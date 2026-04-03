BreakoutMatrix Pro

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BreakoutMatrix Pro — Институциональная торговая система на пробой


BreakoutMatrix Pro — это автоматизированная торговая система институционального уровня, разработанная для извлечения прибыли из рыночного импульса (моментума). Хотя она

максимально оптимизирована как машина для торговли золотом (XAU/USD), ее универсальная архитектура позволяет адаптироваться к любому мажорному символу.

Забудьте о бесконечной оптимизации. Основная стратегия опирается на один главный параметр: Коэффициент масштабирования волатильности (Volatility Scale Factor).


Результаты тестирования (Январь 2025 – Март 2026) - XAUUSD 1H - Скриншоты прилагаются:

  • $1,000 → ~$7,000 с настройками по умолчанию (Volatility Factor 1) — Максимальная просадка: 9.5% — плавная и стабильная кривая доходности.

  • $1,000 → ~$141,000 с Volatility Factor 10 — Максимальная просадка 28%. Реальные тиковые данные, плавающий спред.

  • $1 000 → ~$4 076 (янв. – апр. 2026) с настройками по умолчанию — винрейт 97,1% — профит-фактор: 8,79 — макс. просадка: 7,56% — 69 сделок за 3 месяца


Полностью автоматическая система трейлинга и восстановления:

  • Auto-Breakeven Lock (Авто-безубыток): Защищает вашу позицию, как только цена переходит в безопасную зону.

  • Peak-Based Trailing Stop (Трейлинг по экстремумам): Следует за ценой в реальном времени, чтобы выжать максимум из трендового движения.

  • Partial Close Engine (Частичное закрытие): Автоматически фиксирует часть прибыли на первой цели.

  • Smart Recovery Engine (Умное восстановление): Встроенный одношаговый протокол восстановления со строгим 5-минутным периодом ожидания для минимизации убытков без риска бесконечной спирали мартингейла.


Встроенный интеллект:

  • Auto-GMT Detection: Время торговых сессий всегда безупречно синхронизировано с вашим брокером.

  • Precision Trading Windows: Нацелен на открытие Лондонской сессии с дополнительной опцией ранней Азиатской сессии.

  • Integrated News Filter: Автоматически определяет валюты вашего символа и может приостанавливать торговлю во время важных новостей.


The Volatility Scale Factor — Ваш главный инструмент управления:

  • Значение 1 (По умолчанию): Самая низкая просадка и плавная кривая доходности. Идеально для проп-счетов (funded accounts) или консервативной реальной торговли.

  • Значение до 10: Для агрессивного наращивания капитала (компаундинга) на основе недавней волатильности рынка.

  • Все остальное — дистанции трейлинга, уровни безубытка и восстановление — масштабируется автоматически.


Рекомендуемые параметры: XAU/USD · Таймфрейм H1 · Любой брокер MT5 · Минимальный баланс $100. Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли. Пожалуйста, сначала протестируйте на демо-счете.


Important note for backtesting: Please remember to set Auto_Detect_Broker_GMT_Offset to false and manually enter the correct Manual_GMT_Offset for your broker (e.g., 2, 3, etc.). Thanks and happy trading!

Отзывы 2
Maarten Merkens
686
Maarten Merkens 2026.05.01 09:45 
 

Really, really good EA. Doesn't trade every day, but when it does its almost guaranteed to win. Backtest looks really good, and on a live account (PuPrime, 1:300 leverage) very good results. Trade this consistently and you will be very profitable. Good support from community as well.

Timo_CopyTMaster
78
Timo_CopyTMaster 2026.04.06 07:52 
 

Very excited to have bought this BreakoutPro EA. Just started using it on few live accounts - will update about the results later. The Back- and Forwardtest were exciting sofar.

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5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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XAU Sentinel Sniper
Nadjib Amari
5 (4)
Эксперты
XAU Sentinel — Smart-Money Institutional Engine XAU Sentinel — это Expert Advisor для XAUUSD (Золото). Версия 3.3 добавляет опциональный фильтр Magic Box на основе дневного диапазона и переработанный drawdown guard, с тем же акцентом на защиту капитала и контролируемое исполнение, что и в предыдущих версиях. Основная технология — SMC Multi-Strategy Engine Структурный движок Smart Money Concepts XAU Sentinel использует модульный фреймворк из 10 SMC-стратегий. EA анализирует структуру рынка и отк
XAU Sentinel Sniper MT4
Nadjib Amari
Эксперты
XAU Sentinel — Smart-Money Institutional Engine XAU Sentinel — это Expert Advisor для XAUUSD (Золото). Версия 3.3 добавляет опциональный фильтр Magic Box на основе дневного диапазона и переработанный drawdown guard, с тем же акцентом на защиту капитала и контролируемое исполнение, что и в предыдущих версиях. Основная технология — SMC Multi-Strategy Engine Структурный движок Smart Money Concepts XAU Sentinel использует модульный фреймворк из 10 SMC-стратегий. EA анализирует структуру рынка и отк
TradeSync Local Trade Copier MT4
Nadjib Amari
Утилиты
Описание TradeSync Pro — это техническая утилита, предназначенная для локальной синхронизации сделок между терминалами MetaTrader, работающими на одном компьютере. Она оптимизирована для управления счетами, сравнения исполнения у разных брокеров и стратегической репликации сделок. Лицензирование и Кроссплатформенная Совместимость Программа поддерживает различные сценарии синхронизации в зависимости от используемых платформ. Обратите внимание на следующие требования: Одна платформа: Для копирован
TradeSync Local Trade Copier
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Утилиты
Описание TradeSync Pro — это техническая утилита, предназначенная для локальной синхронизации сделок между терминалами MetaTrader, работающими на одном компьютере. Она оптимизирована для управления счетами, сравнения исполнения у разных брокеров и стратегической репликации сделок. Лицензирование и Кроссплатформенная Совместимость Программа поддерживает различные сценарии синхронизации в зависимости от используемых платформ. Обратите внимание на следующие требования: Одна платформа: Для копирован
Magic Box Indicator
Nadjib Amari
Индикаторы
Magic Box — Сигналы пробоя диапазона сессии Magic Box определяет дневной диапазон-ориентир — «Box» — и отмечает пробойные входы, когда цена закрывается за пределами этого диапазона. Сигналы рассчитываются только по закрытым свечам, без перерисовки. Что отображается на графике: Box — закрашенный диапазон-ориентир, отрисовывается один раз в день и показывает ключевой уровень для наблюдения Стрелки BUY — появляются, когда бычья свеча полностью закрывается выше Box Стрелки SELL — появляются, когда м
Фильтр:
Maarten Merkens
686
Maarten Merkens 2026.05.01 09:45 
 

Really, really good EA. Doesn't trade every day, but when it does its almost guaranteed to win. Backtest looks really good, and on a live account (PuPrime, 1:300 leverage) very good results. Trade this consistently and you will be very profitable. Good support from community as well.

Timo_CopyTMaster
78
Timo_CopyTMaster 2026.04.06 07:52 
 

Very excited to have bought this BreakoutPro EA. Just started using it on few live accounts - will update about the results later. The Back- and Forwardtest were exciting sofar.

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