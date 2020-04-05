Pound Yen Ranger
- Эксперты
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Kenichiro SakamotoМеня зовут Кеничиро Сакамото, я разработчик FXEA365 — студии, создающей прозрачных, основанных на правилах торговых советников (Expert Advisors) для MetaTrader 5.
- Версия: 1.32
- Обновлено: 3 августа 2026
- Активации: 5
GBPJPY RANGER — трендовая система на канале Дончиана для GBPJPY
ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику GBPJPY H4. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм GBPJPY H4, иначе вы увидите ноль сделок.
GBPJPY Ranger — это автоматизированная трендследящая система для пары британский фунт против японской иены (GBPJPY) на таймфрейме H4. Она входит на подтверждённых пробоях канала Дончиана, защищает каждую позицию жёстким стоп-лоссом по ATR и сопровождает прибыльные сделки трейлингом без фиксированного тейк-профита. Логика системы исходит из того, что большинство сделок — это мелкие убытки или безубыток, и рассчитана на то, чтобы меньшинство сильных, устойчивых трендов GBPJPY определяло итоговый результат. НЕТ сетки, НЕТ мартингейла, НЕТ усреднения — только одна чистая позиция за раз.
СНАЧАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: Опубликованный Run-Mode по умолчанию — ULTRA (максимальный проверенный риск). Он нацелен на наивысшую доходность и достигает глубоких просадок. Выбирайте Run-Mode, соответствующий вашему счёту и темпераменту — Defensive или Aggressive рекомендуются для повседневного использования; Ultra предназначен для опытных трейдеров, которые готовы принять большие колебания капитала. Тренды не постоянны, поэтому ожидайте периодов затишья и убыточных сделок. Все приведённые ниже бэктесты — это исторические данные, а не реальный торговый результат. Никогда не торгуйте средствами, потерю которых вы не можете себе позволить.
ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ РИСКА — ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК, ТОТ ЖЕ СИГНАЛ, МАСШТАБИРУЕТСЯ РИСК (бэктест на реальных тиках, MT5 Strategy Tester, GBPJPY H4 2017-2026, $10,000, в остальном настройки по умолчанию):
- Defensive: +22% / Profit Factor 1.43 / макс. просадка по капиталу 4.5%
- Standard: +50% / Profit Factor 1.42 / макс. просадка по капиталу 9.5%
- Aggressive (рекомендуется): +117% / Profit Factor 1.39 / макс. просадка по капиталу 18.5%
- Ultra (по умолчанию): +875% / Profit Factor 1.32 / относительная просадка по капиталу 57%
Каждый уровень торгует по идентичному сигналу; масштабируется только риск в расчёте размера позиции. Обратите внимание на большой скачок от Aggressive к Ultra: Ultra примерно учетверяет доходность Aggressive, но доводит просадку до около 57% капитала. Aggressive — наша рекомендуемая настройка для роста; Ultra — вариант с высокой убеждённостью только для опытных трейдеров.
Это инструмент. Он не обещает прибыли. Автоматическая торговля сопряжена с реальным риском, а трендследящие системы переживают долгие периоды мелких убытков в ожидании тренда. Пожалуйста, прочитайте всё описание, начните с уровня, который вам подходит, и рассчитайте свой риск, прежде чем использовать систему на реальном счёте.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1) Вход — подтверждённый пробой канала Дончиана
Советник отслеживает наивысший максимум и наименьший минимум недавнего канала Дончиана. Сделка совершается при подтверждённом закрытии за пределами канала, что отсеивает незначительные проколы границы и требует, чтобы пробой был решительным.
2) Стоп — жёсткий стоп-лосс по ATR на каждой сделке
Каждая позиция защищена жёстким стоп-лоссом на основе ATR с момента её открытия. Нет сетки, нет мартингейла и нет усреднения — риск по каждой сделке определён и ограничен заранее.
3) Выход — трейлинг-стоп по ATR, без фиксированной цели
Фиксированного тейк-профита нет. Трейлинг-стоп следует за трендом и защищает открытую прибыль: по мере продвижения цены стоп перемещается за ней, фиксируя всё большую часть движения и оставляя пространство для нормальной волатильности. Сделка остаётся открытой, пока сохраняется тренд, и закрывается только тогда, когда цена откатывается на величину трейлинга.
4) Расчёт размера позиции
Лот рассчитывается от процента риска на баланс относительно начальной дистанции стопа, с жёстким ограничением максимального лота. Между Run-Mode меняется только риск в расчёте размера позиции; логика входа, стопа и выхода идентична во всех четырёх режимах.
RUN-MODE: ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК ДЛЯ РИСКА
GBPJPY Ranger включает переключатель Run-Mode с четырьмя настройками — цифры для каждой приведены в таблице выше:
- Defensive: наименьший риск и просадка, для сохранения капитала
- Standard: исходный сбалансированный профиль
- Aggressive: наша рекомендуемая настройка для роста — сильная доходность при умеренной просадке
- Ultra: настройка по умолчанию — максимальная проверенная доходность, самая глубокая просадка, для опытных трейдеров
Поскольку риск и доходность масштабируются пропорционально, вы выбираете профиль, соответствующий вашему счёту и темпераменту, из одного параметра. Существующим пользователям, предпочитающим прежнее поведение, следует выбрать пресет Standard.
ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА И МОНИТОРИНГ
- Стоп по дневному убытку и защита от серии убыточных сделок
- Опция закрытия на выходные
- Панель на графике: баланс, капитал, уровень маржи, P&L за сегодня / неделю / месяц / всё время, процент прибыльных сделок, самая длинная серия прибылей/убытков, текущая просадка и спред
- Push- и email-уведомления об открытиях, закрытиях и предупреждениях по марже
РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАСТРОЙКА
- Символ: GBPJPY
- Таймфрейм: H4
- Счёт: работает у любого MT5-брокера; примерно от $500. Счёт с меньшим спредом улучшает чистый результат.
- Рекомендуется VPS или постоянно работающий ПК, чтобы советник работал без перерывов
- Run-Mode по умолчанию — Ultra. Для повседневного использования мы рекомендуем Aggressive (рост) или Defensive (безопасность); оставляйте Ultra только если вы готовы принять более глубокую просадку.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
- RunMode: Defensive / Standard / Aggressive / Ultra (по умолчанию Ultra)
- RiskPercent / MaxLot: расчёт размера позиции и ограничение лота
- EntryChannel: длина канала Дончиана для пробоя (бары H4)
- ATRPeriod: период ATR
- ATRMult: дистанция трейлинга и начального стопа (множитель ATR)
- Настройки стопа по дневному убытку, защиты от серии убытков, закрытия на выходные и уведомлений
ВАЖНОЕ РАСКРЫТИЕ РИСКОВ
Данный продукт — это программный инструмент для автоматического исполнения ордеров. Он не является инвестиционной рекомендацией и не управляет вашими средствами. Ни одна торговая система не может гарантировать прибыль, а прошлые результаты — включая любой бэктест — не гарантируют будущих результатов. Трендследящие системы по своей природе имеют низкий процент прибыльных сделок и могут переживать длительные просадки во время флэтовых рынков. Настройка Ultra по умолчанию намеренно агрессивна и может достигать относительной просадки по капиталу около 57%; начните с демо-счёта и снизьте уровень до Aggressive, Standard или Defensive, если просадка больше желаемой. Торгуйте только средствами, потерю которых вы можете себе позволить.
ПОДДЕРЖКА
Пожалуйста, используйте встроенный чат для вопросов. Обновления и улучшения публикуются через Market и доставляются вам автоматически.
ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику GBPJPY H4. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм GBPJPY H4, иначе вы увидите ноль сделок.
GBPJPY Ranger — это автоматизированная трендследящая система для пары британский фунт против японской иены (GBPJPY) на таймфрейме H4. Она входит на подтверждённых пробоях канала Дончиана, защищает каждую позицию жёстким стоп-лоссом по ATR и сопровождает прибыльные сделки трейлингом без фиксированного тейк-профита. Логика системы исходит из того, что большинство сделок — это мелкие убытки или безубыток, и рассчитана на то, чтобы меньшинство сильных, устойчивых трендов GBPJPY определяло итоговый результат. НЕТ сетки, НЕТ мартингейла, НЕТ усреднения — только одна чистая позиция за раз.
СНАЧАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: Опубликованный Run-Mode по умолчанию — ULTRA (максимальный проверенный риск). Он нацелен на наивысшую доходность и достигает глубоких просадок. Выбирайте Run-Mode, соответствующий вашему счёту и темпераменту — Defensive или Aggressive рекомендуются для повседневного использования; Ultra предназначен для опытных трейдеров, которые готовы принять большие колебания капитала. Тренды не постоянны, поэтому ожидайте периодов затишья и убыточных сделок. Все приведённые ниже бэктесты — это исторические данные, а не реальный торговый результат. Никогда не торгуйте средствами, потерю которых вы не можете себе позволить.
ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ РИСКА — ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК, ТОТ ЖЕ СИГНАЛ, МАСШТАБИРУЕТСЯ РИСК (бэктест на реальных тиках, MT5 Strategy Tester, GBPJPY H4 2017-2026, $10,000, в остальном настройки по умолчанию):
- Defensive: +22% / Profit Factor 1.43 / макс. просадка по капиталу 4.5%
- Standard: +50% / Profit Factor 1.42 / макс. просадка по капиталу 9.5%
- Aggressive (рекомендуется): +117% / Profit Factor 1.39 / макс. просадка по капиталу 18.5%
- Ultra (по умолчанию): +875% / Profit Factor 1.32 / относительная просадка по капиталу 57%
Каждый уровень торгует по идентичному сигналу; масштабируется только риск в расчёте размера позиции. Обратите внимание на большой скачок от Aggressive к Ultra: Ultra примерно учетверяет доходность Aggressive, но доводит просадку до около 57% капитала. Aggressive — наша рекомендуемая настройка для роста; Ultra — вариант с высокой убеждённостью только для опытных трейдеров.
