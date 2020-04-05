PatternGuard VWAP Trader

PatternGuard VWAP Trader — умный авторский советник для торговли по выходу из зоны консолидации

PatternGuard VWAP Trader — это Expert Advisor для MetaTrader 5, созданный для поиска торговых возможностей после выхода цены из зоны NO TRADE, построенной на базе VWAP и волатильностных границ. Советник не пытается входить в рынок хаотично: он ждет, когда цена покинет зону неопределенности, подтверждает направление свечными паттернами и дополнительно фильтрует сигнал по тренду.

Основная идея продукта —  искать входы тогда, когда появляется импульс, структура и подтверждение направления.

PatternGuard VWAP Trader подходит для разных торговых инструментов: валютных пар, металлов, индексов, криптовалютных CFD и других символов, доступных у вашего брокера. Советник может работать на всех торговых парах и таймфреймах, однако наилучший потенциал он показывает на XAUUSD, таймфрейм M15

InpShowVisuals = false — отключите визуализацию для ускорения тестирования. Установите true , чтобы отображать элементы советника на графике.

Инструкция по использованию: https://c.mql5.com/6/1005/PatternGuard_VWAP_Trader_User_Guide_RU_UTF8_BOM.txt

Главные преимущества PatternGuard VWAP Trader

1. Фильтр NO TRADE на базе VWAP

Советник определяет зону, где цена находится около расчетного VWAP и не имеет выраженного направления. В этой области торговля часто сопровождается шумом, ложными пробоями и слабым движением. PatternGuard VWAP Trader использует эту зону как фильтр и ждет выхода цены из нее.

Это помогает избегать лишних входов в периоды рыночной неопределенности.

2. Вход только после выхода из зоны неопределенности

Советник анализирует момент, когда цена выходит из NO TRADE-зоны, и только после этого начинает искать торговый сигнал. Такой подход делает торговую логику более избирательной и дисциплинированной.

3. Подтверждение свечными паттернами

Для входа используются классические и импульсные модели Price Action. Советник распознает несколько типов паттернов:

  • Bullish / Bearish Engulfing;

  • Harami;

  • Hammer / Hanging Man;

  • Inverted Hammer;

  • Morning Star / Evening Star;

  • Piercing Line / Dark Cloud Cover;

  • Range Expansion Bar;

  • Liquidity Sweep;

  • Body Dominance.

Каждый тип паттерна можно включать или отключать в настройках.

4. Трендовый фильтр

Советник использует скользящую среднюю для определения направления рынка. Это позволяет фильтровать сигналы и не открывать сделки против текущей структуры движения.

Доступны два типа MA:

  • SMA;

  • EMA.

Период MA настраивается пользователем.

5. Гибкий риск-менеджмент

PatternGuard VWAP Trader рассчитывает объем позиции на основе заданного риска в процентах от капитала. Это позволяет использовать советник более системно и контролировать нагрузку на депозит.

В настройках доступны:

  • риск на сделку в процентах;

  • фиксированный TP/SL;

  • обязательный стоп-лосс;

  • отдельный обязательный защитный SL;

  • трейлинг-стоп в процентах;

  • трейлинг с offset;

  • возможность отключать классические TP/SL при использовании трейлинга.

6. Обязательный защитный Stop Loss

В советник добавлена функция обязательного стоп-лосса. Даже если используется трейлинг или другая логика выхода, позиция может быть защищена дополнительным SL на заданном расстоянии в процентах.

Это особенно важно для инструментов с высокой волатильностью, таких как XAUUSD.

7. Trailing Stop в процентах

Советник может сопровождать позицию с помощью процентного трейлинга. Это позволяет не ограничиваться фиксированным тейк-профитом и дает сделке возможность развиваться при сильном движении.

Трейлинг особенно полезен на трендовых участках, когда цена после выхода из консолидации продолжает движение в выбранном направлении.

8. Визуализация на графике

PatternGuard VWAP Trader отображает важные элементы прямо на графике:

  • зону NO TRADE;

  • VWAP;

  • верхнюю и нижнюю границу зоны;

  • трендовую MA;

  • сигналы Long / Short;

  • открытие сделок;

  • закрытие сделок;

  • линии Entry;

  • линии Take Profit;

  • линии Stop Loss;

  • информационную панель состояния.

Визуализация помогает быстро понимать, почему появился сигнал, где находится зона риска и как советник сопровождает позицию.

9. Очистка графика при удалении советника

При удалении советника с графика его объекты визуализации удаляются автоматически. Это помогает сохранить график чистым и не оставляет лишних элементов после отключения Expert Advisor.

