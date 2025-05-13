Transaction Speed MT5
- Индикаторы
- Ivan Stefanov
- Версия: 2.81
- Обновлено: 23 декабря 2025
- Активации: 20
Индикатор выделяет зоны, в которых проявляется интерес, а затем показывает зону накопления ордеров. Он работает как биржевой стакан, но в крупном масштабе.
Это индикатор для самых крупных денег. Его эффективность исключительна. Какой бы интерес ни возник на рынке — вы его увидите.
(Это полностью переписанная и автоматизированная версия — ручной анализ больше не требуется.)
Скорость транзакций — это концептуально новый индикатор, который показывает, где и когда накапливаются крупные ордера и какие преимущества это даёт. Он обнаруживает смену тренда на самой ранней стадии.
На Форексе объёмом ошибочно называют объём — на самом деле это изменение цены во времени, поэтому правильное название — скорость транзакций.
Всё зависит от того, как мы думаем, действуем и анализируем. Смена парадигмы имеет первостепенное значение. Этот индикатор полностью переосмысливает понятие объёма на Форексе, определяя его логически и применяя эту логику как уникальный и точный инструмент.
Как использовать:
По умолчанию индикатор работает в автоматическом режиме и может использоваться на любом таймфрейме.
Если вы хотите перейти в ручной режим — просто нажмите кнопку Auto / Manual Mode.
В ручном режиме все расчёты начинаются с 1 января 2025 года. Вы можете изменить эту дату для анализа разных участков рынка.
Оптимальный период данных — от четырёх до шести месяцев. Так вы захватите несколько рыночных циклов и получите более надёжные результаты. Чем больше период — тем меньше зон.
Зона, в которой рынок проявляет ЯВНЫЙ ИНТЕРЕС, выделяется фиолетовым прямоугольником.
После этого появляется ЗОНА НАКОПЛЕНИЯ ОРДЕРОВ.
Если рынок пробивает эту зону вверх — тренд считается бычьим, и зона окрашивается в зелёный цвет.
Если пробой вниз — тренд медвежий, и зона становится красной.
Свеча, которая закрывается полностью за пределами зоны, не касаясь её границ, считается истинным пробоем.
Когда свеча полностью формируется вне зоны накопления, это сигнализирует о пробое и указывает направление рынка. Это и есть тренд.
Тренд считается актуальным до тех пор, пока не произойдёт пробой в противоположную сторону или не появится новая зона интереса на рынке.
Можно торговать по принципу «зона к зоне».
Пример 1:
Если происходит пробой зоны накопления — открывайте ордера в направлении рынка.
Пример 2:
На графике H4 был бычий пробой, рынок пошёл вверх. Через некоторое время появляется зона на графике H1. Вы можете закрыть позицию и дождаться сигнала от H1 зоны.
Пример 3:
Если вы находитесь внутри зоны, можно продавать от верхней границы и покупать от нижней до тех пор, пока зона не будет пробита. Это торговля в диапазоне, но она более рискованная.
Никогда не торгуйте против индикатора! Никогда!
Если зона пробивается с обеих сторон — появляется сигнал High Volatility Alert (повышенная волатильность).
Это следы денег.
И всё это невозможно увидеть невооружённым глазом, потому что на Форексе используется тиковый объём, что является одной из главных иллюзий.
Для этого и нужен индикатор скорости транзакций — он преобразует тиковый объём в реальную рыночную активность.
Это очень серьёзный инструмент, предназначенный для глубокой аналитики.
Рекомендации:
-
Валютные пары: только инструменты с большим тиковым объёмом — EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и т.д.
-
Таймфреймы: любые
-
Минимальный депозит: не требуется
-
Тип счёта: без ограничений
-
Брокеры: без ограничений, но предпочтительны крупные — из-за более высокого объёма
Чистая наука.
I would like to compliment this work of art composed by IVAN, a very precise indicator and in combination with his other jewels created by him, trading has simply become simpler and more intuitive. A round of applause to IVAN.