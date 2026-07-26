Обзор

Breakout Adaptive — советник пробоя канала Дончиана с риском на основе ATR, поэтапной фиксацией прибыли, управлением выходом через безубыток и трейлинг-стоп, защитой от отдачи прибыли и адаптивным расчетом объема после серии убытков для сглаживания кривой доходности.

Как это работает

Определяет пробой максимума/минимума за настраиваемый период Дончиана. Входит при подтвержденном закрытии за пределами канала, стоп-лосс на основе ATR. Закрывает часть объема на Tier 1 (множитель R), переводит стоп в безубыток. Закрывает часть объема на Tier 2 (множитель R). Трейлинг оставшейся позиции по ATR после Tier 2. Закрывает позицию при откате прибыли на заданный % от пикового R (защита от отдачи). Снижает мультипликатор риска после убытков подряд, постепенно восстанавливает после прибыльных сделок.

Входные параметры

Trading (Торговля)

Magic Number — магический номер

Order Comment — комментарий ордера

Max Spread Points — максимальный спред в пунктах

Signal (Donchian) (Сигнал Дончиана)

Donchian Period — период канала Дончиана

Risk & Sizing (Риск и объем)

Risk Percent — процент риска на сделку

Use Compounding — реинвестирование прибыли

ATR Period — период ATR

ATR SL Multiplier — множитель ATR для стоп-лосса

Adaptive Risk (Recovery) (Адаптивный риск)

Adaptive Enable — включить адаптивный риск

Adaptive Loss Step % — шаг снижения после убытка, %

Adaptive Win Step % — шаг восстановления после прибыли, %

Adaptive Min Risk Multiplier — минимальный множитель риска

Adaptive Max Risk Multiplier — максимальный множитель риска

Exit Management (Tiers) (Управление выходом)

Tier1 RR — множитель R для Tier 1

Tier1 Close % — процент закрытия на Tier 1

Tier2 RR — множитель R для Tier 2

Tier2 Close % — процент закрытия на Tier 2

Breakeven Buffer Points — буфер безубытка в пунктах

Trail ATR Multiplier — множитель ATR для трейлинга

Profit Giveback Protection (Защита от отдачи прибыли)

Giveback Enable — включить защиту

Giveback Min Profit R — минимальная прибыль в R для активации

Giveback % — процент отката для закрытия

Optimizer Score (Оценка оптимизатора)

Score Min Profit Factor — минимальный профит-фактор

Score Max Drawdown % — максимальная просадка, %

Score Min Trades — минимальное число сделок

Score R2 Weight — вес R2

Score Slope Weight — вес наклона

Score Split Penalty — штраф за расхождение半-периодов

Score Skew Penalty — штраф за концентрацию прибыли

Score Ulcer Penalty — штраф индекса Ulcer

Score MAR Weight — вес коэффициента MAR

Score Trade Bonus Weight — вес бонуса за число сделок

Система оценки оптимизатора

Breakout Adaptive включает встроенную функцию OnTester для отсеивания переподогнанных результатов оптимизации. Отклоняет результаты с отрицательной прибылью, низким профит-фактором, чрезмерной просадкой или малым числом сделок, затем ранжирует оставшиеся по гладкости кривой капитала (R²), скорости роста прибыли (наклон) и эффективности капитала (MAR), со штрафами за нестабильность во времени, концентрацию прибыли в одной сделке и индекс Ulcer. Установите критерий оптимизации Custom max.

Рекомендуемая настройка

Рекомендуемые символы, таймфреймы и режим моделирования указаны на скриншотах, соответствующий .set файл указан в комментарии к каждому скриншоту.

Скриншоты

См. прикрепленные скриншоты с рекомендуемыми комбинациями символ/таймфрейм и их .set файлами.

Отказ от ответственности

Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Тестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете. Торговля сопряжена с риском потери капитала.