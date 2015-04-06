Dream of the Golden Wolf MT4

Dream of the Golden Wolf EA

Рынок золота движется быстро, но не каждое движение подходит для входа.

Dream of the Golden Wolf EA — это автоматический советник для торговли XAUUSD, оптимизированный для таймфрейма M5. Советник анализирует структуру рынка, направление тренда, импульс, активность цены и дополнительные подтверждающие сигналы перед открытием сделки.

Основная задача советника — не открывать как можно больше сделок, а искать более качественные торговые ситуации, где несколько условий одновременно указывают на возможное продолжение движения.

Инструкция по использованию: https://c.mql5.com/6/1006/Dream_of_the_Golden_Wolf_EA_Instruction_RU_readable_ANSI_CP1251.txt

Торговая логика

Dream of the Golden Wolf EA использует торговую концепцию, основанную на инструментах Билла Вильямса.

В основе анализа используются: 

Alligator — для определения направления рынка;
Awesome Oscillator / AO — для оценки рыночного импульса;
Accelerator Oscillator / AC — для оценки ускорения движения;
Market Facilitation Index / MFI — для анализа активности текущего бара;
Fractals — для дополнительного подтверждения локальных экстремумов.

Советник не входит в рынок по одному случайному сигналу. Перед открытием позиции он проверяет несколько условий и рассчитывает силу сигнала.

Для покупки советник ищет ситуацию, когда рынок показывает признаки восходящего движения: линии Alligator выстроены в бычьем направлении, импульс AO усиливается, AC подтверждает ускорение, MFI показывает активность рынка, а фрактальная структура подтверждает наличие подходящей точки для входа.

Для продажи советник ищет обратную ситуацию: линии Alligator указывают на нисходящее направление, AO и AC подтверждают давление продавцов, MFI показывает активность движения, а фракталы помогают определить более структурированный вход.

Сделка открывается только тогда, когда сила сигнала достигает заданного минимального значения. Это позволяет отфильтровывать слабые и неполные сигналы.

Фильтр красной линии Alligator

Советник может использовать дополнительный фильтр по красной линии Alligator.

При включенном фильтре покупки разрешаются только тогда, когда цена находится выше красной линии. Продажи разрешаются только тогда, когда цена находится ниже красной линии.

Этот фильтр помогает ограничить входы против текущего рыночного направления и снизить количество ложных сигналов во время неопределённого движения.

Работа по закрытым свечам

Dream of the Golden Wolf EA анализирует закрытые свечи.

Это важно для XAUUSD, так как золото часто делает резкие движения внутри одной M5-свечи. Работа по закрытому бару помогает уменьшить влияние временных рыночных всплесков и нестабильных сигналов внутри текущей свечи.

Фильтрация торговых условий

Советник может ограничивать торговлю в неподходящие периоды.

Доступны фильтры:

Фильтр спреда — блокирует открытие новых сделок, если текущий спред выше установленного значения.

Фильтр торговой сессии — позволяет разрешать торговлю только в заданное время по серверу брокера.

Ограничение количества сделок по сигналу — помогает избежать повторных входов, пока один и тот же торговый сигнал остаётся активным.

Одна позиция по символу — советник может работать в режиме, при котором по одному инструменту открывается только одна позиция.

Эти функции помогают сделать торговлю более контролируемой и уменьшить влияние плохих рыночных условий.

Управление сделками

Dream of the Golden Wolf EA поддерживает основные инструменты сопровождения позиции:

Stop Loss — ограничение риска по сделке;
Take Profit — фиксация прибыли;
Break Even — перевод позиции в безубыток после достижения заданной прибыли;
Trailing Stop — сопровождение прибыльной позиции при продолжении движения.

Также советник может закрывать позицию при появлении противоположного сигнала или разворачивать сделку, если это разрешено в настройках.

Управление риском

Советник поддерживает фиксированный объём позиции, а также расчёт лота от процента риска при наличии заданного Stop Loss.

Пользователь может самостоятельно выбрать подходящий режим управления объёмом в зависимости от размера депозита, торговых условий и допустимого уровня риска.

Рекомендуется использовать умеренный риск и предварительно протестировать настройки перед запуском на реальном счёте.

Без опасных методов торговли

Dream of the Golden Wolf EA не ориентирован на агрессивные методы увеличения объёма.

Советник не использует:

мартингейл;
агрессивную сетку;
хаотичное увеличение лота;
бесконтрольное усреднение убыточных позиций;
торговлю без ограничения риска.

