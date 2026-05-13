Aero MT5

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Прозрачная модель ценообразования. Цена растёт с каждым этапом продаж. Следующий этап: $1500.

Live Signal +7 Months · 0.1% DD · +27% Growth ]

Как работает Aero

Aero — полностью автоматизированный советник для XAUUSD (Gold), торгует в обе стороны на дневном графике.
В основе — пробойная стратегия. Золото пробивает ключевые уровни почти каждый день — Aero определяет, какие из них статистически стоят сделки, и игнорирует остальные.

Этот отбор делает kNN (k-ближайших соседей) — метод машинного обучения, обученный на 25+ годах ценовых данных золота.
В момент пробоя текущее состояние рынка сравнивается с тысячами исторических случаев. Вход происходит только там, где статистика на стороне сделки.

Аккуратность входов обеспечивают встроенные фильтры — сетап допускается к торговле только после прохождения каждого из них:

  • Защита от ролловера — никаких новых позиций в первые 150 минут после открытия дня (00:00–02:30) и в последние 60 минут перед закрытием (23:00–00:00), когда спреды по золоту существенно расширяются
  • Новостной фильтр — торговля блокируется во время событий высокой волатильности, даты встроены заранее, поэтому дополнительные URL и WebRequest не нужны
  • Фильтр спреда — пропускает вход, если текущий спред превышает порог

Как выглядит сделка

  1. Ключевой уровень пробит, сетап прошёл проверку kNN
  2. Aero выставляет лимитный ордер на ретесте — не покупает импульс, а ждёт возврата цены, чтобы зайти по лучшей цене
  3. Защитный стоп рассчитывается от текущей волатильности ATR, а не фиксированной дистанцией
  4. При движении против позиции подключается усреднение — до 3 дополнительных лимитных ордеров, весь набор ведётся как одна корзина с общей целью и общим стопом

Ключевые параметры

  • Инструмент: XAUUSD (Gold)
  • Таймфрейм графика: Daily (D1)
  • Стратегия: пробой с машинным отбором сетапов
  • Независимость от брокера: сессионная логика привязана к дневному бару брокера — настройка GMT и перехода на летнее время не требуется
  • Минимальный депозит: $1 000, хеджинговый счёт
  • Рекомендуемый брокер: любой Raw/ECN

Настройка и конфигурация

  1. Откройте график XAUUSD в MetaTrader 5
  2. Прикрепите советник к графику на дневном таймфрейме (D1)
  3. Задайте риск в % и включите Algo Trading — советник запустится автоматически

Set-файл, который мы реально используем на наших живых счетах, предоставляется после покупки — напишите личное сообщение для его получения.

Полная документация по параметрам: Руководство по параметрам

Настройки риска

Один параметр управляет всем. Он задаёт максимальный убыток полного цикла в процентах от баланса:

  • Risk 10% — низкий риск (по умолчанию)
  • Risk 20% — стандартный
  • Risk 30% — агрессивный

Лот подбирается так, чтобы худший сценарий равнялся заданному проценту. Усреднение — тем же лотом, максимум 3 ордера, один общий стоп на корзину.

Также можно установить фиксированный лот вручную через параметр Fixed Lot.

Тестирование в реальных рыночных условиях

Мы избегаем создания ботов на нереальных условиях: минимальный спред, нулевая комиссия, мгновенное исполнение.
Все алгоритмы тестируются в профессиональной среде бэктестинга (Tick Data Suite) с точностью моделирования 99.9% — включая спреды до 50 пунктов, полное моделирование комиссий, свопов и проскальзываний.

Рекомендуемый брокер

Aero разрабатывается и тестируется в экстремальных условиях — повышенные спреды, проскальзывания и полные комиссии. Для лучших результатов рекомендуются Raw/ECN счета, например ICMarkets.

Наши живые сигналы работают у регулируемых брокеров, таких как FCA (Великобритания) и ASIC (Австралия), а также на крупных биржах.
Рекомендуем вам также выбирать хорошо регулируемого брокера. Типичный Raw ECN спред на XAUUSD — 10–30 пунктов.

