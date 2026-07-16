YPERION EA — трендовое подтверждение по Ишимоку с адаптивным риском

Торгует трендовые сигналы Ichimoku Kinko Hyo, отфильтрованные подтверждением RSI, с адаптивными по ATR стопами, встроенным пирамидингом, безубытком и динамическим движком риска на основе серий сделок. Создан для трейдеров, которым нужен системный трендовый подход с масштабированием риска по результативности, а не на глаз.

Обзор

YPERION EA объединяет полное облако Ишимоку (Tenkan, Kijun, Senkou A/B, Chikou) с подтверждением RSI, чтобы отсеять слабые сигналы и торговать только подтвержденные setup продолжения тренда. Стопы и цели адаптивны по ATR, поэтому система автоматически подстраивается под волатильность каждого символа вместо использования фиксированных значений в пунктах. Работает на любом символе и таймфрейме; лучше всего подходит для трендовых основных валютных пар Forex (EURUSD, USDJPY, GBPUSD) и золота на H1-H4.

Как это работает

На каждом новом баре проверяется выравнивание Ишимоку: пересечение Tenkan/Kijun плюс положение цены относительно облака и подтверждение Chikou. Подтверждение RSI фильтрует сигнал: торгуются только бычьи setup Ишимоку выше бычьего порога, только медвежьи — ниже медвежьего порога. Фильтр волатильности по ATR блокирует входы, когда волатильность падает ниже заданной доли от своего среднего значения, а фильтр спреда пропускает входы во время гэпов или скачков спреда при низкой ликвидности. Стоп-лосс и тейк-профит устанавливаются как кратные ATR от входа. Открытые позиции могут пирамидиться в направлении тренда с настраиваемым шагом по ATR, переходить в безубыток после заданного порога прибыли и досрочно закрываться по развороту на основе EMA. Размер позиции рассчитывается по риску (% от баланса), при этом сам процент риска увеличивается на выигрышных сериях и снижается на проигрышных.

Входные параметры

Общие

MagicNumber: уникальный идентификатор для отделения сделок этого EA от других

Slippage: максимально допустимое отклонение цены в пунктах при исполнении ордера

ShowPanel: показывать панель статуса на графике

Настройки Ишимоку

Ichimoku_Tenkan: период Tenkan-sen

Ichimoku_Kijun: период Kijun-sen

Ichimoku_Senkou: период Senkou Span B

Подтверждение RSI

RSI_Period: период расчета RSI

RSI_BullThresh: RSI должен быть выше этого значения для длинных сигналов

RSI_BearThresh: RSI должен быть ниже этого значения для коротких сигналов

ATR и волатильность

ATR_Period: период расчета ATR

ATR_SL_Mult: стоп-лосс = ATR x этот множитель

ATR_TP_Mult: тейк-профит = расстояние SL x этот множитель (прибыль:риск)

Filter_VolOK: включить фильтр минимальной волатильности

Filter_ATRSmaPer: период среднего ATR, используемого фильтром волатильности

Filter_MaxSpread: включить фильтр максимального спреда

Filter_MaxSpreadPoints: пропускать новые входы, если спред превышает это количество пунктов

Управление позицией

PM_UseBreakeven: переносить стоп-лосс на точку входа при выходе в прибыль

PM_BreakevenATR: прибыль (в кратных ATR), необходимая для срабатывания безубытка

PM_UsePyramiding: разрешить добавление к прибыльным позициям

PM_PyramidLevels: максимальное количество пирамидальных добавлений на сделку

PM_PyramidATRStep: шаг прибыли (в кратных ATR) между каждым пирамидальным добавлением

PM_PyramidLotMult: размер каждого пирамидального добавления как доля от начального лота

Выход по развороту

Filter_RevExit: включить досрочный выход по EMA при развороте тренда

Filter_RevEMAPer: период EMA, используемый для обнаружения разворота

Динамический риск

Risk_BasePercent: базовый % от баланса, которым рискуют в сделке

Risk_MaxPercent: потолок риска в %, достижимый на выигрышных сериях

Risk_MaxLotSize: жесткое ограничение размера лота независимо от расчета риска

Streak_WinsToUp: количество последовательных побед, необходимое перед началом увеличения риска

Streak_RiskStepUp: % риска, добавляемый за квалифицирующую серию побед

Streak_LosesToDn: количество последовательных убытков, необходимое перед началом снижения риска

Streak_RiskStepDn: % риска, вычитаемый за квалифицирующую серию убытков

Оптимизатор — система оценки

Score_MinProfitFactor: отбраковывать проходы оптимизации ниже этого профит-фактора

Score_MaxDrawdownPct: отбраковывать проходы выше этой просадки в %

Score_MinTrades: отбраковывать проходы ниже этого количества сделок

Score_R2Weight: вес гладкости кривой доходности (R2) в оценке

Score_SlopeWeight: вес скорости прибыли (нормализованный наклон) в оценке

Score_SplitPenalty: штраф за расхождение R2 между первой и второй половиной теста

Score_SkewPenalty: штраф за концентрацию прибыли в одной сделке

Score_UlcerPenalty: штраф за глубину и продолжительность просадки (индекс Ulcer)

Score_MARWeight: вес эффективности капитала (коэффициент MAR) в оценке

Score_TradeBonusWeight: вес бонуса за надежность количества сделок (убывающий)

Система оценки оптимизатора

YPERION EA включает собственную функцию оценки OnTester(), созданную для борьбы с переподгонкой. Вместо ранжирования проходов оптимизации по чистой прибыли, она оценивает гладкость кривой доходности (R2), скорость прибыли (наклон), стабильность между первой и второй половиной теста (временное расхождение), концентрацию прибыли в отдельных сделках (skew), глубину и продолжительность просадок (индекс Ulcer) и эффективность капитала (коэффициент MAR), с уменьшающимся бонусом за надежность количества сделок. Проходы, не прошедшие минимальные пороги по профит-фактору, просадке или количеству сделок, отбраковываются полностью. Установите Optimizer Criterion на Custom max, чтобы активировать эту систему оценки при оптимизации.

Рекомендуемая настройка

Символ: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY

Таймфрейм: H6, H4 или H1

Брокер: рекомендуется счет ECN/RAW с низким спредом

VPS: рекомендуется для работы 24/5

Скриншоты

Пример графика и бэктеста показан на XAUUSD, H6, протестировано в режиме моделирования 1-минутные OHLC: живой график с облаком Ишимоку, активная панель сигналов и открытая сделка с пирамидальными входами. Рекомендуемая конфигурация параметров также показана для справки.

Отказ от ответственности

Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Торговля Forex и CFD сопряжена со значительным риском убытков. Тщательно протестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете. Прибыль не гарантируется.