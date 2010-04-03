SMC AllInOne
- Индикаторы
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Alexandre Vincent TraberРазработчик алгоритмических торговых систем, создающий советники для MetaTrader 5.Опыт изучения торговли сырьевыми товарами, применённый к системным стратегиям по Forex, золоту/серебру и индексам. Основной фокус — надёжные, протестированные на оптимизации роботы со сглаженной кривой доходности, а не
- Версия: 1.0
Overview
SMC AllInOne строит структуру Smart Money Concepts прямо на графике: свинги (HH/HL/LH/LL), Break of Structure и Change of Character, Order Blocks, Fair Value Gaps и зоны ликвидности. Без перерисовки, работает только на подтвержденных свечах.
How it works
Индикатор определяет свинг-точки, классифицирует структуру рынка, отмечает BOS/CHOCH при пробоях структуры, строит Order Block как последнюю противоположную свечу перед пробоем, выделяет ценовые гэпы как FVG и рисует линии ликвидности на равных хаях/лоях.
Disclaimer
Если вы не знакомы со Smart Money Concepts (order blocks, ликвидность, BOS/CHOCH, FVG), изучите эту концепцию перед использованием индикатора. Это инструмент визуализации, а не генератор сигналов — для интерпретации требуются знания SMC.