Дисклеймер

Мы знаем, как тяжело найти надёжного советника на рынке. Завышенные обещания, нереальные условия, кривые баланса, которые выглядят идеально — до момента, когда рушатся. Мы всё это видели.

Именно поэтому Aero описан так, как описан — включая логику усреднения и худший сценарий.
Просадки случаются. Мы предпочитаем, чтобы вы точно знали, что покупаете.

Прозрачность для нас — не маркетинговый приём. Это фундамент.

Если есть вопросы — пишите напрямую через MQL5.

Концепт

Aero является частью Trading Elements — коллекции советников, созданных вокруг сил природы.

Каждый советник несёт в себе индивидуальный характер. Aero — это элемент воздуха: спокойный на стабильных рынках, динамичный, когда условия того требуют.

Коллекция включает три советника — Aero, Hydro и Terra — каждый построен на своей стратегии и своём инструменте. Каждый работает независимо. Вместе они представляют диверсифицированный подход к автоматизированной торговле.

Приглашаем посмотреть наш официальный тизер: Trading Elements — Official Teaser

Отзывы 6
Nadet
19
Nadet 2026.05.29 10:56 
 

Finally found an algo bot I actually love! Works flawlessly - quick setup, straightforward settings, and consistent results right from day one. The algorithm handles risk management really well, staying steady even during volatile market periods. Support is responsive and always happy to help. Excellent product, highly recommend!

mtrigubenko
19
mtrigubenko 2026.05.27 14:10 
 

A High quality bot. I had to waste a lot of money just to find it. I have already received my first payout from an insta prop firm. I'm running the bot on aggressive settings, and it's holding up really well so far. We'll see how it performs this summer.

inreferrent
19
inreferrent 2026.05.26 20:49 
 

Придбав цього бота, вже 12 днів пройшло. За цей час бот відкрив кілька угод. Торгую на низькому ризику, тому прибуток невеликий, але в плюсі. Працює нормально, спокійно. Поки що нормальний фідбек, подивлюсь як далі покаже себе.

