Vantage Breakout

  • Эксперты
  • Alexandre Vincent Traber
    Alexandre Vincent Traber

    Alexandre Vincent Traber

    5 (1)
    Разработчик алгоритмических торговых систем, создающий советники для MetaTrader 5.Опыт изучения торговли сырьевыми товарами, применённый к системным стратегиям по Forex, золоту/серебру и индексам. Основной фокус — надёжные, протестированные на оптимизации роботы со сглаженной кривой доходности, а не
    25 продуктов
  • Версия: 1.10
  • Обновлено: 30 июля 2026

Превратите всплески волатильности в структурированную, поэтапную фиксацию прибыли — Vantage Breakout торгует адаптивные пробои ATR/SMA и управляет каждой позицией с помощью дисциплинированной 3-уровневой системы выхода, проверенной на основных валютных парах и золоте.

Обзор

Vantage Breakout — это адаптивный советник для торговли пробоями волатильности. Он открывает позицию, когда цена закрывается за пределами динамического канала, построенного на основе простой скользящей средней (SMA), смещённой на величину, кратную среднему истинному диапазону (ATR), улавливая настоящие импульсные движения и отфильтровывая рыночный шум. Каждая позиция затем активно управляется: прибыль фиксируется поэтапно на трёх уровнях, привязанных к проценту от баланса, а механизм защиты на закрытии свечи закрывает сделку, если плавающий убыток достигает заданного порога. Встроенная система оценки, защищённая от переподгонки, обеспечивает надёжность результатов оптимизации вне выборки.

Принцип работы

  1. На выбранном таймфрейме рассчитываются SMA и ATR.
  2. Выше и ниже SMA строится канал пробоя на расстоянии, кратном ATR.
  3. Длинная позиция открывается, когда предыдущая свеча закрывается выше верхней границы канала; короткая — когда закрывается ниже нижней границы.
  4. После открытия позиции советник закрывает примерно треть объёма по мере достижения плавающей прибылью каждого из трёх уровней в процентах от баланса, оставляя остаток для движения к финальной цели.
  5. Если плавающий убыток достигает заданного процента от баланса на закрытии свечи, позиция закрывается полностью в качестве защитной меры.
  6. При открытии сделки всегда устанавливается жёсткий стоп-лосс в качестве последней линии защиты.
  7. Опциональный трейлинг-стоп может подтягивать стоп-лосс по мере развития сделки.

Входные параметры

Strategy (Стратегия)

  • ATR Period (Период ATR)
  • SMA Period (Период SMA)
  • ATR Multiplier (Множитель ATR)

Money Management (Управление капиталом)

  • Risk Percent (Процент риска)
  • Compounding (Реинвестирование)

Risk Placement (Размещение риска)

  • Stop Loss Percent (Процент стоп-лосса)
  • Use Trailing Stop (Использовать трейлинг-стоп)

Active Position Management (Активное управление позицией)

  • Tier 1 Take-Profit (% of balance) (Тейк-профит уровня 1, % от баланса)
  • Tier 2 Take-Profit (% of balance) (Тейк-профит уровня 2, % от баланса)
  • Tier 3 Take-Profit (% of balance) (Тейк-профит уровня 3, % от баланса)
  • Soft Close Trigger (% of balance) (Порог мягкого закрытия, % от баланса)

Identification (Идентификация)

  • Magic Number (Магический номер)
  • Order Comment (Комментарий к ордеру)

Система оценки оптимизатора

Vantage Breakout содержит собственную функцию оценки OnTester(), созданную для вознаграждения устойчивых, пригодных для торговли кривых доходности, а не простой чистой прибыли. Она ранжирует результаты оптимизации по гладкости кривой доходности (R²), скорости роста прибыли (наклон), временной стабильности (расхождение между первой и второй половиной теста), концентрации прибыли в одной сделке (асимметрия), глубине и продолжительности просадок (индекс Ulcer), эффективности капитала (коэффициент MAR) и надёжности количества сделок. Прогоны с отрицательной прибылью, недостаточным профит-фактором, чрезмерной просадкой или слишком малым числом сделок автоматически дисквалифицируются. Перед запуском оптимизации установите критерий оптимизации Custom max.

