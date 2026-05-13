Прозрачная модель ценообразования. Цена растёт с каждым этапом продаж. Следующий этап: $1500.

[ Live Signal +7 Months · 0.1% DD · +27% Growth ]

Как работает Aero

Aero — полностью автоматизированный советник для XAUUSD (Gold), торгует в обе стороны на дневном графике.

В основе — пробойная стратегия. Золото пробивает ключевые уровни почти каждый день — Aero определяет, какие из них статистически стоят сделки, и игнорирует остальные.

Этот отбор делает kNN (k-ближайших соседей) — метод машинного обучения, обученный на 25+ годах ценовых данных золота.

В момент пробоя текущее состояние рынка сравнивается с тысячами исторических случаев. Вход происходит только там, где статистика на стороне сделки.

Аккуратность входов обеспечивают встроенные фильтры — сетап допускается к торговле только после прохождения каждого из них:

Защита от ролловера — никаких новых позиций в первые 150 минут после открытия дня (00:00–02:30) и в последние 60 минут перед закрытием (23:00–00:00), когда спреды по золоту существенно расширяются

— никаких новых позиций в первые 150 минут после открытия дня (00:00–02:30) и в последние 60 минут перед закрытием (23:00–00:00), когда спреды по золоту существенно расширяются Новостной фильтр — торговля блокируется во время событий высокой волатильности, даты встроены заранее, поэтому дополнительные URL и WebRequest не нужны

— торговля блокируется во время событий высокой волатильности, даты встроены заранее, поэтому дополнительные URL и WebRequest не нужны Фильтр спреда — пропускает вход, если текущий спред превышает порог

Как выглядит сделка

Ключевой уровень пробит, сетап прошёл проверку kNN Aero выставляет лимитный ордер на ретесте — не покупает импульс, а ждёт возврата цены, чтобы зайти по лучшей цене Защитный стоп рассчитывается от текущей волатильности ATR, а не фиксированной дистанцией При движении против позиции подключается усреднение — до 3 дополнительных лимитных ордеров, весь набор ведётся как одна корзина с общей целью и общим стопом





Ключевые параметры Инструмент: XAUUSD (Gold)

Таймфрейм графика: Daily (D1)

Стратегия: пробой с машинным отбором сетапов

Независимость от брокера: сессионная логика привязана к дневному бару брокера — настройка GMT и перехода на летнее время не требуется

Минимальный депозит: $1 000 , хеджинговый счёт

, хеджинговый счёт Рекомендуемый брокер: любой Raw/ECN

Настройка и конфигурация

Откройте график XAUUSD в MetaTrader 5 Прикрепите советник к графику на дневном таймфрейме (D1) Задайте риск в % и включите Algo Trading — советник запустится автоматически

Set-файл, который мы реально используем на наших живых счетах, предоставляется после покупки — напишите личное сообщение для его получения.

Полная документация по параметрам: Руководство по параметрам

Настройки риска

Один параметр управляет всем. Он задаёт максимальный убыток полного цикла в процентах от баланса:

Risk 10% — низкий риск (по умолчанию)

Risk 20% — стандартный

Risk 30% — агрессивный

Лот подбирается так, чтобы худший сценарий равнялся заданному проценту. Усреднение — тем же лотом, максимум 3 ордера, один общий стоп на корзину.

Также можно установить фиксированный лот вручную через параметр Fixed Lot.

Тестирование в реальных рыночных условиях

Мы избегаем создания ботов на нереальных условиях: минимальный спред, нулевая комиссия, мгновенное исполнение.

Все алгоритмы тестируются в профессиональной среде бэктестинга (Tick Data Suite) с точностью моделирования 99.9% — включая спреды до 50 пунктов, полное моделирование комиссий, свопов и проскальзываний.

Рекомендуемый брокер

Aero разрабатывается и тестируется в экстремальных условиях — повышенные спреды, проскальзывания и полные комиссии. Для лучших результатов рекомендуются Raw/ECN счета, например ICMarkets.

Наши живые сигналы работают у регулируемых брокеров, таких как FCA (Великобритания) и ASIC (Австралия), а также на крупных биржах.

Рекомендуем вам также выбирать хорошо регулируемого брокера. Типичный Raw ECN спред на XAUUSD — 10–30 пунктов.

Дисклеймер Мы знаем, как тяжело найти надёжного советника на рынке. Завышенные обещания, нереальные условия, кривые баланса, которые выглядят идеально — до момента, когда рушатся. Мы всё это видели. Именно поэтому Aero описан так, как описан — включая логику усреднения и худший сценарий.

Просадки случаются. Мы предпочитаем, чтобы вы точно знали, что покупаете. Прозрачность для нас — не маркетинговый приём. Это фундамент. Если есть вопросы — пишите напрямую через MQL5.

Концепт

Aero является частью Trading Elements — коллекции советников, созданных вокруг сил природы.

Каждый советник несёт в себе индивидуальный характер. Aero — это элемент воздуха: спокойный на стабильных рынках, динамичный, когда условия того требуют.

Коллекция включает три советника — Aero, Hydro и Terra — каждый построен на своей стратегии и своём инструменте. Каждый работает независимо. Вместе они представляют диверсифицированный подход к автоматизированной торговле.

Приглашаем посмотреть наш официальный тизер: Trading Elements — Official Teaser