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Neural Sentinel XAUUSD MT5 – Высокочастотная алгоритмическая ИИ-система для золота Neural Sentinel XAUUSD MT5 — это высокопроизводительная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для рынка золота (XAUUSD). Этот советник использует передовую мультитаймфреймовую аналитическую систему, сочетающую трендово-импульсный метод с точными фильтрами волатильности и анти-разворота для фиксации быстрых внутридневных рыночных неэффективностей. Попробуйте наши другие советники:  GET ONE F
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
Apex Drawdown Zero
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Эксперты
Apex Drawdown Zero V9 — Gold & Forex Trading Robot (XAUUSD, EURUSD, EURJPY) with Prop Firm Protection | MT5 Apex Drawdown Zero is a fully automated trading robot for MetaTrader 5, built for traders who care about drawdown control first. It trades a proprietary daily session-range model on the H1 timeframe, taking a maximum of one qualified trade per day with a fixed, percent-based risk and a structural stop-loss attached from the moment of entry. No martingale. No grid. No averaging. No recovery
Golden Tree
Arthur Hatchiguian
4.11 (18)
Эксперты
Golden Tree является агрессивным мультицикловым скальпером, созданным для Gold (XAUUSD) M1 . Каждый цикл независим . Он использует последовательность ордеров и имеет собственные TP и SL . Используется система мартингейла . Этот советник опирается на сильные повторения прошлого, чтобы открывать позиции и достигать высокого процента успеха . Очень важно прочитать блог перед началом. Минимальный депозит составляет 100 $ при кредитном плече 1:500. Система autolot включена . Рекомендую счёт 1:500 EC
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
Эксперты
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 Представляем Bitcoin Scalping MT4/MT5 – умного советника для криптотрейдинга ПРОМОЦИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ: Осталось всего 3 копии по текущей цене! Итоговая цена: $3999.99 БОНУС - ПРИОБРЕТИТЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП К BITCOIN SCALPING И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПО ALGO ТРЕЙДИНГ
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
Эксперты
Представляем AiQ Gen 2 – Быстрее. Умнее. Мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. AiQ Gen 2 является следующей эволюцией в этой линейке. AiQ Gen 2 создан для скорости на совершенно ином уровне. Отложенные ордера лежат в основе его преимущества, позволяя позиционироваться с точностью до расширения импульса, а затем передать управление адаптивному интеллекту. Боль
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (42)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
4.8 (5)
Эксперты
SmartChoise Battery EA Руководство пользователя доступно по ссылке на моей странице профиля. Утонченная и стабильная продолжательная версия классического SmartChoise Expert Advisor (v8.2). В этом издании сохранены прежняя нейронная логика и классическая система фильтров, которые многие трейдеры ценили за устойчивое и предсказуемое поведение. Советник предназначен для тех, кто предпочитает исходный стиль торговли, делая ставку на ясность и простоту, а не на постоянные изменения. Battery EA вклю
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Эксперты
Точность. Цель. Результат. НЕ ПРОСТО СКАЛЬПЕР — ЭТО СИСТЕМА PythonX M1 Scalper — это не обычный торговый робот. Это специализированная система скальпинга, созданная исключительно для XAUUSD на таймфрейме M1 , с точными входами, умным контролем риска и устойчивой прибылью в долгосрочной перспективе. Тестировался на 9 популярных брокерах с депозитом всего $500 и показал впечатляющие результаты — до $500 000 чистой прибыли , без мартингейла и усреднения. УМНЫЙ ВХОД — ФИЛЬТРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ВМЕСТЕ Pyt
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Эксперты
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
SentinelAI MT5
Valeriia Mishchenko
4 (2)
Эксперты
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 4 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
Фильтр:
kucha221
19
kucha221 2026.08.03 22:12 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Volodymyr Babak
593
Ответ разработчика Volodymyr Babak 2026.08.04 19:02
Nice one, mate🤝
Mykhailo Lytvyniuk
33
Mykhailo Lytvyniuk 2026.05.29 17:18 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Volodymyr Babak
593
Ответ разработчика Volodymyr Babak 2026.05.29 17:45
Really appreciate it! Wishing you smooth and steady results ahead
Nadet
19
Nadet 2026.05.29 10:56 
 

Finally found an algo bot I actually love! Works flawlessly - quick setup, straightforward settings, and consistent results right from day one. The algorithm handles risk management really well, staying steady even during volatile market periods. Support is responsive and always happy to help. Excellent product, highly recommend!

Volodymyr Babak
593
Ответ разработчика Volodymyr Babak 2026.05.29 12:51
Thanks for your kind words🤝
mtrigubenko
19
mtrigubenko 2026.05.27 14:10 
 

A High quality bot. I had to waste a lot of money just to find it. I have already received my first payout from an insta prop firm. I'm running the bot on aggressive settings, and it's holding up really well so far. We'll see how it performs this summer.

Volodymyr Babak
593
Ответ разработчика Volodymyr Babak 2026.05.29 12:52
Great start!
Aero handles summer volatility well, you’re in good hands:)
inreferrent
19
inreferrent 2026.05.26 20:49 
 

Придбав цього бота, вже 12 днів пройшло. За цей час бот відкрив кілька угод. Торгую на низькому ризику, тому прибуток невеликий, але в плюсі. Працює нормально, спокійно. Поки що нормальний фідбек, подивлюсь як далі покаже себе.

Volodymyr Babak
593
Ответ разработчика Volodymyr Babak 2026.05.29 12:55
Дякую! 12 днів це тільки початок, основний профіт ще попереду - головне це дистанція та поступовий плюс до депозиту
Mykhailo
19
Mykhailo 2026.05.25 06:34 
 

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Volodymyr Babak
593
Ответ разработчика Volodymyr Babak 2026.05.29 12:56
Hi! Appreciate the feedback:)
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