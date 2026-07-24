Обзор

SAR Scaler EA торгует по индикатору Parabolic SAR: цена выше точки SAR — сигнал на продажу, цена ниже — сигнал на покупку. Вместо входа на каждом развороте советник фильтрует сигналы по расстоянию между точкой SAR и максимумом/минимумом сигнальной свечи, нормализованному по ATR, а затем набирает и закрывает позицию поэтапно через пирамидинг входов и частичное закрытие.

Как это работает

На каждой новой свече советник считывает значение Parabolic SAR и сравнивает его с ценой для определения направления. Измеряется разрыв между точкой SAR и минимумом свечи (сигнал на покупку) или максимумом (сигнал на продажу), делённый на ATR. Вход разрешён только если этот разрыв достигает минимального порога в ATR, отсекая слабые/пограничные сигналы. При включении дополнительные входы добавляются в том же направлении по мере движения цены на минимальное расстояние в ATR от последнего входа, до максимального количества. При включении позиция закрывается до трёх частичных этапов по мере достижения последовательных целей прибыли на основе ATR. Опциональный трейлинг-стоп на основе SAR подтягивает стоп-лосс от свечи к свече. Сигнал разворота закрывает все позиции в текущем направлении перед рассмотрением нового входа.

Параметры

Общие

Magic Number: Уникальный идентификатор сделок этого советника

Order Comment: Комментарий, прикрепляемый к каждой сделке

Trading Timeframe: Таймфрейм для расчёта сигналов SAR/ATR

Risk Percent: Процент капитала, которым рискуют при входе, размер рассчитывается от расстояния SL

Max Spread Points: Максимально допустимый спред в пунктах для открытия сделки

Parabolic SAR

SAR Step: Шаг ускорения для Parabolic SAR

SAR Maximum: Максимальный коэффициент ускорения для Parabolic SAR

Фильтр входа

ATR Period: Период ATR для нормализации разрыва SAR-цена

Entry Min Distance ATR: Минимальное расстояние SAR до экстремума свечи, в ATR, необходимое для входа

Пирамидинг (Multi-Entry)

Use Multi Entry: Включает пирамидинг дополнительных входов в том же направлении

Max Entries: Максимальное количество одновременных входов на направление

Pyramid Min Distance ATR: Минимальное движение цены в ATR с последнего входа перед добавлением нового

Частичное закрытие (Multi-Exit)

Use Multi Exit: Включает поэтапное частичное закрытие позиции

TP1 ATR: Первый уровень частичной фиксации прибыли, в ATR

TP1 Percent Close: Процент позиции, закрываемый на TP1

TP2 ATR: Второй уровень частичной фиксации прибыли, в ATR

TP2 Percent Close: Процент позиции, закрываемый на TP2

TP3 ATR: Третий уровень частичной фиксации прибыли, в ATR

TP3 Percent Close: Процент позиции, закрываемый на TP3

Риск / Выход

SL ATR Mult: Расстояние стоп-лосса, выраженное как множитель ATR

Use SAR Trailing: Включает трейлинг стоп-лосса по значению Parabolic SAR

Оценка оптимизатора

Score Min Profit Factor: Минимальный профит-фактор для сохранения прогона

Score Max Drawdown Pct: Максимально допустимая просадка в % для сохранения прогона

Score Min Trades: Минимальное количество сделок для сохранения прогона

Score R2 Weight: Вес R² кривой капитала (гладкость) в оценке

Score Slope Weight: Вес нормализованного наклона капитала (скорость прибыли) в оценке

Score Split Penalty: Штраф за расхождение R² между первой и второй половиной кривой (стабильность)

Score Skew Penalty: Штраф за концентрацию прибыли в одной сделке

Score Ulcer Penalty: Штраф по индексу Ulcer (глубина и длительность просадок)

Score MAR Weight: Вес коэффициента MAR (чистая прибыль % / макс. просадка %) в оценке

Score Trade Bonus Weight: Вес логарифмического бонуса за количество сделок в оценке

Система оценки оптимизатора

SAR Scaler EA включает встроенную функцию оценки (OnTester), разработанную против переподгонки кривой. Она отбраковывает любой прогон оптимизации с отрицательной прибылью, профит-фактором ниже минимума, просадкой выше максимума или недостаточным числом сделок. Оставшиеся прогоны ранжируются по взвешенной комбинации R² кривой капитала (гладкость), нормализованного наклона (скорость прибыли), коэффициента MAR (эффективность капитала) и убывающего бонуса за количество сделок, за вычетом штрафов за расхождение R² между половинами (временная стабильность), перекос прибыли в одной сделке (риск концентрации) и индекс Ulcer (боль от просадок). Перед оптимизацией установите критерий Custom max.

Рекомендуемая настройка

Бэктесты проводились в режиме OHLC 1 минута на следующих комбинациях символ/таймфрейм:

XAUUSD, H3

USDJPY, M30

XAUEUR, H6

XAUJPY, H8

USDCAD, H6

Скриншоты

Отчёты тестера стратегий для пяти комбинаций выше.

Отказ от ответственности

Прошлые результаты бэктестов не гарантируют будущих результатов. Протестируйте на демо-счёте перед реальным использованием. Торговля с плечом сопряжена с риском потерь.