Breakout Box Pro 3in1

Triple Volatility Box System

Профессиональная система пробоев, основанная на институциональных циклах волатильности и логике ценовой компрессии.

Triple Volatility Box System определяет периоды снижения волатильности («боксы») и автоматически готовится к возможным расширениям, которые часто следуют за такими фазами — принцип, широко используемый институциональными трейдерами.

Основная логика

Работает с тремя независимыми временными боксами, синхронизированными с основными торговыми сессиями (Азия, Лондон, Нью-Йорк).

Определяет и торгует расширения волатильности после консолидаций.

Необязательный вход по уровням Фибоначчи (например, 61.8%) для повышения качества входа.

Фильтры волатильности и диапазона гарантируют вход только после значимой компрессии.

Управление сделками

Двухчастная структура позиции: TP1 фиксирует частичную прибыль. TP2 сопровождает оставшуюся часть движения с помощью динамического трейлинг-стопа.

Автоматический перевод в безубыток после достижения TP1.

Необязательное закрытие по времени, чтобы избежать удержания позиций на ночь.

Встроенная система управления рисками включает автоматический расчёт лота и ограничение риска на каждый бокс.

Функциональные особенности

Полностью настраиваемое время начала и окончания боксов и торговых сессий.

Защита по времени ожидания для неактивных боксов.

Поддержка хеджинговых и неттинговых счетов.

Без мартингейла, сеток и скальпинга — только чистая стратегия пробоя волатильности.

Рекомендуемые настройки

Инструменты: EURUSD (также эффективно на GBPUSD, XAUUSD)

Таймфрейм: M5

Минимальный депозит: 500 USD

Брокер: ECN, низкие спреды, высокая скорость исполнения

Риск на один бокс: 1% (по умолчанию)

Примечания

Triple Volatility Box System фокусируется на структуре рынка, волатильности и тайминге — а не на прогнозах.

Поддержка 24/7 доступна для помощи с установкой, оптимизацией и техническими вопросами.

Каждый пользователь получает профессиональную помощь по любым вопросам настройки и торговли в любое время.



