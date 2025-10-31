Breakout Box Pro 3in1
- Jose Antonio Valverde Galdeano
- Версия: 3.13
- Обновлено: 4 декабря 2025
- Активации: 5
Triple Volatility Box System
Профессиональная система пробоев, основанная на институциональных циклах волатильности и логике ценовой компрессии.
Triple Volatility Box System определяет периоды снижения волатильности («боксы») и автоматически готовится к возможным расширениям, которые часто следуют за такими фазами — принцип, широко используемый институциональными трейдерами.
Основная логика
Работает с тремя независимыми временными боксами, синхронизированными с основными торговыми сессиями (Азия, Лондон, Нью-Йорк).
Определяет и торгует расширения волатильности после консолидаций.
Необязательный вход по уровням Фибоначчи (например, 61.8%) для повышения качества входа.
Фильтры волатильности и диапазона гарантируют вход только после значимой компрессии.
Управление сделками
Двухчастная структура позиции:
TP1 фиксирует частичную прибыль.
TP2 сопровождает оставшуюся часть движения с помощью динамического трейлинг-стопа.
Автоматический перевод в безубыток после достижения TP1.
Необязательное закрытие по времени, чтобы избежать удержания позиций на ночь.
Встроенная система управления рисками включает автоматический расчёт лота и ограничение риска на каждый бокс.
Функциональные особенности
Полностью настраиваемое время начала и окончания боксов и торговых сессий.
Защита по времени ожидания для неактивных боксов.
Поддержка хеджинговых и неттинговых счетов.
Без мартингейла, сеток и скальпинга — только чистая стратегия пробоя волатильности.
Рекомендуемые настройки
Инструменты: EURUSD (также эффективно на GBPUSD, XAUUSD)
Таймфрейм: M5
Минимальный депозит: 500 USD
Брокер: ECN, низкие спреды, высокая скорость исполнения
Риск на один бокс: 1% (по умолчанию)
Примечания
Triple Volatility Box System фокусируется на структуре рынка, волатильности и тайминге — а не на прогнозах.
Поддержка 24/7 доступна для помощи с установкой, оптимизацией и техническими вопросами.
Каждый пользователь получает профессиональную помощь по любым вопросам настройки и торговли в любое время.
Llevaba mucho tiempo buscando un Bot que operara en diferentes sesiones con una estrategia solida, sin martin galas, alta frecuencia o simples medias. Ahora puedo dedicar todo mi tiempo en mi operativa manual mientras que el bot opera de forma automática. Tiene la opción de modificar parámetros a tu antojo y probar nuevas configuraciones en diferentes activos a través del probador de estrategias. Sin duda una gran herramienta! Además el creador va incorporando nuevas mejoras y actualizaciones. La curva de rentabilidad que ofrece a lo largo del tiempo es bastante sólida con un drawdown total bastante controlado, perfecto para pruebas de fondeo, lo configure para challenges y me lo aprobó en cuestión de días! una maravilla!