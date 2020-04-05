PatternGuard VWAP Trader — умный авторский советник для торговли по выходу из зоны консолидации

PatternGuard VWAP Trader — это Expert Advisor для MetaTrader 5, созданный для поиска торговых возможностей после выхода цены из зоны NO TRADE, построенной на базе VWAP и волатильностных границ. Советник не пытается входить в рынок хаотично: он ждет, когда цена покинет зону неопределенности, подтверждает направление свечными паттернами и дополнительно фильтрует сигнал по тренду.

Основная идея продукта — искать входы тогда, когда появляется импульс, структура и подтверждение направления.

PatternGuard VWAP Trader подходит для разных торговых инструментов: валютных пар, металлов, индексов, криптовалютных CFD и других символов, доступных у вашего брокера. Советник может работать на всех торговых парах и таймфреймах, однако наилучший потенциал он показывает на XAUUSD, таймфрейм M15.

InpShowVisuals = false — отключите визуализацию для ускорения тестирования. Установите true , чтобы отображать элементы советника на графике.

Инструкция по использованию: https://c.mql5.com/6/1005/PatternGuard_VWAP_Trader_User_Guide_RU_UTF8_BOM.txt

Главные преимущества PatternGuard VWAP Trader

1. Фильтр NO TRADE на базе VWAP

Советник определяет зону, где цена находится около расчетного VWAP и не имеет выраженного направления. В этой области торговля часто сопровождается шумом, ложными пробоями и слабым движением. PatternGuard VWAP Trader использует эту зону как фильтр и ждет выхода цены из нее.

Это помогает избегать лишних входов в периоды рыночной неопределенности.

2. Вход только после выхода из зоны неопределенности

Советник анализирует момент, когда цена выходит из NO TRADE-зоны, и только после этого начинает искать торговый сигнал. Такой подход делает торговую логику более избирательной и дисциплинированной.

3. Подтверждение свечными паттернами

Для входа используются классические и импульсные модели Price Action. Советник распознает несколько типов паттернов:

Bullish / Bearish Engulfing;

Harami;

Hammer / Hanging Man;

Inverted Hammer;

Morning Star / Evening Star;

Piercing Line / Dark Cloud Cover;

Range Expansion Bar;

Liquidity Sweep;

Body Dominance.

Каждый тип паттерна можно включать или отключать в настройках.

4. Трендовый фильтр

Советник использует скользящую среднюю для определения направления рынка. Это позволяет фильтровать сигналы и не открывать сделки против текущей структуры движения.

Доступны два типа MA:

SMA;

EMA.

Период MA настраивается пользователем.

5. Гибкий риск-менеджмент

PatternGuard VWAP Trader рассчитывает объем позиции на основе заданного риска в процентах от капитала. Это позволяет использовать советник более системно и контролировать нагрузку на депозит.

В настройках доступны:

риск на сделку в процентах;

фиксированный TP/SL;

обязательный стоп-лосс;

отдельный обязательный защитный SL;

трейлинг-стоп в процентах;

трейлинг с offset;

возможность отключать классические TP/SL при использовании трейлинга.

6. Обязательный защитный Stop Loss

В советник добавлена функция обязательного стоп-лосса. Даже если используется трейлинг или другая логика выхода, позиция может быть защищена дополнительным SL на заданном расстоянии в процентах.

Это особенно важно для инструментов с высокой волатильностью, таких как XAUUSD.

7. Trailing Stop в процентах

Советник может сопровождать позицию с помощью процентного трейлинга. Это позволяет не ограничиваться фиксированным тейк-профитом и дает сделке возможность развиваться при сильном движении.

Трейлинг особенно полезен на трендовых участках, когда цена после выхода из консолидации продолжает движение в выбранном направлении.

8. Визуализация на графике

PatternGuard VWAP Trader отображает важные элементы прямо на графике:

зону NO TRADE;

VWAP;

верхнюю и нижнюю границу зоны;

трендовую MA;

сигналы Long / Short;

открытие сделок;

закрытие сделок;

линии Entry;

линии Take Profit;

линии Stop Loss;

информационную панель состояния.

Визуализация помогает быстро понимать, почему появился сигнал, где находится зона риска и как советник сопровождает позицию.

9. Очистка графика при удалении советника

При удалении советника с графика его объекты визуализации удаляются автоматически. Это помогает сохранить график чистым и не оставляет лишних элементов после отключения Expert Advisor.

10. Гибкая настройка под стиль торговли

PatternGuard VWAP Trader можно адаптировать под разные инструменты, волатильность и торговые условия. Пользователь может изменять параметры VWAP-зоны, MA-фильтра, паттернов, риска, тейк-профита, стоп-лосса и трейлинга.

Рекомендуемый инструмент

Советник работает на всех торговых парах и инструментах, доступных в MetaTrader 5.

Рекомендуемый вариант для первичной настройки:

XAUUSD, таймфрейм M15

Именно на золоте и часовом таймфрейме логика выхода из зоны VWAP, свечных паттернов и трендового фильтра может проявлять себя наиболее стабильно благодаря высокой ликвидности и достаточной амплитуде движения.

Важная рекомендация перед использованием

Перед запуском на реальном счете обязательно выполните следующие шаги:

1. Проведите оптимизацию в тестере стратегий MetaTrader 5.

Подберите параметры под конкретный символ, таймфрейм, спред, тип счета и условия вашего брокера.

2. Проверьте результат на истории.

Оцените просадку, стабильность, количество сделок, поведение в тренде и во флэте.

3. Обязательно протестируйте советник на демо-счете.

Перед торговлей на реальном счете советник должен пройти проверку в реальных рыночных условиях без финансового риска.

PatternGuard VWAP Trader — это не универсальная “кнопка прибыли”, а гибкий торговый инструмент, который не гарантирует прибыль и требует грамотной настройки, оптимизации и контроля. При правильной подготовке он может стать эффективной частью системного подхода к торговле.