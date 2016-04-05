Asterion EA
- Эксперты
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Alexandre Vincent TraberРазработчик алгоритмических торговых систем, создающий советники для MetaTrader 5.Опыт изучения торговли сырьевыми товарами, применённый к системным стратегиям по Forex, золоту/серебру и индексам. Основной фокус — надёжные, протестированные на оптимизации роботы со сглаженной кривой доходности, а не
- Версия: 1.20
- Обновлено: 30 июля 2026
Asterion EA — мультииндикаторное подтверждение сигналов для золота
Взвешенная система подтверждения на основе 7 индикаторов, разработанная специально для золота. Каждая сделка требует согласия сигналов импульса, тренда и волатильности перед входом, что отсекает шум и сделки с низкой уверенностью. Создан для трейдеров, которым нужна механическая дисциплина на XAUUSD.
Обзор
Asterion EA оценивает бычьи и медвежьи условия по семи независимым индикаторам (RSI, MACD, ADX, ROC, Bollinger %B, Williams %R, MFI) и открывает сделку только тогда, когда взвешенный счет явно указывает на одно направление. Стоп-лосс и тейк-профит адаптируются по ATR, автоматически подстраиваясь под волатильность золота вместо фиксированных значений в пунктах. Включает жесткий выключатель по просадке и фильтр спреда для защиты от входов в условиях низкой ликвидности или гэпов.
Как это работает
- На каждом новом баре считываются все семь индикаторов с закрытой свечи.
- Каждый индикатор дает взвешенный голос (бычий или медвежий) на основе своего порога.
- Сделка открывается только когда суммарный бычий или медвежий счет превышает порог подтверждения, а противоположный счет остается низким — шум одиночного индикатора отфильтровывается.
- Стоп-лосс устанавливается как кратное ATR от цены входа; тейк-профит следует заданному соотношению прибыль:риск.
- Выключатель по максимальной просадке отключает новые входы, когда просадка счета превышает заданный лимит, а фильтр спреда блокирует входы при аномальном расширении спреда.
- Размер позиции рассчитывается по риску (% от баланса), с жестким ограничением максимального лота.
Входные параметры
Общие
- Magic Number
- Slippage
- Show Panel
- Trading Timeframe
Управление риском
- Risk %
- Reward:Risk Ratio
- Max Drawdown %
- Max Lot Size
Сигнал
- RSI Period
- RSI Bull Threshold
- MACD Fast Period
- MACD Slow Period
- MACD Signal Period
- ROC Period
- ROC Bull Threshold
- Stochastic %K Period
- Stochastic %D Period
- Stochastic Slowing
- Stochastic Pivot
- ADX Period
- Bollinger Bands Period
- Bollinger Bands Deviation
- Bollinger %B Bull Threshold
- Williams %R Threshold
- MFI Period
- MFI Bull Threshold
Фильтр волатильности
- Max Spread Filter (вкл/выкл)
- Max Spread (в пунктах)
Оптимизатор — система оценки
- Min Profit Factor
- Max Drawdown %
- Min Trades
- R2 Weight
- Slope Weight
- Split-Half Penalty
- Skew Penalty
- Ulcer Index Penalty
- MAR Weight
- Trade Count Bonus Weight
Система оценки оптимизатора
Asterion EA включает собственную функцию оценки OnTester(), созданную для борьбы с переподгонкой (curve-fitting). Вместо ранжирования проходов оптимизации по чистой прибыли, она оценивает гладкость кривой доходности (R2), скорость роста прибыли (наклон), стабильность между первой и второй половиной теста (временное расхождение), концентрацию прибыли в отдельных сделках (skew), глубину и продолжительность просадок (индекс Ulcer) и эффективность капитала (коэффициент MAR), с уменьшающимся бонусом за надежность количества сделок. Проходы, не прошедшие минимальные пороги по профит-фактору, просадке или количеству сделок, отбраковываются полностью. Установите Optimizer Criterion на Custom max, чтобы активировать эту систему оценки при оптимизации.
Рекомендуемая настройка
Символ: XAUUSD
Таймфрейм: H1
Моделирование: 1-минутные OHLC (как показано на скриншотах)
Брокер: рекомендуется счет ECN/RAW с низким спредом
VPS: рекомендуется для работы 24/5
Скриншоты
Живой график и результаты бэктеста на XAUUSD H1, протестировано в режиме моделирования 1-минутные OHLC: панель сигналов с текущим бычьим/медвежьим счетом подтверждения, показания индикаторов и рекомендуемая конфигурация параметров.
Отказ от ответственности
Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Торговля Forex и CFD сопряжена со значительным риском убытков. Тщательно протестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете. Прибыль не гарантируется.