Kairos Session

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  • Alexandre Vincent Traber
    Alexandre Vincent Traber

    Alexandre Vincent Traber

    5 (1)
    Разработчик алгоритмических торговых систем, создающий советники для MetaTrader 5.Опыт изучения торговли сырьевыми товарами, применённый к системным стратегиям по Forex, золоту/серебру и индексам. Основной фокус — надёжные, протестированные на оптимизации роботы со сглаженной кривой доходности, а не
    25 продуктов
  • Версия: 1.20
  • Обновлено: 30 июля 2026

KAIROS Session EA

Обзор

Большинство советников пытаются ловить каждое движение на каждом баре — и теряют на спреде и ложных сигналах. KAIROS Session EA действует иначе: он выбирает одну чистую направленную сделку за сессию, терпеливо ждет, пока рынок раскроет свои карты, и только тогда входит. Меньше шума, меньше избыточной торговли, больше сигнала.

Основная цель оптимизации: USDJPY, таймфрейм M30. Сессионная логика легко адаптируется к любой валютной паре Forex — переоптимизируйте под каждый инструмент для лучших результатов.

Как это работает

  1. Определяет окно торговой сессии (время начала + продолжительность, серверное время).
  2. Ждет настраиваемую задержку после открытия сессии (Decision Offset), прежде чем считать направленное смещение рынка — избегая шумных первых минут сессии.
  3. Опциональный фильтр подтверждения на основе ATR требует минимального движения от открытия сессии перед подтверждением сигнала, отсеивая плоские/нерешительные сессии.
  4. Открывает ровно одну сделку за сессию, в подтвержденном направлении.
  5. Аварийный защитный стоп (на основе ATR) защищает от гэп-риска или неожиданно затянувшейся сессии.
  6. Фильтр спреда блокирует входы, когда спред превышает заданный порог.

Без мартингейла, без сетки, без арбитража, без переподогнанного тик-скальпинга. Одно решение, одна сделка, один четкий риск за сессию.

Входные параметры

Общие

  • Magic_Number: уникальный идентификатор EA
  • EA_Comment: метка комментария сделки
  • Filter_MaxSpreadPoints: максимально допустимый спред для торговли

Сессия

  • Session_StartHour / Session_StartMinute: время начала сессии (серверное время)
  • Session_DurationHours: общая продолжительность сессии в часах
  • Session_DecisionOffsetHours: задержка после начала сессии перед определением направления (максимум 12 часов)

Фильтр подтверждения

  • Filter_UseConfirmation: требовать минимальное движение от открытия сессии перед входом
  • Filter_MinDistanceATR: минимальное расстояние от открытия сессии, в кратных ATR
  • Filter_ATR_Period: период ATR, используемый фильтром

Риск

  • Risk_UseAutoLots: включить расчет лота по проценту
  • Risk_LotsFixed: фиксированный размер лота (используется при отключенном авторасчете)
  • Risk_PercentPerTrade: % от баланса, которым рискуют в сделке
  • Risk_UseSafetySL: аварийный стоп-лосс (защита от гэпов/затянувшейся сессии)
  • Risk_SafetySL_ATR_Mult: расстояние аварийного стопа, в кратных ATR
  • Risk_ATR_Period: период ATR для аварийного стопа

Оптимизатор — оценка (продвинутые настройки)

  • Score_MinProfitFactor, Score_MaxDrawdownPct, Score_MinTrades: фильтры отбраковки
  • Score_R2Weight, Score_SlopeWeight, Score_MARWeight, Score_TradeBonusWeight: веса качества
  • Score_SplitPenalty, Score_SkewPenalty, Score_UlcerPenalty: штрафы за стабильность/риск

Встроенная система оценки оптимизатора

Забудьте про оптимизацию только по чистой прибыли — именно так трейдеры получают переподогнанного советника, который умирает через три недели в реале. KAIROS Session включает собственный движок оценки OnTester(), который ранжирует каждый проход оптимизации по тому, что действительно важно для долгосрочного выживания:

  • Гладкость кривой доходности (R²)
  • Стабильность прибыли во времени (устойчивость split-half — держится ли преимущество во второй половине теста, или это была удача первой половины?)
  • Боль просадки (индекс Ulcer) и эффективность капитала (коэффициент MAR)
  • Риск концентрации прибыли (фильтр skew по одиночной сделке — отбраковывает результаты, держащиеся на одной удачной сделке)
  • Статистическая надежность (минимальное количество сделок, логарифмический бонус)

Проходы с отрицательной прибылью, низким профит-фактором, чрезмерной просадкой или слишком малым числом сделок автоматически отбраковываются. Остается короткий список действительно устойчивых, торгуемых наборов параметров — а не удачный всплеск в отчете оптимизации.

