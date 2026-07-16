Yperion EA
- Эксперты
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Alexandre Vincent TraberРазработчик алгоритмических торговых систем, создающий советники для MetaTrader 5.Опыт изучения торговли сырьевыми товарами, применённый к системным стратегиям по Forex, золоту/серебру и индексам. Основной фокус — надёжные, протестированные на оптимизации роботы со сглаженной кривой доходности, а не
- Версия: 2.10
- Обновлено: 30 июля 2026
YPERION EA — трендовое подтверждение по Ишимоку с адаптивным риском
Торгует трендовые сигналы Ichimoku Kinko Hyo, отфильтрованные подтверждением RSI, с адаптивными по ATR стопами, встроенным пирамидингом, безубытком и динамическим движком риска на основе серий сделок. Создан для трейдеров, которым нужен системный трендовый подход с масштабированием риска по результативности, а не на глаз.
Обзор
YPERION EA объединяет полное облако Ишимоку (Tenkan, Kijun, Senkou A/B, Chikou) с подтверждением RSI, чтобы отсеять слабые сигналы и торговать только подтвержденные setup продолжения тренда. Стопы и цели адаптивны по ATR, поэтому система автоматически подстраивается под волатильность каждого символа вместо использования фиксированных значений в пунктах. Работает на любом символе и таймфрейме; лучше всего подходит для трендовых основных валютных пар Forex (EURUSD, USDJPY, GBPUSD) и золота на H1-H4.
Как это работает
- На каждом новом баре проверяется выравнивание Ишимоку: пересечение Tenkan/Kijun плюс положение цены относительно облака и подтверждение Chikou.
- Подтверждение RSI фильтрует сигнал: торгуются только бычьи setup Ишимоку выше бычьего порога, только медвежьи — ниже медвежьего порога.
- Фильтр волатильности по ATR блокирует входы, когда волатильность падает ниже заданной доли от своего среднего значения, а фильтр спреда пропускает входы во время гэпов или скачков спреда при низкой ликвидности.
- Стоп-лосс и тейк-профит устанавливаются как кратные ATR от входа.
- Открытые позиции могут пирамидиться в направлении тренда с настраиваемым шагом по ATR, переходить в безубыток после заданного порога прибыли и досрочно закрываться по развороту на основе EMA.
- Размер позиции рассчитывается по риску (% от баланса), при этом сам процент риска увеличивается на выигрышных сериях и снижается на проигрышных.
Входные параметры
Общие
- MagicNumber: уникальный идентификатор для отделения сделок этого EA от других
- Slippage: максимально допустимое отклонение цены в пунктах при исполнении ордера
- ShowPanel: показывать панель статуса на графике
Настройки Ишимоку
- Ichimoku_Tenkan: период Tenkan-sen
- Ichimoku_Kijun: период Kijun-sen
- Ichimoku_Senkou: период Senkou Span B
Подтверждение RSI
- RSI_Period: период расчета RSI
- RSI_BullThresh: RSI должен быть выше этого значения для длинных сигналов
- RSI_BearThresh: RSI должен быть ниже этого значения для коротких сигналов
ATR и волатильность
- ATR_Period: период расчета ATR
- ATR_SL_Mult: стоп-лосс = ATR x этот множитель
- ATR_TP_Mult: тейк-профит = расстояние SL x этот множитель (прибыль:риск)
- Filter_VolOK: включить фильтр минимальной волатильности
- Filter_ATRSmaPer: период среднего ATR, используемого фильтром волатильности
- Filter_MaxSpread: включить фильтр максимального спреда
- Filter_MaxSpreadPoints: пропускать новые входы, если спред превышает это количество пунктов
Управление позицией
- PM_UseBreakeven: переносить стоп-лосс на точку входа при выходе в прибыль
- PM_BreakevenATR: прибыль (в кратных ATR), необходимая для срабатывания безубытка
- PM_UsePyramiding: разрешить добавление к прибыльным позициям
- PM_PyramidLevels: максимальное количество пирамидальных добавлений на сделку
- PM_PyramidATRStep: шаг прибыли (в кратных ATR) между каждым пирамидальным добавлением
- PM_PyramidLotMult: размер каждого пирамидального добавления как доля от начального лота
Выход по развороту
- Filter_RevExit: включить досрочный выход по EMA при развороте тренда
- Filter_RevEMAPer: период EMA, используемый для обнаружения разворота
Динамический риск
- Risk_BasePercent: базовый % от баланса, которым рискуют в сделке
- Risk_MaxPercent: потолок риска в %, достижимый на выигрышных сериях
- Risk_MaxLotSize: жесткое ограничение размера лота независимо от расчета риска
- Streak_WinsToUp: количество последовательных побед, необходимое перед началом увеличения риска
- Streak_RiskStepUp: % риска, добавляемый за квалифицирующую серию побед
- Streak_LosesToDn: количество последовательных убытков, необходимое перед началом снижения риска
- Streak_RiskStepDn: % риска, вычитаемый за квалифицирующую серию убытков
Оптимизатор — система оценки
- Score_MinProfitFactor: отбраковывать проходы оптимизации ниже этого профит-фактора
- Score_MaxDrawdownPct: отбраковывать проходы выше этой просадки в %
- Score_MinTrades: отбраковывать проходы ниже этого количества сделок
- Score_R2Weight: вес гладкости кривой доходности (R2) в оценке
- Score_SlopeWeight: вес скорости прибыли (нормализованный наклон) в оценке
- Score_SplitPenalty: штраф за расхождение R2 между первой и второй половиной теста
- Score_SkewPenalty: штраф за концентрацию прибыли в одной сделке
- Score_UlcerPenalty: штраф за глубину и продолжительность просадки (индекс Ulcer)
- Score_MARWeight: вес эффективности капитала (коэффициент MAR) в оценке
- Score_TradeBonusWeight: вес бонуса за надежность количества сделок (убывающий)
Система оценки оптимизатора
YPERION EA включает собственную функцию оценки OnTester(), созданную для борьбы с переподгонкой. Вместо ранжирования проходов оптимизации по чистой прибыли, она оценивает гладкость кривой доходности (R2), скорость прибыли (наклон), стабильность между первой и второй половиной теста (временное расхождение), концентрацию прибыли в отдельных сделках (skew), глубину и продолжительность просадок (индекс Ulcer) и эффективность капитала (коэффициент MAR), с уменьшающимся бонусом за надежность количества сделок. Проходы, не прошедшие минимальные пороги по профит-фактору, просадке или количеству сделок, отбраковываются полностью. Установите Optimizer Criterion на Custom max, чтобы активировать эту систему оценки при оптимизации.
Рекомендуемая настройка
Символ: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY
Таймфрейм: H6, H4 или H1
Брокер: рекомендуется счет ECN/RAW с низким спредом
VPS: рекомендуется для работы 24/5
Скриншоты
Пример графика и бэктеста показан на XAUUSD, H6, протестировано в режиме моделирования 1-минутные OHLC: живой график с облаком Ишимоку, активная панель сигналов и открытая сделка с пирамидальными входами. Рекомендуемая конфигурация параметров также показана для справки.
Отказ от ответственности
Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Торговля Forex и CFD сопряжена со значительным риском убытков. Тщательно протестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете. Прибыль не гарантируется.
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