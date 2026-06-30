Apex Market Structure Pro

Увидьте, что рынок делает на самом деле.


  Наблюдайте за 3 фазами рынка вживую прямо перед собой (Сжатие, Расширение, Тренд) и открывайте более удачные входы на ранней

  стадии фазы Тренда.

  

  Хватит гадать. Начните читать рынок так, как это делают институции и умные деньги.


  Apex Market Structure Pro для MT5 — это точный инструмент анализа умных денег, который убирает шум и показывает истинную

  структуру под каждой свечой: ликвидность, смены структуры, зоны накопления и уклон тренда — всё в одном чистом, профессиональном

  наложении. Создан для серьёзных трейдеров, которые устали от запаздывающих индикаторов и готовы торговать с ясностью.


  Важно: этот индикатор рассчитан на работу со свечами Heikin Ashi. Перед использованием переключите график на Heikin Ashi, чтобы

  раскрыть всю его мощь. Весь анализ построен вокруг ценового потока Heikin Ashi. Именно здесь Apex Market Structure Pro

  раскрывается в полную силу.


  Почему трейдеры выбирают Apex Market Structure Pro:


  Ликвидность как на ладони: мгновенно видьте, где находятся скопления стопов. Ликвидность на стороне продавцов и покупателей

  размечается автоматически. Следите за неснятыми уровнями в реальном времени и ловите точный момент, когда цена снимает

  ликвидность и разворачивается. Торгуйте там, где торгуют умные деньги.


  Структура, которая говорит: Break of Structure и Change of Character отмечаются в тот же миг, как подтверждаются. Знайте, когда

  тренд продолжается, а когда вот-вот развернётся. Без сомнений. Без перерисовки.


  Зоны накопления: замечайте сжатие перед расширением. Apex выделяет тесные, сжатые зоны, где рождаются крупные движения, вместе с

  линией равновесной стоимости.


  Чистые сигналы входа: резкие, недвусмысленные маркеры срабатывают на подтверждённых структурных событиях. Точки продолжения и

  разворота чётко различаются, поэтому вы всегда понимаете, что перед вами.


  Всегда видьте общую картину: живой индикатор уклона на Дневном и 4-часовом таймфреймах держит вас в согласии с доминирующим

  трендом. Больше никогда не сражайтесь против старшего таймфрейма.


  Встроенный измеритель риска: визуальный инструмент расчёта размера позиции перед входом, который вычисляет стоп-лосс и

  тейк-профит на основе баланса, размера лота и риска. Он мгновенно сообщает, безопасно ли размещён ваш стоп за ближайшей

  ликвидностью. Работает на любом символе и любом таймфрейме.


  Оставайтесь у руля: живой обратный отсчёт до закрытия свечи и отображение спреда на графике держат вас идеально во времени и в

  курсе событий.


  Никогда не упускайте движение: всплывающие, звуковые, push- и email-оповещения о каждом ключевом событии: сломах структуры,

  снятиях ликвидности, новых зонах и входах. Умная активация гарантирует ноль спама оповещений при запуске.


  Что его выделяет:   


  100% без перерисовки. Каждый сигнал фиксируется на закрытии свечи и никогда не двигается. То, что вы видите, всегда там и было.


  Любой рынок, любой таймфрейм. Золото, форекс, индексы, крипта. Apex читает их все.


  Полностью настраиваемый. Каждый слой включается или выключается и настраивается точно под ваш стиль.


  Ноль хаоса. Полное прочтение структуры, безупречно чистое.


  Apex Market Structure Pro не торгует за вас; он делает нечто лучшее. Он даёт вам ту же структурную ясность, на которую опираются

  профессиональные трейдеры с институциональным мышлением, и возвращает решение туда, где ему место: к вам.


  Переключите график на Heikin Ashi. Добавьте Apex Market Structure Pro. Видьте рынок ясно. Используйте D1 и H4 как ваш GPS, а вход

  выполняйте на младшем таймфрейме.

  

  Каждый разворот против старших таймфреймов на манипуляционных участках — это ваша возможность: новые входы на вашем младшем

  рабочем таймфрейме. Подумайте об этом.

  

  Покупатели получают постоянную поддержку и сопровождение, чтобы выжать максимум из Apex Market Structure Pro.


