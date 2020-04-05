PatternGuard VWAP Trader
- Эксперты
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Andrei StrashkoМеня зовут Андрей. Я профессиональный трейдер и разработчик торговых решений для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Уже более 10 лет я занимаюсь созданием торговых роботов, индикаторов, скриптов и стратегий, объединяя практический опыт реальной торговли с глубоким пониманием программирования.
- Версия: 1.12
- Активации: 5
PatternGuard VWAP Trader — умный авторский советник для торговли по выходу из зоны консолидации
PatternGuard VWAP Trader — это Expert Advisor для MetaTrader 5, созданный для поиска торговых возможностей после выхода цены из зоны NO TRADE, построенной на базе VWAP и волатильностных границ. Советник не пытается входить в рынок хаотично: он ждет, когда цена покинет зону неопределенности, подтверждает направление свечными паттернами и дополнительно фильтрует сигнал по тренду.
Основная идея продукта — искать входы тогда, когда появляется импульс, структура и подтверждение направления.
PatternGuard VWAP Trader подходит для разных торговых инструментов: валютных пар, металлов, индексов, криптовалютных CFD и других символов, доступных у вашего брокера. Советник может работать на всех торговых парах и таймфреймах, однако наилучший потенциал он показывает на XAUUSD, таймфрейм M15.
InpShowVisuals = false — отключите визуализацию для ускорения тестирования. Установите true , чтобы отображать элементы советника на графике.
Инструкция по использованию: https://c.mql5.com/6/1005/PatternGuard_VWAP_Trader_User_Guide_RU_UTF8_BOM.txt
Главные преимущества PatternGuard VWAP Trader
1. Фильтр NO TRADE на базе VWAP
Советник определяет зону, где цена находится около расчетного VWAP и не имеет выраженного направления. В этой области торговля часто сопровождается шумом, ложными пробоями и слабым движением. PatternGuard VWAP Trader использует эту зону как фильтр и ждет выхода цены из нее.
Это помогает избегать лишних входов в периоды рыночной неопределенности.
2. Вход только после выхода из зоны неопределенности
Советник анализирует момент, когда цена выходит из NO TRADE-зоны, и только после этого начинает искать торговый сигнал. Такой подход делает торговую логику более избирательной и дисциплинированной.
3. Подтверждение свечными паттернами
Для входа используются классические и импульсные модели Price Action. Советник распознает несколько типов паттернов:
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Bullish / Bearish Engulfing;
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Harami;
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Hammer / Hanging Man;
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Inverted Hammer;
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Morning Star / Evening Star;
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Piercing Line / Dark Cloud Cover;
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Range Expansion Bar;
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Liquidity Sweep;
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Body Dominance.
Каждый тип паттерна можно включать или отключать в настройках.
4. Трендовый фильтр
Советник использует скользящую среднюю для определения направления рынка. Это позволяет фильтровать сигналы и не открывать сделки против текущей структуры движения.
Доступны два типа MA:
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SMA;
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EMA.
Период MA настраивается пользователем.
5. Гибкий риск-менеджмент
PatternGuard VWAP Trader рассчитывает объем позиции на основе заданного риска в процентах от капитала. Это позволяет использовать советник более системно и контролировать нагрузку на депозит.
В настройках доступны:
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риск на сделку в процентах;
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фиксированный TP/SL;
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обязательный стоп-лосс;
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отдельный обязательный защитный SL;
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трейлинг-стоп в процентах;
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трейлинг с offset;
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возможность отключать классические TP/SL при использовании трейлинга.
6. Обязательный защитный Stop Loss
В советник добавлена функция обязательного стоп-лосса. Даже если используется трейлинг или другая логика выхода, позиция может быть защищена дополнительным SL на заданном расстоянии в процентах.
Это особенно важно для инструментов с высокой волатильностью, таких как XAUUSD.
7. Trailing Stop в процентах
Советник может сопровождать позицию с помощью процентного трейлинга. Это позволяет не ограничиваться фиксированным тейк-профитом и дает сделке возможность развиваться при сильном движении.
Трейлинг особенно полезен на трендовых участках, когда цена после выхода из консолидации продолжает движение в выбранном направлении.
8. Визуализация на графике
PatternGuard VWAP Trader отображает важные элементы прямо на графике:
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зону NO TRADE;
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VWAP;
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верхнюю и нижнюю границу зоны;
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трендовую MA;
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сигналы Long / Short;
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открытие сделок;
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закрытие сделок;
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линии Entry;
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линии Take Profit;
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линии Stop Loss;
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информационную панель состояния.
Визуализация помогает быстро понимать, почему появился сигнал, где находится зона риска и как советник сопровождает позицию.
9. Очистка графика при удалении советника
При удалении советника с графика его объекты визуализации удаляются автоматически. Это помогает сохранить график чистым и не оставляет лишних элементов после отключения Expert Advisor.
10. Гибкая настройка под стиль торговли
PatternGuard VWAP Trader можно адаптировать под разные инструменты, волатильность и торговые условия. Пользователь может изменять параметры VWAP-зоны, MA-фильтра, паттернов, риска, тейк-профита, стоп-лосса и трейлинга.
Рекомендуемый инструмент
Советник работает на всех торговых парах и инструментах, доступных в MetaTrader 5.
Рекомендуемый вариант для первичной настройки:
XAUUSD, таймфрейм M15
Именно на золоте и часовом таймфрейме логика выхода из зоны VWAP, свечных паттернов и трендового фильтра может проявлять себя наиболее стабильно благодаря высокой ликвидности и достаточной амплитуде движения.
Важная рекомендация перед использованием
Перед запуском на реальном счете обязательно выполните следующие шаги:
1. Проведите оптимизацию в тестере стратегий MetaTrader 5.
Подберите параметры под конкретный символ, таймфрейм, спред, тип счета и условия вашего брокера.
2. Проверьте результат на истории.
Оцените просадку, стабильность, количество сделок, поведение в тренде и во флэте.
3. Обязательно протестируйте советник на демо-счете.
Перед торговлей на реальном счете советник должен пройти проверку в реальных рыночных условиях без финансового риска.
PatternGuard VWAP Trader — это не универсальная “кнопка прибыли”, а гибкий торговый инструмент, который не гарантирует прибыль и требует грамотной настройки, оптимизации и контроля. При правильной подготовке он может стать эффективной частью системного подхода к торговле.