Каждая сделка рассматривается как отдельное торговое решение и исполняется в рамках заданных параметров.

Рекомендуемые условия использования

Для более стабильной работы рекомендуется использовать:

Инструмент: XAUUSD / Gold
Таймфрейм: M5
Брокер: с низким спредом
Тип счёта: ECN / RAW spread желательно
Исполнение: быстрое и стабильное
VPS: рекомендуется для круглосуточной работы
Тестирование: рекомендуется перед запуском на реальном счёте

Лучше всего советник работает с брокером, у которого низкий спред, стабильные котировки, минимальное проскальзывание и быстрое исполнение ордеров.

Оптимизация и форвард-тестирование

Советник уже оптимизирован для торговли золотом на таймфрейме M5.

Тем не менее торговые условия у разных брокеров могут отличаться. На результат могут влиять спред, комиссия, скорость исполнения, проскальзывание, тип счёта и качество котировок.

Перед использованием на реальном счёте вы можете провести собственную оптимизацию и форвард-тестирование, чтобы выбрать наиболее подходящие настройки под вашего брокера и уровень риска.

Для кого подходит Dream of the Golden Wolf EA

Советник подходит трейдерам, которые:

торгуют XAUUSD;
используют таймфрейм M5;
предпочитают автоматическую торговлю с понятной логикой;
хотят использовать фильтрацию сигналов;
ставят контроль риска выше количества сделок;
используют брокера с низким спредом;
готовы тестировать настройки перед реальной торговлей.

Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с риском.

Ни один автоматический советник не может гарантировать прибыль. Прошлые результаты, тесты и оптимизация не являются гарантией будущих результатов.

Перед использованием Dream of the Golden Wolf EA на реальном счёте рекомендуется протестировать советник на демо-счёте, изучить параметры и выбрать настройки, соответствующие вашему депозиту и допустимому уровню риска.


