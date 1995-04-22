Pound Yen Ranger

GBPJPY RANGER — 面向 GBPJPY 的唐奇安趋势跟踪系统



重要提示 — 请将EA挂载到 GBPJPY H4 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 GBPJPY H4，否则交易数将为零。



GBPJPY Ranger 是一款用于英镑兑日元（GBPJPY）、运行在 H4 周期上的自动化趋势跟踪系统。它在确认的唐奇安通道突破处入场，用硬性 ATR 止损保护每一笔仓位，并以移动止损跟踪盈利单，不设固定止盈。该设计接受"大多数交易都是小额亏损或打平"这一事实，力求让少数强劲、持续的 GBPJPY 趋势带动整体结果。没有网格，没有马丁格尔，没有逆势加仓——每次只持有一笔干净的仓位。



风险警示优先：已发布的默认运行模式为 ULTRA（经过验证的最大风险）。它以最高收益为目标，同时会触及很深的回撤。请选择与您的账户和心理承受力相匹配的运行模式——Defensive（防守型）或 Aggressive（进取型）是日常推荐；Ultra 面向能够接受大幅权益波动的有经验交易者。趋势并非一直存在，因此请预期会有平静期和亏损交易。下方所有回测均为历史数据，并非真实的实盘业绩记录。切勿用您无法承受损失的资金进行交易。



四个风险档位——一个下拉选项，相同信号，风险按比例缩放（真实 tick 回测，MT5 策略测试器，GBPJPY H4 2017-2026，$10,000，其余为默认设置）：

- Defensive（防守型）: +22% / Profit Factor 1.43 / 最大权益回撤 4.5%

- Standard（标准型）: +50% / Profit Factor 1.42 / 最大权益回撤 9.5%

- Aggressive（进取型，推荐）: +117% / Profit Factor 1.39 / 最大权益回撤 18.5%

- Ultra（已发布默认）: +875% / Profit Factor 1.32 / 相对权益回撤 57%

每个档位交易的都是完全相同的信号；只有仓位规模的风险按比例缩放。请注意从 Aggressive 到 Ultra 之间的大幅跳跃：Ultra 的收益大约是 Aggressive 的四倍，但会把回撤推高到约 57% 的权益。Aggressive 是我们推荐的成长设置；Ultra 是仅面向有经验交易者的高信念选择。



这是一个工具，它并不承诺盈利。自动化交易带有真实风险，趋势跟踪系统在等待趋势期间会承受长时间的小额亏损。请通读整份说明，从适合您的档位开始，并在用于实盘账户之前设定好您的风险。



工作原理



1) 入场——确认的唐奇安突破

EA 跟踪近期唐奇安通道的最高价和最低价。只有在收盘价确认突破通道之外时才建仓，这会过滤掉勉强穿越通道边界的微弱试探，并要求突破必须是果断的。



2) 止损——每笔交易都有硬性 ATR 止损

每一笔仓位从开仓那一刻起就受到基于 ATR 的硬性止损保护。没有网格，没有马丁格尔，也没有逆势加仓——每笔交易的风险都是预先界定并封顶的。



3) 出场——ATR 移动止损，无固定目标

不设固定止盈。移动止损顺着趋势推进并保护已有浮盈：随着价格前进，止损跟随移动，锁定更多利润，同时为正常波动留出空间。只要趋势持续，交易就保持开放，仅当价格回撤达到移动止损距离时才平仓。



4) 仓位规模

手数根据余额的风险百分比与初始止损距离计算，并设有硬性最大手数上限。运行模式之间只改变仓位规模的风险；入场、止损和出场逻辑在全部四种模式中完全相同。



运行模式：一个下拉选项管理风险

GBPJPY Ranger 包含一个带四档设置的运行模式选择器——各档的数值见上表：

- Defensive（防守型）：风险和回撤最低，用于资本保全

- Standard（标准型）：最初的平衡型配置

- Aggressive（进取型）：我们推荐的成长设置——在适中回撤下获得强劲收益

- Ultra：已发布默认——经过验证的最大收益、最深回撤，面向有经验交易者

由于风险与回报成比例缩放，您可以通过单一输入选择适合自己账户和心理承受力的配置。偏好之前行为的现有用户应选择 Standard 预设。



内置保护与监控

- 单日亏损止损及连续亏损安全保护

- 周末平仓选项

- 图表内仪表盘：余额、权益、保证金水平，今日/本周/本月/累计盈亏、胜率、最长连胜/连亏、当前回撤及点差

- 开仓、平仓及保证金预警的推送和邮件通知



推荐设置

- 品种：GBPJPY

- 周期：H4

- 账户：适用于任何 MT5 经纪商；约 $500 起。点差更低的账户能改善净收益。

- 推荐使用 VPS 或常开的 PC，以便 EA 不间断运行

- 默认运行模式为 Ultra。日常使用我们推荐 Aggressive（成长）或 Defensive（安全）；仅在您能接受更深回撤时才保留 Ultra。



关键输入参数

- RunMode：Defensive / Standard / Aggressive / Ultra（默认 Ultra）

- RiskPercent / MaxLot：仓位规模与手数上限

- EntryChannel：唐奇安突破通道长度（H4 K 线数）

- ATRPeriod：ATR 周期

- ATRMult：移动止损与初始止损距离（ATR 倍数）

- 单日亏损止损、连续亏损保护、周末平仓及通知设置



重要风险披露

本产品是一款用于自动化下单执行的软件工具。它不构成投资建议，也不为您管理资金。没有任何交易系统能保证盈利，而过往表现——包括任何回测——都不保证未来结果。趋势跟踪系统本质上胜率较低，并在震荡市中可能遭受长时间回撤。Ultra 默认设置刻意偏向进取，相对权益回撤可能达到约 57%；请先从模拟账户开始，如果回撤超出您的意愿，请降档至 Aggressive、Standard 或 Defensive。只用您能够承受损失的资金进行交易。



支持

如有问题请使用内置聊天。更新与改进将通过 Market 发布并自动交付给您。

