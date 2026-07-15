Kairos Session
- Эксперты
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Alexandre Vincent TraberРазработчик алгоритмических торговых систем, создающий советники для MetaTrader 5.Опыт изучения торговли сырьевыми товарами, применённый к системным стратегиям по Forex, золоту/серебру и индексам. Основной фокус — надёжные, протестированные на оптимизации роботы со сглаженной кривой доходности, а не
- Версия: 1.20
- Обновлено: 30 июля 2026
KAIROS Session EA
Обзор
Большинство советников пытаются ловить каждое движение на каждом баре — и теряют на спреде и ложных сигналах. KAIROS Session EA действует иначе: он выбирает одну чистую направленную сделку за сессию, терпеливо ждет, пока рынок раскроет свои карты, и только тогда входит. Меньше шума, меньше избыточной торговли, больше сигнала.
Основная цель оптимизации: USDJPY, таймфрейм M30. Сессионная логика легко адаптируется к любой валютной паре Forex — переоптимизируйте под каждый инструмент для лучших результатов.
Как это работает
- Определяет окно торговой сессии (время начала + продолжительность, серверное время).
- Ждет настраиваемую задержку после открытия сессии (Decision Offset), прежде чем считать направленное смещение рынка — избегая шумных первых минут сессии.
- Опциональный фильтр подтверждения на основе ATR требует минимального движения от открытия сессии перед подтверждением сигнала, отсеивая плоские/нерешительные сессии.
- Открывает ровно одну сделку за сессию, в подтвержденном направлении.
- Аварийный защитный стоп (на основе ATR) защищает от гэп-риска или неожиданно затянувшейся сессии.
- Фильтр спреда блокирует входы, когда спред превышает заданный порог.
Без мартингейла, без сетки, без арбитража, без переподогнанного тик-скальпинга. Одно решение, одна сделка, один четкий риск за сессию.
Входные параметры
Общие
- Magic_Number: уникальный идентификатор EA
- EA_Comment: метка комментария сделки
- Filter_MaxSpreadPoints: максимально допустимый спред для торговли
Сессия
- Session_StartHour / Session_StartMinute: время начала сессии (серверное время)
- Session_DurationHours: общая продолжительность сессии в часах
- Session_DecisionOffsetHours: задержка после начала сессии перед определением направления (максимум 12 часов)
Фильтр подтверждения
- Filter_UseConfirmation: требовать минимальное движение от открытия сессии перед входом
- Filter_MinDistanceATR: минимальное расстояние от открытия сессии, в кратных ATR
- Filter_ATR_Period: период ATR, используемый фильтром
Риск
- Risk_UseAutoLots: включить расчет лота по проценту
- Risk_LotsFixed: фиксированный размер лота (используется при отключенном авторасчете)
- Risk_PercentPerTrade: % от баланса, которым рискуют в сделке
- Risk_UseSafetySL: аварийный стоп-лосс (защита от гэпов/затянувшейся сессии)
- Risk_SafetySL_ATR_Mult: расстояние аварийного стопа, в кратных ATR
- Risk_ATR_Period: период ATR для аварийного стопа
Оптимизатор — оценка (продвинутые настройки)
- Score_MinProfitFactor, Score_MaxDrawdownPct, Score_MinTrades: фильтры отбраковки
- Score_R2Weight, Score_SlopeWeight, Score_MARWeight, Score_TradeBonusWeight: веса качества
- Score_SplitPenalty, Score_SkewPenalty, Score_UlcerPenalty: штрафы за стабильность/риск
Встроенная система оценки оптимизатора
Забудьте про оптимизацию только по чистой прибыли — именно так трейдеры получают переподогнанного советника, который умирает через три недели в реале. KAIROS Session включает собственный движок оценки OnTester(), который ранжирует каждый проход оптимизации по тому, что действительно важно для долгосрочного выживания:
- Гладкость кривой доходности (R²)
- Стабильность прибыли во времени (устойчивость split-half — держится ли преимущество во второй половине теста, или это была удача первой половины?)
- Боль просадки (индекс Ulcer) и эффективность капитала (коэффициент MAR)
- Риск концентрации прибыли (фильтр skew по одиночной сделке — отбраковывает результаты, держащиеся на одной удачной сделке)
- Статистическая надежность (минимальное количество сделок, логарифмический бонус)
Проходы с отрицательной прибылью, низким профит-фактором, чрезмерной просадкой или слишком малым числом сделок автоматически отбраковываются. Остается короткий список действительно устойчивых, торгуемых наборов параметров — а не удачный всплеск в отчете оптимизации.
Установите Optimizer Criterion на "Custom max", чтобы активировать эту систему оценки.
Рекомендуемая настройка
Символ: USDJPY (лучшая пара по результатам тестирования)
Таймфрейм: M30
Брокер: рекомендуется счет ECN/RAW с низким спредом
VPS: рекомендуется для надежного тайминга сессий и работы 24/5
Скриншоты
Приложенные графики показывают живой пример на USDJPY M30 с входом в сессию в действии, а также скриншот рекомендуемых настроек параметров, использованных для получения показанной кривой доходности.
Отказ от ответственности
Прошлые результаты, включая бэктест и оптимизацию, не гарантируют будущую доходность. Торговля Forex, металлами и CFD сопряжена со значительным риском убытков и подходит не всем инвесторам. Всегда тестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете и используйте адекватные настройки риска. Автор не несет ответственности за торговые убытки, понесенные при использовании этого продукта.
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