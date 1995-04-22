Phoenix Recovery
- Эксперты
-
Alexandre Vincent TraberРазработчик алгоритмических торговых систем, создающий советники для MetaTrader 5.Опыт изучения торговли сырьевыми товарами, применённый к системным стратегиям по Forex, золоту/серебру и индексам. Основной фокус — надёжные, протестированные на оптимизации роботы со сглаженной кривой доходности, а не
- Версия: 1.10
- Активации: 10
Обзор
Phoenix Recovery — это трендовый советник для отката (pullback), созданный для XAUUSD, M30. Он оценивает условия один раз на закрытии бара, сочетая направление тренда по EMA, зону отката RSI и цвет последней свечи для выбора момента входа. Вместо грида или мартингейла используется механизм восстановления с одной позицией и подтверждением бара: после убытка объём следующей сделки увеличивается в пределах жёсткого лимита риска, затем сбрасывается после выигрышной сделки.
Как это работает
- На закрытии каждого бара проверяется EMA(8) против EMA(21) для направления тренда.
- Подтверждается, что RSI(14) находится в зоне отката (нейтральная, не экстремальная).
- Требуется совпадение цвета последней закрытой свечи с направлением сделки.
- Вход выполняется со стоп-лоссом и тейк-профитом на основе ATR.
- После убыточной сделки объём следующей сделки увеличивается на фиксированный множитель, ограниченный количеством шагов и абсолютным потолком риска в процентах.
- Аварийный выключатель по просадке блокирует новые входы, а при необходимости закрывает открытую позицию, если текущая просадка превышает заданный порог.
Входные параметры
- Magic_Number — уникальный идентификатор советника
- RiskPercent — риск в % от баланса на сделку
- MinBarsBetweenTrades — минимум баров между сделками
- EmaFastPeriod — период быстрой EMA
- EmaSlowPeriod — период медленной EMA
- RsiPeriod — период RSI
- RsiLowZone — нижняя граница зоны отката RSI
- RsiHighZone — верхняя граница зоны отката RSI
- AtrPeriod — период ATR
- AtrSlMult — множитель ATR для стоп-лосса
- AtrTpMult — множитель ATR для тейк-профита
- MaxSpreadPoints — максимальный спред для входа
- RecoveryEnabled — включить восстановление после убытка
- RecoveryMultiplier — множитель объёма после убытка
- RecoveryMaxSteps — максимум шагов восстановления
- RecoveryRequireBarConfirm — требовать подтверждение цветом бара
- RecoveryMaxRiskPercent — абсолютный потолок риска на сделку
- Global_MaxDrawdownStopPct — порог просадки для блокировки входов
- Global_CloseOnKillSwitch — закрывать позицию при срабатывании выключателя
- Score_MinProfitFactor — минимальный профит-фактор для допуска
- Score_MaxDrawdownPct — максимальная просадка для допуска
- Score_MinTrades — минимальное количество сделок для допуска
- Score_R2Weight — вес гладкости кривой капитала
- Score_SlopeWeight — вес скорости роста прибыли
- Score_SplitPenalty — штраф за расхождение R² между половинами теста
- Score_SkewPenalty — штраф за концентрацию прибыли в одной сделке
- Score_UlcerPenalty — штраф за индекс Ulcer
- Score_MARWeight — вес коэффициента MAR
- Score_TradeBonusWeight — вес бонуса за количество сделок
Система оценки оптимизатора
Встроенная функция оценки ранжирует результаты оптимизации по гладкости кривой капитала, скорости прибыли, временной стабильности и просадке, штрафуя концентрацию прибыли в одной сделке. Это отсеивает переподогнанные результаты. Установите критерий оптимизации на Custom max.
Рекомендуемая настройка
Символ: XAUUSD. Таймфрейм: M30. Брокер: рекомендуется ECN/Raw счёт с низким спредом. Рекомендуется VPS.
Скриншоты
Пример живого счёта и рекомендуемая конфигурация параметров показаны выше.
Отказ от ответственности
Прошлые результаты не гарантируют будущих. Тестируйте на демо-счёте перед использованием на реальном. Торговля сопряжена с риском потерь.