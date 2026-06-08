Super Hero Signals
- Индикаторы
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Eugen-alexandru Zibileanu⚡ Торговые Алгоритмы MeanFX ⚡
📈 Разработка мощного торгового ПО (пишите в ЛС для любого проекта)
- Версия: 1.12
- Обновлено: 21 июля 2026
- Активации: 10
SUPER HERO Signals — новый индикатор от MeanFX. Он объединяет точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL, что позволяет находить сделки с наилучшими статистическими характеристиками.
Цена увеличивается после каждых 5 покупок. Следующая цена — 50$.
Перед покупкой напишите мне, чтобы получить доступ к демонстрации на реальном графике и актуальной торговой статистике. Это поможет вам принять взвешенное решение и, надеюсь, улучшить ваш торговый процесс.
Что делает этот индикатор особенным?
- Подтвержденная статистическая эффективность на M15 Gold (XAUUSD)
- (Фокус на совершенствовании одной торговой модели и одного таймфрейма вместо попыток торговать всё подряд без стабильных результатов)
- От 1 до 3 сделок в день с высоким процентом прибыльных сделок и статистическим преимуществом на нашей стороне
- На графике отображаются только подтвержденные сигналы BUY и SELL
- Адаптивные уровни Take Profit и Stop Loss автоматически рассчитываются индикатором для каждой сделки
- Средний Win Rate: 75%+
- Среднее соотношение риск/прибыль: 1:2+
- (Take Profit достигается как минимум в 2 раза чаще величины Stop Loss)
- Оповещения и уведомления также отправляются на мобильный телефон
- Подходит для торговли в проп-трейдинговых компаниях (Prop Firm Friendly)
- Прост в понимании — подходит для трейдеров любого уровня подготовки
- Персональная поддержка от создателя
- 100% без перерисовки (Non-Repainting), без пересчета сигналов (Non-Redrawing) и без задержек (Non-Lagging)
Логика работы стратегии
Super Hero Signals работает на основе многокомпонентной системы анализа фрактального импульса. Индикатор сопоставляет структурные разворотные точки старших таймфреймов с подтверждением входа внутри текущего бара, нормализованным по волатильности. Собственный сигнальный движок использует адаптивный фильтр волатильности на основе True Range для динамической калибровки параметров риска в режиме реального времени. Благодаря этому каждая позиция адаптируется к текущим рыночным условиям, а не использует фиксированные значения.
Система применяет многоуровневую архитектуру фиксации прибыли: четыре алгоритмически рассчитанных уровня Take Profit позволяют частично фиксировать прибыль на промежуточных этапах, сохраняя при этом возможность полного участия в движении цены до достижения максимальной цели. После достижения первого уровня прибыли автоматически активируется механизм перевода сделки в безубыток, что помогает защитить уже полученную прибыль от возможных разворотов рынка.
Качество сигналов дополнительно повышается благодаря двухуровневому фильтру направленного подтверждения, который исключает низковероятные сделки и допускает только входы с высокой вероятностью успеха, когда структурное направление рынка и импульс совпадают.
Для полного контроля над ситуацией трейдер получает push-уведомления в реальном времени, всплывающие оповещения и доступ к панели аналитики эффективности, встроенной непосредственно в индикатор.
Важно для мобильных уведомлений
Чтобы получать push-уведомления на мобильное устройство, необходимо установить мобильное приложение MetaTrader и связать его со своим MT5-аккаунтом.
В настольной версии MT5 откройте:
Сервис → Настройки → Уведомления → Включить уведомления
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