Это инструмент. Он не обещает прибыли. Автоматическая торговля сопряжена с реальным риском, а трендследящие системы переживают долгие периоды мелких убытков в ожидании тренда. Пожалуйста, прочитайте всё описание, начните с уровня, который вам подходит, и рассчитайте свой риск, прежде чем использовать систему на реальном счёте.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1) Вход — подтверждённый пробой канала Дончиана
Советник отслеживает наивысший максимум и наименьший минимум недавнего канала Дончиана. Сделка совершается при подтверждённом закрытии за пределами канала, что отсеивает незначительные проколы границы и требует, чтобы пробой был решительным.
2) Стоп — жёсткий стоп-лосс по ATR на каждой сделке
Каждая позиция защищена жёстким стоп-лоссом на основе ATR с момента её открытия. Нет сетки, нет мартингейла и нет усреднения — риск по каждой сделке определён и ограничен заранее.
3) Выход — трейлинг-стоп по ATR, без фиксированной цели
Фиксированного тейк-профита нет. Трейлинг-стоп следует за трендом и защищает открытую прибыль: по мере продвижения цены стоп перемещается за ней, фиксируя всё большую часть движения и оставляя пространство для нормальной волатильности. Сделка остаётся открытой, пока сохраняется тренд, и закрывается только тогда, когда цена откатывается на величину трейлинга.
4) Расчёт размера позиции
Лот рассчитывается от процента риска на баланс относительно начальной дистанции стопа, с жёстким ограничением максимального лота. Между Run-Mode меняется только риск в расчёте размера позиции; логика входа, стопа и выхода идентична во всех четырёх режимах.
RUN-MODE: ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК ДЛЯ РИСКА
GBPJPY Ranger включает переключатель Run-Mode с четырьмя настройками — цифры для каждой приведены в таблице выше:
- Defensive: наименьший риск и просадка, для сохранения капитала
- Standard: исходный сбалансированный профиль
- Aggressive: наша рекомендуемая настройка для роста — сильная доходность при умеренной просадке
- Ultra: настройка по умолчанию — максимальная проверенная доходность, самая глубокая просадка, для опытных трейдеров
Поскольку риск и доходность масштабируются пропорционально, вы выбираете профиль, соответствующий вашему счёту и темпераменту, из одного параметра. Существующим пользователям, предпочитающим прежнее поведение, следует выбрать пресет Standard.
ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА И МОНИТОРИНГ
- Стоп по дневному убытку и защита от серии убыточных сделок
- Опция закрытия на выходные
- Панель на графике: баланс, капитал, уровень маржи, P&L за сегодня / неделю / месяц / всё время, процент прибыльных сделок, самая длинная серия прибылей/убытков, текущая просадка и спред
- Push- и email-уведомления об открытиях, закрытиях и предупреждениях по марже
РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАСТРОЙКА
- Символ: GBPJPY
- Таймфрейм: H4
- Счёт: работает у любого MT5-брокера; примерно от $500. Счёт с меньшим спредом улучшает чистый результат.
- Рекомендуется VPS или постоянно работающий ПК, чтобы советник работал без перерывов
- Run-Mode по умолчанию — Ultra. Для повседневного использования мы рекомендуем Aggressive (рост) или Defensive (безопасность); оставляйте Ultra только если вы готовы принять более глубокую просадку.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
- RunMode: Defensive / Standard / Aggressive / Ultra (по умолчанию Ultra)
- RiskPercent / MaxLot: расчёт размера позиции и ограничение лота
- EntryChannel: длина канала Дончиана для пробоя (бары H4)
- ATRPeriod: период ATR
- ATRMult: дистанция трейлинга и начального стопа (множитель ATR)
- Настройки стопа по дневному убытку, защиты от серии убытков, закрытия на выходные и уведомлений
ВАЖНОЕ РАСКРЫТИЕ РИСКОВ
Данный продукт — это программный инструмент для автоматического исполнения ордеров. Он не является инвестиционной рекомендацией и не управляет вашими средствами. Ни одна торговая система не может гарантировать прибыль, а прошлые результаты — включая любой бэктест — не гарантируют будущих результатов. Трендследящие системы по своей природе имеют низкий процент прибыльных сделок и могут переживать длительные просадки во время флэтовых рынков. Настройка Ultra по умолчанию намеренно агрессивна и может достигать относительной просадки по капиталу около 57%; начните с демо-счёта и снизьте уровень до Aggressive, Standard или Defensive, если просадка больше желаемой. Торгуйте только средствами, потерю которых вы можете себе позволить.
ПОДДЕРЖКА
Пожалуйста, используйте встроенный чат для вопросов. Обновления и улучшения публикуются через Market и доставляются вам автоматически.