Рекомендуемая настройка

USDCAD — M30 USDJPY — M30 XAUUSD — M30

Период тестирования: 2025.07.01 – 2026.07.01. Оптимизация на моделировании 1 Minute OHLC, подтверждение на Every Tick (качество истории 100%).

Скриншоты

Отчёты тестера стратегий для USDCAD, USDJPY и XAUUSD на M30, с настройками параметров, полной статистикой производительности и кривой роста баланса за годовой период тестирования.

Отказ от ответственности

Прошлые результаты, показанные на скриншотах и в статистике выше, не гарантируют будущих результатов. Всегда тестируйте на демо-счёте с условиями вашего брокера (спред, комиссия, исполнение) перед торговлей на реальном счёте. Торговля на форекс и CFD сопряжена с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам.


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Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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Momentum Confluence
Alexandre Vincent Traber
Эксперты
Обзор Momentum Confluence EA — торговый робот на основе нескольких индикаторов, который открывает сделки только когда несколько независимых индикаторов согласованно движутся в одном направлении, и закрывает сделки, когда те же индикаторы показывают истощение импульса — без фиксированного тейк-профита. Работает на любом символе и таймфрейме: Форекс, Золото, Серебро, Индексы. Как это работает На каждом новом баре RSI, гистограмма MACD, ADX/DI, Стохастик и CCI проверяются на восходящий или нисходящ
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ZigZag MA Retracement
Alexandre Vincent Traber
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Торгуйте откатами со статистической точностью — входите только там, где вероятность продолжения тренда на вашей стороне. Обзор ZigZag MA Retracement — это советник для продолжения тренда, созданный для EURUSD на таймфрейме H1. Он определяет последний подтвержденный разворот ZigZag, дожидается отката цены на 60% этого движения и подтверждает направление с помощью фильтра скользящей средней перед входом. Выходы управляются событиями: позиция закрывается автоматически в момент, когда цена закрывает
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Yperion EA
Alexandre Vincent Traber
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YPERION EA — трендовое подтверждение по Ишимоку с адаптивным риском Торгует трендовые сигналы Ichimoku Kinko Hyo, отфильтрованные подтверждением RSI, с адаптивными по ATR стопами, встроенным пирамидингом, безубытком и динамическим движком риска на основе серий сделок. Создан для трейдеров, которым нужен системный трендовый подход с масштабированием риска по результативности, а не на глаз. Обзор YPERION EA объединяет полное облако Ишимоку (Tenkan, Kijun, Senkou A/B, Chikou) с подтверждением RSI,
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Alexandre Vincent Traber
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Обзор SAR Scaler EA торгует по индикатору Parabolic SAR: цена выше точки SAR — сигнал на продажу, цена ниже — сигнал на покупку. Вместо входа на каждом развороте советник фильтрует сигналы по расстоянию между точкой SAR и максимумом/минимумом сигнальной свечи, нормализованному по ATR, а затем набирает и закрывает позицию поэтапно через пирамидинг входов и частичное закрытие. Как это работает На каждой новой свече советник считывает значение Parabolic SAR и сравнивает его с ценой для определения
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Breakout Adaptive
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Обзор Breakout Adaptive — советник пробоя канала Дончиана с риском на основе ATR, поэтапной фиксацией прибыли, управлением выходом через безубыток и трейлинг-стоп, защитой от отдачи прибыли и адаптивным расчетом объема после серии убытков для сглаживания кривой доходности. Как это работает Определяет пробой максимума/минимума за настраиваемый период Дончиана. Входит при подтвержденном закрытии за пределами канала, стоп-лосс на основе ATR. Закрывает часть объема на Tier 1 (множитель R), переводит
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Alligator Joe
Alexandre Vincent Traber
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Overview Alligator Joe — это трендовый советник, построенный на классическом индикаторе Alligator (Jaw, Teeth, Lips). Он ждет свежего выравнивания трех линий — не выравнивания, которое длится уже давно — и входит в сделку по направлению этого тренда. Позиции закрываются постепенно в три этапа по мере отката цены через каждую линию, вместо единого фиксированного выхода. How it works Советник проверяет последнюю закрытую свечу: полностью ли выровнены Lips, Teeth и Jaw (бычье или медвежье выравнив
