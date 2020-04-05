Wonderful Institutional Breakout Engine

Wonderful — это автоматическая торговая система для MetaTrader 5, основанная на стратегиях пробоя на нескольких валютных парах. Система определяет потенциальные движения цены и выставляет отложенные ордера, чтобы захватить импульс при пробое ценой вычисленных уровней.





Приложение включает встроенные защитные функции для управления рисками, включая виртуальные стоп-уровни, невидимые для брокера. Оно также отслеживает общесчетовую просадку и дневные лимиты по сделкам для поддержания дисциплинированной работы.





Преимущества и особенности





- **Торговля по нескольким символам:** Система может одновременно отслеживать и торговать множество символов с одного графика.

- **Исполнение пробоев:** Входы управляются с помощью отложенных стоп-ордеров, размещаемых на стратегическом расстоянии от текущей цены.

- **Виртуальная защита:** Поддерживаются «стелс-режимы», где уровни Stop Loss и Take Profit управляются внутренне.

- **Динамическая подстройка под волатильность:** Может использовать средний истинный диапазон (ATR) для корректировки расстояния входа на основе текущей рыночной волатильности.

- **Управление прибылью:** Включает опции частичного взятия прибыли и переноса в безубыток после достижения определённого целевого уровня прибыли по сделке.

- **Контроль рисков:** Имеет дневной лимит просадки по капиталу и максимальное количество последовательных убытков для приостановки торговли.

- **Информационная панель:** Отображает статус в реальном времени и метрики счёта прямо на графике.





Общие настройки





- **Magic Number:** Уникальный идентификатор системы для управления своими сделками.

- **Комментарий к сделке:** Пользовательская текстовая метка, прикрепляемая к каждой сделке.

- **Максимум сделок в день:** Максимальное количество сделок в день для каждого символа.

- **Максимум последовательных убытков:** Лимит подряд идущих убытков, после которого система приостанавливает работу.

- **Часы паузы при просадке:** Время ожидания системы перед возобновлением работы после достижения лимита убытков.

- **Целевые символы:** Список валютных пар для торговли.

- **Включить временной фильтр:** Позволяет ограничить торговлю определёнными часами дня.





Управление капиталом





- **Режим размера лота:** Выбор между фиксированным лотом или процентом от собственных средств/баланса счёта.

- **Значение риска:** Конкретный размер лота или процент, используемый для каждой сделки.

- **Максимальный размер позиции:** Абсолютный максимальный лот, который система может открыть.





Исполнение и защита





- **Расстояние отложенного ордера:** Расстояние в пунктах от текущей цены для размещения ордеров на пробой.

- **Включить частичное закрытие:** Позволяет системе закрывать часть сделки при достижении заданного уровня прибыли.

- **Режим безубытка:** Перемещает Stop Loss на цену входа после достижения определённой прибыли.

- **Включить стелс-режим:** Скрывает уровни Stop Loss и Take Profit от сервера брокера.

- **Стелс-трейлинг:** Виртуальный трейлинг-стоп, который следует за ценой для защиты накопленной прибыли.





Фильтр рисков и новостей





- **Дневной лимит просадки:** Процент потери капитала в день, после которого торговля останавливается.

- **Тайм-аут между сделками:** Минимальное время ожидания между закрытием одной сделки и открытием новой.

- **Новостной фильтр:** Автоматически приостанавливает торговлю на время выхода важных экономических событий, используя календарь MQL5.

- **Период ATR:** Количество свечей, используемых для расчёта волатильности при динамической настройке уровней.