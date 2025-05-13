Transaction Speed MT5

5

Индикатор выделяет зоны, в которых проявляется интерес, а затем показывает зону накопления ордеров. Он работает как биржевой стакан, но в крупном масштабе.
Это индикатор для самых крупных денег. Его эффективность исключительна. Какой бы интерес ни возник на рынке — вы его увидите.

(Это полностью переписанная и автоматизированная версия — ручной анализ больше не требуется.)
Скорость транзакций — это концептуально новый индикатор, который показывает, где и когда накапливаются крупные ордера и какие преимущества это даёт. Он обнаруживает смену тренда на самой ранней стадии.
На Форексе объёмом ошибочно называют объём — на самом деле это изменение цены во времени, поэтому правильное название — скорость транзакций.
Всё зависит от того, как мы думаем, действуем и анализируем. Смена парадигмы имеет первостепенное значение. Этот индикатор полностью переосмысливает понятие объёма на Форексе, определяя его логически и применяя эту логику как уникальный и точный инструмент.

Как использовать:

По умолчанию индикатор работает в автоматическом режиме и может использоваться на любом таймфрейме.
Если вы хотите перейти в ручной режим — просто нажмите кнопку Auto / Manual Mode.

В ручном режиме все расчёты начинаются с 1 января 2025 года. Вы можете изменить эту дату для анализа разных участков рынка.
Оптимальный период данных — от четырёх до шести месяцев. Так вы захватите несколько рыночных циклов и получите более надёжные результаты. Чем больше период — тем меньше зон.

Зона, в которой рынок проявляет ЯВНЫЙ ИНТЕРЕС, выделяется фиолетовым прямоугольником.
После этого появляется ЗОНА НАКОПЛЕНИЯ ОРДЕРОВ.

Если рынок пробивает эту зону вверх — тренд считается бычьим, и зона окрашивается в зелёный цвет.
Если пробой вниз — тренд медвежий, и зона становится красной.

Свеча, которая закрывается полностью за пределами зоны, не касаясь её границ, считается истинным пробоем.

Когда свеча полностью формируется вне зоны накопления, это сигнализирует о пробое и указывает направление рынка. Это и есть тренд.
Тренд считается актуальным до тех пор, пока не произойдёт пробой в противоположную сторону или не появится новая зона интереса на рынке.

Можно торговать по принципу «зона к зоне».

Пример 1:
Если происходит пробой зоны накопления — открывайте ордера в направлении рынка.

Пример 2:
На графике H4 был бычий пробой, рынок пошёл вверх. Через некоторое время появляется зона на графике H1. Вы можете закрыть позицию и дождаться сигнала от H1 зоны.

Пример 3:
Если вы находитесь внутри зоны, можно продавать от верхней границы и покупать от нижней до тех пор, пока зона не будет пробита. Это торговля в диапазоне, но она более рискованная.
Никогда не торгуйте против индикатора! Никогда!

Если зона пробивается с обеих сторон — появляется сигнал High Volatility Alert (повышенная волатильность).

Это следы денег.
И всё это невозможно увидеть невооружённым глазом, потому что на Форексе используется тиковый объём, что является одной из главных иллюзий.
Для этого и нужен индикатор скорости транзакций — он преобразует тиковый объём в реальную рыночную активность.

Это очень серьёзный инструмент, предназначенный для глубокой аналитики.

Рекомендации:

  • Валютные пары: только инструменты с большим тиковым объёмом — EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и т.д.

  • Таймфреймы: любые

  • Минимальный депозит: не требуется

  • Тип счёта: без ограничений

  • Брокеры: без ограничений, но предпочтительны крупные — из-за более высокого объёма

Чистая наука.


Отзывы 2
Max2233
487
Max2233 2025.07.08 10:33 
 

I would like to compliment this work of art composed by IVAN, a very precise indicator and in combination with his other jewels created by him, trading has simply become simpler and more intuitive. A round of applause to IVAN.