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Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Эксперты
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
Эксперты
GoldPro (MT4) — советник по XAUUSD с 2 режимами: Classic и Scalping GoldPro — автоматическая торговая система для   XAUUSD (золото) , созданная для тех, кому важны понятная логика, контроль рисков и возможность адаптировать стиль торговли под разные фазы рынка. Внутри одного советника можно выбрать   режим работы : 1) Classic Mode — более спокойная логика для откатов и движений “волнами” Режим, ориентированный на входы в моменты “перегрева” рынка (зоны истощения движения) и структурное сопровожд
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Эксперты
Торговый советник Ice Сube Scalper -   это дневной скальпер , совершающий большое количество торговых операций ежедневно, забирая с каждой сделкой по несколько пунктов. Стратегия советника строиться на торговли по тренду с использованием индикатора RSI.  Советник применяет усреднение с коэффициентным увеличением лота, вам нужно понимать это перед использованием советника, тем не менее стратегия показала себя хорошо как при тестировании на истории так и при реальной торговли.  Для понимания работ
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.68 (19)
Эксперты
One Gold - Будущее Трейдинга Представляем One Gold EA, сложного торгового робота для золота на платформе Meta Trader, разработанного для помощи трейдерам в расширенном анализе рынка. Наша запатентованная технология использует нейронные сети и алгоритмы на основе данных для анализа как исторических, так и текущих данных рынка золота, предоставляя информацию, которая может помочь в принятии решений. В отличие от традиционных ручных стратегий, One Gold EA работает с минимальным вмешательством, опти
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Gann HiLo System MT4
Pol Lazaro Porta
Эксперты
GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Эксперты
Запустить промо: Доступно всего 1 копий по цене 399$. Окончательная цена: 2000$ Будет продано ограниченное количество копий этого советника. Раскройте потенциал искусственного интеллекта и поднимите свою торговлю на беспрецедентные высоты с   Luna AI Pro EA   , самым продвинутым торговым роботом на рынке, работающим по принципу «обратного среднего». Эта передовая система на основе искусственного интеллекта, предназначенная как для опытных трейдеров, так и для начинающих, оснащена широким набор
Trend Pullback System MT4
Pol Lazaro Porta
Эксперты
TPS (Trend Pullback System) is an expert advisor built around a single concept: wait for a defined trend, wait for price to pull back into the value zone within that trend, and enter only when the original move resumes. It applies the principle of buying weakness within an uptrend and selling strength within a downtrend. It does not average down, does not build grids, and does not increase lot size after a loss. This Expert Advisor is NOT for you if: You are looking for a system with no losing
Dark Algo
Marco Solito
4.67 (70)
Эксперты
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Эксперты
TickSniper для MetaTrader 4 — высокоскоростной тиковый скальпер с автоматической адаптацией параметров Профессиональный полностью автоматический Expert Advisor для тикового скальпинга, который самостоятельно подстраивает рабочие параметры под каждую валютную пару. TickSniper для MetaTrader 4 создан для трейдеров, которым нужен быстрый, интеллектуальный и практически готовый к работе алгоритм без необходимости вручную оптимизировать десятки настроек под каждый инструмент. Советник анализирует те
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
4.75 (4)
Эксперты
ORIX System — торговый робот разработанный специально для валютной пары GBPUSD на таймфрейме M5 . Советник основан на анализе поведения цены и элементов рыночной структуры и не использует стандартные технические индикаторы. Советник не использует мартингейл, торговые сетки, усреднение против рынка, локирование, открытие сделок без стоп-лосса, а также высокочастотную или хаотичную торговлю. Live signals Основные требования и рекомендации Валютная пара: GBPUSD Таймфрейм: M5 Минимальный депозит: о
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (4)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
Golden Mirage mt4
Michela Russo
4.7 (10)
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Другие продукты этого автора
Universal Trade Copier MT5
Andrei Strashko
Эксперты
Universal Trade Copier MT5 — это профессиональный локальный копировщик сделок, предназначенный для копирования торговых операций между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 на одном компьютере или VPS. Продукт поддерживает несколько направлений копирования: MT4 → MT4 MT5 → MT5 MT4 → MT5 MT5 → MT4 Данная версия предназначена для MetaTrader 5. Для копирования сделок с участием терминала MetaTrader 4 требуется отдельная совместимая версия для MT4. Копировщик подходит трейдерам, которые управля
Universal Trade Copier MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Universal Trade Copier MT4  — это профессиональный локальный копировщик сделок, предназначенный для копирования торговых операций между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 на одном компьютере или VPS. Продукт поддерживает несколько направлений копирования: MT4 → MT4 MT5 → MT5 MT4 → MT5 MT5 → MT4 Данная версия предназначена для MetaTrader 4. Для копирования сделок с участием терминала MetaTrader 5 требуется отдельная совместимая версия для MT5. Копировщик подходит трейдерам, которые управ
