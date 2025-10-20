Quantitative Athena Scalping
- Titouan Sebastien Julien Cadoux
- Версия: 1.75
- Обновлено: 21 ноября 2025
Quantitative Athéna Scalping (QAS)
Quantitative Athena Scalping (QAS) — это советник, специализирующийся на гипер-скальпинге.
Он открывает несколько отложенных позиций в течение дня и, после достижения Take Profit, снова размещается рядом с ценой для быстрого получения прибыли.
Внимание: QAS не использует Stop Loss. Пожалуйста, внимательно следуйте инструкциям по установке и управлению рисками.
QAS — это стартовый продукт линейки Quantitative Trading System, представляющий нашу скальпинговую логику перед переходом к Quantitative Trailing Scalper (премиум-версия) или Quantitative Apex Prop Firm (версия для проп-фирм с более мягким риском).
Основные особенности:
Быстрое исполнение для краткосрочной прибыли.
Оптимизирован для XAUUSD 1M, ликвидного и волатильного актива.
Умное управление капиталом (фиксированный или динамический лот).
Строгий контроль риска и простая логика.
Рекомендации:
Минимальный капитал: 1 000 USD
Рекомендуемое плечо: 1:500
Тип счёта: ECN
Параметры по умолчанию не предназначены для прямого использования.
Настройки .set и инструкции находятся в блоге:
Поддержка доступна 24/7 для любых вопросов.
This EA has been performing steadily ever since I finetuned the settings. Really happy with the profits and grateful to the developer for this excellent work.