Mase
1724
Mase 2025.05.29 14:17 
 

Simply perfect! In combination with Ivan's other technical indicators, it is a powerful tool. Warning: highly addictive, as the indicators bring so much joy and success. Highly recommended.

Fibonacci Confluence Higher TF for MT5
Minh Truong Pham
Индикаторы
The   Fibonacci Confluence Toolkit   is a technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones by combining key market signals and patterns. It highlights areas of interest where significant price action or reactions are anticipated, automatically applies Fibonacci retracement levels to outline potential pullback zones, and detects engulfing candle patterns. Its unique strength lies in its reliance solely on price patterns, eliminating the need for user-define
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Индикаторы
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Time And Sales Delta
Evgeny Shevtsov
5 (2)
Индикаторы
Индикатор отображает по-барно дельту и кумулятивную дельту на основании данных о сделках ленты "Time & Sales". В дополнение к стандартным таймфреймам индикатор отображает данные относительно секундных таймфреймов (S5, S10, S15, S20, S30) на выбор. С помощью прямоугольника выделяется произвольная область в подокне индикатора для просмотра соотношения объёмов сделок покупок и продаж внутри данной области. Особенности работы индикатора: Индикатор работает корректно только на тех торговых символах
Terra Infinity
Ivan Simonika
Индикаторы
Terra Infinity — индикатор флета. Эта улучшенная версия индикатора CalcFlat имеет три дополнительные линии, значительно повышающие его эффективность. В отличие от своего предшественника с двумя статическими уровнями, Terra Infinity добавляет три динамические линии над основной гистограммой, которые интерпретируются следующим образом: базовая сигнальная линия, минимальная сигнальная линия, максимальная сигнальная линия. Эти линии формируются с помощью дополнительного параметра Avg, представляю
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Индикаторы
The  SuperTrend Advance Trading  is a widely-used technical indicator based on  SuperTrend Strategy + Price Action + EMA . How it works: -  Buy/Sell Signals  can be generated when the trend reverses, the conditions of Price action, TrendLine and EMA are met. - After the  Signal  appears, be patient and wait until the candle closes, at that time place the order as soon as possible. You may have time to review your entry, consider whether it is a good entry or not. - Carefully review the entry, up
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Индикаторы
Gioteen Volatility Index (GVI) - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicate
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Индикаторы
Усовершенствованная Мультитаймфреймовая версия скользящей средней Хала (Hull Moving Average - HMA). Особенности Две линии индикатора Халла разных таймфреймов на одном графике. Линия HMA старшего таймфрейма определяет тренд, а линия HMA текущего таймфрейма - краткосрочные ценовые движения. Графическая панель с данными индикатора HMA на всех таймфреймах одновременно. Если на каком-либо таймфрейме HMA переключил свое направление, на панели отображается вопросительный или восклицательный знак с текс
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
Индикаторы
Engulfing with EMAs Indicator Unlock the power of advanced candlestick pattern detection with the Engulfing with EMAs Indicator , a cutting-edge tool designed for MetaTrader 5. This futuristic indicator combines the precision of engulfing pattern analysis with the trend-following strength of Exponential Moving Averages (EMA 21 and EMA 50), empowering traders to identify high-probability setups across all currency pairs and timeframes. Key Features: Comprehensive Engulfing Detection : Detects b
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Индикаторы
Индикатор Ultimate Boom and Crash Индикатор Ultimate Boom and Crash – это передовой инструмент, разработанный Coetsee Digital, предназначенный для выявления потенциальных всплесков на рынке. Создан для трейдеров, работающих с синтетическими рынками Deriv и Weltrade. Индикатор оптимизирован для работы исключительно на таймфреймах 3 минуты (M3), 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30) и 1 час (H1) и поддерживает только следующие пары: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, PainX 400, G
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Индикаторы
