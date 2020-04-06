Glow Beyond Time Добро пожаловать в новую эпоху торговли. Glow Beyond Time — это не просто еще один EA — это сложное решение, предназначенное для того, чтобы дать вам преимущество в постоянно меняющихся рынках. Созданный на основе передовой структуры, этот экспертный советник сочетает в себе современные стратегии с инновационными системами управления рисками, позволяя вам торговать с уверенностью и точностью.

Welcome to a new era of trading. Glow Beyond Time is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on an advanced framework, this Expert Advisor combines cutting-edge strategies with innovative risk management systems, allowing you to trade with confidence and precision.

Contact me → Get guidance + settings → Proper backtest results "Успех в торговле заключается в управлении рисками, позволяя прибыли расти — Glow Beyond Time делает именно это, сосредоточив внимание на безопасности и последовательности."

Суть стратегии

Glow Beyond Time отлично справляется с определением разворота тренда. С помощью передовых индикаторов и анализа ценового движения, EA определяет, когда преобладающий тренд теряет силу, сигнализируя о надвигающемся развороте рынка. Входя в сделки в эти критические точки разворота, Glow Beyond Time позволяет вам захватить ранние движения до того, как рынок изменит направление. Фильтры MACD обеспечивают дополнительную безопасность, гарантируя, что ложные сигналы будут избегаться.

Кроме того, усовершенствованная система трейлинг-стопа динамически фиксирует вашу прибыль по мере развития тренда. Этот трейлинг-стоп адаптируется к рыночным условиям, обеспечивая минимальные просадки при максимизации потенциальных доходов. По сути, Glow Beyond Time выступает как следователь тренда и менеджер рисков, оптимизируя каждую сделку для вас.

Аспект Детали Символ US500 Временной Интервал M15 Система следования тренду Да, предназначена для захвата сильных рыночных трендов и их сопровождения до тех пор, пока тренд не ослабнет. Фильтры MACD Да, интегрированные для дополнительной безопасности, чтобы гарантировать выполнение только сделок с высокой вероятностью. Усовершенствованный трейлинг-стоп Да, предназначен для фиксации прибыли при минимизации просадок, с динамической адаптацией к рыночным условиям. Настройки риска Регулируемые в соответствии с вашим стилем торговли и аппетитом к риску. Blog

Glow Beyond Time совместим с рядом торговых счетов, включая пробные задания для проп-фирм, что делает его идеальным выбором для трейдеров, которые хотят пройти эти испытания с уверенностью.

Предупреждение: Glow Beyond Time следует использовать только на одном графике, чтобы избежать наложения сделок. Это обеспечивает максимальную эффективность EA и предотвращает дублирование сделок на нескольких графиках.

Как начать Прикрепите Glow Beyond Time к вашему графику US500 M15. Настройте свои предпочтения по риску в соответствии со своей стратегией. Выходите и развлекайтесь, пока EA занимается остальным.

Независимо от того, стремитесь ли вы к последовательности или пытаетесь пройти испытания на финансируемые счета, Glow Beyond Time обладает технологиями и стратегией, чтобы помочь вам достичь ваших торговых целей.