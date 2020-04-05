Pound Yen Ranger

GBPJPY RANGER — трендовая система на канале Дончиана для GBPJPY



ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику GBPJPY H4. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм GBPJPY H4, иначе вы увидите ноль сделок.



GBPJPY Ranger — это автоматизированная трендследящая система для пары британский фунт против японской иены (GBPJPY) на таймфрейме H4. Она входит на подтверждённых пробоях канала Дончиана, защищает каждую позицию жёстким стоп-лоссом по ATR и сопровождает прибыльные сделки трейлингом без фиксированного тейк-профита. Логика системы исходит из того, что большинство сделок — это мелкие убытки или безубыток, и рассчитана на то, чтобы меньшинство сильных, устойчивых трендов GBPJPY определяло итоговый результат. НЕТ сетки, НЕТ мартингейла, НЕТ усреднения — только одна чистая позиция за раз.



СНАЧАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: Опубликованный Run-Mode по умолчанию — ULTRA (максимальный проверенный риск). Он нацелен на наивысшую доходность и достигает глубоких просадок. Выбирайте Run-Mode, соответствующий вашему счёту и темпераменту — Defensive или Aggressive рекомендуются для повседневного использования; Ultra предназначен для опытных трейдеров, которые готовы принять большие колебания капитала. Тренды не постоянны, поэтому ожидайте периодов затишья и убыточных сделок. Все приведённые ниже бэктесты — это исторические данные, а не реальный торговый результат. Никогда не торгуйте средствами, потерю которых вы не можете себе позволить.



ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ РИСКА — ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК, ТОТ ЖЕ СИГНАЛ, МАСШТАБИРУЕТСЯ РИСК (бэктест на реальных тиках, MT5 Strategy Tester, GBPJPY H4 2017-2026, $10,000, в остальном настройки по умолчанию):

- Defensive: +22% / Profit Factor 1.43 / макс. просадка по капиталу 4.5%

- Standard: +50% / Profit Factor 1.42 / макс. просадка по капиталу 9.5%

- Aggressive (рекомендуется): +117% / Profit Factor 1.39 / макс. просадка по капиталу 18.5%

- Ultra (по умолчанию): +875% / Profit Factor 1.32 / относительная просадка по капиталу 57%

Каждый уровень торгует по идентичному сигналу; масштабируется только риск в расчёте размера позиции. Обратите внимание на большой скачок от Aggressive к Ultra: Ultra примерно учетверяет доходность Aggressive, но доводит просадку до около 57% капитала. Aggressive — наша рекомендуемая настройка для роста; Ultra — вариант с высокой убеждённостью только для опытных трейдеров.



Это инструмент. Он не обещает прибыли. Автоматическая торговля сопряжена с реальным риском, а трендследящие системы переживают долгие периоды мелких убытков в ожидании тренда. Пожалуйста, прочитайте всё описание, начните с уровня, который вам подходит, и рассчитайте свой риск, прежде чем использовать систему на реальном счёте.



КАК ЭТО РАБОТАЕТ



1) Вход — подтверждённый пробой канала Дончиана

Советник отслеживает наивысший максимум и наименьший минимум недавнего канала Дончиана. Сделка совершается при подтверждённом закрытии за пределами канала, что отсеивает незначительные проколы границы и требует, чтобы пробой был решительным.



2) Стоп — жёсткий стоп-лосс по ATR на каждой сделке

Каждая позиция защищена жёстким стоп-лоссом на основе ATR с момента её открытия. Нет сетки, нет мартингейла и нет усреднения — риск по каждой сделке определён и ограничен заранее.



3) Выход — трейлинг-стоп по ATR, без фиксированной цели

Фиксированного тейк-профита нет. Трейлинг-стоп следует за трендом и защищает открытую прибыль: по мере продвижения цены стоп перемещается за ней, фиксируя всё большую часть движения и оставляя пространство для нормальной волатильности. Сделка остаётся открытой, пока сохраняется тренд, и закрывается только тогда, когда цена откатывается на величину трейлинга.



4) Расчёт размера позиции

Лот рассчитывается от процента риска на баланс относительно начальной дистанции стопа, с жёстким ограничением максимального лота. Между Run-Mode меняется только риск в расчёте размера позиции; логика входа, стопа и выхода идентична во всех четырёх режимах.



RUN-MODE: ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК ДЛЯ РИСКА

GBPJPY Ranger включает переключатель Run-Mode с четырьмя настройками — цифры для каждой приведены в таблице выше:

- Defensive: наименьший риск и просадка, для сохранения капитала

- Standard: исходный сбалансированный профиль

- Aggressive: наша рекомендуемая настройка для роста — сильная доходность при умеренной просадке

- Ultra: настройка по умолчанию — максимальная проверенная доходность, самая глубокая просадка, для опытных трейдеров

Поскольку риск и доходность масштабируются пропорционально, вы выбираете профиль, соответствующий вашему счёту и темпераменту, из одного параметра. Существующим пользователям, предпочитающим прежнее поведение, следует выбрать пресет Standard.



ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА И МОНИТОРИНГ

- Стоп по дневному убытку и защита от серии убыточных сделок

- Опция закрытия на выходные

- Панель на графике: баланс, капитал, уровень маржи, P&L за сегодня / неделю / месяц / всё время, процент прибыльных сделок, самая длинная серия прибылей/убытков, текущая просадка и спред

- Push- и email-уведомления об открытиях, закрытиях и предупреждениях по марже



РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАСТРОЙКА

- Символ: GBPJPY

- Таймфрейм: H4

- Счёт: работает у любого MT5-брокера; примерно от $500. Счёт с меньшим спредом улучшает чистый результат.

- Рекомендуется VPS или постоянно работающий ПК, чтобы советник работал без перерывов

- Run-Mode по умолчанию — Ultra. Для повседневного использования мы рекомендуем Aggressive (рост) или Defensive (безопасность); оставляйте Ultra только если вы готовы принять более глубокую просадку.



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- RunMode: Defensive / Standard / Aggressive / Ultra (по умолчанию Ultra)

- RiskPercent / MaxLot: расчёт размера позиции и ограничение лота

- EntryChannel: длина канала Дончиана для пробоя (бары H4)

- ATRPeriod: период ATR

- ATRMult: дистанция трейлинга и начального стопа (множитель ATR)

- Настройки стопа по дневному убытку, защиты от серии убытков, закрытия на выходные и уведомлений



ВАЖНОЕ РАСКРЫТИЕ РИСКОВ

Данный продукт — это программный инструмент для автоматического исполнения ордеров. Он не является инвестиционной рекомендацией и не управляет вашими средствами. Ни одна торговая система не может гарантировать прибыль, а прошлые результаты — включая любой бэктест — не гарантируют будущих результатов. Трендследящие системы по своей природе имеют низкий процент прибыльных сделок и могут переживать длительные просадки во время флэтовых рынков. Настройка Ultra по умолчанию намеренно агрессивна и может достигать относительной просадки по капиталу около 57%; начните с демо-счёта и снизьте уровень до Aggressive, Standard или Defensive, если просадка больше желаемой. Торгуйте только средствами, потерю которых вы можете себе позволить.



ПОДДЕРЖКА

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