Auto Optimized RSI   — это умный и простой в использовании стрелочный индикатор, созданный для точной торговли. Он автоматически определяет наиболее эффективные уровни покупки и продажи по RSI для выбранного символа и таймфрейма, используя симуляции на основе исторических данных. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так и как часть вашей существующей стратегии. Особенно полезен для внутридневной торговли. В отличие от классических индикаторов RSI, которые использу
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Индикаторы
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Индикаторы
Сложно найти и дефицит по частоте, дивергенции являются одним из самых надежных торговых сценариев. Этот индикатор автоматически находит и сканирует регулярные и скрытые расхождения, используя ваш любимый осциллятор. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Легко торговать Находит регулярные и скрытые расхождения Поддерживает много известных генераторов Реализует торговые сигналы на основе прорывов Отображает подходящие уровни стоп-
Bullet indicator x
Dorah Zandile Mahesu
Индикаторы
The bullet indicator gives accurate direction of the market structure, it will indicate to you the exact direction whether it be the market is in a downtrend or if it's in an uptrend it will give you that information which will inturn benefits you by saving you the time it takes to analyse that structure, this indicator works on a timeframes and it's most favourable on higher timeframes. How it works: -The green arrow will be at the support of the structure indicating buys -The red arrow will b
Nova AC Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova AC Trader is a modern automation of the Accelerator Oscillator (AC) — a Bill Williams momentum tool designed to detect shifts in market acceleration before trends fully form. This EA transforms the indicator’s early-warning nature into a structured trading system that reacts only when momentum changes are clear and consistent. Instead of waiting for the trend to be obvious, Nova AC Trader identifies when market acceleration starts to turn — offering opportunities at the earliest stage of mo
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Индикаторы
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Divergence In Chaos Environment
Arief
Индикаторы
Получите БЕСПЛАТНЫЙ AUX индикатор и поддержку EA  Прямая загрузка — Нажмите здесь [ D.I.C.E ] The DICE Indicator   Divergence in Chaos Environment — это специализированный инструмент MT5, созданный для трейдеров, использующих Теорию волн Эллиотта в рамках методов Trading Chaos. Он выявляет скрытые и обычные дивергенции в ценовом движении, синхронизированные с хаотичной рыночной средой, описанной Биллом Уильямсом. Ключевые особенности Дивергенция, согласованная с волнами Эллиотта: определяет быч
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Индикаторы
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Индикаторы
FRONTIER PIVOTS - Geometric Levels Indicator This indicator plots support and resistance levels/ranges on the chart using mathematical calculations. It helps traders identify potential price reaction zones based on geometric patterns. Main Features: Automatically calculates and displays key price levels Plots both support and resistance lines Uses daily price data for level calculation Clean visual presentation with different colors for different level types No repainting - levels remain static
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Индикаторы
Hello I Want to introduce The Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 i recently release this premium indicator! its 1000% Non Repaint Indicator, It Work Perfectly Well,, i tested it day by day, Just mind blowing Result,  Including Powerful trend Algorithm! How It Work? well, it work market trend formula, when trend Bullish Or when trend Bearish,  Recommend Timeframe M30, H1 it work all timeframe, and all currency pair, 100% non repaint, How to take signal From Forex Buy Sell Arrow Premium Ind
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Индикаторы
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Индикаторы
BigPlayerRange — Лучший Индикатор для РТС и USD/RUB | MetaTrader 5 Откройте для себя BigPlayerRange — лучший индикатор для РТС, USD/RUB и других активов в терминале MetaTrader 5. Этот профессиональный инструмент выделяет ключевые зоны активности крупных игроков и предоставляет точный институциональный анализ движения цены. Как Работает Индикатор: BigPlayerRange отображает две горизонтальные области, построенные на основе анализа объема: Зелёная зона — область, где покупатели защищают цен
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Индикаторы
