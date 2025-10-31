Breakout Box Pro 3in1

5

Triple Volatility Box System

Стартовое предложение: Осталось только 5 копий по вводной цене, прежде чем будет установлена следующая ценовая категория.

Профессиональная система пробоев, основанная на институциональных циклах волатильности и логике ценовой компрессии.
Triple Volatility Box System определяет периоды снижения волатильности («боксы») и автоматически готовится к возможным расширениям, которые часто следуют за такими фазами — принцип, широко используемый институциональными трейдерами.

Основная логика

  • Работает с тремя независимыми временными боксами, синхронизированными с основными торговыми сессиями (Азия, Лондон, Нью-Йорк).

  • Определяет и торгует расширения волатильности после консолидаций.

  • Необязательный вход по уровням Фибоначчи (например, 61.8%) для повышения качества входа.

  • Фильтры волатильности и диапазона гарантируют вход только после значимой компрессии.

Управление сделками

  • Двухчастная структура позиции:

    • TP1 фиксирует частичную прибыль.

    • TP2 сопровождает оставшуюся часть движения с помощью динамического трейлинг-стопа.

  • Автоматический перевод в безубыток после достижения TP1.

  • Необязательное закрытие по времени, чтобы избежать удержания позиций на ночь.

  • Встроенная система управления рисками включает автоматический расчёт лота и ограничение риска на каждый бокс.

Функциональные особенности

  • Полностью настраиваемое время начала и окончания боксов и торговых сессий.

  • Защита по времени ожидания для неактивных боксов.

  • Поддержка хеджинговых и неттинговых счетов.

  • Без мартингейла, сеток и скальпинга — только чистая стратегия пробоя волатильности.

Рекомендуемые настройки

  • Инструменты: EURUSD (также эффективно на GBPUSD, XAUUSD)

  • Таймфрейм: M5

  • Минимальный депозит: 500 USD

  • Брокер: ECN, низкие спреды, высокая скорость исполнения

  • Риск на один бокс: 1% (по умолчанию)

Примечания

Triple Volatility Box System фокусируется на структуре рынка, волатильности и тайминге — а не на прогнозах.

Поддержка 24/7 доступна для помощи с установкой, оптимизацией и техническими вопросами.
Каждый пользователь получает профессиональную помощь по любым вопросам настройки и торговли в любое время.
Отзывы 2
gazpachain
39
gazpachain 2025.11.05 15:42 
 

Llevaba mucho tiempo buscando un Bot que operara en diferentes sesiones con una estrategia solida, sin martin galas, alta frecuencia o simples medias. Ahora puedo dedicar todo mi tiempo en mi operativa manual mientras que el bot opera de forma automática. Tiene la opción de modificar parámetros a tu antojo y probar nuevas configuraciones en diferentes activos a través del probador de estrategias. Sin duda una gran herramienta! Además el creador va incorporando nuevas mejoras y actualizaciones. La curva de rentabilidad que ofrece a lo largo del tiempo es bastante sólida con un drawdown total bastante controlado, perfecto para pruebas de fondeo, lo configure para challenges y me lo aprobó en cuestión de días! una maravilla!

rubense
54
rubense 2025.11.04 17:36 
 

el robot funciona perfectamente, tradea 3 veces al dia y es consistente, tiene muchas configuraciones profitables para el mismo activo con tps y entry ajustables, además de trailing stop, cierre por hora para cada operacion y b.e. Me gusta que es un robot muy versatil y con un unico robot puedes hacer una curva bastante equilibrada compensando unas configuraciones con otras, y sirve para multitud de activos. yo tradeo manualmente esta estrategia con diferentes formaqs de gestion y este robot me va a ahorrar muhco trabajo :) muchas gracias al creador.

Ответ на отзыв