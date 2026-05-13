Aero MT5
- Эксперты
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Volodymyr Babak👋 Hi, I'm Vladimir — algorithmic developer with over 6 years in the real trading background.
My goal is pretty simple, but not easy — building EAs good enough that people come back.
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- Версия: 2.30
- Обновлено: 2 августа 2026
- Активации: 7
[ Live Signal +7 Months · 0.1% DD · +27% Growth ]
Как работает Aero
Aero — полностью автоматизированный советник для XAUUSD (Gold), торгует в обе стороны на дневном графике.
В основе — пробойная стратегия. Золото пробивает ключевые уровни почти каждый день — Aero определяет, какие из них статистически стоят сделки, и игнорирует остальные.
Этот отбор делает kNN (k-ближайших соседей) — метод машинного обучения, обученный на 25+ годах ценовых данных золота.
В момент пробоя текущее состояние рынка сравнивается с тысячами исторических случаев. Вход происходит только там, где статистика на стороне сделки.
Аккуратность входов обеспечивают встроенные фильтры — сетап допускается к торговле только после прохождения каждого из них:
- Защита от ролловера — никаких новых позиций в первые 150 минут после открытия дня (00:00–02:30) и в последние 60 минут перед закрытием (23:00–00:00), когда спреды по золоту существенно расширяются
- Новостной фильтр — торговля блокируется во время событий высокой волатильности, даты встроены заранее, поэтому дополнительные URL и WebRequest не нужны
- Фильтр спреда — пропускает вход, если текущий спред превышает порог
Как выглядит сделка
- Ключевой уровень пробит, сетап прошёл проверку kNN
- Aero выставляет лимитный ордер на ретесте — не покупает импульс, а ждёт возврата цены, чтобы зайти по лучшей цене
- Защитный стоп рассчитывается от текущей волатильности ATR, а не фиксированной дистанцией
- При движении против позиции подключается усреднение — до 3 дополнительных лимитных ордеров, весь набор ведётся как одна корзина с общей целью и общим стопом
Ключевые параметры
- Инструмент: XAUUSD (Gold)
- Таймфрейм графика: Daily (D1)
- Стратегия: пробой с машинным отбором сетапов
- Независимость от брокера: сессионная логика привязана к дневному бару брокера — настройка GMT и перехода на летнее время не требуется
- Минимальный депозит: $1 000, хеджинговый счёт
- Рекомендуемый брокер: любой Raw/ECN
Настройка и конфигурация
- Откройте график XAUUSD в MetaTrader 5
- Прикрепите советник к графику на дневном таймфрейме (D1)
- Задайте риск в % и включите Algo Trading — советник запустится автоматически
Set-файл, который мы реально используем на наших живых счетах, предоставляется после покупки — напишите личное сообщение для его получения.
Полная документация по параметрам: Руководство по параметрам
Настройки риска
Один параметр управляет всем. Он задаёт максимальный убыток полного цикла в процентах от баланса:
- Risk 10% — низкий риск (по умолчанию)
- Risk 20% — стандартный
- Risk 30% — агрессивный
Лот подбирается так, чтобы худший сценарий равнялся заданному проценту. Усреднение — тем же лотом, максимум 3 ордера, один общий стоп на корзину.
Также можно установить фиксированный лот вручную через параметр Fixed Lot.
Тестирование в реальных рыночных условиях
Мы избегаем создания ботов на нереальных условиях: минимальный спред, нулевая комиссия, мгновенное исполнение.
Все алгоритмы тестируются в профессиональной среде бэктестинга (Tick Data Suite) с точностью моделирования 99.9% — включая спреды до 50 пунктов, полное моделирование комиссий, свопов и проскальзываний.
Рекомендуемый брокер
Aero разрабатывается и тестируется в экстремальных условиях — повышенные спреды, проскальзывания и полные комиссии. Для лучших результатов рекомендуются Raw/ECN счета, например ICMarkets.
Наши живые сигналы работают у регулируемых брокеров, таких как FCA (Великобритания) и ASIC (Австралия), а также на крупных биржах.
Рекомендуем вам также выбирать хорошо регулируемого брокера. Типичный Raw ECN спред на XAUUSD — 10–30 пунктов.
Дисклеймер
Мы знаем, как тяжело найти надёжного советника на рынке. Завышенные обещания, нереальные условия, кривые баланса, которые выглядят идеально — до момента, когда рушатся. Мы всё это видели.
Именно поэтому Aero описан так, как описан — включая логику усреднения и худший сценарий.
Просадки случаются. Мы предпочитаем, чтобы вы точно знали, что покупаете.
Прозрачность для нас — не маркетинговый приём. Это фундамент.
Если есть вопросы — пишите напрямую через MQL5.
Концепт
Aero является частью Trading Elements — коллекции советников, созданных вокруг сил природы.
Каждый советник несёт в себе индивидуальный характер. Aero — это элемент воздуха: спокойный на стабильных рынках, динамичный, когда условия того требуют.
Коллекция включает три советника — Aero, Hydro и Terra — каждый построен на своей стратегии и своём инструменте. Каждый работает независимо. Вместе они представляют диверсифицированный подход к автоматизированной торговле.
Приглашаем посмотреть наш официальный тизер: Trading Elements — Official Teaser
Finally found an algo bot I actually love! Works flawlessly - quick setup, straightforward settings, and consistent results right from day one. The algorithm handles risk management really well, staying steady even during volatile market periods. Support is responsive and always happy to help. Excellent product, highly recommend!