Установите Optimizer Criterion на "Custom max", чтобы активировать эту систему оценки.

Рекомендуемая настройка

Символ: USDJPY (лучшая пара по результатам тестирования)
Таймфрейм: M30
Брокер: рекомендуется счет ECN/RAW с низким спредом
VPS: рекомендуется для надежного тайминга сессий и работы 24/5

Скриншоты

Приложенные графики показывают живой пример на USDJPY M30 с входом в сессию в действии, а также скриншот рекомендуемых настроек параметров, использованных для получения показанной кривой доходности.

Отказ от ответственности

Прошлые результаты, включая бэктест и оптимизацию, не гарантируют будущую доходность. Торговля Forex, металлами и CFD сопряжена со значительным риском убытков и подходит не всем инвесторам. Всегда тестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете и используйте адекватные настройки риска. Автор не несет ответственности за торговые убытки, понесенные при использовании этого продукта.


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Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
ZigZag MA Retracement
Alexandre Vincent Traber
Эксперты
Торгуйте откатами со статистической точностью — входите только там, где вероятность продолжения тренда на вашей стороне. Обзор ZigZag MA Retracement — это советник для продолжения тренда, созданный для EURUSD на таймфрейме H1. Он определяет последний подтвержденный разворот ZigZag, дожидается отката цены на 60% этого движения и подтверждает направление с помощью фильтра скользящей средней перед входом. Выходы управляются событиями: позиция закрывается автоматически в момент, когда цена закрывает
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Momentum Confluence
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Обзор Momentum Confluence EA — торговый робот на основе нескольких индикаторов, который открывает сделки только когда несколько независимых индикаторов согласованно движутся в одном направлении, и закрывает сделки, когда те же индикаторы показывают истощение импульса — без фиксированного тейк-профита. Работает на любом символе и таймфрейме: Форекс, Золото, Серебро, Индексы. Как это работает На каждом новом баре RSI, гистограмма MACD, ADX/DI, Стохастик и CCI проверяются на восходящий или нисходящ
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Alligator Joe
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Vantage Breakout
Alexandre Vincent Traber
Эксперты
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Rci Ribbon EA
Alexandre Vincent Traber
Эксперты
Overview RCI Ribbon EA is a trend-alignment Expert Advisor built around three Rank Correlation Index (RCI) lines of different lengths (fast, mid, slow). It enters a trade only when all three RCI lines align beyond a configurable threshold, confirming trend agreement across multiple timeframes of momentum before taking a position. How it works On each new closed bar, the EA calculates RCI for three separate periods (fast, mid, slow). A bullish signal requires all three RCI values above the alignm
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Volume Spike Reversal EA
Alexandre Vincent Traber
Эксперты
Volume Spike Reversal EA Обзор Volume Spike Reversal EA — это чистая система разворота на основе price-action и объема. Он обнаруживает аномальные всплески объема (кульминационные свечи), за которыми следует подтверждающая свеча с соответствующим объемом в противоположном направлении, входя в статистически подтвержденных точках разворота вместо запаздывающих индикаторов. Основная цель оптимизации: Золото (XAUUSD), таймфрейм H2 . Полностью мультисимвольный и мультитаймфреймовый — работает на осн
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Alexandre Vincent Traber
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VolumaxProfile
Alexandre Vincent Traber
Индикаторы
Обзор VolumaxProf ile строит настоящий профиль объёма прямо на графике, показывая, где концентрировался объём по уровням цены за выбранный период. Автоматически выделяет точку контроля (POC) и зону стоимости (VAH/VAL). Как это работает Сканирует последние N баров (Lookback_Bars) и делит ценовой диапазон на строки Распределяет объём каждого бара по затронутым ценовым уровням Рисует горизонтальную гистограмму для каждой строки пропорционально объёму Определяет POC (строка с максимальным объёмом)
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PivotForge
Alexandre Vincent Traber
Индикаторы