10. Гибкая настройка под стиль торговли

PatternGuard VWAP Trader можно адаптировать под разные инструменты, волатильность и торговые условия. Пользователь может изменять параметры VWAP-зоны, MA-фильтра, паттернов, риска, тейк-профита, стоп-лосса и трейлинга.

Рекомендуемый инструмент

Советник работает на всех торговых парах и инструментах, доступных в MetaTrader 5.

Рекомендуемый вариант для первичной настройки:

XAUUSD, таймфрейм M15

Именно на золоте и часовом таймфрейме логика выхода из зоны VWAP, свечных паттернов и трендового фильтра может проявлять себя наиболее стабильно благодаря высокой ликвидности и достаточной амплитуде движения.

Важная рекомендация перед использованием

Перед запуском на реальном счете обязательно выполните следующие шаги:

1. Проведите оптимизацию в тестере стратегий MetaTrader 5.
Подберите параметры под конкретный символ, таймфрейм, спред, тип счета и условия вашего брокера.

2. Проверьте результат на истории.
Оцените просадку, стабильность, количество сделок, поведение в тренде и во флэте.

3. Обязательно протестируйте советник на демо-счете.
Перед торговлей на реальном счете советник должен пройти проверку в реальных рыночных условиях без финансового риска.

PatternGuard VWAP Trader — это не универсальная “кнопка прибыли”, а гибкий торговый инструмент, который не гарантирует прибыль и требует грамотной настройки, оптимизации и контроля. При правильной подготовке он может стать эффективной частью системного подхода к торговле.