Astra BB RSI Arrows
Andrei Strashko
Индикаторы
Astra BB RSI Arrows — визуальный индикатор для точных торговых сигналов по Bollinger Bands и RSI Astra BB RSI Arrows создан для трейдеров, которым нужен понятный, аккуратный и быстрый инструмент для поиска потенциальных точек входа и выхода на рынке. Индикатор объединяет две проверенные концепции технического анализа: Bollinger Bands и RSI. Вместо того чтобы постоянно переключаться между окнами, вручную отслеживать пересечения, зоны перекупленности и перепроданности, вы получаете готовую визуал
FREE
MA EMA Cross Risk EA MT4
Andrei Strashko
Эксперты
MA EMA Cross Risk EA — это торговый советник для MetaTrader 4, созданный для тех, кто хочет торговать по понятной, логичной и визуально прозрачной стратегии пересечения скользящих средних. В основе советника лежит одна из самых известных идей технического анализа: пересечение быстрой и медленной MA/EMA. Когда рынок меняет направление, скользящие средние помогают увидеть этот момент без лишнего шума, эмоций и ручного поиска сигналов. Советник автоматически отслеживает пересечения Moving Average и
FREE
MA EMA Cross Risk EA
Andrei Strashko
Эксперты
MA EMA Cross Risk EA — это торговый советник для MetaTrader 5, созданный для тех, кто хочет торговать по понятной, логичной и визуально прозрачной стратегии пересечения скользящих средних. В основе советника лежит одна из самых известных идей технического анализа: пересечение быстрой и медленной MA/EMA. Когда рынок меняет направление, скользящие средние помогают увидеть этот момент без лишнего шума, эмоций и ручного поиска сигналов. Советник автоматически отслеживает пересечения Moving Average и
FREE
Sar Manager MT5
Andrei Strashko
Индикаторы
SAR Manager SAR Manager — сигнальный индикатор для MetaTrader 5, использующий стандартный алгоритм Parabolic SAR. Индикатор определяет изменение направления SAR, формирует виртуальные сигналы BUY и SELL, рассчитывает уровни Stop Loss и Take Profit и отображает всю связанную с сигналом информацию непосредственно на графике. Продукт предназначен для анализа рынка и сопровождения ручной торговли. Он не открывает, не изменяет и не закрывает реальные торговые ордера. Принцип формирования сигналов С
FREE
Adaptive Pulse MT5
Andrei Strashko
Индикаторы
Adaptive Pulse — это адаптивный трендовый индикатор для MetaTrader 5, который помогает видеть направление рынка, отсекать слабые движения и получать подтверждённые сигналы входа и выхода прямо на графике. Рынок постоянно меняется. В спокойные периоды цена движется медленно и формирует большое количество ложных пересечений. Во время сильной волатильности обычные трендовые линии, наоборот, могут запаздывать. Adaptive Pulse автоматически изменяет чувствительность расчёта в зависимости от текущего с
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CandleCloseTimer
Andrei Strashko
Утилиты
CandleCloseTimer — полный контроль времени до закрытия свечи CandleCloseTimer — это компактная утилита для MetaTrader 5, которая показывает обратный отсчет до закрытия текущей свечи прямо на графике. Таймер расположен рядом с текущей ценой, поэтому нужная информация всегда находится там, где трейдер смотрит чаще всего — возле ценовой шкалы. Утилита не открывает сделки, не дает торговых сигналов и не вмешивается в работу терминала. Ее задача — помочь точно видеть, сколько времени осталось до закр
FREE
Session Atlas MT5
Andrei Strashko
Индикаторы
Session Atlas — профессиональная карта торговых сессий для MetaTrader 5 Session Atlas — это визуальный индикатор для MT5, который превращает обычный график в понятную карту торгового дня. Он показывает открытие, закрытие и активность основных торговых сессий прямо на графике, помогая быстрее понимать, где рынок находится сейчас: в азиатской, европейской или американской фазе. Многие трейдеры анализируют уровни, импульсы, пробои и волатильность, но при этом упускают важный фактор — время. Один и
FREE
Turtle Path MT5
Andrei Strashko
Индикаторы
Turtle Path MT5 — индикатор для тех, кто хочет видеть рынок ясно Turtle Path MT5 создан для трейдеров, которым важно не гадать, а видеть структуру движения прямо на графике. Индикатор основан на классической логике черепашьей торговой системы и помогает быстро определить ключевые уровни пробоя, направление сигнала, зоны Take Profit и Stop Loss. Каждый сигнал отображается визуально: линии канала, уровень входа, цель, стоп-лосс и стрелки на графике. Вам не нужно вручную искать пробой или рассчитыв
FREE
Adaptive Pulse MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Adaptive Pulse — это адаптивный трендовый индикатор для MetaTrader 4, который помогает видеть направление рынка, отсекать слабые движения и получать подтверждённые сигналы входа и выхода прямо на графике. Рынок постоянно меняется. В спокойные периоды цена движется медленно и формирует большое количество ложных пересечений. Во время сильной волатильности обычные трендовые линии, наоборот, могут запаздывать. Adaptive Pulse автоматически изменяет чувствительность расчёта в зависимости от текущего с
FREE
