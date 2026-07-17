RiskCalc Panel
- Индикаторы
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Alexandre Vincent TraberРазработчик алгоритмических торговых систем, создающий советники для MetaTrader 5.Опыт изучения торговли сырьевыми товарами, применённый к системным стратегиям по Forex, золоту/серебру и индексам. Основной фокус — надёжные, протестированные на оптимизации роботы со сглаженной кривой доходности, а не
- Версия: 5.0
RiskCalc Panel — Калькулятор размера позиции и риска
Обзор
RiskCalc Panel — это легкая панель на графике, которая избавляет от догадок при расчете размера позиции. Задайте вход, стоп-лосс и тейк-профит либо по текущей рыночной цене, либо по выбранной вручную цене, и панель мгновенно покажет точный размер лота, необходимый для риска фиксированного процента от вашего капитала или фиксированной суммы в валюте вашего счета. Никаких торговых операций: этот инструмент не открывает, не закрывает и не управляет позициями. Это панель поддержки принятия решений для стандартизации управления капиталом и устранения ошибок при расчете объема перед ручным размещением сделки.
Как это работает
- Выберите режим входа: Current Price автоматически следует за живым bid/ask, либо Manual позволяет ввести любую цену, вокруг которой вы хотите планировать.
- Задайте стоп-лосс и тейк-профит либо точной ценой, либо расстоянием от входа, переключаемым между пунктами и процентами.
- Настройте соотношение риск/прибыль напрямую, и тейк-профит автоматически пересчитается под него.
- Панель считывает капитал вашего счета, а также стоимость и размер тика текущего символа, чтобы рассчитать точный размер лота сразу для двух целей риска: процента от капитала и фиксированной суммы денег.
- Метка LONG или SHORT мгновенно подтверждает направление вашей сделки в зависимости от положения стоп-лосса относительно входа.
- Опциональная кнопка Show Lines on Chart рисует перетаскиваемые линии входа, SL и TP прямо на ценовом графике, полностью синхронизированные с панелью в обоих направлениях.
- Панель можно свернуть до одной заголовочной полосы одним кликом, сохраняя чистоту графика, когда она не нужна.
Ключевые особенности
- Работает на любом символе и таймфрейме, автоматически пересчитывая под стоимость тика, размер тика и ограничения объема инструмента
- Две цели риска отображаются рядом, без необходимости переключать режимы для сравнения
- Ввод расстояния в пунктах или процентах от цены, переключаемый в любой момент
- Перетаскиваемые линии на графике опциональны, а не обязательны, что по умолчанию сохраняет график чистым
- Сворачиваемая панель, которая не мешает, пока не понадобится
- Никакого влияния на ваш счет: чистый расчет, без отправки ордеров
Параметры
Панель
- Panel_Corner — угол графика, к которому привязана панель
- Panel_X — горизонтальное смещение панели от угла привязки
- Panel_Y — вертикальное смещение панели от угла привязки
- Panel_BgColor — цвет фона панели
- Panel_TextColor — цвет текста, используемый для меток
Значения по умолчанию
- Risk_DefaultPercent — целевой риск в процентах от капитала по умолчанию при загрузке
- Risk_DefaultMoney — целевая фиксированная сумма риска в валюте счета по умолчанию при загрузке
- Default_SL_Points — начальное расстояние стоп-лосса от входа при первой загрузке панели
- Default_TP_Points — начальное расстояние тейк-профита от входа при первой загрузке панели
Рекомендуемая настройка
Работает на любом символе и любом таймфрейме, поскольку все расчеты берутся напрямую из спецификации символа текущего графика. Прикрепите один раз на график; положение и размер панели полностью настраиваются через указанные выше параметры под ваш существующий набор индикаторов и советников.
Отказ от ответственности
Этот инструмент выполняет только расчеты и не исполняет, не изменяет и не закрывает сделки. Всегда проверяйте рассчитанный размер лота по спецификации символа вашего брокера перед размещением сделки. Торговля сопряжена с риском убытков.