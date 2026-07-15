KAIROS Session EA

Обзор

Большинство советников пытаются ловить каждое движение на каждом баре — и теряют на спреде и ложных сигналах. KAIROS Session EA действует иначе: он выбирает одну чистую направленную сделку за сессию, терпеливо ждет, пока рынок раскроет свои карты, и только тогда входит. Меньше шума, меньше избыточной торговли, больше сигнала.

Основная цель оптимизации: USDJPY, таймфрейм M30. Сессионная логика легко адаптируется к любой валютной паре Forex — переоптимизируйте под каждый инструмент для лучших результатов.

Как это работает

Определяет окно торговой сессии (время начала + продолжительность, серверное время). Ждет настраиваемую задержку после открытия сессии (Decision Offset), прежде чем считать направленное смещение рынка — избегая шумных первых минут сессии. Опциональный фильтр подтверждения на основе ATR требует минимального движения от открытия сессии перед подтверждением сигнала, отсеивая плоские/нерешительные сессии. Открывает ровно одну сделку за сессию, в подтвержденном направлении. Аварийный защитный стоп (на основе ATR) защищает от гэп-риска или неожиданно затянувшейся сессии. Фильтр спреда блокирует входы, когда спред превышает заданный порог.

Без мартингейла, без сетки, без арбитража, без переподогнанного тик-скальпинга. Одно решение, одна сделка, один четкий риск за сессию.

Входные параметры

Общие

Magic_Number: уникальный идентификатор EA

EA_Comment: метка комментария сделки

Filter_MaxSpreadPoints: максимально допустимый спред для торговли

Сессия

Session_StartHour / Session_StartMinute: время начала сессии (серверное время)

Session_DurationHours: общая продолжительность сессии в часах

Session_DecisionOffsetHours: задержка после начала сессии перед определением направления (максимум 12 часов)

Фильтр подтверждения

Filter_UseConfirmation: требовать минимальное движение от открытия сессии перед входом

Filter_MinDistanceATR: минимальное расстояние от открытия сессии, в кратных ATR

Filter_ATR_Period: период ATR, используемый фильтром

Риск

Risk_UseAutoLots: включить расчет лота по проценту

Risk_LotsFixed: фиксированный размер лота (используется при отключенном авторасчете)

Risk_PercentPerTrade: % от баланса, которым рискуют в сделке

Risk_UseSafetySL: аварийный стоп-лосс (защита от гэпов/затянувшейся сессии)

Risk_SafetySL_ATR_Mult: расстояние аварийного стопа, в кратных ATR

Risk_ATR_Period: период ATR для аварийного стопа

Оптимизатор — оценка (продвинутые настройки)

Score_MinProfitFactor, Score_MaxDrawdownPct, Score_MinTrades: фильтры отбраковки

Score_R2Weight, Score_SlopeWeight, Score_MARWeight, Score_TradeBonusWeight: веса качества

Score_SplitPenalty, Score_SkewPenalty, Score_UlcerPenalty: штрафы за стабильность/риск

Встроенная система оценки оптимизатора

Забудьте про оптимизацию только по чистой прибыли — именно так трейдеры получают переподогнанного советника, который умирает через три недели в реале. KAIROS Session включает собственный движок оценки OnTester(), который ранжирует каждый проход оптимизации по тому, что действительно важно для долгосрочного выживания:

Гладкость кривой доходности (R²)

Стабильность прибыли во времени (устойчивость split-half — держится ли преимущество во второй половине теста, или это была удача первой половины?)

Боль просадки (индекс Ulcer) и эффективность капитала (коэффициент MAR)

Риск концентрации прибыли (фильтр skew по одиночной сделке — отбраковывает результаты, держащиеся на одной удачной сделке)

Статистическая надежность (минимальное количество сделок, логарифмический бонус)

Проходы с отрицательной прибылью, низким профит-фактором, чрезмерной просадкой или слишком малым числом сделок автоматически отбраковываются. Остается короткий список действительно устойчивых, торгуемых наборов параметров — а не удачный всплеск в отчете оптимизации.

Установите Optimizer Criterion на "Custom max", чтобы активировать эту систему оценки.

Рекомендуемая настройка

Символ: USDJPY (лучшая пара по результатам тестирования)

Таймфрейм: M30

Брокер: рекомендуется счет ECN/RAW с низким спредом

VPS: рекомендуется для надежного тайминга сессий и работы 24/5

Скриншоты

Приложенные графики показывают живой пример на USDJPY M30 с входом в сессию в действии, а также скриншот рекомендуемых настроек параметров, использованных для получения показанной кривой доходности.

Отказ от ответственности

Прошлые результаты, включая бэктест и оптимизацию, не гарантируют будущую доходность. Торговля Forex, металлами и CFD сопряжена со значительным риском убытков и подходит не всем инвесторам. Всегда тестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете и используйте адекватные настройки риска. Автор не несет ответственности за торговые убытки, понесенные при использовании этого продукта.