Turtle Path MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Turtle Path MT4 — индикатор для тех, кто хочет видеть рынок ясно Turtle Path MT4 создан для трейдеров, которым важно не гадать, а видеть структуру движения прямо на графике. Индикатор основан на классической логике черепашьей торговой системы и помогает быстро определить ключевые уровни пробоя, направление сигнала, зоны Take Profit и Stop Loss. Каждый сигнал отображается визуально: линии канала, уровень входа, цель, стоп-лосс и стрелки на графике. Вам не нужно вручную искать пробой или рассчитыв
FREE
Astra BB RSI Arrows MT4
Andrei Strashko
1 (1)
Индикаторы
Astra BB RSI Arrows — визуальный индикатор для точных торговых сигналов по Bollinger Bands и RSI Astra BB RSI Arrows создан для трейдеров, которым нужен понятный, аккуратный и быстрый инструмент для поиска потенциальных точек входа и выхода на рынке. Индикатор объединяет две проверенные концепции технического анализа: Bollinger Bands и RSI. Вместо того чтобы постоянно переключаться между окнами, вручную отслеживать пересечения, зоны перекупленности и перепроданности, вы получаете готовую визуал
FREE
Sar Manager MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
SAR Manager SAR Manager — это сигнальный индикатор для MetaTrader 4, основанный на стандартном алгоритме Parabolic SAR. Индикатор определяет изменения направления SAR, формирует виртуальные сигналы BUY и SELL, рассчитывает уровни Stop Loss и Take Profit и отображает всю связанную информацию непосредственно на графике. Продукт предназначен для анализа рынка и поддержки ручной торговли. Он не открывает, не изменяет и не закрывает реальные торговые ордера. Расчёт сигналов Сигнал BUY подтверждается
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Trade Assistant MT5 PRO
Andrei Strashko
Утилиты
Trade Assistant MT5 PRO   — это профессиональная торговая панель для   MetaTrader 5 , созданная для трейдеров, которым нужен быстрый, удобный и визуально понятный контроль над сделкой. Продукт помогает сократить количество рутинных действий, ускорить открытие и сопровождение ордеров, стандартизировать риск-менеджмент и сделать ручную торговлю более дисциплинированной. Этот инструмент не ищет сигналы вместо трейдера и не обещает магических результатов. Его задача намного практичнее и полезнее: да
Session Atlas MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Session Atlas — профессиональная карта торговых сессий для MetaTrader 4 Session Atlas — это визуальный индикатор для MT4, который превращает обычный график в понятную карту торгового дня. Он показывает открытие, закрытие и активность основных торговых сессий прямо на графике, помогая быстрее понимать, где рынок находится сейчас: в азиатской, европейской или американской фазе. Многие трейдеры анализируют уровни, импульсы, пробои и волатильность, но при этом упускают важный фактор — время. Один и
FREE
CandleCloseTimer MT4
Andrei Strashko
Утилиты
CandleCloseTimer — полный контроль времени до закрытия свечи CandleCloseTimer — это компактная утилита для MetaTrader 4, которая показывает обратный отсчет до закрытия текущей свечи прямо на графике. Таймер расположен рядом с текущей ценой, поэтому нужная информация всегда находится там, где трейдер смотрит чаще всего — возле ценовой шкалы. Утилита не открывает сделки, не дает торговых сигналов и не вмешивается в работу терминала. Ее задача — помочь точно видеть, сколько времени осталось до закр
FREE
Symbol Cost Monitor
Andrei Strashko
Утилиты
Symbol Cost Monitor — это профессиональная аналитическая утилита для MetaTrader 5, созданная для быстрого контроля торговых издержек по нескольким инструментам одновременно. Спред и своп напрямую влияют на итоговый результат торговли. Особенно это важно при скальпинге, активной внутридневной торговле, удержании позиций в течение нескольких дней и работе сразу с большим количеством символов. Стандартный интерфейс MetaTrader 5 не позволяет удобно сравнивать все эти параметры в одном окне, поэтому
FREE
Symbol Cost Monitor MT4
Andrei Strashko
Утилиты
Symbol Cost Monitor — это профессиональная аналитическая утилита для MetaTrader 4, созданная для быстрого контроля торговых издержек по нескольким инструментам одновременно. Спред и своп напрямую влияют на итоговый результат торговли. Особенно это важно при скальпинге, активной внутридневной торговле, удержании позиций в течение нескольких дней и работе сразу с большим количеством символов. Стандартный интерфейс MetaTrader 4 не позволяет удобно сравнивать все эти параметры в одном окне, поэтому
FREE
Multi Currency Candlestick Pattern Scanner MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT4 Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT4 — это профессиональный мультивалютный и мультитаймфреймовый сканер японских свечных паттернов для MetaTrader 4. Индикатор анализирует несколько торговых инструментов и таймфреймов одновременно, отображает найденные бычьи и медвежьи свечные паттерны в dashboard-панели, а также может показывать стрелки, текстовые метки и Moving Average прямо на активном графике. Этот инструмент создан для трейдеро
Trade Assistant MT4 PRO Panel
Andrei Strashko
Утилиты
Trade Assistant MT4 PRO   — это профессиональная торговая панель для   MetaTrader 4 , созданная для трейдеров, которым нужен быстрый, удобный и визуально понятный контроль над сделкой. Продукт помогает сократить количество рутинных действий, ускорить открытие и сопровождение ордеров, стандартизировать риск-менеджмент и сделать ручную торговлю более дисциплинированной. Этот инструмент не ищет сигналы вместо трейдера и не обещает магических результатов. Его задача намного практичнее и полезнее: да