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Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Другие продукты этого автора
Universal Trade Copier MT5
Andrei Strashko
Эксперты
Universal Trade Copier MT5 — это профессиональный локальный копировщик сделок, предназначенный для копирования торговых операций между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 на одном компьютере или VPS. Продукт поддерживает несколько направлений копирования: MT4 → MT4 MT5 → MT5 MT4 → MT5 MT5 → MT4 Данная версия предназначена для MetaTrader 5. Для копирования сделок с участием терминала MetaTrader 4 требуется отдельная совместимая версия для MT4. Копировщик подходит трейдерам, которые управля
Universal Trade Copier MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Universal Trade Copier MT4  — это профессиональный локальный копировщик сделок, предназначенный для копирования торговых операций между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 на одном компьютере или VPS. Продукт поддерживает несколько направлений копирования: MT4 → MT4 MT5 → MT5 MT4 → MT5 MT5 → MT4 Данная версия предназначена для MetaTrader 4. Для копирования сделок с участием терминала MetaTrader 5 требуется отдельная совместимая версия для MT5. Копировщик подходит трейдерам, которые управ
Astra BB RSI Arrows
Andrei Strashko
Индикаторы
Astra BB RSI Arrows — визуальный индикатор для точных торговых сигналов по Bollinger Bands и RSI Astra BB RSI Arrows создан для трейдеров, которым нужен понятный, аккуратный и быстрый инструмент для поиска потенциальных точек входа и выхода на рынке. Индикатор объединяет две проверенные концепции технического анализа: Bollinger Bands и RSI. Вместо того чтобы постоянно переключаться между окнами, вручную отслеживать пересечения, зоны перекупленности и перепроданности, вы получаете готовую визуал
FREE
MA EMA Cross Risk EA MT4
Andrei Strashko
Эксперты
MA EMA Cross Risk EA — это торговый советник для MetaTrader 4, созданный для тех, кто хочет торговать по понятной, логичной и визуально прозрачной стратегии пересечения скользящих средних. В основе советника лежит одна из самых известных идей технического анализа: пересечение быстрой и медленной MA/EMA. Когда рынок меняет направление, скользящие средние помогают увидеть этот момент без лишнего шума, эмоций и ручного поиска сигналов. Советник автоматически отслеживает пересечения Moving Average и
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MA EMA Cross Risk EA
Andrei Strashko
Эксперты
MA EMA Cross Risk EA — это торговый советник для MetaTrader 5, созданный для тех, кто хочет торговать по понятной, логичной и визуально прозрачной стратегии пересечения скользящих средних. В основе советника лежит одна из самых известных идей технического анализа: пересечение быстрой и медленной MA/EMA. Когда рынок меняет направление, скользящие средние помогают увидеть этот момент без лишнего шума, эмоций и ручного поиска сигналов. Советник автоматически отслеживает пересечения Moving Average и
FREE
Sar Manager MT5
Andrei Strashko
Индикаторы
SAR Manager SAR Manager — сигнальный индикатор для MetaTrader 5, использующий стандартный алгоритм Parabolic SAR. Индикатор определяет изменение направления SAR, формирует виртуальные сигналы BUY и SELL, рассчитывает уровни Stop Loss и Take Profit и отображает всю связанную с сигналом информацию непосредственно на графике. Продукт предназначен для анализа рынка и сопровождения ручной торговли. Он не открывает, не изменяет и не закрывает реальные торговые ордера. Принцип формирования сигналов С
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Adaptive Pulse MT5
Andrei Strashko
Индикаторы
Adaptive Pulse — это адаптивный трендовый индикатор для MetaTrader 5, который помогает видеть направление рынка, отсекать слабые движения и получать подтверждённые сигналы входа и выхода прямо на графике. Рынок постоянно меняется. В спокойные периоды цена движется медленно и формирует большое количество ложных пересечений. Во время сильной волатильности обычные трендовые линии, наоборот, могут запаздывать. Adaptive Pulse автоматически изменяет чувствительность расчёта в зависимости от текущего с
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CandleCloseTimer
Andrei Strashko
Утилиты
CandleCloseTimer — полный контроль времени до закрытия свечи CandleCloseTimer — это компактная утилита для MetaTrader 5, которая показывает обратный отсчет до закрытия текущей свечи прямо на графике. Таймер расположен рядом с текущей ценой, поэтому нужная информация всегда находится там, где трейдер смотрит чаще всего — возле ценовой шкалы. Утилита не открывает сделки, не дает торговых сигналов и не вмешивается в работу терминала. Ее задача — помочь точно видеть, сколько времени осталось до закр
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Session Atlas MT5
Andrei Strashko
Индикаторы
Session Atlas — профессиональная карта торговых сессий для MetaTrader 5 Session Atlas — это визуальный индикатор для MT5, который превращает обычный график в понятную карту торгового дня. Он показывает открытие, закрытие и активность основных торговых сессий прямо на графике, помогая быстрее понимать, где рынок находится сейчас: в азиатской, европейской или американской фазе. Многие трейдеры анализируют уровни, импульсы, пробои и волатильность, но при этом упускают важный фактор — время. Один и
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Turtle Path MT5
Andrei Strashko
Индикаторы
Turtle Path MT5 — индикатор для тех, кто хочет видеть рынок ясно Turtle Path MT5 создан для трейдеров, которым важно не гадать, а видеть структуру движения прямо на графике. Индикатор основан на классической логике черепашьей торговой системы и помогает быстро определить ключевые уровни пробоя, направление сигнала, зоны Take Profit и Stop Loss. Каждый сигнал отображается визуально: линии канала, уровень входа, цель, стоп-лосс и стрелки на графике. Вам не нужно вручную искать пробой или рассчитыв