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Pivot Monster EA
Alexandre Vincent Traber
Эксперты
PIVOT MONSTER EA Обзор PIVOT MONSTER торгует по дневным пивот-уровням (Classic, Camarilla или Woodie) в сочетании с пробоями максимума/минимума предыдущего дня. Робот работает в трёх взаимозаменяемых режимах — Bounce (отскок), Breakout (пробой) или Combo (слияние уровней) — с отложенными ордерами, размещаемыми раз в день, и единым расчётом SL/TP в множителях ATR или в процентах от цены. Создан для трейдеров, которым нужна полностью оптимизируемая система на основе правил, а не фиксированный инд
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Kairos Session
Alexandre Vincent Traber
Эксперты
KAIROS Session EA Обзор Большинство советников пытаются ловить каждое движение на каждом баре — и теряют на спреде и ложных сигналах. KAIROS Session EA действует иначе: он выбирает одну чистую направленную сделку за сессию, терпеливо ждет, пока рынок раскроет свои карты, и только тогда входит. Меньше шума, меньше избыточной торговли, больше сигнала. Основная цель оптимизации: USDJPY, таймфрейм M30 . Сессионная логика легко адаптируется к любой валютной паре Forex — переоптимизируйте под каждый и
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Rci Ribbon EA
Alexandre Vincent Traber
Эксперты
Overview RCI Ribbon EA is a trend-alignment Expert Advisor built around three Rank Correlation Index (RCI) lines of different lengths (fast, mid, slow). It enters a trade only when all three RCI lines align beyond a configurable threshold, confirming trend agreement across multiple timeframes of momentum before taking a position. How it works On each new closed bar, the EA calculates RCI for three separate periods (fast, mid, slow). A bullish signal requires all three RCI values above the alignm
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Volume Spike Reversal EA
Alexandre Vincent Traber
Эксперты
Volume Spike Reversal EA Обзор Volume Spike Reversal EA — это чистая система разворота на основе price-action и объема. Он обнаруживает аномальные всплески объема (кульминационные свечи), за которыми следует подтверждающая свеча с соответствующим объемом в противоположном направлении, входя в статистически подтвержденных точках разворота вместо запаздывающих индикаторов. Основная цель оптимизации: Золото (XAUUSD), таймфрейм H2 . Полностью мультисимвольный и мультитаймфреймовый — работает на осн
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LiquidX Hunter
Alexandre Vincent Traber
Эксперты
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VolumaxProfile
Alexandre Vincent Traber
Индикаторы
Обзор VolumaxProf ile строит настоящий профиль объёма прямо на графике, показывая, где концентрировался объём по уровням цены за выбранный период. Автоматически выделяет точку контроля (POC) и зону стоимости (VAH/VAL). Как это работает Сканирует последние N баров (Lookback_Bars) и делит ценовой диапазон на строки Распределяет объём каждого бара по затронутым ценовым уровням Рисует горизонтальную гистограмму для каждой строки пропорционально объёму Определяет POC (строка с максимальным объёмом)
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PivotForge
Alexandre Vincent Traber
Индикаторы
Обзор PivotForge рассчитывает и отображает дневные или недельные точки разворота (Pivot Points) прямо на графике, используя классический или метод Фибоначчи. Уровни автоматически обновляются в начале каждого нового периода. Как это работает Берёт предыдущую завершённую дневную или недельную свечу как опорный период Вычисляет Pivot (PP), сопротивления (R1-R3) и поддержки (S1-S3) по классической формуле или методу Фибоначчи Рисует горизонтальные линии на весь текущий период с указанием цены Автом
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RiskCalc Panel
Alexandre Vincent Traber
Индикаторы
RiskCalc Panel — Калькулятор размера позиции и риска Обзор RiskCalc Panel — это легкая панель на графике, которая избавляет от догадок при расчете размера позиции. Задайте вход, стоп-лосс и тейк-профит либо по текущей рыночной цене, либо по выбранной вручную цене, и панель мгновенно покажет точный размер лота, необходимый для риска фиксированного процента от вашего капитала или фиксированной суммы в валюте вашего счета. Никаких торговых операций: этот инструмент не открывает, не закрывает и не
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SMC AllInOne
Alexandre Vincent Traber
Индикаторы
