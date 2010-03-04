Kinetix Momentum Adapt
- 专家
-
Alexandre Vincent Traber专注于MetaTrader 5智能交易系统(EA)开发的量化交易开发者。拥有大宗商品交易研究背景,应用于外汇、黄金/白银及指数的系统化策略。专注于经过优化测试、具有平滑资金曲线的稳健交易机器人,而非单纯追求回测利润。自主研发的反过度优化评分系统(资金曲线稳定性、回撤控制、时间一致性)正逐步整合到整个EA产品线中,以在实盘使用前过滤掉过度优化的结果。欢迎反馈和提问——乐于为买家提供设置与参数指导支持。
- 版本: 1.0
- 激活: 10
Kinetix Momentum Adapt 是一款用于黄金的自适应趋势型EA。它在每根收盘K线上测量市场动能，并实时重塑自身的移动平均线，在强趋势中保持快速反应，在盘整中保持平稳。
概述 Kinetix Momentum Adapt 交易 XAUUSD M30。所有进出场均严格基于K线收盘决定，无K线内触发，无挂单。系统将近期动能与更长期的参考动能进行比较，持续调整自适应移动平均线的周期，然后基于价格与均线的交叉进行交易。
工作原理
- 每根新K线上，动能计算为N根K线的价格变化，分别在短期和长期参考周期上取平均。
- 短期动能与参考动能的比率围绕基础值缩放移动平均线周期（动能高时更快，动能低时更慢）。
- 价格上穿自适应均线且动能为正时开多单；价格下穿均线且动能为负时开空单。
- 止损和止盈根据开仓时的ATR设置。
- 若K线收盘时出现价格与均线的反向交叉，持仓也会提前平仓。
- 每笔交易的风险按账户权益百分比计算，并根据ATR止损距离换算为手数。
参数
- Magic Number（魔术号）
- 每笔交易风险百分比
- ATR止损倍数
- ATR止盈倍数
- ATR周期
- 动能周期
- 动能平均回溯期
- 动能参考回溯期
- 均线基础周期
- 均线最小周期
- 均线最大周期
- 评分最低盈利因子
- 评分最大回撤百分比
- 评分最少交易数
- 评分R2权重
- 评分斜率权重
- 评分分裂惩罚
- 评分偏度惩罚
- 评分溃疡指数惩罚
- 评分MAR权重
- 评分交易数奖励权重
优化评分系统 Kinetix Momentum Adapt 内置抗过度拟合的自定义优化评分系统。它会淘汰任何净利润为负、盈利因子过低、回撤过大或交易数不足的运行结果，然后根据资金曲线平滑度（R²）、盈利速度、资金效率（MAR比率）及交易数可靠性对其余结果排名，并对测试前后半段的不稳定性、单笔交易利润集中度及回撤深度与持续时间（溃疡指数）进行扣分。优化标准请设置为 Custom max。
推荐设置 XAUUSD，M30，低点差的ECN类型经纪商，建议使用VPS以保证收盘时执行稳定。
截图 下方附有真实账户示例及推荐参数设置。
免责声明 过往表现不代表未来结果。使用前请先在模拟账户测试。交易存在资金损失风险。