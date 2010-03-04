Kinetix Momentum Adapt 是一款用于黄金的自适应趋势型EA。它在每根收盘K线上测量市场动能，并实时重塑自身的移动平均线，在强趋势中保持快速反应，在盘整中保持平稳。

概述 Kinetix Momentum Adapt 交易 XAUUSD M30。所有进出场均严格基于K线收盘决定，无K线内触发，无挂单。系统将近期动能与更长期的参考动能进行比较，持续调整自适应移动平均线的周期，然后基于价格与均线的交叉进行交易。

工作原理

每根新K线上，动能计算为N根K线的价格变化，分别在短期和长期参考周期上取平均。 短期动能与参考动能的比率围绕基础值缩放移动平均线周期（动能高时更快，动能低时更慢）。 价格上穿自适应均线且动能为正时开多单；价格下穿均线且动能为负时开空单。 止损和止盈根据开仓时的ATR设置。 若K线收盘时出现价格与均线的反向交叉，持仓也会提前平仓。 每笔交易的风险按账户权益百分比计算，并根据ATR止损距离换算为手数。

参数

Magic Number（魔术号）

每笔交易风险百分比

ATR止损倍数

ATR止盈倍数

ATR周期

动能周期

动能平均回溯期

动能参考回溯期

均线基础周期

均线最小周期

均线最大周期

评分最低盈利因子

评分最大回撤百分比

评分最少交易数

评分R2权重

评分斜率权重

评分分裂惩罚

评分偏度惩罚

评分溃疡指数惩罚

评分MAR权重

评分交易数奖励权重

优化评分系统 Kinetix Momentum Adapt 内置抗过度拟合的自定义优化评分系统。它会淘汰任何净利润为负、盈利因子过低、回撤过大或交易数不足的运行结果，然后根据资金曲线平滑度（R²）、盈利速度、资金效率（MAR比率）及交易数可靠性对其余结果排名，并对测试前后半段的不稳定性、单笔交易利润集中度及回撤深度与持续时间（溃疡指数）进行扣分。优化标准请设置为 Custom max。

推荐设置 XAUUSD，M30，低点差的ECN类型经纪商，建议使用VPS以保证收盘时执行稳定。

截图 下方附有真实账户示例及推荐参数设置。

免责声明 过往表现不代表未来结果。使用前请先在模拟账户测试。交易存在资金损失风险。