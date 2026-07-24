Sar Scaler EA
- Эксперты
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Alexandre Vincent TraberРазработчик алгоритмических торговых систем, создающий советники для MetaTrader 5.Опыт изучения торговли сырьевыми товарами, применённый к системным стратегиям по Forex, золоту/серебру и индексам. Основной фокус — надёжные, протестированные на оптимизации роботы со сглаженной кривой доходности, а не
- Версия: 1.10
- Обновлено: 30 июля 2026
Обзор
SAR Scaler EA торгует по индикатору Parabolic SAR: цена выше точки SAR — сигнал на продажу, цена ниже — сигнал на покупку. Вместо входа на каждом развороте советник фильтрует сигналы по расстоянию между точкой SAR и максимумом/минимумом сигнальной свечи, нормализованному по ATR, а затем набирает и закрывает позицию поэтапно через пирамидинг входов и частичное закрытие.
Как это работает
- На каждой новой свече советник считывает значение Parabolic SAR и сравнивает его с ценой для определения направления.
- Измеряется разрыв между точкой SAR и минимумом свечи (сигнал на покупку) или максимумом (сигнал на продажу), делённый на ATR.
- Вход разрешён только если этот разрыв достигает минимального порога в ATR, отсекая слабые/пограничные сигналы.
- При включении дополнительные входы добавляются в том же направлении по мере движения цены на минимальное расстояние в ATR от последнего входа, до максимального количества.
- При включении позиция закрывается до трёх частичных этапов по мере достижения последовательных целей прибыли на основе ATR.
- Опциональный трейлинг-стоп на основе SAR подтягивает стоп-лосс от свечи к свече.
- Сигнал разворота закрывает все позиции в текущем направлении перед рассмотрением нового входа.
Параметры
Общие
- Magic Number: Уникальный идентификатор сделок этого советника
- Order Comment: Комментарий, прикрепляемый к каждой сделке
- Trading Timeframe: Таймфрейм для расчёта сигналов SAR/ATR
- Risk Percent: Процент капитала, которым рискуют при входе, размер рассчитывается от расстояния SL
- Max Spread Points: Максимально допустимый спред в пунктах для открытия сделки
Parabolic SAR
- SAR Step: Шаг ускорения для Parabolic SAR
- SAR Maximum: Максимальный коэффициент ускорения для Parabolic SAR
Фильтр входа
- ATR Period: Период ATR для нормализации разрыва SAR-цена
- Entry Min Distance ATR: Минимальное расстояние SAR до экстремума свечи, в ATR, необходимое для входа
Пирамидинг (Multi-Entry)
- Use Multi Entry: Включает пирамидинг дополнительных входов в том же направлении
- Max Entries: Максимальное количество одновременных входов на направление
- Pyramid Min Distance ATR: Минимальное движение цены в ATR с последнего входа перед добавлением нового
Частичное закрытие (Multi-Exit)
- Use Multi Exit: Включает поэтапное частичное закрытие позиции
- TP1 ATR: Первый уровень частичной фиксации прибыли, в ATR
- TP1 Percent Close: Процент позиции, закрываемый на TP1
- TP2 ATR: Второй уровень частичной фиксации прибыли, в ATR
- TP2 Percent Close: Процент позиции, закрываемый на TP2
- TP3 ATR: Третий уровень частичной фиксации прибыли, в ATR
- TP3 Percent Close: Процент позиции, закрываемый на TP3
Риск / Выход
- SL ATR Mult: Расстояние стоп-лосса, выраженное как множитель ATR
- Use SAR Trailing: Включает трейлинг стоп-лосса по значению Parabolic SAR
Оценка оптимизатора
- Score Min Profit Factor: Минимальный профит-фактор для сохранения прогона
- Score Max Drawdown Pct: Максимально допустимая просадка в % для сохранения прогона
- Score Min Trades: Минимальное количество сделок для сохранения прогона
- Score R2 Weight: Вес R² кривой капитала (гладкость) в оценке
- Score Slope Weight: Вес нормализованного наклона капитала (скорость прибыли) в оценке
- Score Split Penalty: Штраф за расхождение R² между первой и второй половиной кривой (стабильность)
- Score Skew Penalty: Штраф за концентрацию прибыли в одной сделке
- Score Ulcer Penalty: Штраф по индексу Ulcer (глубина и длительность просадок)
- Score MAR Weight: Вес коэффициента MAR (чистая прибыль % / макс. просадка %) в оценке
- Score Trade Bonus Weight: Вес логарифмического бонуса за количество сделок в оценке
Система оценки оптимизатора
SAR Scaler EA включает встроенную функцию оценки (OnTester), разработанную против переподгонки кривой. Она отбраковывает любой прогон оптимизации с отрицательной прибылью, профит-фактором ниже минимума, просадкой выше максимума или недостаточным числом сделок. Оставшиеся прогоны ранжируются по взвешенной комбинации R² кривой капитала (гладкость), нормализованного наклона (скорость прибыли), коэффициента MAR (эффективность капитала) и убывающего бонуса за количество сделок, за вычетом штрафов за расхождение R² между половинами (временная стабильность), перекос прибыли в одной сделке (риск концентрации) и индекс Ulcer (боль от просадок). Перед оптимизацией установите критерий Custom max.
Рекомендуемая настройка
Бэктесты проводились в режиме OHLC 1 минута на следующих комбинациях символ/таймфрейм:
- XAUUSD, H3
- USDJPY, M30
- XAUEUR, H6
- XAUJPY, H8
- USDCAD, H6
Скриншоты
Отчёты тестера стратегий для пяти комбинаций выше.
Отказ от ответственности
Прошлые результаты бэктестов не гарантируют будущих результатов. Протестируйте на демо-счёте перед реальным использованием. Торговля с плечом сопряжена с риском потерь.