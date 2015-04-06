Dream of the Golden Wolf MT4

Dream of the Golden Wolf EA

Рынок золота движется быстро, но не каждое движение подходит для входа.

Dream of the Golden Wolf EA — это автоматический советник для торговли XAUUSD, оптимизированный для таймфрейма M5. Советник анализирует структуру рынка, направление тренда, импульс, активность цены и дополнительные подтверждающие сигналы перед открытием сделки.

Основная задача советника — не открывать как можно больше сделок, а искать более качественные торговые ситуации, где несколько условий одновременно указывают на возможное продолжение движения.

Инструкция по использованию: https://c.mql5.com/6/1006/Dream_of_the_Golden_Wolf_EA_Instruction_RU_readable_ANSI_CP1251.txt

Торговая логика

Dream of the Golden Wolf EA использует торговую концепцию, основанную на инструментах Билла Вильямса.

В основе анализа используются:

Alligator — для определения направления рынка;

Awesome Oscillator / AO — для оценки рыночного импульса;

Accelerator Oscillator / AC — для оценки ускорения движения;

Market Facilitation Index / MFI — для анализа активности текущего бара;

Fractals — для дополнительного подтверждения локальных экстремумов.

Советник не входит в рынок по одному случайному сигналу. Перед открытием позиции он проверяет несколько условий и рассчитывает силу сигнала.

Для покупки советник ищет ситуацию, когда рынок показывает признаки восходящего движения: линии Alligator выстроены в бычьем направлении, импульс AO усиливается, AC подтверждает ускорение, MFI показывает активность рынка, а фрактальная структура подтверждает наличие подходящей точки для входа.

Для продажи советник ищет обратную ситуацию: линии Alligator указывают на нисходящее направление, AO и AC подтверждают давление продавцов, MFI показывает активность движения, а фракталы помогают определить более структурированный вход.

Сделка открывается только тогда, когда сила сигнала достигает заданного минимального значения. Это позволяет отфильтровывать слабые и неполные сигналы.

Фильтр красной линии Alligator

Советник может использовать дополнительный фильтр по красной линии Alligator.

При включенном фильтре покупки разрешаются только тогда, когда цена находится выше красной линии. Продажи разрешаются только тогда, когда цена находится ниже красной линии.

Этот фильтр помогает ограничить входы против текущего рыночного направления и снизить количество ложных сигналов во время неопределённого движения.

Работа по закрытым свечам

Dream of the Golden Wolf EA анализирует закрытые свечи.

Это важно для XAUUSD, так как золото часто делает резкие движения внутри одной M5-свечи. Работа по закрытому бару помогает уменьшить влияние временных рыночных всплесков и нестабильных сигналов внутри текущей свечи.

Фильтрация торговых условий

Советник может ограничивать торговлю в неподходящие периоды.

Доступны фильтры:

Фильтр спреда — блокирует открытие новых сделок, если текущий спред выше установленного значения.

Фильтр торговой сессии — позволяет разрешать торговлю только в заданное время по серверу брокера.

Ограничение количества сделок по сигналу — помогает избежать повторных входов, пока один и тот же торговый сигнал остаётся активным.

Одна позиция по символу — советник может работать в режиме, при котором по одному инструменту открывается только одна позиция.

Эти функции помогают сделать торговлю более контролируемой и уменьшить влияние плохих рыночных условий.

Управление сделками

Dream of the Golden Wolf EA поддерживает основные инструменты сопровождения позиции:

Stop Loss — ограничение риска по сделке;

Take Profit — фиксация прибыли;

Break Even — перевод позиции в безубыток после достижения заданной прибыли;

Trailing Stop — сопровождение прибыльной позиции при продолжении движения.

Также советник может закрывать позицию при появлении противоположного сигнала или разворачивать сделку, если это разрешено в настройках.

Управление риском

Советник поддерживает фиксированный объём позиции, а также расчёт лота от процента риска при наличии заданного Stop Loss.

Пользователь может самостоятельно выбрать подходящий режим управления объёмом в зависимости от размера депозита, торговых условий и допустимого уровня риска.

Рекомендуется использовать умеренный риск и предварительно протестировать настройки перед запуском на реальном счёте.

Без опасных методов торговли

Dream of the Golden Wolf EA не ориентирован на агрессивные методы увеличения объёма.

Советник не использует:

мартингейл;

агрессивную сетку;

хаотичное увеличение лота;

бесконтрольное усреднение убыточных позиций;

торговлю без ограничения риска.

Каждая сделка рассматривается как отдельное торговое решение и исполняется в рамках заданных параметров.

Рекомендуемые условия использования

Для более стабильной работы рекомендуется использовать:

Инструмент: XAUUSD / Gold

Таймфрейм: M5

Брокер: с низким спредом

Тип счёта: ECN / RAW spread желательно

Исполнение: быстрое и стабильное

VPS: рекомендуется для круглосуточной работы

Тестирование: рекомендуется перед запуском на реальном счёте

Лучше всего советник работает с брокером, у которого низкий спред, стабильные котировки, минимальное проскальзывание и быстрое исполнение ордеров.

Оптимизация и форвард-тестирование

Советник уже оптимизирован для торговли золотом на таймфрейме M5.

Тем не менее торговые условия у разных брокеров могут отличаться. На результат могут влиять спред, комиссия, скорость исполнения, проскальзывание, тип счёта и качество котировок.

Перед использованием на реальном счёте вы можете провести собственную оптимизацию и форвард-тестирование, чтобы выбрать наиболее подходящие настройки под вашего брокера и уровень риска.

Для кого подходит Dream of the Golden Wolf EA

Советник подходит трейдерам, которые:

торгуют XAUUSD;

используют таймфрейм M5;

предпочитают автоматическую торговлю с понятной логикой;

хотят использовать фильтрацию сигналов;

ставят контроль риска выше количества сделок;

используют брокера с низким спредом;

готовы тестировать настройки перед реальной торговлей.

Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с риском.

Ни один автоматический советник не может гарантировать прибыль. Прошлые результаты, тесты и оптимизация не являются гарантией будущих результатов.

Перед использованием Dream of the Golden Wolf EA на реальном счёте рекомендуется протестировать советник на демо-счёте, изучить параметры и выбрать настройки, соответствующие вашему депозиту и допустимому уровню риска.