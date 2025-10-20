Quantitative Athéna Scalping (QAS)

Quantitative Athena Scalping (QAS) — это советник, специализирующийся на гипер-скальпинге.

Он открывает несколько отложенных позиций в течение дня и, после достижения Take Profit, снова размещается рядом с ценой для быстрого получения прибыли.

Внимание: QAS не использует Stop Loss. Пожалуйста, внимательно следуйте инструкциям по установке и управлению рисками.

QAS — это стартовый продукт линейки Quantitative Trading System, представляющий нашу скальпинговую логику перед переходом к Quantitative Trailing Scalper (премиум-версия) или Quantitative Apex Prop Firm (версия для проп-фирм с более мягким риском).

Основные особенности:

Быстрое исполнение для краткосрочной прибыли.

Оптимизирован для XAUUSD 1M , ликвидного и волатильного актива.

Умное управление капиталом (фиксированный или динамический лот).

Строгий контроль риска и простая логика.

Рекомендации:

Минимальный капитал: 1 000 USD

Рекомендуемое плечо: 1:500

Тип счёта: ECN

Параметры по умолчанию не предназначены для прямого использования.

Настройки .set и инструкции находятся в блоге:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764832

Поддержка доступна 24/7 для любых вопросов.