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Индикаторы
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Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Patterns Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, по уровням TP 1, TP 2 и SL на основе любого из выбранных паттернов (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Предлагаются следующие варианты: Для работы с несколькими парами можно запускать несколько экземпляров индикатора на одном графике. Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после пробоя для входа в рынок 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по м
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Umri Azkia Zulkarnaen
Индикаторы
this indicator very simple and easy if you understand and agree with setup and rule basic teknical sba you can cek in link : please cek my youtube channel for detail chanel : an for detail info  contact me  basicly setup buy (long) for this indicator is Magenta- blue and green candle or magenta - green  and green candlestik and for setup sell (short) is Black - yellow - and red candle or black - red  and red candlestik
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Индикаторы
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
WanaScalper
Isaac Wanasolo
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Индикаторы
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
Индикаторы
Fibonacci Múltiple 12, utiliza la serie fibonacci plasmado en el indicador fibonacci, aumentadolo 12 veces según su secuencia. El indicador fibonacci normalmente muestra una vez, el presente indicador se mostrara 12 veces empezando el numero que le indique siguiendo la secuencia. Se puede utilizar para ver la tendencia en periodos cortos y largos, de minutos a meses, solo aumentado el numero MULTIPLICA.
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
Индикаторы
Recommended TimeFrame >= H1. 100% Non Repainted at any moment.  Use it carefully, only with Trend Direction. Trading Usage: 2 Variants: as Range System or as BreakOut System (Both Only With Trend Direction)::: (Always use StopLoss for minimise Risk); [1] as Range System: (Recommended) in UP TREND:  - BUY in Blue Line , then if price goes down by 50 points (on H1) open Second BUY.   Close in any Profit you wish: TrailingStop(45 points) or Close when Price touches upper Gold Line. in DOWN TREND
Linea Horizontal Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Индикаторы
En base a cálculos matemáticos de determino una linea Horizontal que cruza a todas las señales de trading, mostrando los máximos y mínimos. La linea horizontal parte en dos las subidas y bajadas de las señales de trading, de tan manera que es fácil identificar los máximos y mínimos, y es inteligente por que es sensible a las subidas y bajadas, afín de no quedarse en un solo lado por siempre, trabaja excelentemente con otros indicadores suavizadores ya que les garantiza que en un intervalo de tie
Spike Detector
Tete Adate Adjete
Индикаторы
этот индикатор является индикатором детектора спайков, он специально разработан для обмена на Boom 1000, Boom 500, Crash 1000 и Crash 500 Мы рекомендуем использовать его только для индексов Deriv Boom и Crash. Его настройки интуитивно понятны, знакомы, просты в использовании имеет функции уведомления; звуковые уведомления и push-уведомления. этот инструмент прост в использовании, прост в обращении Это обновление основано на разных стратегиях для шипов.
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Limitless MT5  - это универсальный индикатор который подойдет каждому как начинающему так и опытному трейдеру работает на всех валютных парах криптовалютах сыре акциях Limitless MT5 - уже настроен и не требует дополнительной настройки   А теперь главное Почему  Limitless MT5 ? 1 полное отсутствие перерисовки  2 два года тестирования лучшими специалистами в трейдинге 3 точность правильных сигналов превышает 80% 4 хорошо показал себя в торговле во время выхода новостей Правила торговли  1 сигнал н
Escalera Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Индикаторы
Indicador en MQL5, recibe la información del precio SUAVIZADO, lo procesa anulando los picos inteligentemente, y el resultado lo envía al desarrollo de la escalera que iniciara y subirá o bajara según el peldaño o INTERVALO ingresado Ingreso PERIODO = 50 (variar segun uso) Ingreso MULTIPLICA AL PERIODO = 1 (variar segun uso) Segun la configuración la escalera puede pegarse o separarse de los precios,, Se aplica toda la linea de tiempo, y a todas las divisas, etc.  
Fibonacci Suavizado
Cesar Juan Flores Navarro
Индикаторы
Indicador en MQL5, que obtiene el promedio de 10 EMAS, que son alineadas según Fibonacci, obteniendo un promedio, que sera suavizado.  Se puede ingresar un numero desde 2 a N, que multiplica a los EMA-Fibonacci. Funciona en cualquier criptomoneda, etc. etc... pudiendo calcular el futuro segun la tendencia de las EMAS. Funciona excelentemente en tramos largos, determinando exactamente el mejor inicio/salida. El precio inicial por apertura sera por un periodo de tiempo, luego aumentará.
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Karl Kamavu
35
Karl Kamavu 2026.07.08 18:57 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Samuel Monga Ilunga
450
Ответ разработчика Samuel Monga Ilunga 2026.07.09 04:23
Thank Karl, I am humbled and thank you for your support.
For the installation I think you did it easy, but an additional all you need is to download your copy and the indicator will be automatically in your MT5 account. Once you open your MT5 Desktop Application, and from the right up Conner log in to your MQL5 account. Automatically you can download the ApexMarketStructurPro and find it in Market. Ready your review I see you are enjoying your indicator. Note that for the support you can write here I am available ON 7day of the week and I can get back to you in 30 to 1hour during day time CAT
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