Обзор

Phoenix Recovery — это трендовый советник для отката (pullback), созданный для XAUUSD, M30. Он оценивает условия один раз на закрытии бара, сочетая направление тренда по EMA, зону отката RSI и цвет последней свечи для выбора момента входа. Вместо грида или мартингейла используется механизм восстановления с одной позицией и подтверждением бара: после убытка объём следующей сделки увеличивается в пределах жёсткого лимита риска, затем сбрасывается после выигрышной сделки.

Как это работает

На закрытии каждого бара проверяется EMA(8) против EMA(21) для направления тренда. Подтверждается, что RSI(14) находится в зоне отката (нейтральная, не экстремальная). Требуется совпадение цвета последней закрытой свечи с направлением сделки. Вход выполняется со стоп-лоссом и тейк-профитом на основе ATR. После убыточной сделки объём следующей сделки увеличивается на фиксированный множитель, ограниченный количеством шагов и абсолютным потолком риска в процентах. Аварийный выключатель по просадке блокирует новые входы, а при необходимости закрывает открытую позицию, если текущая просадка превышает заданный порог.

Входные параметры

Magic_Number — уникальный идентификатор советника

RiskPercent — риск в % от баланса на сделку

MinBarsBetweenTrades — минимум баров между сделками

EmaFastPeriod — период быстрой EMA

EmaSlowPeriod — период медленной EMA

RsiPeriod — период RSI

RsiLowZone — нижняя граница зоны отката RSI

RsiHighZone — верхняя граница зоны отката RSI

AtrPeriod — период ATR

AtrSlMult — множитель ATR для стоп-лосса

AtrTpMult — множитель ATR для тейк-профита

MaxSpreadPoints — максимальный спред для входа

RecoveryEnabled — включить восстановление после убытка

RecoveryMultiplier — множитель объёма после убытка

RecoveryMaxSteps — максимум шагов восстановления

RecoveryRequireBarConfirm — требовать подтверждение цветом бара

RecoveryMaxRiskPercent — абсолютный потолок риска на сделку

Global_MaxDrawdownStopPct — порог просадки для блокировки входов

Global_CloseOnKillSwitch — закрывать позицию при срабатывании выключателя

Score_MinProfitFactor — минимальный профит-фактор для допуска

Score_MaxDrawdownPct — максимальная просадка для допуска

Score_MinTrades — минимальное количество сделок для допуска

Score_R2Weight — вес гладкости кривой капитала

Score_SlopeWeight — вес скорости роста прибыли

Score_SplitPenalty — штраф за расхождение R² между половинами теста

Score_SkewPenalty — штраф за концентрацию прибыли в одной сделке

Score_UlcerPenalty — штраф за индекс Ulcer

Score_MARWeight — вес коэффициента MAR

Score_TradeBonusWeight — вес бонуса за количество сделок

Система оценки оптимизатора

Встроенная функция оценки ранжирует результаты оптимизации по гладкости кривой капитала, скорости прибыли, временной стабильности и просадке, штрафуя концентрацию прибыли в одной сделке. Это отсеивает переподогнанные результаты. Установите критерий оптимизации на Custom max.

Рекомендуемая настройка

Символ: XAUUSD. Таймфрейм: M30. Брокер: рекомендуется ECN/Raw счёт с низким спредом. Рекомендуется VPS.

Скриншоты

Пример живого счёта и рекомендуемая конфигурация параметров показаны выше.

Отказ от ответственности

Прошлые результаты не гарантируют будущих. Тестируйте на демо-счёте перед использованием на реальном. Торговля сопряжена с риском потерь.