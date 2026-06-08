SUPER HERO Signals — новый индикатор от MeanFX. Он объединяет точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL, что позволяет находить сделки с наилучшими статистическими характеристиками.

Цена увеличивается после каждых 5 покупок. Следующая цена — 50$.

Перед покупкой напишите мне, чтобы получить доступ к демонстрации на реальном графике и актуальной торговой статистике. Это поможет вам принять взвешенное решение и, надеюсь, улучшить ваш торговый процесс.

Что делает этот индикатор особенным?

Подтвержденная статистическая эффективность на M15 Gold (XAUUSD) (Фокус на совершенствовании одной торговой модели и одного таймфрейма вместо попыток торговать всё подряд без стабильных результатов) От 1 до 3 сделок в день с высоким процентом прибыльных сделок и статистическим преимуществом на нашей стороне На графике отображаются только подтвержденные сигналы BUY и SELL Адаптивные уровни Take Profit и Stop Loss автоматически рассчитываются индикатором для каждой сделки Средний Win Rate: 75%+ Среднее соотношение риск/прибыль: 1:2+ (Take Profit достигается как минимум в 2 раза чаще величины Stop Loss) Оповещения и уведомления также отправляются на мобильный телефон Подходит для торговли в проп-трейдинговых компаниях (Prop Firm Friendly) Прост в понимании — подходит для трейдеров любого уровня подготовки Персональная поддержка от создателя 100% без перерисовки (Non-Repainting), без пересчета сигналов (Non-Redrawing) и без задержек (Non-Lagging)

Логика работы стратегии

Super Hero Signals работает на основе многокомпонентной системы анализа фрактального импульса. Индикатор сопоставляет структурные разворотные точки старших таймфреймов с подтверждением входа внутри текущего бара, нормализованным по волатильности. Собственный сигнальный движок использует адаптивный фильтр волатильности на основе True Range для динамической калибровки параметров риска в режиме реального времени. Благодаря этому каждая позиция адаптируется к текущим рыночным условиям, а не использует фиксированные значения.

Система применяет многоуровневую архитектуру фиксации прибыли: четыре алгоритмически рассчитанных уровня Take Profit позволяют частично фиксировать прибыль на промежуточных этапах, сохраняя при этом возможность полного участия в движении цены до достижения максимальной цели. После достижения первого уровня прибыли автоматически активируется механизм перевода сделки в безубыток, что помогает защитить уже полученную прибыль от возможных разворотов рынка.

Качество сигналов дополнительно повышается благодаря двухуровневому фильтру направленного подтверждения, который исключает низковероятные сделки и допускает только входы с высокой вероятностью успеха, когда структурное направление рынка и импульс совпадают.

Для полного контроля над ситуацией трейдер получает push-уведомления в реальном времени, всплывающие оповещения и доступ к панели аналитики эффективности, встроенной непосредственно в индикатор.

Важно для мобильных уведомлений

Чтобы получать push-уведомления на мобильное устройство, необходимо установить мобильное приложение MetaTrader и связать его со своим MT5-аккаунтом.

В настольной версии MT5 откройте:

Сервис → Настройки → Уведомления → Включить уведомления