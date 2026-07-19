VolumaxProfile
- Индикаторы
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Alexandre Vincent TraberРазработчик алгоритмических торговых систем, создающий советники для MetaTrader 5.Опыт изучения торговли сырьевыми товарами, применённый к системным стратегиям по Forex, золоту/серебру и индексам. Основной фокус — надёжные, протестированные на оптимизации роботы со сглаженной кривой доходности, а не
- Версия: 1.0
Обзор
VolumaxProfile строит настоящий профиль объёма прямо на графике, показывая, где концентрировался объём по уровням цены за выбранный период. Автоматически выделяет точку контроля (POC) и зону стоимости (VAH/VAL).
Как это работает
- Сканирует последние N баров (Lookback_Bars) и делит ценовой диапазон на строки
- Распределяет объём каждого бара по затронутым ценовым уровням
- Рисует горизонтальную гистограмму для каждой строки пропорционально объёму
- Определяет POC (строка с максимальным объёмом) и рассчитывает зону стоимости
- Автоматически перестраивается на каждом новом баре
Входные параметры
- Lookback_Bars: количество баров для построения профиля
- Row_Count: количество ценовых строк
- Value_Area_Pct: процент объёма в зоне стоимости
- Max_Bar_Width_Px: максимальная ширина гистограммы
- Show_POC: показать линию POC
- Show_Value_Area: показать линии VAH/VAL
- Use_Tick_Volume: тиковый или реальный объём
- Color_Profile: цвет гистограммы
- Color_ValueArea: цвет зоны стоимости
- Color_POC: цвет линии POC
- Color_VAH_VAL: цвет линий VAH/VAL
Рекомендуемая настройка
Работает на любом символе и таймфрейме. Лучше на ликвидных инструментах. Внутридневная торговля: M15-H1, период 100-300 баров. VPS не требуется.
Скриншоты
Скриншоты показывают VolumaxProfile на живом графике и панель параметров с рекомендуемыми значениями.
Отказ от ответственности
Только в информационных и образовательных целях. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Тестируйте на демо-счёте перед реальной торговлей.