Индикатор анализирует объём из любой точки и рассчитывает уровни рыночного истощения для этого объёма. Основные линии Meravith: Линия бычьего объёмного истощения – служит целью. Линия медвежьего объёмного истощения – служит целью. Линия, указывающая рыночный тренд. Она меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок бычьим или медвежьим, и служит трендовой поддержкой. Как использовать: дважды щёлкните по вертикальной фиолетовой линии и переместите её в нужную позицию. Вы можете анализироват
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Индикаторы
VTrende Pro - МТФ индикатор для трендовой торговли с панелью индикации для МТ5 !!! - Подробное описание на русском языке под видео (на Youtube) - !!! Хотя сигналы индикатора VTrende Pro можно использовать, как сигналы полноценной торговой системы, рекомендуется применять их в связке с ТС Билла Вильямса. VTrende Pro - это расширенная версия индикатора VTrende . Отличие Pro версии от VTrende: - Временные зоны - Сигнал V - сигнал 1-2 волн Основная задача индикатора - определить точки изменения н
Enigma 112
issam rahhal sabour
Индикаторы
Enigma 112 Indicator - User Manual Enigma 112 Indicator Complete User Manual - Ultimate Trading Solution Introduction The Enigma 112 is a comprehensive multi-timeframe trading indicator that combines advanced technical analysis concepts including Tesla 3-6-9 Gates, Huddleston Theory, PO3 Dealing Ranges, and sophisticated risk management systems. Tesla 3-6-9 Gates Based on Nikola Tesla's vortex mathematics for precise support and resistance levels Huddleston Theory Volume-based market
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Индикаторы
Робот с видео приложен во вкладке "Обсуждение" , он работает одним ордером и только по сигналам для оценки эффективности индикатора. Pan PrizMA CD Phase является опцией, построенной на базе индикатора Pan PrizMA . Подробнее . Усреднение полиномом второй-четвертой степени повышает гладкость линий, добавляет инерцию и соответственно ритмичность. Экстраполяция функцией синусоиды около константы позволяет регулировать запаздывание или опережение. Значение фазы - параметра состояния волны (близко по
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Индикаторы
Классификатор силы тренда. Показания на истории не меняет. Изменяется классификация только незакрытого бара. По идее подобен полной системе ASCTrend, сигнальный модуль которой, точнее его аппроксимация в несколько "урезанном" виде, есть в свободном доступе, а также в терминале как сигнальный индикатор SilverTrend . Точной копией системы ASCTrend не является. Работает на всех инструментах и всех временных диапазонах. Индикатор использует несколько некоррелируемых между собой алгоритмов для класси
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
FFx Universal Strength Meter PRO - это больше, чем простой измеритель силы. Вместо того, чтобы ограничивать расчет ценой, его значения могут быть основаны на любом из 19 встроенных режимов измерения силы + 9 таймфреймов. С FFx USM вы сможете задавать любой период для любой комбинации таймфреймов. Например, вы можете установить панель на последние 10 свечей на M15-H1-H4… Полная гибкость! Простая интерпретация... Это дает отличное представление о том, какие валюты слабые и сильные, поэтому вы смож
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Universal MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус выбранного индикатора на каждом из них. 9 индикаторов (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Каждый из них можно несколько раз применять на одном графике с различными настройками. Простая интерпретация. Сделки на покупку подтверждаются, когда большинство таймфреймов показывается зеленым цветом. А сделки на продажу подтверждаются, когда большинство таймфреймов пока
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
FFx Watcher PRO - панель для отображения на одном графике текущего направления стандартных индикаторов (до 15 одновременно) на нескольких таймфреймах (до 21). Панель работает в двух режимах: Режим Watcher: Мульти-индикаторный Пользователь может выбрать до 15 индикаторов для отображения Пользователь может выбрать до 21 таймфрейма для отображения Режим Watcher: Мультивалютный Пользователь может выбрать любое количество символов Пользователь может выбрать до 21 таймфрейма для отображения В этом реж
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Patterns Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, по уровням TP 1, TP 2 и SL на основе любого из выбранных паттернов (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Предлагаются следующие варианты: Для работы с несколькими парами можно запускать несколько экземпляров индикатора на одном графике. Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после пробоя для входа в рынок 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по м
