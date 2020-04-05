Wonderful Institutional Breakout Engine

Wonderful — это автоматическая торговая система для MetaTrader 5, основанная на стратегиях пробоя на нескольких валютных парах. Система определяет потенциальные движения цены и выставляет отложенные ордера, чтобы захватить импульс при пробое ценой вычисленных уровней.

Приложение включает встроенные защитные функции для управления рисками, включая виртуальные стоп-уровни, невидимые для брокера. Оно также отслеживает общесчетовую просадку и дневные лимиты по сделкам для поддержания дисциплинированной работы.

Преимущества и особенности

- **Торговля по нескольким символам:** Система может одновременно отслеживать и торговать множество символов с одного графика.
- **Исполнение пробоев:** Входы управляются с помощью отложенных стоп-ордеров, размещаемых на стратегическом расстоянии от текущей цены.
- **Виртуальная защита:** Поддерживаются «стелс-режимы», где уровни Stop Loss и Take Profit управляются внутренне.
- **Динамическая подстройка под волатильность:** Может использовать средний истинный диапазон (ATR) для корректировки расстояния входа на основе текущей рыночной волатильности.
- **Управление прибылью:** Включает опции частичного взятия прибыли и переноса в безубыток после достижения определённого целевого уровня прибыли по сделке.
- **Контроль рисков:** Имеет дневной лимит просадки по капиталу и максимальное количество последовательных убытков для приостановки торговли.
- **Информационная панель:** Отображает статус в реальном времени и метрики счёта прямо на графике.

Общие настройки

- **Magic Number:** Уникальный идентификатор системы для управления своими сделками.
- **Комментарий к сделке:** Пользовательская текстовая метка, прикрепляемая к каждой сделке.
- **Максимум сделок в день:** Максимальное количество сделок в день для каждого символа.
- **Максимум последовательных убытков:** Лимит подряд идущих убытков, после которого система приостанавливает работу.
- **Часы паузы при просадке:** Время ожидания системы перед возобновлением работы после достижения лимита убытков.
- **Целевые символы:** Список валютных пар для торговли.
- **Включить временной фильтр:** Позволяет ограничить торговлю определёнными часами дня.

Управление капиталом

- **Режим размера лота:** Выбор между фиксированным лотом или процентом от собственных средств/баланса счёта.
- **Значение риска:** Конкретный размер лота или процент, используемый для каждой сделки.
- **Максимальный размер позиции:** Абсолютный максимальный лот, который система может открыть.

Исполнение и защита

- **Расстояние отложенного ордера:** Расстояние в пунктах от текущей цены для размещения ордеров на пробой.
- **Включить частичное закрытие:** Позволяет системе закрывать часть сделки при достижении заданного уровня прибыли.
- **Режим безубытка:** Перемещает Stop Loss на цену входа после достижения определённой прибыли.
- **Включить стелс-режим:** Скрывает уровни Stop Loss и Take Profit от сервера брокера.
- **Стелс-трейлинг:** Виртуальный трейлинг-стоп, который следует за ценой для защиты накопленной прибыли.

Фильтр рисков и новостей

- **Дневной лимит просадки:** Процент потери капитала в день, после которого торговля останавливается.
- **Тайм-аут между сделками:** Минимальное время ожидания между закрытием одной сделки и открытием новой.
- **Новостной фильтр:** Автоматически приостанавливает торговлю на время выхода важных экономических событий, используя календарь MQL5.
- **Период ATR:** Количество свечей, используемых для расчёта волатильности при динамической настройке уровней.
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4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Saiful Izham Bin Hassan
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Tradify — это количественная торговая система, предназначенная для институционального рыночного анализа и исполнения сделок. Система использует стратегию согласования нескольких таймфреймов в сочетании с фрактальной геометрией и математикой Фибоначчи для выявления зон входа с высокой вероятностью успеха. Основная методология Система работает на основе трёхэкранного фреймворка, гарантирующего, что сделки открываются только при полной синхронизации краткосрочного входа, среднесрочного тренда и
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Area Breaker Elit Pro Area Breaker Elit Pro — это высокопроизводительная торговая система институционального уровня, разработанная для MetaTrader 5. Она использует алгоритм пространственной кластеризации на основе плотности (DBSCAN) для выявления узлов высокой ликвидности и зон спроса/предложения с предельной точностью. Система предназначена для торговли как стандартными валютными парами, так и драгоценными металлами (золото и серебро) с использованием продвинутого интеллектуального модуля «Met
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
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Эксперты
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Эксперты
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Эксперты
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Эксперты
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
XAU Hedgify Portfolio Guardian — профессиональный набор инструментов для управления рисками, предназначенный для трейдеров, которым требуется защита институционального уровня для их счетов MetaTrader 5. В отличие от стандартных защитных систем, данное решение использует количественные модели волатильности и многоуровневую матрицу триггеров для обеспечения безопасности портфеля от рыночных аномалий, новостных всплесков и сбоев исполнения. Система действует как «финансовый страж», отслеживая каж
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Эксперты
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Переведите на русский и сделайте так, чтобы было удобно копировать и вставлять (без двойных #, даже без одинарных, тройных, четверных или пятерных #): Вы когда-нибудь наблюдали, как многообещающая торговая система медленно сливает ваш счёт, потому что она просто не способна справиться с внезапным, неожиданным сдвигом рынка? Большинство автоматических систем отлично работают на спокойном рынке, но полностью терпят крах, когда рынок становится волатильным, и им не хватает защитных механизмов, чт
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