PivotForge

  • Индикаторы
  • Alexandre Vincent Traber
    Alexandre Vincent Traber

    Alexandre Vincent Traber

    5 (1)
    Разработчик алгоритмических торговых систем, создающий советники для MetaTrader 5.Опыт изучения торговли сырьевыми товарами, применённый к системным стратегиям по Forex, золоту/серебру и индексам. Основной фокус — надёжные, протестированные на оптимизации роботы со сглаженной кривой доходности, а не
    25 продуктов
  • Версия: 1.0

Обзор
PivotForge рассчитывает и отображает дневные или недельные точки разворота (Pivot Points) прямо на графике, используя классический или метод Фибоначчи. Уровни автоматически обновляются в начале каждого нового периода.

Как это работает

  1. Берёт предыдущую завершённую дневную или недельную свечу как опорный период
  2. Вычисляет Pivot (PP), сопротивления (R1-R3) и поддержки (S1-S3) по классической формуле или методу Фибоначчи
  3. Рисует горизонтальные линии на весь текущий период с указанием цены
  4. Автоматически перестраивается при каждом новом периоде

Входные параметры

  • Pivot_Timeframe: дневной или недельный период расчёта
  • Pivot_Method: классический или Фибоначчи
  • Show_S3_R3: показать внешние уровни
  • Line_Style: стиль линии
  • Line_Width: толщина линии
  • Show_Price_Labels: показывать цену рядом с меткой
  • Color_PP: цвет линии Pivot
  • Color_R1 / Color_R2 / Color_R3: цвета линий сопротивления
  • Color_S1 / Color_S2 / Color_S3: цвета линий поддержки

Рекомендуемая настройка
Работает на любом символе и таймфрейме. Дневные пивоты подходят для внутридневной торговли (M15-H1), недельные — для свинг-трейдинга (H4-D1). VPS не требуется.

Скриншоты
Скриншоты показывают PivotForge на живом графике с настройками по умолчанию и панель параметров с рекомендуемыми значениями.

Отказ от ответственности
Только в информационных и образовательных целях. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Всегда тестируйте на демо-счёте перед реальной торговлей.


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BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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Alexandre Vincent Traber
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Обзор Momentum Confluence EA — торговый робот на основе нескольких индикаторов, который открывает сделки только когда несколько независимых индикаторов согласованно движутся в одном направлении, и закрывает сделки, когда те же индикаторы показывают истощение импульса — без фиксированного тейк-профита. Работает на любом символе и таймфрейме: Форекс, Золото, Серебро, Индексы. Как это работает На каждом новом баре RSI, гистограмма MACD, ADX/DI, Стохастик и CCI проверяются на восходящий или нисходящ
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Vantage Breakout
Alexandre Vincent Traber
Эксперты
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Kairos Session
Alexandre Vincent Traber
Эксперты
KAIROS Session EA Обзор Большинство советников пытаются ловить каждое движение на каждом баре — и теряют на спреде и ложных сигналах. KAIROS Session EA действует иначе: он выбирает одну чистую направленную сделку за сессию, терпеливо ждет, пока рынок раскроет свои карты, и только тогда входит. Меньше шума, меньше избыточной торговли, больше сигнала. Основная цель оптимизации: USDJPY, таймфрейм M30 . Сессионная логика легко адаптируется к любой валютной паре Forex — переоптимизируйте под каждый и
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Rci Ribbon EA
Alexandre Vincent Traber
Эксперты
Overview RCI Ribbon EA is a trend-alignment Expert Advisor built around three Rank Correlation Index (RCI) lines of different lengths (fast, mid, slow). It enters a trade only when all three RCI lines align beyond a configurable threshold, confirming trend agreement across multiple timeframes of momentum before taking a position. How it works On each new closed bar, the EA calculates RCI for three separate periods (fast, mid, slow). A bullish signal requires all three RCI values above the alignm
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Volume Spike Reversal EA
Alexandre Vincent Traber
Эксперты
Volume Spike Reversal EA Обзор Volume Spike Reversal EA — это чистая система разворота на основе price-action и объема. Он обнаруживает аномальные всплески объема (кульминационные свечи), за которыми следует подтверждающая свеча с соответствующим объемом в противоположном направлении, входя в статистически подтвержденных точках разворота вместо запаздывающих индикаторов. Основная цель оптимизации: Золото (XAUUSD), таймфрейм H2 . Полностью мультисимвольный и мультитаймфреймовый — работает на осн
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LiquidX Hunter
Alexandre Vincent Traber
Эксперты
Overview LiquidX Hunter — это пробойный советник, построенный на уровнях ликвидности каналов Дончиана, сочетающий фильтрацию волатильности по ATR с процентным тейк-профитом и фильтром восстановления после убытка. Разработан и протестирован на XAUUSD, H1 , нацелен на чистые направленные пробои, избегая повторного входа на рынок, который ещё не отошёл от недавней убыточной сделки. How it works Советник отслеживает максимум и минимум за настраиваемый период канала Дончиана. Сделка открывается при
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VolumaxProfile
Alexandre Vincent Traber
Индикаторы
Обзор VolumaxProf ile строит настоящий профиль объёма прямо на графике, показывая, где концентрировался объём по уровням цены за выбранный период. Автоматически выделяет точку контроля (POC) и зону стоимости (VAH/VAL). Как это работает Сканирует последние N баров (Lookback_Bars) и делит ценовой диапазон на строки Распределяет объём каждого бара по затронутым ценовым уровням Рисует горизонтальную гистограмму для каждой строки пропорционально объёму Определяет POC (строка с максимальным объёмом)
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RiskCalc Panel
Alexandre Vincent Traber
Индикаторы
RiskCalc Panel — Калькулятор размера позиции и риска Обзор RiskCalc Panel — это легкая панель на графике, которая избавляет от догадок при расчете размера позиции. Задайте вход, стоп-лосс и тейк-профит либо по текущей рыночной цене, либо по выбранной вручную цене, и панель мгновенно покажет точный размер лота, необходимый для риска фиксированного процента от вашего капитала или фиксированной суммы в валюте вашего счета. Никаких торговых операций: этот инструмент не открывает, не закрывает и не
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SMC AllInOne
Alexandre Vincent Traber
Индикаторы
Overview SMC AllInOne строит структуру Smart Money Concepts прямо на графике: свинги (HH/HL/LH/LL), Break of Structure и Change of Character, Order Blocks, Fair Value Gaps и зоны ликвидности. Без перерисовки, работает только на подтвержденных свечах. How it works Индикатор определяет свинг-точки, классифицирует структуру рынка, отмечает BOS/CHOCH при пробоях структуры, строит Order Block как последнюю противоположную свечу перед пробоем, выделяет ценовые гэпы как FVG и рисует линии ликвидности
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Alexandre Vincent Traber
Индикаторы
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Heiken Ashi Smoothwave
Alexandre Vincent Traber
Индикаторы
Обзор Heiken Ashi Smoothwave преобразует ваш график в сглаженные свечи Heiken Ashi прямо в основном окне графика, заменяя стандартные свечи для более чистого отображения тренда. Без отдельного окна, без загромождения. Как это работает Рассчитывает значения OHLC Heiken Ashi на основе реальных цен на каждом баре. Отображает цветные свечи Heiken Ashi прямо на основном графике. Автоматически скрывает стандартные свечи графика, оставляя видимыми только свечи Heiken Ashi. Автоматически восстанавлива
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MarketX Dashboard
Alexandre Vincent Traber
Индикаторы
MarketX Dashboard Хватит гадать. Начните читать рынок. MarketX Dashboard — мощный универсальный индикатор анализа рынка для MetaTrader 5. Создан для трейдеров, которые хотят понять структуру, режим и статистическое поведение любого инструмента перед тем, как совершить хотя бы одну сделку — всё в одном чистом интерфейсе с вкладками прямо на графике. Никакого мусора. Никакого шума. Только рынок. Что это? Большинство трейдеров используют индикаторы для поиска точек входа. MarketX Dashboard делает н
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Renko subwindow
Alexandre Vincent Traber
Индикаторы
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TrendCatcher MA Pro
Alexandre Vincent Traber
Эксперты
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Kinetix Momentum Adapt
Alexandre Vincent Traber
Эксперты
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Alexandre Vincent Traber
Эксперты
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