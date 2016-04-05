Alligator Joe
- Эксперты
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Alexandre Vincent TraberРазработчик алгоритмических торговых систем, создающий советники для MetaTrader 5.Опыт изучения торговли сырьевыми товарами, применённый к системным стратегиям по Forex, золоту/серебру и индексам. Основной фокус — надёжные, протестированные на оптимизации роботы со сглаженной кривой доходности, а не
- Версия: 1.10
- Обновлено: 30 июля 2026
Overview
Alligator Joe — это трендовый советник, построенный на классическом индикаторе Alligator (Jaw, Teeth, Lips). Он ждет свежего выравнивания трех линий — не выравнивания, которое длится уже давно — и входит в сделку по направлению этого тренда. Позиции закрываются постепенно в три этапа по мере отката цены через каждую линию, вместо единого фиксированного выхода.
How it works
- Советник проверяет последнюю закрытую свечу: полностью ли выровнены Lips, Teeth и Jaw (бычье или медвежье выравнивание)?
- Он подтверждает, что выравнивание новое — его не было несколько баров назад — избегая входов глубоко в уже растянутом движении.
- Вход подтверждается, когда цена закрывается за пределами Lips в направлении тренда.
- Широкий защитный стоп-лосс размещается за Jaw как последняя линия защиты.
- Выход происходит в три этапа по мере ослабления тренда: одна треть позиции закрывается при закрытии цены обратно через Lips, еще треть — через Teeth, а остаток — через Jaw.
- Встроенная панель показывает текущее состояние выравнивания трех линий, а также текущую просадку и чистую прибыль.
Inputs
General
- Magic Number
- Trade Comment
Alligator
- Jaw Period
- Jaw Shift
- Teeth Period
- Teeth Shift
- Lips Period
- Lips Shift
- Moving Average Method
- Applied Price
Signal
- Alignment must be new within this many bars
- Confirm signal bar closes beyond Lips
Risk
- Risk percent per trade
- Maximum spread in points
- ATR period
- Safety-net SL distance beyond Jaw, in ATR
Dashboard
- Show dashboard
- Dashboard X position
- Dashboard Y position
- Dashboard font size
Optimizer Score
- Minimum profit factor
- Maximum drawdown percent
- Minimum trades
- R2 weight
- Slope weight
- Split-half penalty
- Skew penalty
- Ulcer penalty
- MAR weight
- Trade count bonus weight
Optimizer scoring system
Alligator Joe включает пользовательскую формулу оценки, которая ранжирует результаты оптимизации по качеству кривой доходности, а не только по прибыли. Она вознаграждает плавный, стабильно растущий график капитала (R2 и наклон), эффективное использование просадки (коэффициент MAR) и разумное количество сделок, при этом штрафует прогоны, зависящие от одной крупной сделки, прогоны с разной динамикой в первой и второй половине теста, а также прогоны с глубокими или длительными просадками. Установите Optimizer Criterion в Custom max, чтобы активировать эту оценку.
Recommended setup
Символ: XAUUSD. Таймфрейм: M30. Моделирование: 1 Minute OHLC для основной оптимизации и финальной валидации; Open Prices можно использовать для быстрого грубого прохода, чтобы сузить пространство параметров перед подтверждением лучших кандидатов в 1 Minute OHLC. Рекомендуется VPS для реальной торговли.
Screenshots
Отчет тестера стратегий и настройки входных параметров на XAUUSD M30.
Disclaimer
Результаты прошлых тестов не гарантируют будущих результатов. Тщательно протестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете. Торговля инструментами с кредитным плечом сопряжена с риском потерь.