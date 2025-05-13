Transaction Speed MT5

Индикатор выделяет зоны, в которых проявляется интерес, а затем показывает зону накопления ордеров. Он работает как биржевой стакан, но в крупном масштабе.

Это индикатор для самых крупных денег. Его эффективность исключительна. Какой бы интерес ни возник на рынке — вы его увидите.

(Это полностью переписанная и автоматизированная версия — ручной анализ больше не требуется.)

Скорость транзакций — это концептуально новый индикатор, который показывает, где и когда накапливаются крупные ордера и какие преимущества это даёт. Он обнаруживает смену тренда на самой ранней стадии.

На Форексе объёмом ошибочно называют объём — на самом деле это изменение цены во времени, поэтому правильное название — скорость транзакций.

Всё зависит от того, как мы думаем, действуем и анализируем. Смена парадигмы имеет первостепенное значение. Этот индикатор полностью переосмысливает понятие объёма на Форексе, определяя его логически и применяя эту логику как уникальный и точный инструмент.

Как использовать:

По умолчанию индикатор работает в автоматическом режиме и может использоваться на любом таймфрейме.

Если вы хотите перейти в ручной режим — просто нажмите кнопку Auto / Manual Mode.

В ручном режиме все расчёты начинаются с 1 января 2025 года. Вы можете изменить эту дату для анализа разных участков рынка.

Оптимальный период данных — от четырёх до шести месяцев. Так вы захватите несколько рыночных циклов и получите более надёжные результаты. Чем больше период — тем меньше зон.

Зона, в которой рынок проявляет ЯВНЫЙ ИНТЕРЕС, выделяется фиолетовым прямоугольником.

После этого появляется ЗОНА НАКОПЛЕНИЯ ОРДЕРОВ.

Если рынок пробивает эту зону вверх — тренд считается бычьим, и зона окрашивается в зелёный цвет.

Если пробой вниз — тренд медвежий, и зона становится красной.

Свеча, которая закрывается полностью за пределами зоны, не касаясь её границ, считается истинным пробоем.

Когда свеча полностью формируется вне зоны накопления, это сигнализирует о пробое и указывает направление рынка. Это и есть тренд.

Тренд считается актуальным до тех пор, пока не произойдёт пробой в противоположную сторону или не появится новая зона интереса на рынке.

Можно торговать по принципу «зона к зоне».

Пример 1:

Если происходит пробой зоны накопления — открывайте ордера в направлении рынка.

Пример 2:

На графике H4 был бычий пробой, рынок пошёл вверх. Через некоторое время появляется зона на графике H1. Вы можете закрыть позицию и дождаться сигнала от H1 зоны.

Пример 3:

Если вы находитесь внутри зоны, можно продавать от верхней границы и покупать от нижней до тех пор, пока зона не будет пробита. Это торговля в диапазоне, но она более рискованная.

Никогда не торгуйте против индикатора! Никогда!

Если зона пробивается с обеих сторон — появляется сигнал High Volatility Alert (повышенная волатильность).

Это следы денег.

И всё это невозможно увидеть невооружённым глазом, потому что на Форексе используется тиковый объём, что является одной из главных иллюзий.

Для этого и нужен индикатор скорости транзакций — он преобразует тиковый объём в реальную рыночную активность.

Это очень серьёзный инструмент, предназначенный для глубокой аналитики.

Рекомендации:

Валютные пары: только инструменты с большим тиковым объёмом — EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и т.д.

Таймфреймы: любые

Минимальный депозит: не требуется

Тип счёта: без ограничений

Брокеры: без ограничений, но предпочтительны крупные — из-за более высокого объёма

Чистая наука.