Overview SMC AllInOne строит структуру Smart Money Concepts прямо на графике: свинги (HH/HL/LH/LL), Break of Structure и Change of Character, Order Blocks, Fair Value Gaps и зоны ликвидности. Без перерисовки, работает только на подтвержденных свечах. How it works Индикатор определяет свинг-точки, классифицирует структуру рынка, отмечает BOS/CHOCH при пробоях структуры, строит Order Block как последнюю противоположную свечу перед пробоем, выделяет ценовые гэпы как FVG и рисует линии ликвидности
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SessionRangeBox
Alexandre Vincent Traber
Индикаторы
Session Range Box — Session High/Low Visualizer Overview Session Range Box draws live, color-coded rectangles on your chart marking the high and low reached during the Asia, London, and New York trading sessions. As each session unfolds, its box grows in real time to reflect the range built so far, then locks in place once the session closes. A simple on-chart control panel lets you show or hide any session instantly, so you can study one session's range in isolation or view all three overlaid a
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Heiken Ashi Smoothwave
Alexandre Vincent Traber
Индикаторы
Обзор Heiken Ashi Smoothwave преобразует ваш график в сглаженные свечи Heiken Ashi прямо в основном окне графика, заменяя стандартные свечи для более чистого отображения тренда. Без отдельного окна, без загромождения. Как это работает Рассчитывает значения OHLC Heiken Ashi на основе реальных цен на каждом баре. Отображает цветные свечи Heiken Ashi прямо на основном графике. Автоматически скрывает стандартные свечи графика, оставляя видимыми только свечи Heiken Ashi. Автоматически восстанавлива
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MarketX Dashboard
Alexandre Vincent Traber
Индикаторы
MarketX Dashboard Хватит гадать. Начните читать рынок. MarketX Dashboard — мощный универсальный индикатор анализа рынка для MetaTrader 5. Создан для трейдеров, которые хотят понять структуру, режим и статистическое поведение любого инструмента перед тем, как совершить хотя бы одну сделку — всё в одном чистом интерфейсе с вкладками прямо на графике. Никакого мусора. Никакого шума. Только рынок. Что это? Большинство трейдеров используют индикаторы для поиска точек входа. MarketX Dashboard делает н
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Renko subwindow
Alexandre Vincent Traber
Индикаторы
Overview Renko SubWindow строит график Renko в виде цветных свечей в отдельном окне индикатора, не затрагивая основной график. Размер кирпича можно задать фиксированным в пунктах или рассчитывать динамически по ATR для адаптивных кирпичей на основе волатильности. How it works Реконструирует кирпичи Renko на основе цен закрытия текущего символа/таймфрейма. Новый кирпич формируется, когда цена превышает заданный размер кирпича от закрытия предыдущего. Кирпичи отображаются как цветные свечи: бычий
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TrendCatcher MA Pro
Alexandre Vincent Traber
Эксперты
TrendCatcher MA Pro — трендовый советник на основе пересечения скользящих средних с полностью адаптивным управлением стоп-лоссом, тейк-профитом и фиксацией прибыли, разработанный для удержания тренда с постепенной фиксацией прибыли. Обзор TrendCatcher MA Pro открывает сделки на пересечении быстрой и медленной скользящих средних и управляет выходом тремя режимами: фиксированный процент, адаптивное расстояние MA+ATR, или система частичного закрытия в два этапа, фиксирующая прибыль на двух уровнях
Kinetix Momentum Adapt
Alexandre Vincent Traber
Эксперты
Kinetix Momentum Adapt — самонастраивающийся трендовый советник для золота. Он измеряет рыночный моментум на каждой закрытой свече и перестраивает собственную скользящую среднюю в реальном времени, оставаясь быстрым в сильных трендах и спокойным в затишье. Обзор Kinetix Momentum Adapt торгует XAUUSD на M30 . Все входы и выходы принимаются строго по закрытию свечи, без внутрисвечных триггеров и отложенных ордеров. Система сравнивает недавний моментум с более долгосрочным эталонным моментумом, что
Phoenix Recovery
Alexandre Vincent Traber
Эксперты
Обзор Phoenix Recovery — это трендовый советник для отката (pullback), созданный для XAUUSD, M30 . Он оценивает условия один раз на закрытии бара, сочетая направление тренда по EMA, зону отката RSI и цвет последней свечи для выбора момента входа. Вместо грида или мартингейла используется механизм восстановления с одной позицией и подтверждением бара: после убытка объём следующей сделки увеличивается в пределах жёсткого лимита риска, затем сбрасывается после выигрышной сделки. Как это работает На
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