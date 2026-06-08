Super Hero Signals

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SUPER HERO Signals — новый индикатор от MeanFX. Он объединяет точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL, что позволяет находить сделки с наилучшими статистическими характеристиками.

Цена увеличивается после каждых 5 покупок. Следующая цена — 50$.

Перед покупкой напишите мне, чтобы получить доступ к демонстрации на реальном графике и актуальной торговой статистике. Это поможет вам принять взвешенное решение и, надеюсь, улучшить ваш торговый процесс.

Что делает этот индикатор особенным?

  1.  Подтвержденная статистическая эффективность на M15 Gold (XAUUSD)
  2. (Фокус на совершенствовании одной торговой модели и одного таймфрейма вместо попыток торговать всё подряд без стабильных результатов)
  3.  От 1 до 3 сделок в день с высоким процентом прибыльных сделок и статистическим преимуществом на нашей стороне
  4.  На графике отображаются только подтвержденные сигналы BUY и SELL
  5.  Адаптивные уровни Take Profit и Stop Loss автоматически рассчитываются индикатором для каждой сделки
  6.  Средний Win Rate: 75%+
  7.  Среднее соотношение риск/прибыль: 1:2+
  8. (Take Profit достигается как минимум в 2 раза чаще величины Stop Loss)
  9.  Оповещения и уведомления также отправляются на мобильный телефон
  10.  Подходит для торговли в проп-трейдинговых компаниях (Prop Firm Friendly)
  11.  Прост в понимании — подходит для трейдеров любого уровня подготовки
  12.  Персональная поддержка от создателя
  13.  100% без перерисовки (Non-Repainting), без пересчета сигналов (Non-Redrawing) и без задержек (Non-Lagging)

Логика работы стратегии

Super Hero Signals работает на основе многокомпонентной системы анализа фрактального импульса. Индикатор сопоставляет структурные разворотные точки старших таймфреймов с подтверждением входа внутри текущего бара, нормализованным по волатильности. Собственный сигнальный движок использует адаптивный фильтр волатильности на основе True Range для динамической калибровки параметров риска в режиме реального времени. Благодаря этому каждая позиция адаптируется к текущим рыночным условиям, а не использует фиксированные значения.

Система применяет многоуровневую архитектуру фиксации прибыли: четыре алгоритмически рассчитанных уровня Take Profit позволяют частично фиксировать прибыль на промежуточных этапах, сохраняя при этом возможность полного участия в движении цены до достижения максимальной цели. После достижения первого уровня прибыли автоматически активируется механизм перевода сделки в безубыток, что помогает защитить уже полученную прибыль от возможных разворотов рынка.

Качество сигналов дополнительно повышается благодаря двухуровневому фильтру направленного подтверждения, который исключает низковероятные сделки и допускает только входы с высокой вероятностью успеха, когда структурное направление рынка и импульс совпадают.

Для полного контроля над ситуацией трейдер получает push-уведомления в реальном времени, всплывающие оповещения и доступ к панели аналитики эффективности, встроенной непосредственно в индикатор.

Важно для мобильных уведомлений

Чтобы получать push-уведомления на мобильное устройство, необходимо установить мобильное приложение MetaTrader и связать его со своим MT5-аккаунтом.

В настольной версии MT5 откройте:

Сервис → Настройки → Уведомления → Включить уведомления


Отзывы 3
Roberto Liguoro
1520
Roberto Liguoro 2026.06.16 13:10 
 

nice indicator

lida19801
478
lida19801 2026.06.13 16:55 
 

Impressive win-rate across many symbols. With right money management it has huge potential to grow your account.

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Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
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Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
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Фильтр:
404 strategy not found
557
404 strategy not found 2026.07.15 10:12 
 

Beware: the indicator repaints its TP timing in backtest. The author claims the TPs are not repainted, but by that he only means the TP levels triggered by the signal. True, those don't change — but in backtesting the take profit is taken A FEW BARS AFTER the TP level has actually been reached. He's repainting the time of take profit, and that sends his backtest statistics straight out the door. Untrustworthy. You'd need a crystal ball to trade this profitably.

I backtested it before buying, yet it turns out the "points won" are all on trades that take the TP at its highest point — and I've never met anyone who knows in advance whether TP1, TP2, or TP3/TP4 will be hit. It's not a predefined system. What it actually does is give you an entry and some TP suggestions, nothing more.

The developer says he provides suggestions on TP levels, but most of the imagery on this product page gives a very different impression from what the indicator really does. Average RR of 1:2? I wish — that's if all reach TP4 level, and not in a million years. Entries are only as good as your exits: take the wrong action and you'll never be profitable, despite the great images and marketing fluff.

Eugen-alexandru Zibileanu
11871
Ответ разработчика Eugen-alexandru Zibileanu 2026.07.18 06:57
Thank you for your feedback, i'd like to address each point clearly. On repainting: The indicator 100% DOES NOT repaint. The TP levels are calculated from the ATR at the moment the signal fires and never change/move after that. you can watch it LIVE please, never repaints, unless you saw a loading glitch trough backtest cause you're missing live tick data... and yes the indicator takes the result to the panel after the "signal" concluded only by reaching a final TP or the SL or a timeout, for example if TP1 was reached the signal is not closed yet cause will probably hit TP2 and so on, no point on closing the signal early unless specific conditions are detected by the indicator, there is no misleading or deceptive technique, concerning the RR: TP4 at 150% of ATR × 2.3 is a realistic target on gold M15 tf, the backtest results visible on the product page are real, unedited screenshots/videos and also i post in the comments sections real screens. I never advertised a guaranteed 1:2 RR on TP2, I described TP2 as a confidence level tip to you, and TP4 as the maximum target that obtained the average 1.2RR in the testing period on M15 Gold.. The imagery shows the indicator working as designed. Also the TP levels being "suggestions": This is accurate and intentional. Super Hero Signals is a signal indicator, not an EA. It shows you the entry, the TP ladder, and the SL.. the trading decision remains always yours. This is standard for any signal indicator and is clearly stated, the indicator will not trade for you, thanks
Roberto Liguoro
1520
Roberto Liguoro 2026.06.16 13:10 
 

nice indicator

lida19801
478
lida19801 2026.06.13 16:55 
 

Impressive win-rate across many symbols. With right money management it has huge potential to grow your account.

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