PivotForge
- Индикаторы
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Alexandre Vincent TraberРазработчик алгоритмических торговых систем, создающий советники для MetaTrader 5.Опыт изучения торговли сырьевыми товарами, применённый к системным стратегиям по Forex, золоту/серебру и индексам. Основной фокус — надёжные, протестированные на оптимизации роботы со сглаженной кривой доходности, а не
- Версия: 1.0
Обзор
PivotForge рассчитывает и отображает дневные или недельные точки разворота (Pivot Points) прямо на графике, используя классический или метод Фибоначчи. Уровни автоматически обновляются в начале каждого нового периода.
Как это работает
- Берёт предыдущую завершённую дневную или недельную свечу как опорный период
- Вычисляет Pivot (PP), сопротивления (R1-R3) и поддержки (S1-S3) по классической формуле или методу Фибоначчи
- Рисует горизонтальные линии на весь текущий период с указанием цены
- Автоматически перестраивается при каждом новом периоде
Входные параметры
- Pivot_Timeframe: дневной или недельный период расчёта
- Pivot_Method: классический или Фибоначчи
- Show_S3_R3: показать внешние уровни
- Line_Style: стиль линии
- Line_Width: толщина линии
- Show_Price_Labels: показывать цену рядом с меткой
- Color_PP: цвет линии Pivot
- Color_R1 / Color_R2 / Color_R3: цвета линий сопротивления
- Color_S1 / Color_S2 / Color_S3: цвета линий поддержки
Рекомендуемая настройка
Работает на любом символе и таймфрейме. Дневные пивоты подходят для внутридневной торговли (M15-H1), недельные — для свинг-трейдинга (H4-D1). VPS не требуется.
Скриншоты
Скриншоты показывают PivotForge на живом графике с настройками по умолчанию и панель параметров с рекомендуемыми значениями.
Отказ от ответственности
Только в информационных и образовательных целях. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Всегда тестируйте на демо-счёте перед реальной торговлей.