FREE
Adaptive Pulse MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Adaptive Pulse — это адаптивный трендовый индикатор для MetaTrader 4, который помогает видеть направление рынка, отсекать слабые движения и получать подтверждённые сигналы входа и выхода прямо на графике. Рынок постоянно меняется. В спокойные периоды цена движется медленно и формирует большое количество ложных пересечений. Во время сильной волатильности обычные трендовые линии, наоборот, могут запаздывать. Adaptive Pulse автоматически изменяет чувствительность расчёта в зависимости от текущего с
FREE
Turtle Path MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Turtle Path MT4 — индикатор для тех, кто хочет видеть рынок ясно Turtle Path MT4 создан для трейдеров, которым важно не гадать, а видеть структуру движения прямо на графике. Индикатор основан на классической логике черепашьей торговой системы и помогает быстро определить ключевые уровни пробоя, направление сигнала, зоны Take Profit и Stop Loss. Каждый сигнал отображается визуально: линии канала, уровень входа, цель, стоп-лосс и стрелки на графике. Вам не нужно вручную искать пробой или рассчитыв
FREE
Astra BB RSI Arrows MT4
Andrei Strashko
1 (1)
Индикаторы
Astra BB RSI Arrows — визуальный индикатор для точных торговых сигналов по Bollinger Bands и RSI Astra BB RSI Arrows создан для трейдеров, которым нужен понятный, аккуратный и быстрый инструмент для поиска потенциальных точек входа и выхода на рынке. Индикатор объединяет две проверенные концепции технического анализа: Bollinger Bands и RSI. Вместо того чтобы постоянно переключаться между окнами, вручную отслеживать пересечения, зоны перекупленности и перепроданности, вы получаете готовую визуал
FREE
Sar Manager MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
SAR Manager SAR Manager — это сигнальный индикатор для MetaTrader 4, основанный на стандартном алгоритме Parabolic SAR. Индикатор определяет изменения направления SAR, формирует виртуальные сигналы BUY и SELL, рассчитывает уровни Stop Loss и Take Profit и отображает всю связанную информацию непосредственно на графике. Продукт предназначен для анализа рынка и поддержки ручной торговли. Он не открывает, не изменяет и не закрывает реальные торговые ордера. Расчёт сигналов Сигнал BUY подтверждается
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Trade Assistant MT5 PRO
Andrei Strashko
Утилиты
Trade Assistant MT5 PRO   — это профессиональная торговая панель для   MetaTrader 5 , созданная для трейдеров, которым нужен быстрый, удобный и визуально понятный контроль над сделкой. Продукт помогает сократить количество рутинных действий, ускорить открытие и сопровождение ордеров, стандартизировать риск-менеджмент и сделать ручную торговлю более дисциплинированной. Этот инструмент не ищет сигналы вместо трейдера и не обещает магических результатов. Его задача намного практичнее и полезнее: да
Session Atlas MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Session Atlas — профессиональная карта торговых сессий для MetaTrader 4 Session Atlas — это визуальный индикатор для MT4, который превращает обычный график в понятную карту торгового дня. Он показывает открытие, закрытие и активность основных торговых сессий прямо на графике, помогая быстрее понимать, где рынок находится сейчас: в азиатской, европейской или американской фазе. Многие трейдеры анализируют уровни, импульсы, пробои и волатильность, но при этом упускают важный фактор — время. Один и
FREE
CandleCloseTimer MT4
Andrei Strashko
Утилиты
CandleCloseTimer — полный контроль времени до закрытия свечи CandleCloseTimer — это компактная утилита для MetaTrader 4, которая показывает обратный отсчет до закрытия текущей свечи прямо на графике. Таймер расположен рядом с текущей ценой, поэтому нужная информация всегда находится там, где трейдер смотрит чаще всего — возле ценовой шкалы. Утилита не открывает сделки, не дает торговых сигналов и не вмешивается в работу терминала. Ее задача — помочь точно видеть, сколько времени осталось до закр
FREE
Symbol Cost Monitor
Andrei Strashko
Утилиты
Symbol Cost Monitor — это профессиональная аналитическая утилита для MetaTrader 5, созданная для быстрого контроля торговых издержек по нескольким инструментам одновременно. Спред и своп напрямую влияют на итоговый результат торговли. Особенно это важно при скальпинге, активной внутридневной торговле, удержании позиций в течение нескольких дней и работе сразу с большим количеством символов. Стандартный интерфейс MetaTrader 5 не позволяет удобно сравнивать все эти параметры в одном окне, поэтому
FREE
Symbol Cost Monitor MT4
Andrei Strashko
Утилиты
Symbol Cost Monitor — это профессиональная аналитическая утилита для MetaTrader 4, созданная для быстрого контроля торговых издержек по нескольким инструментам одновременно. Спред и своп напрямую влияют на итоговый результат торговли. Особенно это важно при скальпинге, активной внутридневной торговле, удержании позиций в течение нескольких дней и работе сразу с большим количеством символов. Стандартный интерфейс MetaTrader 4 не позволяет удобно сравнивать все эти параметры в одном окне, поэтому
FREE
Multi Currency Candlestick Pattern Scanner MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT4 Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT4 — это профессиональный мультивалютный и мультитаймфреймовый сканер японских свечных паттернов для MetaTrader 4. Индикатор анализирует несколько торговых инструментов и таймфреймов одновременно, отображает найденные бычьи и медвежьи свечные паттерны в dashboard-панели, а также может показывать стрелки, текстовые метки и Moving Average прямо на активном графике. Этот инструмент создан для трейдеро
