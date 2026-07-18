Heiken Ashi Smoothwave
- Индикаторы
-
Alexandre Vincent TraberРазработчик алгоритмических торговых систем, создающий советники для MetaTrader 5.Опыт изучения торговли сырьевыми товарами, применённый к системным стратегиям по Forex, золоту/серебру и индексам. Основной фокус — надёжные, протестированные на оптимизации роботы со сглаженной кривой доходности, а не
- Версия: 1.0
Обзор
Heiken Ashi Smoothwave преобразует ваш график в сглаженные свечи Heiken Ashi прямо в основном окне графика, заменяя стандартные свечи для более чистого отображения тренда. Без отдельного окна, без загромождения.
Как это работает
- Рассчитывает значения OHLC Heiken Ashi на основе реальных цен на каждом баре.
- Отображает цветные свечи Heiken Ashi прямо на основном графике.
- Автоматически скрывает стандартные свечи графика, оставляя видимыми только свечи Heiken Ashi.
- Автоматически восстанавливает стандартные свечи при удалении индикатора.
Входные параметры
Нет настраиваемых параметров. Просто подключите и используйте.
Рекомендуемая настройка
Любой символ, любой таймфрейм. Работает на Форекс, золоте, индексах и любом инструменте, доступном в MetaTrader 5.
Скриншоты
График с примененным Heiken Ashi Smoothwave, стандартные свечи автоматически скрыты.
Отказ от ответственности
Этот индикатор является визуальным инструментом для анализа тренда, а не генератором торговых сигналов. Прошлые результаты и визуальное сглаживание не гарантируют будущих результатов. Всегда тестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете.