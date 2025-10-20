Quantitative Athena Scalping

4.83

Quantitative Athéna Scalping (QAS)

Quantitative Athena Scalping (QAS) — это советник, специализирующийся на гипер-скальпинге.
Он открывает несколько отложенных позиций в течение дня и, после достижения Take Profit, снова размещается рядом с ценой для быстрого получения прибыли.

Внимание: QAS не использует Stop Loss. Пожалуйста, внимательно следуйте инструкциям по установке и управлению рисками.

QAS — это стартовый продукт линейки Quantitative Trading System, представляющий нашу скальпинговую логику перед переходом к Quantitative Trailing Scalper (премиум-версия) или Quantitative Apex Prop Firm (версия для проп-фирм с более мягким риском).

Основные особенности:

  • Быстрое исполнение для краткосрочной прибыли.

  • Оптимизирован для XAUUSD 1M, ликвидного и волатильного актива.

  • Умное управление капиталом (фиксированный или динамический лот).

  • Строгий контроль риска и простая логика.

Рекомендации:

  • Минимальный капитал: 1 000 USD

  • Рекомендуемое плечо: 1:500

  • Тип счёта: ECN

Параметры по умолчанию не предназначены для прямого использования.
Настройки .set и инструкции находятся в блоге:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764832

Поддержка доступна 24/7 для любых вопросов.


Отзывы 7
Nezo Eliot
568
Nezo Eliot 2025.11.28 02:59 
 

This EA has been performing steadily ever since I finetuned the settings. Really happy with the profits and grateful to the developer for this excellent work.

Harvey Franco
212
Harvey Franco 2025.11.06 03:14 
 

Results are very good on the tester. What broker is best to use with.

HalunkeFlo
29
HalunkeFlo 2025.11.03 11:21 
 

I love the bot, giving great results in the backtest, I found my settings. I still wish for an equity stop loss, then it would be perfect. Maybe you can implement it.

FREE
Фильтр:
