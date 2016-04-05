Overview

Alligator Joe — это трендовый советник, построенный на классическом индикаторе Alligator (Jaw, Teeth, Lips). Он ждет свежего выравнивания трех линий — не выравнивания, которое длится уже давно — и входит в сделку по направлению этого тренда. Позиции закрываются постепенно в три этапа по мере отката цены через каждую линию, вместо единого фиксированного выхода.

How it works

Советник проверяет последнюю закрытую свечу: полностью ли выровнены Lips, Teeth и Jaw (бычье или медвежье выравнивание)? Он подтверждает, что выравнивание новое — его не было несколько баров назад — избегая входов глубоко в уже растянутом движении. Вход подтверждается, когда цена закрывается за пределами Lips в направлении тренда. Широкий защитный стоп-лосс размещается за Jaw как последняя линия защиты. Выход происходит в три этапа по мере ослабления тренда: одна треть позиции закрывается при закрытии цены обратно через Lips, еще треть — через Teeth, а остаток — через Jaw. Встроенная панель показывает текущее состояние выравнивания трех линий, а также текущую просадку и чистую прибыль.

Inputs

General

Magic Number

Trade Comment

Alligator

Jaw Period

Jaw Shift

Teeth Period

Teeth Shift

Lips Period

Lips Shift

Moving Average Method

Applied Price

Signal

Alignment must be new within this many bars

Confirm signal bar closes beyond Lips

Risk

Risk percent per trade

Maximum spread in points

ATR period

Safety-net SL distance beyond Jaw, in ATR

Dashboard

Show dashboard

Dashboard X position

Dashboard Y position

Dashboard font size

Optimizer Score

Minimum profit factor

Maximum drawdown percent

Minimum trades

R2 weight

Slope weight

Split-half penalty

Skew penalty

Ulcer penalty

MAR weight

Trade count bonus weight

Optimizer scoring system

Alligator Joe включает пользовательскую формулу оценки, которая ранжирует результаты оптимизации по качеству кривой доходности, а не только по прибыли. Она вознаграждает плавный, стабильно растущий график капитала (R2 и наклон), эффективное использование просадки (коэффициент MAR) и разумное количество сделок, при этом штрафует прогоны, зависящие от одной крупной сделки, прогоны с разной динамикой в первой и второй половине теста, а также прогоны с глубокими или длительными просадками. Установите Optimizer Criterion в Custom max, чтобы активировать эту оценку.

Recommended setup

Символ: XAUUSD. Таймфрейм: M30. Моделирование: 1 Minute OHLC для основной оптимизации и финальной валидации; Open Prices можно использовать для быстрого грубого прохода, чтобы сузить пространство параметров перед подтверждением лучших кандидатов в 1 Minute OHLC. Рекомендуется VPS для реальной торговли.

Screenshots

Отчет тестера стратегий и настройки входных параметров на XAUUSD M30.

Disclaimer

Результаты прошлых тестов не гарантируют будущих результатов. Тщательно протестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете. Торговля инструментами с кредитным плечом сопряжена с риском потерь.