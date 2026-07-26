Breakout Adaptive
- Эксперты
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Alexandre Vincent TraberРазработчик алгоритмических торговых систем, создающий советники для MetaTrader 5.Опыт изучения торговли сырьевыми товарами, применённый к системным стратегиям по Forex, золоту/серебру и индексам. Основной фокус — надёжные, протестированные на оптимизации роботы со сглаженной кривой доходности, а не
- Версия: 1.20
- Обновлено: 30 июля 2026
Обзор
Breakout Adaptive — советник пробоя канала Дончиана с риском на основе ATR, поэтапной фиксацией прибыли, управлением выходом через безубыток и трейлинг-стоп, защитой от отдачи прибыли и адаптивным расчетом объема после серии убытков для сглаживания кривой доходности.
Как это работает
- Определяет пробой максимума/минимума за настраиваемый период Дончиана.
- Входит при подтвержденном закрытии за пределами канала, стоп-лосс на основе ATR.
- Закрывает часть объема на Tier 1 (множитель R), переводит стоп в безубыток.
- Закрывает часть объема на Tier 2 (множитель R).
- Трейлинг оставшейся позиции по ATR после Tier 2.
- Закрывает позицию при откате прибыли на заданный % от пикового R (защита от отдачи).
- Снижает мультипликатор риска после убытков подряд, постепенно восстанавливает после прибыльных сделок.
Входные параметры
Trading (Торговля)
- Magic Number — магический номер
- Order Comment — комментарий ордера
- Max Spread Points — максимальный спред в пунктах
Signal (Donchian) (Сигнал Дончиана)
- Donchian Period — период канала Дончиана
Risk & Sizing (Риск и объем)
- Risk Percent — процент риска на сделку
- Use Compounding — реинвестирование прибыли
- ATR Period — период ATR
- ATR SL Multiplier — множитель ATR для стоп-лосса
Adaptive Risk (Recovery) (Адаптивный риск)
- Adaptive Enable — включить адаптивный риск
- Adaptive Loss Step % — шаг снижения после убытка, %
- Adaptive Win Step % — шаг восстановления после прибыли, %
- Adaptive Min Risk Multiplier — минимальный множитель риска
- Adaptive Max Risk Multiplier — максимальный множитель риска
Exit Management (Tiers) (Управление выходом)
- Tier1 RR — множитель R для Tier 1
- Tier1 Close % — процент закрытия на Tier 1
- Tier2 RR — множитель R для Tier 2
- Tier2 Close % — процент закрытия на Tier 2
- Breakeven Buffer Points — буфер безубытка в пунктах
- Trail ATR Multiplier — множитель ATR для трейлинга
Profit Giveback Protection (Защита от отдачи прибыли)
- Giveback Enable — включить защиту
- Giveback Min Profit R — минимальная прибыль в R для активации
- Giveback % — процент отката для закрытия
Optimizer Score (Оценка оптимизатора)
- Score Min Profit Factor — минимальный профит-фактор
- Score Max Drawdown % — максимальная просадка, %
- Score Min Trades — минимальное число сделок
- Score R2 Weight — вес R2
- Score Slope Weight — вес наклона
- Score Split Penalty — штраф за расхождение半-периодов
- Score Skew Penalty — штраф за концентрацию прибыли
- Score Ulcer Penalty — штраф индекса Ulcer
- Score MAR Weight — вес коэффициента MAR
- Score Trade Bonus Weight — вес бонуса за число сделок
Система оценки оптимизатора
Breakout Adaptive включает встроенную функцию OnTester для отсеивания переподогнанных результатов оптимизации. Отклоняет результаты с отрицательной прибылью, низким профит-фактором, чрезмерной просадкой или малым числом сделок, затем ранжирует оставшиеся по гладкости кривой капитала (R²), скорости роста прибыли (наклон) и эффективности капитала (MAR), со штрафами за нестабильность во времени, концентрацию прибыли в одной сделке и индекс Ulcer. Установите критерий оптимизации Custom max.
Рекомендуемая настройка
Рекомендуемые символы, таймфреймы и режим моделирования указаны на скриншотах, соответствующий .set файл указан в комментарии к каждому скриншоту.
Скриншоты
См. прикрепленные скриншоты с рекомендуемыми комбинациями символ/таймфрейм и их .set файлами.
Отказ от ответственности
Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Тестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете. Торговля сопряжена с риском потери капитала.