Trade Assistant MT4 PRO Panel
Andrei Strashko
Утилиты
Trade Assistant MT4 PRO   — это профессиональная торговая панель для   MetaTrader 4 , созданная для трейдеров, которым нужен быстрый, удобный и визуально понятный контроль над сделкой. Продукт помогает сократить количество рутинных действий, ускорить открытие и сопровождение ордеров, стандартизировать риск-менеджмент и сделать ручную торговлю более дисциплинированной. Этот инструмент не ищет сигналы вместо трейдера и не обещает магических результатов. Его задача намного практичнее и полезнее: да
Quantum SuperTrend AI Alerts MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Quantum SuperTrend AI   — индикатор с AI-интеллектуальной фильтрацией сигналов: индикатор анализирует рыночные условия, отсекает часть слабых импульсов и помогает трейдеру видеть более чистую картину без лишнего шума. Quantum SuperTrend AI — это профессиональный торговый индикатор для MetaTrader 4, созданный для трейдеров, которым нужен понятный визуальный инструмент для анализа тренда, поиска торговых сигналов и контроля возможных зон выхода из сделки. Название Quantum SuperTrend AI отражает
PatternGuard VWAP Trader MT4
Andrei Strashko
Эксперты
PatternGuard VWAP Trader — интеллектуальный советник для торговли по структуре рынка PatternGuard VWAP Trader — это торговый советник, созданный для поиска качественных точек входа после выхода цены из зоны рыночной неопределенности. В основе логики лежит сочетание VWAP, зоны NO TRADE, свечных паттернов, трендового фильтра и гибкого сопровождения позиции. Советник не открывает сделки случайно. Он анализирует рыночную структуру, ожидает выхода цены из зоны консолидации, проверяет направление движ
Gold Wolf EA MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Gold Wolf EA — автоматический советник для торговли золотом на MT4 / MT5 Gold Wolf EA — это торговый Expert Advisor для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, разработанный для автоматической торговли XAUUSD на основе трендовой логики, фильтрации рыночных условий и строгого контроля риска. Советник ориентирован не на агрессивную частоту сделок, а на поиск более качественных торговых ситуаций. Его задача — входить в рынок только тогда, когда текущая структура цены соответствует заданным условиям стратегии,
Dream of the Golden Wolf MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Dream of the Golden Wolf EA Рынок золота движется быстро, но не каждое движение подходит для входа. Dream of the Golden Wolf EA — это автоматический советник для торговли XAUUSD , оптимизированный для таймфрейма M5 . Советник анализирует структуру рынка, направление тренда, импульс, активность цены и дополнительные подтверждающие сигналы перед открытием сделки. Основная задача советника — не открывать как можно больше сделок, а искать более качественные торговые ситуации, где несколько условий о
Golden Wolf Grid Pro MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Golden Wolf Grid PRO — это торговый советник для MetaTrader 4 , созданный для автоматической торговли золотом XAUUSD / GOLD на таймфрейме M15 . Советник использует сеточную торговую стратегию, которая позволяет работать с рыночными колебаниями золота и открывать сделки по заранее заданной логике без постоянного ручного контроля со стороны трейдера. Golden Wolf Grid PRO поставляется с уже оптимизированными настройками для XAUUSD M15 , поэтому его можно использовать с готовыми параметрами. При это
MPA Trend Dashboard MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
MPA Trend Dashboard — мультивалютный рыночный сканер для MetaTrader 4 MPA Trend Dashboard — это мультивалютный технический индикатор для MetaTrader 4. Он создан для того, чтобы трейдер мог отслеживать несколько торговых инструментов с одного графика и быстро оценивать направление рынка по набору популярных технических индикаторов. Индикатор отображает компактную таблицу сигналов прямо на графике. Для каждого выбранного символа показывается состояние BUY, SELL или WAIT. Инструкция по использовани
Golden Wolf SMC Trendline MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Golden Wolf SMC Trendline  — профессиональный индикатор для MetaTrader 4, созданный для трейдеров, которые хотят анализировать рынок через структуру цены, ликвидность, трендовые линии и ключевые зоны интереса. В основе индикатора лежит подход Smart Money Concepts, более известный среди трейдеров как SMC. Это методика анализа, которая помогает смотреть на рынок не только через обычные сигналы, но и через логику движения цены: где формируется структура, где происходит смена характера движения, гд
Golden Wolf Game Changer MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Golden Wolf GameChanger EA — это мощный торговый советник для MetaTrader 4, созданный для тех, кто хочет превратить сигналы индикатора Game Changer в автоматическую торговую систему с гибким управлением ордерами, риском, сериями сделок и защитными алгоритмами. Советник создан и оптимизирован для торговли золотом XAUUSD / GOLD на таймфрейме M15 . Именно золото известно своей волатильностью, сильными импульсами и быстрыми разворотами, поэтому Golden Wolf GameChanger EA ориентирован на активную тор
Second and Custom Timeframe Charts MT4
Andrei Strashko
Утилиты
Second and Custom Timeframe Charts Увидьте рынок между стандартными таймфреймами. Second and Custom Timeframe Charts — это профессиональная утилита для MetaTrader 4, созданная для трейдеров, которым недостаточно стандартных периодов графика. Она позволяет строить синтетические свечи на секундных, минутных и часовых пользовательских таймфреймах и анализировать рынок с той точностью, которую обычные графики MT4 не дают по умолчанию. Стандартные таймфреймы ограничивают обзор. M1, M5, M15, H1, H4 —
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