Обзор PivotForge рассчитывает и отображает дневные или недельные точки разворота (Pivot Points) прямо на графике, используя классический или метод Фибоначчи. Уровни автоматически обновляются в начале каждого нового периода. Как это работает Берёт предыдущую завершённую дневную или недельную свечу как опорный период Вычисляет Pivot (PP), сопротивления (R1-R3) и поддержки (S1-S3) по классической формуле или методу Фибоначчи Рисует горизонтальные линии на весь текущий период с указанием цены Автом
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SMC AllInOne
Alexandre Vincent Traber
Индикаторы
Overview SMC AllInOne строит структуру Smart Money Concepts прямо на графике: свинги (HH/HL/LH/LL), Break of Structure и Change of Character, Order Blocks, Fair Value Gaps и зоны ликвидности. Без перерисовки, работает только на подтвержденных свечах. How it works Индикатор определяет свинг-точки, классифицирует структуру рынка, отмечает BOS/CHOCH при пробоях структуры, строит Order Block как последнюю противоположную свечу перед пробоем, выделяет ценовые гэпы как FVG и рисует линии ликвидности
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RiskCalc Panel
Alexandre Vincent Traber
Индикаторы
RiskCalc Panel — Калькулятор размера позиции и риска Обзор RiskCalc Panel — это легкая панель на графике, которая избавляет от догадок при расчете размера позиции. Задайте вход, стоп-лосс и тейк-профит либо по текущей рыночной цене, либо по выбранной вручную цене, и панель мгновенно покажет точный размер лота, необходимый для риска фиксированного процента от вашего капитала или фиксированной суммы в валюте вашего счета. Никаких торговых операций: этот инструмент не открывает, не закрывает и не
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Heiken Ashi Smoothwave
Alexandre Vincent Traber
Индикаторы
Обзор Heiken Ashi Smoothwave преобразует ваш график в сглаженные свечи Heiken Ashi прямо в основном окне графика, заменяя стандартные свечи для более чистого отображения тренда. Без отдельного окна, без загромождения. Как это работает Рассчитывает значения OHLC Heiken Ashi на основе реальных цен на каждом баре. Отображает цветные свечи Heiken Ashi прямо на основном графике. Автоматически скрывает стандартные свечи графика, оставляя видимыми только свечи Heiken Ashi. Автоматически восстанавлива
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SessionRangeBox
Alexandre Vincent Traber
Индикаторы
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Renko subwindow
Alexandre Vincent Traber
Индикаторы
Overview Renko SubWindow строит график Renko в виде цветных свечей в отдельном окне индикатора, не затрагивая основной график. Размер кирпича можно задать фиксированным в пунктах или рассчитывать динамически по ATR для адаптивных кирпичей на основе волатильности. How it works Реконструирует кирпичи Renko на основе цен закрытия текущего символа/таймфрейма. Новый кирпич формируется, когда цена превышает заданный размер кирпича от закрытия предыдущего. Кирпичи отображаются как цветные свечи: бычий
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MarketX Dashboard
Alexandre Vincent Traber
Индикаторы
MarketX Dashboard Хватит гадать. Начните читать рынок. MarketX Dashboard — мощный универсальный индикатор анализа рынка для MetaTrader 5. Создан для трейдеров, которые хотят понять структуру, режим и статистическое поведение любого инструмента перед тем, как совершить хотя бы одну сделку — всё в одном чистом интерфейсе с вкладками прямо на графике. Никакого мусора. Никакого шума. Только рынок. Что это? Большинство трейдеров используют индикаторы для поиска точек входа. MarketX Dashboard делает н
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Alexandre Vincent Traber
Эксперты
TrendCatcher MA Pro — трендовый советник на основе пересечения скользящих средних с полностью адаптивным управлением стоп-лоссом, тейк-профитом и фиксацией прибыли, разработанный для удержания тренда с постепенной фиксацией прибыли. Обзор TrendCatcher MA Pro открывает сделки на пересечении быстрой и медленной скользящих средних и управляет выходом тремя режимами: фиксированный процент, адаптивное расстояние MA+ATR, или система частичного закрытия в два этапа, фиксирующая прибыль на двух уровнях
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Эксперты
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Эксперты
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Hugo vroumvroum
29
Hugo vroumvroum 2026.07.26 14:11 
 

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