Quantum SuperTrend AI Alerts MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Quantum SuperTrend AI   — индикатор с AI-интеллектуальной фильтрацией сигналов: индикатор анализирует рыночные условия, отсекает часть слабых импульсов и помогает трейдеру видеть более чистую картину без лишнего шума. Quantum SuperTrend AI — это профессиональный торговый индикатор для MetaTrader 4, созданный для трейдеров, которым нужен понятный визуальный инструмент для анализа тренда, поиска торговых сигналов и контроля возможных зон выхода из сделки. Название Quantum SuperTrend AI отражает
PatternGuard VWAP Trader MT4
Andrei Strashko
Эксперты
PatternGuard VWAP Trader — интеллектуальный советник для торговли по структуре рынка PatternGuard VWAP Trader — это торговый советник, созданный для поиска качественных точек входа после выхода цены из зоны рыночной неопределенности. В основе логики лежит сочетание VWAP, зоны NO TRADE, свечных паттернов, трендового фильтра и гибкого сопровождения позиции. Советник не открывает сделки случайно. Он анализирует рыночную структуру, ожидает выхода цены из зоны консолидации, проверяет направление движ
Gold Wolf EA MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Gold Wolf EA — автоматический советник для торговли золотом на MT4 / MT5 Gold Wolf EA — это торговый Expert Advisor для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, разработанный для автоматической торговли XAUUSD на основе трендовой логики, фильтрации рыночных условий и строгого контроля риска. Советник ориентирован не на агрессивную частоту сделок, а на поиск более качественных торговых ситуаций. Его задача — входить в рынок только тогда, когда текущая структура цены соответствует заданным условиям стратегии,
Golden Wolf Grid Pro MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Golden Wolf Grid PRO — это торговый советник для MetaTrader 4 , созданный для автоматической торговли золотом XAUUSD / GOLD на таймфрейме M15 . Советник использует сеточную торговую стратегию, которая позволяет работать с рыночными колебаниями золота и открывать сделки по заранее заданной логике без постоянного ручного контроля со стороны трейдера. Golden Wolf Grid PRO поставляется с уже оптимизированными настройками для XAUUSD M15 , поэтому его можно использовать с готовыми параметрами. При это
MPA Trend Dashboard MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
MPA Trend Dashboard — мультивалютный рыночный сканер для MetaTrader 4 MPA Trend Dashboard — это мультивалютный технический индикатор для MetaTrader 4. Он создан для того, чтобы трейдер мог отслеживать несколько торговых инструментов с одного графика и быстро оценивать направление рынка по набору популярных технических индикаторов. Индикатор отображает компактную таблицу сигналов прямо на графике. Для каждого выбранного символа показывается состояние BUY, SELL или WAIT. Инструкция по использовани
Golden Wolf SMC Trendline MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Golden Wolf SMC Trendline  — профессиональный индикатор для MetaTrader 4, созданный для трейдеров, которые хотят анализировать рынок через структуру цены, ликвидность, трендовые линии и ключевые зоны интереса. В основе индикатора лежит подход Smart Money Concepts, более известный среди трейдеров как SMC. Это методика анализа, которая помогает смотреть на рынок не только через обычные сигналы, но и через логику движения цены: где формируется структура, где происходит смена характера движения, гд
Golden Wolf Game Changer MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Golden Wolf GameChanger EA — это мощный торговый советник для MetaTrader 4, созданный для тех, кто хочет превратить сигналы индикатора Game Changer в автоматическую торговую систему с гибким управлением ордерами, риском, сериями сделок и защитными алгоритмами. Советник создан и оптимизирован для торговли золотом XAUUSD / GOLD на таймфрейме M15 . Именно золото известно своей волатильностью, сильными импульсами и быстрыми разворотами, поэтому Golden Wolf GameChanger EA ориентирован на активную тор
Second and Custom Timeframe Charts MT4
Andrei Strashko
Утилиты
Second and Custom Timeframe Charts Увидьте рынок между стандартными таймфреймами. Second and Custom Timeframe Charts — это профессиональная утилита для MetaTrader 4, созданная для трейдеров, которым недостаточно стандартных периодов графика. Она позволяет строить синтетические свечи на секундных, минутных и часовых пользовательских таймфреймах и анализировать рынок с той точностью, которую обычные графики MT4 не дают по умолчанию. Стандартные таймфреймы ограничивают обзор. M1, M5, M15, H1, H4 —
Multi Currency Candlestick Pattern Scanner
Andrei Strashko
Индикаторы
Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT5 — это профессиональный мультивалютный индикатор-сканер для MetaTrader 5, который автоматически ищет японские свечные паттерны по разным символам и тайм фреймам. Вместо того чтобы вручную открывать десятки графиков и искать свечные модели, вы можете контролировать рынок из одной удобной панели. Индикатор показывает найденные бычьи и медвежьи паттерны, отображает сигналы на графике, использует фильтр тренда по Moving Average и отправляет уведомлен
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