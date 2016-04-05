Volume Spike Reversal EA

Обзор

Volume Spike Reversal EA — это чистая система разворота на основе price-action и объема. Он обнаруживает аномальные всплески объема (кульминационные свечи), за которыми следует подтверждающая свеча с соответствующим объемом в противоположном направлении, входя в статистически подтвержденных точках разворота вместо запаздывающих индикаторов.

Основная цель оптимизации: Золото (XAUUSD), таймфрейм H2. Полностью мультисимвольный и мультитаймфреймовый — работает на основных парах Forex, индексах и металлах при соответствующей переоптимизации.

Как это работает

Обнаруживает всплеск объема (объем > среднего x множитель, максимальный за последние N баров). Устанавливает отложенное направление разворота (покупка после красного всплеска, продажа после зеленого всплеска). Ожидает подтверждающую свечу с соответствующим объемом противоположного цвета/диапазона. Входит со стоп-лоссом/тейк-профитом на основе ATR. Опциональный трейлинг-стоп на основе ATR. Встроенный аварийный выключатель по просадке эквити.

Без мартингейла, без сетки, без арбитража. Одна позиция за раз. Полный контроль риска через процентный расчет размера позиции.

Входные параметры

Сигнал AvgLen: период усреднения объема

SpikeMult: множитель порога всплеска

HighestLen: всплеск должен быть максимальным объемом за N баров

DivLow / DivHigh: диапазон соответствия объема подтверждающей свечи

MaxWaitBars: максимум баров ожидания подтверждения (0 = без ограничений)

Управление риском Risk_PctPerTrade: % от баланса, которым рискуют в сделке

Risk_MaxDrawdownPct: аварийный выключатель защиты эквити

ATR_Period, SL_ATR_Mult, TP_ATR_Mult: SL/TP на основе волатильности

Trail_ATR_Mult: трейлинг-стоп по ATR (0 = выключен)

Исполнение MagicNumber, Slippage, ShowPanel (панель на графике)

Оптимизатор — оценка (продвинутые настройки) Score_MinProfitFactor, Score_MaxDrawdownPct, Score_MinTrades: фильтры отбраковки

Score_R2Weight, Score_SlopeWeight, Score_MARWeight, Score_TradeBonusWeight: веса качества

Score_SplitPenalty, Score_SkewPenalty, Score_UlcerPenalty: штрафы за стабильность/риск

Встроенная система оценки оптимизатора

Этот EA включает собственный движок оценки OnTester(), который выходит далеко за рамки чистой прибыли. Он ранжирует проходы оптимизации по: Гладкости кривой доходности (R²)

Стабильности прибыли во времени (устойчивость split-half)

Боли просадки (индекс Ulcer) и эффективности капитала (коэффициент MAR)

Риску концентрации прибыли (фильтр skew по одиночной сделке)

Статистической надежности (минимальное количество сделок, логарифмический бонус)

Проходы с отрицательной прибылью, низким профит-фактором, чрезмерной просадкой или слишком малым числом сделок автоматически отбраковываются — так что оптимизацию проходят только устойчивые, торгуемые наборы параметров.

Установите Optimizer Criterion на "Custom max", чтобы активировать эту систему оценки.

Рекомендуемая настройка

Символ: XAUUSD (также протестирован на основных парах Forex и индексах)

Таймфрейм: H2

Брокер: рекомендуется счет ECN/RAW с низким спредом

VPS: рекомендуется для работы 24/5

Скриншоты

Приложенные графики показывают живой пример на XAUUSD H2 с сигналом разворота в действии, а также скриншот рекомендуемых настроек параметров, использованных для получения показанной кривой доходности.

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