TrendCatcher MA Pro — трендовый советник на основе пересечения скользящих средних с полностью адаптивным управлением стоп-лоссом, тейк-профитом и фиксацией прибыли, разработанный для удержания тренда с постепенной фиксацией прибыли.

Обзор

TrendCatcher MA Pro открывает сделки на пересечении быстрой и медленной скользящих средних и управляет выходом тремя режимами: фиксированный процент, адаптивное расстояние MA+ATR, или система частичного закрытия в два этапа, фиксирующая прибыль на двух уровнях по MA. Вся логика сигналов и выхода исполняется на закрытии бара для стабильного поведения как в режиме Every Tick, так и в OHLC-оптимизации. Встроенная система оценки оптимизатора (v2), защищённая от переобучения, ранжирует наборы параметров по гладкости кривой, стабильности и качеству просадки, а не только по прибыли.

Как это работает

Пересечение быстрой MA и медленной MA запускает вход Buy/Sell. Стоп-лосс задаётся как фиксированный процент от цены входа или как расстояние ATR от медленной MA. Тейк-профит использует один из трёх режимов: фиксированный процент, расстояние ATR от медленной MA, или частичное закрытие в два этапа (закрытие настраиваемого % позиции при достижении цены Fast MA + ATR, закрытие остатка при достижении Slow MA + ATR). Опциональный трейлинг-стоп на основе ATR подтягивает стоп по мере роста прибыли. Размер позиции рассчитывается по проценту риска, автоматически нормализуется под шаг лота брокера, мин/макс и общий лимит объёма. Вход пропускается, если спред превышает заданный максимум. Живая панель показывает статус сделки, чистую прибыль, текущую и максимальную просадку.

Параметры

Стратегия скользящих средних:

Период быстрой MA

Период медленной MA

Метод MA

Цена применения MA

Управление капиталом:

Риск на сделку (% капитала)

Компаундинг (баланс счёта или фиксированный начальный баланс)

Настройка стоп-лосса:

Режим SL (фиксированный % или MA+ATR)

SL % (режим Fixed)

Множитель ATR для SL (режим MA+ATR)

Настройка тейк-профита:

Режим TP (фиксированный %, MA+ATR или Partial 2-Tier)

TP % (режим Fixed)

Множитель ATR для TP (режим MA+ATR)

Частичный TP (2 уровня MA):

Множитель ATR для уровня 1 от Fast MA

Процент закрытия на уровне 1

Множитель ATR для уровня 2 от Slow MA (закрывает остаток)

Трейлинг-стоп:

Включить трейлинг-стоп по ATR

Множитель ATR для трейлинга

Настройки ATR:

Период ATR

Фильтры:

Максимально допустимый спред (пункты)

Идентификация:

Магический номер

Комментарий ордера

Система оценки оптимизатора

TrendCatcher MA Pro включает пользовательскую функцию OnTester() (v2), выходящую за рамки чистой прибыли. Она отбраковывает наборы параметров с недостаточным профит-фактором, чрезмерной просадкой или малым числом сделок, затем ранжирует остальные по взвешенной комбинации гладкости кривой доходности (R²), скорости прибыли, коэффициента MAR и надёжности числа сделок — за вычетом штрафов за нестабильность во времени (расхождение R² между половинами), концентрацию прибыли в одной сделке (skew) и болезненность просадки (индекс Ulcer). Это отдаёт предпочтение устойчивым наборам параметров, а не случайно переобученным. Перед оптимизацией установите критерий Custom max.

Рекомендуемая настройка

Работает на основных валютных парах Forex, золоте, серебре и трендовых индексах. Рекомендуемые таймфреймы: M15–H1. Используйте двухэтапную оптимизацию: грубый проход на 1 Minute OHLC для поиска устойчивых зон параметров, затем подтверждение лучших кандидатов на Every Tick based on real ticks перед запуском на реальном счёте. Рекомендуется VPS для бесперебойной работы.

Скриншоты

Скриншоты показывают панель управления в реальном времени (статус сделки, чистая прибыль, текущая/максимальная просадка), пример отчёта оптимизации с критерием Custom max и примеры входов/выходов на графике.

Отказ от ответственности

Результаты, показанные на скриншотах и в тестах, не гарантируют будущих результатов. Всегда тестируйте на демо-счёте перед реальной торговлей. Торговля сопряжена с риском потерь; используйте размер позиции, соответствующий вашей толерантности к риску.