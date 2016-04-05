Asterion EA — мультииндикаторное подтверждение сигналов для золота

Взвешенная система подтверждения на основе 7 индикаторов, разработанная специально для золота. Каждая сделка требует согласия сигналов импульса, тренда и волатильности перед входом, что отсекает шум и сделки с низкой уверенностью. Создан для трейдеров, которым нужна механическая дисциплина на XAUUSD.

Обзор

Asterion EA оценивает бычьи и медвежьи условия по семи независимым индикаторам (RSI, MACD, ADX, ROC, Bollinger %B, Williams %R, MFI) и открывает сделку только тогда, когда взвешенный счет явно указывает на одно направление. Стоп-лосс и тейк-профит адаптируются по ATR, автоматически подстраиваясь под волатильность золота вместо фиксированных значений в пунктах. Включает жесткий выключатель по просадке и фильтр спреда для защиты от входов в условиях низкой ликвидности или гэпов.

Как это работает

На каждом новом баре считываются все семь индикаторов с закрытой свечи. Каждый индикатор дает взвешенный голос (бычий или медвежий) на основе своего порога. Сделка открывается только когда суммарный бычий или медвежий счет превышает порог подтверждения, а противоположный счет остается низким — шум одиночного индикатора отфильтровывается. Стоп-лосс устанавливается как кратное ATR от цены входа; тейк-профит следует заданному соотношению прибыль:риск. Выключатель по максимальной просадке отключает новые входы, когда просадка счета превышает заданный лимит, а фильтр спреда блокирует входы при аномальном расширении спреда. Размер позиции рассчитывается по риску (% от баланса), с жестким ограничением максимального лота.

Входные параметры

Общие

Magic Number

Slippage

Show Panel

Trading Timeframe

Управление риском

Risk %

Reward:Risk Ratio

Max Drawdown %

Max Lot Size

Сигнал

RSI Period

RSI Bull Threshold

MACD Fast Period

MACD Slow Period

MACD Signal Period

ROC Period

ROC Bull Threshold

Stochastic %K Period

Stochastic %D Period

Stochastic Slowing

Stochastic Pivot

ADX Period

Bollinger Bands Period

Bollinger Bands Deviation

Bollinger %B Bull Threshold

Williams %R Threshold

MFI Period

MFI Bull Threshold

Фильтр волатильности

Max Spread Filter (вкл/выкл)

Max Spread (в пунктах)

Оптимизатор — система оценки

Min Profit Factor

Max Drawdown %

Min Trades

R2 Weight

Slope Weight

Split-Half Penalty

Skew Penalty

Ulcer Index Penalty

MAR Weight

Trade Count Bonus Weight

Система оценки оптимизатора

Asterion EA включает собственную функцию оценки OnTester(), созданную для борьбы с переподгонкой (curve-fitting). Вместо ранжирования проходов оптимизации по чистой прибыли, она оценивает гладкость кривой доходности (R2), скорость роста прибыли (наклон), стабильность между первой и второй половиной теста (временное расхождение), концентрацию прибыли в отдельных сделках (skew), глубину и продолжительность просадок (индекс Ulcer) и эффективность капитала (коэффициент MAR), с уменьшающимся бонусом за надежность количества сделок. Проходы, не прошедшие минимальные пороги по профит-фактору, просадке или количеству сделок, отбраковываются полностью. Установите Optimizer Criterion на Custom max, чтобы активировать эту систему оценки при оптимизации.

Рекомендуемая настройка

Символ: XAUUSD

Таймфрейм: H1

Моделирование: 1-минутные OHLC (как показано на скриншотах)

Брокер: рекомендуется счет ECN/RAW с низким спредом

VPS: рекомендуется для работы 24/5

Скриншоты

Живой график и результаты бэктеста на XAUUSD H1, протестировано в режиме моделирования 1-минутные OHLC: панель сигналов с текущим бычьим/медвежьим счетом подтверждения, показания индикаторов и рекомендуемая конфигурация параметров.

Отказ от ответственности

Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Торговля Forex и CFD сопряжена со значительным риском убытков. Тщательно протестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете. Прибыль не гарантируется.