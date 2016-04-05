Volume Spike Reversal EA
- Эксперты
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Alexandre Vincent TraberРазработчик алгоритмических торговых систем, создающий советники для MetaTrader 5.Опыт изучения торговли сырьевыми товарами, применённый к системным стратегиям по Forex, золоту/серебру и индексам. Основной фокус — надёжные, протестированные на оптимизации роботы со сглаженной кривой доходности, а не
- Версия: 1.10
- Обновлено: 30 июля 2026
Volume Spike Reversal EA
Обзор
Volume Spike Reversal EA — это чистая система разворота на основе price-action и объема. Он обнаруживает аномальные всплески объема (кульминационные свечи), за которыми следует подтверждающая свеча с соответствующим объемом в противоположном направлении, входя в статистически подтвержденных точках разворота вместо запаздывающих индикаторов.
Основная цель оптимизации: Золото (XAUUSD), таймфрейм H2. Полностью мультисимвольный и мультитаймфреймовый — работает на основных парах Forex, индексах и металлах при соответствующей переоптимизации.
Как это работает
- Обнаруживает всплеск объема (объем > среднего x множитель, максимальный за последние N баров).
- Устанавливает отложенное направление разворота (покупка после красного всплеска, продажа после зеленого всплеска).
- Ожидает подтверждающую свечу с соответствующим объемом противоположного цвета/диапазона.
- Входит со стоп-лоссом/тейк-профитом на основе ATR.
- Опциональный трейлинг-стоп на основе ATR.
- Встроенный аварийный выключатель по просадке эквити.
Без мартингейла, без сетки, без арбитража. Одна позиция за раз. Полный контроль риска через процентный расчет размера позиции.
Входные параметры
Сигнал
- AvgLen: период усреднения объема
- SpikeMult: множитель порога всплеска
- HighestLen: всплеск должен быть максимальным объемом за N баров
- DivLow / DivHigh: диапазон соответствия объема подтверждающей свечи
- MaxWaitBars: максимум баров ожидания подтверждения (0 = без ограничений)
Управление риском
- Risk_PctPerTrade: % от баланса, которым рискуют в сделке
- Risk_MaxDrawdownPct: аварийный выключатель защиты эквити
- ATR_Period, SL_ATR_Mult, TP_ATR_Mult: SL/TP на основе волатильности
- Trail_ATR_Mult: трейлинг-стоп по ATR (0 = выключен)
Исполнение
- MagicNumber, Slippage, ShowPanel (панель на графике)
Оптимизатор — оценка (продвинутые настройки)
- Score_MinProfitFactor, Score_MaxDrawdownPct, Score_MinTrades: фильтры отбраковки
- Score_R2Weight, Score_SlopeWeight, Score_MARWeight, Score_TradeBonusWeight: веса качества
- Score_SplitPenalty, Score_SkewPenalty, Score_UlcerPenalty: штрафы за стабильность/риск
Встроенная система оценки оптимизатора
Этот EA включает собственный движок оценки OnTester(), который выходит далеко за рамки чистой прибыли. Он ранжирует проходы оптимизации по:
- Гладкости кривой доходности (R²)
- Стабильности прибыли во времени (устойчивость split-half)
- Боли просадки (индекс Ulcer) и эффективности капитала (коэффициент MAR)
- Риску концентрации прибыли (фильтр skew по одиночной сделке)
- Статистической надежности (минимальное количество сделок, логарифмический бонус)
Проходы с отрицательной прибылью, низким профит-фактором, чрезмерной просадкой или слишком малым числом сделок автоматически отбраковываются — так что оптимизацию проходят только устойчивые, торгуемые наборы параметров.
Установите Optimizer Criterion на "Custom max", чтобы активировать эту систему оценки.
Рекомендуемая настройка
Символ: XAUUSD (также протестирован на основных парах Forex и индексах)
Таймфрейм: H2
Брокер: рекомендуется счет ECN/RAW с низким спредом
VPS: рекомендуется для работы 24/5
Скриншоты
Приложенные графики показывают живой пример на XAUUSD H2 с сигналом разворота в действии, а также скриншот рекомендуемых настроек параметров, использованных для получения показанной кривой доходности.
Отказ от ответственности
Прошлые результаты, включая бэктест и оптимизацию, не гарантируют будущую доходность. Торговля Forex, металлами и CFD сопряжена со значительным риском убытков и подходит не всем инвесторам. Всегда тестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете и используйте адекватные настройки риска. Автор не несет ответственности за торговые убытки, понесенные при использовании этого продукта.