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Версия для MetaTrader 4 доступна здесь : https://www.mql5.com/ru/market/product/24881 FFx Basket Scanner ищет до пяти индикаторов среди 16 доступных на всех парах и таймфреймах. Таким образом вы можете ясно увидеть торговли по каким валютам следует избегать, а на каких сосредоточить внимание. Когда валюта переходит в экстремальную зону (например, 20/80%), вы можете торговать всей корзиной с большей уверенностью. Другая область применения индикатора – определение сильных и слабых валют для поиск
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Версия для MetaTrader 4 доступна здесь: https://www.mql5.com/ru/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO - это полный набор инструментов для построения уровней поддержки и сопротивления. Поддержка и сопротивление - самые используемые уровни во всех видах торговли. Их можно использовать для поиска разворотов тренда, установки уровней тейк-профита и стоп-лосса и т.д. Индикатор можно полностью настроить непосредственно с графика Выбор из 4 периодов для расчетов: 4-часовой, дневной, недельный и
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Индикаторы
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Индикаторы
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Coefficient Of Determination
Dmytro Nabatov
Индикаторы
Индикатор Coefficient Of Determination (COD) представляет собой значение коэффициента детерминации или квадрат коэффициента корреляции между зависимой переменной — ценой и объясняющей переменной — тиковым объемом. Что это дает нам на практике? COD отлично распознает кульминацию трендовых движений, что позволяет подбирать оптимальные точки и ловить развороты рынка. Как использовать индикатор: Наиболее популярная торговая стратегия строится совместно с трендовым индикатором Moving Average (MA), пе
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
Индикаторы
Fibonacci Múltiple 12, utiliza la serie fibonacci plasmado en el indicador fibonacci, aumentadolo 12 veces según su secuencia. El indicador fibonacci normalmente muestra una vez, el presente indicador se mostrara 12 veces empezando el numero que le indique siguiendo la secuencia. Se puede utilizar para ver la tendencia en periodos cortos y largos, de minutos a meses, solo aumentado el numero MULTIPLICA.
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
Индикаторы
Recommended TimeFrame >= H1. 100% Non Repainted at any moment.  Use it carefully, only with Trend Direction. Trading Usage: 2 Variants: as Range System or as BreakOut System (Both Only With Trend Direction)::: (Always use StopLoss for minimise Risk); [1] as Range System: (Recommended) in UP TREND:  - BUY in Blue Line , then if price goes down by 50 points (on H1) open Second BUY.   Close in any Profit you wish: TrailingStop(45 points) or Close when Price touches upper Gold Line. in DOWN TREND
Linea Horizontal Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Индикаторы
En base a cálculos matemáticos de determino una linea Horizontal que cruza a todas las señales de trading, mostrando los máximos y mínimos. La linea horizontal parte en dos las subidas y bajadas de las señales de trading, de tan manera que es fácil identificar los máximos y mínimos, y es inteligente por que es sensible a las subidas y bajadas, afín de no quedarse en un solo lado por siempre, trabaja excelentemente con otros indicadores suavizadores ya que les garantiza que en un intervalo de tie
Spike Detector
Tete Adate Adjete
Индикаторы
этот индикатор является индикатором детектора спайков, он специально разработан для обмена на Boom 1000, Boom 500, Crash 1000 и Crash 500 Мы рекомендуем использовать его только для индексов Deriv Boom и Crash. Его настройки интуитивно понятны, знакомы, просты в использовании имеет функции уведомления; звуковые уведомления и push-уведомления. этот инструмент прост в использовании, прост в обращении Это обновление основано на разных стратегиях для шипов.
AutoSignals Trend Panel
Danilo Maia Siqueira
Индикаторы
Индикатор отслеживает тренд в 5 разных временах графика для одного и того же актива, основываясь на 6 сигналах для каждого времени графика. Основная цель индикатора - показать нам тенденцию большинства финансового актива, в котором он был размещен. Система передает информацию о тенденциях в несколько графических периодов, таким образом, пользователь может иметь широкое представление о движении актива, этот тип инструмента дает пользователю более высокую частоту обращений, помогая оператору вып
