BreakoutMatrix Pro
- Эксперты
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- Версия: 3.30
- Обновлено: 16 июля 2026
- Активации: 10
BreakoutMatrix Pro — Институциональная торговая система на пробой
BreakoutMatrix Pro — это автоматизированная торговая система институционального уровня, разработанная для извлечения прибыли из рыночного импульса (моментума). Хотя она
максимально оптимизирована как машина для торговли золотом (XAU/USD), ее универсальная архитектура позволяет адаптироваться к любому мажорному символу.
Забудьте о бесконечной оптимизации. Основная стратегия опирается на один главный параметр: Коэффициент масштабирования волатильности (Volatility Scale Factor).
Результаты тестирования (Январь 2025 – Март 2026) - XAUUSD 1H - Скриншоты прилагаются:
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$1,000 → ~$7,000 с настройками по умолчанию (Volatility Factor 1) — Максимальная просадка: 9.5% — плавная и стабильная кривая доходности.
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$1,000 → ~$141,000 с Volatility Factor 10 — Максимальная просадка 28%. Реальные тиковые данные, плавающий спред.
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$1 000 → ~$4 076 (янв. – апр. 2026) с настройками по умолчанию — винрейт 97,1% — профит-фактор: 8,79 — макс. просадка: 7,56% — 69 сделок за 3 месяца
Полностью автоматическая система трейлинга и восстановления:
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Auto-Breakeven Lock (Авто-безубыток): Защищает вашу позицию, как только цена переходит в безопасную зону.
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Peak-Based Trailing Stop (Трейлинг по экстремумам): Следует за ценой в реальном времени, чтобы выжать максимум из трендового движения.
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Partial Close Engine (Частичное закрытие): Автоматически фиксирует часть прибыли на первой цели.
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Smart Recovery Engine (Умное восстановление): Встроенный одношаговый протокол восстановления со строгим 5-минутным периодом ожидания для минимизации убытков без риска бесконечной спирали мартингейла.
Встроенный интеллект:
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Auto-GMT Detection: Время торговых сессий всегда безупречно синхронизировано с вашим брокером.
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Precision Trading Windows: Нацелен на открытие Лондонской сессии с дополнительной опцией ранней Азиатской сессии.
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Integrated News Filter: Автоматически определяет валюты вашего символа и может приостанавливать торговлю во время важных новостей.
The Volatility Scale Factor — Ваш главный инструмент управления:
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Значение 1 (По умолчанию): Самая низкая просадка и плавная кривая доходности. Идеально для проп-счетов (funded accounts) или консервативной реальной торговли.
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Значение до 10: Для агрессивного наращивания капитала (компаундинга) на основе недавней волатильности рынка.
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Все остальное — дистанции трейлинга, уровни безубытка и восстановление — масштабируется автоматически.
Рекомендуемые параметры: XAU/USD · Таймфрейм H1 · Любой брокер MT5 · Минимальный баланс $100. Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли. Пожалуйста, сначала протестируйте на демо-счете.
Really, really good EA. Doesn't trade every day, but when it does its almost guaranteed to win. Backtest looks really good, and on a live account (PuPrime, 1:300 leverage) very good results. Trade this consistently and you will be very profitable. Good support from community as well.