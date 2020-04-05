PIVOT MONSTER EA

Обзор

PIVOT MONSTER торгует по дневным пивот-уровням (Classic, Camarilla или Woodie) в сочетании с пробоями максимума/минимума предыдущего дня. Робот работает в трёх взаимозаменяемых режимах — Bounce (отскок), Breakout (пробой) или Combo (слияние уровней) — с отложенными ордерами, размещаемыми раз в день, и единым расчётом SL/TP в множителях ATR или в процентах от цены. Создан для трейдеров, которым нужна полностью оптимизируемая система на основе правил, а не фиксированный индикатор.

Как это работает

В начале каждого торгового дня робот рассчитывает пивот-уровни (PP, R1-R3, S1-S3) на основе максимума/минимума/цены закрытия предыдущего дня, а также максимум и минимум предыдущего дня. В зависимости от выбранной стратегии робот размещает Buy Limit/Sell Limit ордера у S1/R1 (Bounce), Buy Stop/Sell Stop ордера за пределами максимума/минимума предыдущего дня (Breakout), либо оба варианта с фильтром слияния, требующим близости пивот-уровня и максимума/минимума предыдущего дня (Combo). Опциональный трендовый фильтр (EMA или цена относительно пивота) ограничивает ордера направлением доминирующего тренда. Опциональное сессионное окно ограничивает размещение ордеров выбранным диапазоном часов. SL и TP рассчитываются либо в множителях ATR, либо в процентах от цены — выбирается одним параметром. Неисполненные ордера автоматически истекают через настраиваемое количество часов, а неисполненные ордера удаляются в начале следующего торгового дня. Размер позиции рассчитывается на основе риска — из баланса счёта, дистанции стопа и стоимости тика, с полной проверкой на соответствие минимальному, максимальному, шаговому объёму брокера и суммарному лимиту объёма.

Параметры

Strategy

Strategy: выбор режима Bounce, Breakout или Combo

Pivot Method: выбор формулы пивота — Classic, Camarilla или Woodie

Use Pivot R2/S2: использовать второй пивот-уровень вместо первого для входов

SL / TP

SL/TP Mode: выбор расчёта дистанции — на основе ATR или в процентах

ATR Period: период ATR, используемый в расчётах уровней и дистанций

SL ATR Multiple: дистанция стоп-лосса как множитель ATR (режим ATR)

TP ATR Multiple: дистанция тейк-профита как множитель ATR (режим ATR)

SL Percent: дистанция стоп-лосса в процентах от цены (режим Percent)

TP Percent: дистанция тейк-профита в процентах от цены (режим Percent)

Order Placement

Entry Buffer (ATR): буфер, добавляемый за пивот/хай/лоу уровнем перед размещением входа

Order Expiry (hours): время жизни отложенного ордера до автоматической отмены

Confluence (Combo)

Confluence Range: максимальное расстояние в пунктах между пивот-уровнем и максимумом/минимумом предыдущего дня для срабатывания режима Combo

Trend Filter

Trend Filter: отключает фильтр или ограничивает входы направлением EMA либо ценой относительно пивот-точки

EMA Period: период EMA трендового фильтра

EMA Timeframe: таймфрейм, используемый для EMA трендового фильтра

Session

Use Session: включает ограничение размещения ордеров определённым часовым окном

Session Start Hour: начальный час разрешённого торгового окна

Session End Hour: конечный час разрешённого торгового окна

Money Management

Risk Percent: процент от баланса счёта, которым рискуют в сделке, используется для расчёта размера позиции

Max Spread (pips): максимально допустимый спред перед приостановкой размещения ордеров

Magic Number: уникальный идентификатор ордеров, размещаемых этим роботом

Debug

Debug: включает диагностические сообщения в журнале (не чаще одного сообщения за бар)

Optimizer Score

Min Profit Factor: дисквалифицирует проходы оптимизации ниже этого профит-фактора

Max Drawdown Percent: дисквалифицирует проходы выше этой относительной просадки

Min Trades: дисквалифицирует проходы с меньшим количеством сделок, чем указано

R2 Weight: вес гладкости кривой доходности в итоговой оценке

Slope Weight: вес нормализованной скорости роста доходности в итоговой оценке

Split Penalty: штраф за расхождение R2 между первой и второй половиной теста (временная стабильность)

Skew Penalty: штраф за концентрацию прибыли в одной сделке

Ulcer Penalty: штраф за глубину и длительность просадок

MAR Weight: вес коэффициента MAR (чистая прибыль в % делённая на максимальную просадку в %)

Trade Bonus Weight: вес бонуса с убывающей отдачей за большее количество сделок

Система оценки оптимизатора

Робот включает встроенную функцию кастомной оценки, доступную через тестер стратегий MT5. Она ранжирует проходы оптимизации не просто по прибыли, а по гладкости кривой доходности, стабильности на протяжении всего периода теста, глубине и длительности просадок, а также устойчивости к искажению результата одной удачной сделкой. Это позволяет находить наборы параметров, которые хорошо обобщаются, а не переобучаются под узкий исторический паттерн.

Использование: перед запуском оптимизации установите критерий оптимизации Custom max. Проходы, не прошедшие пороги минимального профит-фактора, максимальной просадки или минимального количества сделок, автоматически дисквалифицируются и получают нулевую оценку.

Рекомендуемая настройка

Символ: XAUUSD

Таймфрейм: H1

Режим моделирования: 1 Minute OHLC

Для реальной торговли рекомендуется VPS или брокер с низкой задержкой исполнения, так как робот использует отложенные ордера у пивот-уровней.

Скриншоты

Результаты бэктеста на XAUUSD H1 (моделирование 1 Minute OHLC) с кривой доходности и сводкой результатов, а также панель рекомендуемых настроек оптимизатора (критерий Custom max, моделирование 1 Minute OHLC).

Отказ от ответственности

Прошлые результаты, показанные в бэктестах или скриншотах, не гарантируют будущих результатов. Тщательно протестируйте на демо-счёте перед использованием в реальной торговле. Торговля сопряжена с риском потерь, и никакая стратегия или система оценки не устраняет этот риск.