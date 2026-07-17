Delphi Regression EA — Мультистратегийная адаптивная система линейной регрессии

Обзор

Delphi Regression EA строит скользящий канал линейной регрессии по закрытым барам и торгует отклонение цены от этого канала, используя три независимо включаемые стратегии: возврат к среднему, продолжение тренда и разворот наклона. Размер позиции рассчитывается в процентах риска от капитала, стоп-лоссы основаны на ATR, а каждый проход оптимизации ранжируется по кастомной оценке качества кривой доходности, а не по чистой прибыли — это заставляет оптимизатор отдавать предпочтение устойчивому, повторяемому поведению, а не удачным переподогнанным прогонам.

Как это работает

На каждом новом баре вычисляется линейная регрессия по последним N закрытым барам, что дает центральную линию, наклон, R-квадрат и стандартное отклонение остатков. Несколько уровней входа размещаются со ступенчатым шагом в стандартных отклонениях остатков по обе стороны центральной линии. Возврат к среднему открывает позицию против движения при касании уровня. Продолжение тренда торгует по направлению наклона, когда R-квадрат подтверждает реальный тренд. Разворот наклона открывает позицию при смене знака наклона регрессии. Каждый уровень перевзводится независимо после частичного отката цены к центру, что позволяет совершить несколько входов за одно движение вместо одного входа за сделку. Выход — либо возврат к центральной линии на закрытии бара, либо брокерский TP/SL, выбираются независимо от входа. Режимы входа и выхода можно переключать между безопасным режимом Open Price (решение только на данных закрытого бара) и режимом брокерского исполнения, требующим 1-минутный OHLC или выше.

Параметры

Общие Magic_Number — уникальный идентификатор сделок этого советника

Trade_Comment — комментарий, прикрепляемый к каждому ордеру

Регрессия LR_Period — количество закрытых баров для расчета линии регрессии

LR_TierStep — расстояние между уровнями входа в стандартных отклонениях остатков

LR_TierCount — количество уровней масштабирования с каждой стороны центральной линии

LR_TierRearmFrac — доля одного шага уровня, которую цена должна откатить, прежде чем уровень снова сможет сработать

Filter_UseR2Gate — включает или отключает фильтрацию входов по диапазону R-квадрат

LR_MinR2ForEntry — минимальный R-квадрат для входов при включенном фильтре

LR_MaxR2ForEntry — максимальный R-квадрат для входов при включенном фильтре

Выбор стратегии Strat_MeanReversion — включает стратегию возврата к среднему по уровням

Strat_TrendContinuation — включает торговлю по направлению наклона на пробое уровней

Trend_MinR2 — минимальный R-квадрат для срабатывания сигнала продолжения тренда

Strat_SlopeReversal — включает входы при смене знака наклона регрессии

SlopeRev_MinAbsSlope — минимальная абсолютная величина наклона для срабатывания сигнала разворота

Режим сигнала Entry_Mode — безопасный вход Open Price на данных закрытого бара, либо отложенные внутрибарные ордера, требующие 1-минутный OHLC или выше

Exit_Mode — безопасный выход Open Price на закрытии бара, либо брокерский TP/SL, требующий 1-минутный OHLC или выше

Pending_ExpiryBars — количество баров до автоматического удаления неисполненного отложенного ордера

Риск Risk_PercentPerTrade — процент капитала, рискуемый на сделку

Risk_ATR_SL_Mult — расстояние стоп-лосса как множитель ATR

Risk_ATR_Period — период расчета ATR

Risk_MaxConcurrentTrades — максимальное количество одновременно открытых позиций для этого советника

Фильтры Filter_MaxSpreadPoints — максимальный спред в пунктах, при превышении которого входы пропускаются

Оценка оптимизатора Score_MinProfitFactor — отклоняет проходы оптимизации с профит-фактором ниже этого значения

Score_MaxDrawdownPct — отклоняет проходы с просадкой выше этого процента

Score_MinTrades — отклоняет проходы с количеством сделок меньше этого значения

Score_R2Weight — вес гладкости кривой доходности

Score_SlopeWeight — вес скорости роста прибыли

Score_SplitPenalty — штраф за расхождение R-квадрат между первой и второй половиной кривой доходности

Score_SkewPenalty — штраф за концентрацию прибыли в одной сделке

Score_UlcerPenalty — штраф на основе индекса Ulcer (глубина и продолжительность просадок)

Score_MARWeight — вес коэффициента MAR (чистая прибыль в % к максимальной просадке в %)

Score_TradeBonusWeight — вес бонуса с убывающей отдачей за количество сделок

Система оценки оптимизатора

Советник оснащен кастомной функцией OnTester, которая вознаграждает гладкие, стабильные кривые доходности, а не высокоприбыльные, но переподогнанные проходы. Она отклоняет любой проход с отрицательной прибылью, недостаточным профит-фактором, чрезмерной просадкой или малым числом сделок, а затем ранжирует оставшиеся проходы по гладкости кривой доходности, скорости прибыли, временной стабильности, эффективности капитала и надежности количества сделок, штрафуя за концентрацию прибыли в одной сделке и болезненность просадок. Установите критерий оптимизатора MT5 на Custom max, чтобы активировать её.

Рекомендуемая настройка

Показанные скриншоты сделаны на XAUUSD, M30, протестированы в режиме Every Tick для максимальной точности исполнения. Логика на основе регрессии не привязана к этому символу или таймфрейму: другие валютные пары, металлы или индексы, а также другие таймфреймы можно оптимизировать независимо, повторно запустив оптимизатор с критерием Custom max на выбранном инструменте.

Скриншоты

Пример живого бэктеста и рекомендуемая конфигурация параметров на XAUUSD M30, режим Every Tick.

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