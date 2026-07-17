Delphi Regression EA

5
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  • Alexandre Vincent Traber
    Alexandre Vincent Traber

    Alexandre Vincent Traber

    5 (1)
    Разработчик алгоритмических торговых систем, создающий советники для MetaTrader 5.Опыт изучения торговли сырьевыми товарами, применённый к системным стратегиям по Forex, золоту/серебру и индексам. Основной фокус — надёжные, протестированные на оптимизации роботы со сглаженной кривой доходности, а не
    25 продуктов
  • Версия: 1.10
  • Обновлено: 30 июля 2026

Delphi Regression EA — Мультистратегийная адаптивная система линейной регрессии

Обзор

Delphi Regression EA строит скользящий канал линейной регрессии по закрытым барам и торгует отклонение цены от этого канала, используя три независимо включаемые стратегии: возврат к среднему, продолжение тренда и разворот наклона. Размер позиции рассчитывается в процентах риска от капитала, стоп-лоссы основаны на ATR, а каждый проход оптимизации ранжируется по кастомной оценке качества кривой доходности, а не по чистой прибыли — это заставляет оптимизатор отдавать предпочтение устойчивому, повторяемому поведению, а не удачным переподогнанным прогонам.

Как это работает

  1. На каждом новом баре вычисляется линейная регрессия по последним N закрытым барам, что дает центральную линию, наклон, R-квадрат и стандартное отклонение остатков.
  2. Несколько уровней входа размещаются со ступенчатым шагом в стандартных отклонениях остатков по обе стороны центральной линии.
  3. Возврат к среднему открывает позицию против движения при касании уровня. Продолжение тренда торгует по направлению наклона, когда R-квадрат подтверждает реальный тренд. Разворот наклона открывает позицию при смене знака наклона регрессии.
  4. Каждый уровень перевзводится независимо после частичного отката цены к центру, что позволяет совершить несколько входов за одно движение вместо одного входа за сделку.
  5. Выход — либо возврат к центральной линии на закрытии бара, либо брокерский TP/SL, выбираются независимо от входа.
  6. Режимы входа и выхода можно переключать между безопасным режимом Open Price (решение только на данных закрытого бара) и режимом брокерского исполнения, требующим 1-минутный OHLC или выше.

Параметры

Общие

  • Magic_Number — уникальный идентификатор сделок этого советника
  • Trade_Comment — комментарий, прикрепляемый к каждому ордеру

Регрессия

  • LR_Period — количество закрытых баров для расчета линии регрессии
  • LR_TierStep — расстояние между уровнями входа в стандартных отклонениях остатков
  • LR_TierCount — количество уровней масштабирования с каждой стороны центральной линии
  • LR_TierRearmFrac — доля одного шага уровня, которую цена должна откатить, прежде чем уровень снова сможет сработать
  • Filter_UseR2Gate — включает или отключает фильтрацию входов по диапазону R-квадрат
  • LR_MinR2ForEntry — минимальный R-квадрат для входов при включенном фильтре
  • LR_MaxR2ForEntry — максимальный R-квадрат для входов при включенном фильтре

Выбор стратегии

  • Strat_MeanReversion — включает стратегию возврата к среднему по уровням
  • Strat_TrendContinuation — включает торговлю по направлению наклона на пробое уровней
  • Trend_MinR2 — минимальный R-квадрат для срабатывания сигнала продолжения тренда
  • Strat_SlopeReversal — включает входы при смене знака наклона регрессии
  • SlopeRev_MinAbsSlope — минимальная абсолютная величина наклона для срабатывания сигнала разворота

Режим сигнала

  • Entry_Mode — безопасный вход Open Price на данных закрытого бара, либо отложенные внутрибарные ордера, требующие 1-минутный OHLC или выше
  • Exit_Mode — безопасный выход Open Price на закрытии бара, либо брокерский TP/SL, требующий 1-минутный OHLC или выше
  • Pending_ExpiryBars — количество баров до автоматического удаления неисполненного отложенного ордера

Риск

  • Risk_PercentPerTrade — процент капитала, рискуемый на сделку
  • Risk_ATR_SL_Mult — расстояние стоп-лосса как множитель ATR
  • Risk_ATR_Period — период расчета ATR
  • Risk_MaxConcurrentTrades — максимальное количество одновременно открытых позиций для этого советника

Фильтры

  • Filter_MaxSpreadPoints — максимальный спред в пунктах, при превышении которого входы пропускаются

Оценка оптимизатора

  • Score_MinProfitFactor — отклоняет проходы оптимизации с профит-фактором ниже этого значения
  • Score_MaxDrawdownPct — отклоняет проходы с просадкой выше этого процента
  • Score_MinTrades — отклоняет проходы с количеством сделок меньше этого значения
  • Score_R2Weight — вес гладкости кривой доходности
  • Score_SlopeWeight — вес скорости роста прибыли
  • Score_SplitPenalty — штраф за расхождение R-квадрат между первой и второй половиной кривой доходности
  • Score_SkewPenalty — штраф за концентрацию прибыли в одной сделке
  • Score_UlcerPenalty — штраф на основе индекса Ulcer (глубина и продолжительность просадок)
  • Score_MARWeight — вес коэффициента MAR (чистая прибыль в % к максимальной просадке в %)
  • Score_TradeBonusWeight — вес бонуса с убывающей отдачей за количество сделок

Система оценки оптимизатора

Советник оснащен кастомной функцией OnTester, которая вознаграждает гладкие, стабильные кривые доходности, а не высокоприбыльные, но переподогнанные проходы. Она отклоняет любой проход с отрицательной прибылью, недостаточным профит-фактором, чрезмерной просадкой или малым числом сделок, а затем ранжирует оставшиеся проходы по гладкости кривой доходности, скорости прибыли, временной стабильности, эффективности капитала и надежности количества сделок, штрафуя за концентрацию прибыли в одной сделке и болезненность просадок. Установите критерий оптимизатора MT5 на Custom max, чтобы активировать её.

Рекомендуемая настройка

Показанные скриншоты сделаны на XAUUSD, M30, протестированы в режиме Every Tick для максимальной точности исполнения. Логика на основе регрессии не привязана к этому символу или таймфрейму: другие валютные пары, металлы или индексы, а также другие таймфреймы можно оптимизировать независимо, повторно запустив оптимизатор с критерием Custom max на выбранном инструменте.

Скриншоты

Пример живого бэктеста и рекомендуемая конфигурация параметров на XAUUSD M30, режим Every Tick.

Отказ от ответственности

Прошлые результаты бэктеста не гарантируют будущих результатов. Всегда проводите форвард-тест на демо-счете перед реальным использованием. Торговля сопряжена с риском убытков.


Отзывы 1
khushab
944
khushab 2026.07.27 11:07 
 

running this for 2 weeks . so far in profit. more winners. Excellent Author

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Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
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Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
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Торгуйте откатами со статистической точностью — входите только там, где вероятность продолжения тренда на вашей стороне. Обзор ZigZag MA Retracement — это советник для продолжения тренда, созданный для EURUSD на таймфрейме H1. Он определяет последний подтвержденный разворот ZigZag, дожидается отката цены на 60% этого движения и подтверждает направление с помощью фильтра скользящей средней перед входом. Выходы управляются событиями: позиция закрывается автоматически в момент, когда цена закрывает
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Vantage Breakout
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Kairos Session
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Фильтр:
khushab
944
khushab 2026.07.27 11:07 
 

running this for 2 weeks . so far in profit. more winners. Excellent Author

Alexandre Vincent Traber
4225
Ответ разработчика Alexandre Vincent Traber 2026.07.27 12:11
A big thanks for your review !!
Feel free to ask anything, if something is not clear in the description or something need to be changed / added.
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