (Управление капиталом)

Risk Percent (Процент риска)

Compounding (Реинвестирование)

Risk Placement (Размещение риска)

Stop Loss Percent (Процент стоп-лосса)

Use Trailing Stop (Использовать трейлинг-стоп)

Active Position Management (Активное управление позицией)

Tier 1 Take-Profit (% of balance) (Тейк-профит уровня 1, % от баланса)

Tier 2 Take-Profit (% of balance) (Тейк-профит уровня 2, % от баланса)

Tier 3 Take-Profit (% of balance) (Тейк-профит уровня 3, % от баланса)

Soft Close Trigger (% of balance) (Порог мягкого закрытия, % от баланса)

Identification (Идентификация)

Magic Number (Магический номер)

Order Comment (Комментарий к ордеру)

Система оценки оптимизатора

Vantage Breakout содержит собственную функцию оценки OnTester(), созданную для вознаграждения устойчивых, пригодных для торговли кривых доходности, а не простой чистой прибыли. Она ранжирует результаты оптимизации по гладкости кривой доходности (R²), скорости роста прибыли (наклон), временной стабильности (расхождение между первой и второй половиной теста), концентрации прибыли в одной сделке (асимметрия), глубине и продолжительности просадок (индекс Ulcer), эффективности капитала (коэффициент MAR) и надёжности количества сделок. Прогоны с отрицательной прибылью, недостаточным профит-фактором, чрезмерной просадкой или слишком малым числом сделок автоматически дисквалифицируются. Перед запуском оптимизации установите критерий оптимизации Custom max.

Рекомендуемая настройка

USDCAD — M30 USDJPY — M30 XAUUSD — M30

Период тестирования: 2025.07.01 – 2026.07.01. Оптимизация на моделировании 1 Minute OHLC, подтверждение на Every Tick (качество истории 100%).

Скриншоты

Отчёты тестера стратегий для USDCAD, USDJPY и XAUUSD на M30, с настройками параметров, полной статистикой производительности и кривой роста баланса за годовой период тестирования.

Отказ от ответственности

Прошлые результаты, показанные на скриншотах и в статистике выше, не гарантируют будущих результатов. Всегда тестируйте на демо-счёте с условиями вашего брокера (спред, комиссия, исполнение) перед торговлей на реальном счёте. Торговля на форекс и CFD сопряжена с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам.