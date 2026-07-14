Symbol Cost Monitor MT4

Symbol Cost Monitor — это профессиональная аналитическая утилита для MetaTrader 4, созданная для быстрого контроля торговых издержек по нескольким инструментам одновременно.

Спред и своп напрямую влияют на итоговый результат торговли. Особенно это важно при скальпинге, активной внутридневной торговле, удержании позиций в течение нескольких дней и работе сразу с большим количеством символов. Стандартный интерфейс MetaTrader 4 не позволяет удобно сравнивать все эти параметры в одном окне, поэтому трейдеру приходится постоянно открывать свойства инструментов и проверять данные вручную.

Symbol Cost Monitor собирает ключевую информацию по выбранным символам и отображает её в компактной панели прямо на графике. Утилита помогает быстро находить инструменты с повышенным спредом, сравнивать свопы, отслеживать изменение торговых условий и оценивать потенциальные расходы до открытия позиции.

Панель обновляет данные в реальном времени и может работать со всеми инструментами из Market Watch или только с пользовательским списком символов. Цветовая индикация позволяет сразу заметить ухудшение торговых условий, а предупреждения помогают контролировать превышение заданного уровня спреда.

Основные возможности: мониторинг нескольких символов одновременно, отображение Bid и Ask, текущего, минимального и максимального спреда, Swap Long и Swap Short, режима расчёта свопа, дня тройного начисления свопа и торгового статуса инструмента, просмотр подробных характеристик выбранного символа, цветовая индикация уровня спреда, предупреждения о повышенном спреде, сортировка инструментов, работа с Market Watch или пользовательским списком, автоматическое определение брокерских префиксов и суффиксов, экспорт данных в CSV, открытие графика выбранного символа, сброс накопленной статистики, перемещение панели по графику без одновременного движения самого графика.

Утилита особенно полезна во время выхода экономических новостей, смены торговых сессий, периодов низкой ликвидности и резких рыночных движений, когда спред может значительно увеличиваться. Также она подходит для сравнения торговых условий по валютным парам, металлам, индексам, акциям, криптовалютам и другим инструментам брокера.

Symbol Cost Monitor не открывает сделки, не изменяет ордера и не вмешивается в торговую стратегию. Его задача — предоставить трейдеру понятную и актуальную информацию о стоимости торговли.

Контролируйте спред, учитывайте своп, сравнивайте инструменты и принимайте решения с пониманием реальных торговых издержек.


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Автоматическая фиксация прибыли по достижении целевого профита EquityTargetCloser   — это утилитарный советник для MetaTrader 5, который автоматически закрывает все рыночные позиции и удаляет отложенные ордера, как только   эквити (Equity) превысит текущий баланс на заданную сумму прибыли . После закрытия всех позиций цель автоматически повышается: новый порог = новый баланс + заданная прибыль. Советник не открывает сделки, а только управляет существующими позициями, помогая надёжно фиксировать
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Утилиты
Close If Profit or Loss with Trailing для MetaTrader 4 — автоматическое закрытие по общей прибыли или убытку Надёжная торговая утилита для MetaTrader 4, которая автоматически закрывает позиции, когда общая прибыль или общий убыток достигает заданного уровня. Советник контролирует открытые сделки, считает плавающий результат, может использовать трейлинг прибыли и помогает закрывать позиции быстрее, чем ручная реакция трейдера. MetaTrader 4 до сих пор активно используют ручные трейдеры, скальперы
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
Утилиты
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Утилиты
Усреднитель для MetaTrader 4 — профессиональная система сопровождения сделок и управления средней ценой Профессиональный советник для тех, кто хочет не просто усреднять позиции, а грамотно управлять серией сделок, просадкой и общей точкой выхода. Этот инструмент помогает сопровождать уже открытые позиции, улучшать среднюю цену входа и выстраивать понятную логику выхода всей серии в безубыток или прибыль. Усреднитель для MT4 создан не как автономная торговая система, а как специализированный мод
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
Утилиты
Trade Copier Professional — Локальное решение для копирования сделок   Trade Copier Professional — это надёжная локальная система копирования сделок для MetaTrader 4/5. Она позволяет трейдерам мгновенно дублировать позиции на нескольких счетах на одном компьютере, оснащена встроенными средствами безопасности и профессиональной панелью управления.   Обзор   Советник работает в режимах Master и Slave из одного файла, с лёгким переключением. Сделки могут копироваться между терминалами MT4 и MT5 бе
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Утилиты
Trading History - Программа для торговли и управления капиталом на истории котировок в тестере стратегий. Может работать с отложенными и немедленными ордерами, оснащена функциями трейлинг стопа, безубытка и тейкпрофита. Очень хорошо подходит для тренировок и тестирования различных стратегий. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. В кратчайшие сроки позволяет протестировать любую торговую стратегию 2. Отличный тренажёр для тренировок трейдинга. Можно получи
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Утилиты
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
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Universal Trade Copier MT5
Andrei Strashko
Эксперты
Universal Trade Copier MT5 — это профессиональный локальный копировщик сделок, предназначенный для копирования торговых операций между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 на одном компьютере или VPS. Продукт поддерживает несколько направлений копирования: MT4 → MT4 MT5 → MT5 MT4 → MT5 MT5 → MT4 Данная версия предназначена для MetaTrader 5. Для копирования сделок с участием терминала MetaTrader 4 требуется отдельная совместимая версия для MT4. Копировщик подходит трейдерам, которые управля
Universal Trade Copier MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Universal Trade Copier MT4  — это профессиональный локальный копировщик сделок, предназначенный для копирования торговых операций между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 на одном компьютере или VPS. Продукт поддерживает несколько направлений копирования: MT4 → MT4 MT5 → MT5 MT4 → MT5 MT5 → MT4 Данная версия предназначена для MetaTrader 4. Для копирования сделок с участием терминала MetaTrader 5 требуется отдельная совместимая версия для MT5. Копировщик подходит трейдерам, которые управ
Astra BB RSI Arrows
Andrei Strashko
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Astra BB RSI Arrows — визуальный индикатор для точных торговых сигналов по Bollinger Bands и RSI Astra BB RSI Arrows создан для трейдеров, которым нужен понятный, аккуратный и быстрый инструмент для поиска потенциальных точек входа и выхода на рынке. Индикатор объединяет две проверенные концепции технического анализа: Bollinger Bands и RSI. Вместо того чтобы постоянно переключаться между окнами, вручную отслеживать пересечения, зоны перекупленности и перепроданности, вы получаете готовую визуал
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MA EMA Cross Risk EA MT4
Andrei Strashko
Эксперты
MA EMA Cross Risk EA — это торговый советник для MetaTrader 4, созданный для тех, кто хочет торговать по понятной, логичной и визуально прозрачной стратегии пересечения скользящих средних. В основе советника лежит одна из самых известных идей технического анализа: пересечение быстрой и медленной MA/EMA. Когда рынок меняет направление, скользящие средние помогают увидеть этот момент без лишнего шума, эмоций и ручного поиска сигналов. Советник автоматически отслеживает пересечения Moving Average и
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MA EMA Cross Risk EA
Andrei Strashko
Эксперты
MA EMA Cross Risk EA — это торговый советник для MetaTrader 5, созданный для тех, кто хочет торговать по понятной, логичной и визуально прозрачной стратегии пересечения скользящих средних. В основе советника лежит одна из самых известных идей технического анализа: пересечение быстрой и медленной MA/EMA. Когда рынок меняет направление, скользящие средние помогают увидеть этот момент без лишнего шума, эмоций и ручного поиска сигналов. Советник автоматически отслеживает пересечения Moving Average и
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Sar Manager MT5
Andrei Strashko
Индикаторы
SAR Manager SAR Manager — сигнальный индикатор для MetaTrader 5, использующий стандартный алгоритм Parabolic SAR. Индикатор определяет изменение направления SAR, формирует виртуальные сигналы BUY и SELL, рассчитывает уровни Stop Loss и Take Profit и отображает всю связанную с сигналом информацию непосредственно на графике. Продукт предназначен для анализа рынка и сопровождения ручной торговли. Он не открывает, не изменяет и не закрывает реальные торговые ордера. Принцип формирования сигналов С
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Adaptive Pulse MT5
Andrei Strashko
Индикаторы
Adaptive Pulse — это адаптивный трендовый индикатор для MetaTrader 5, который помогает видеть направление рынка, отсекать слабые движения и получать подтверждённые сигналы входа и выхода прямо на графике. Рынок постоянно меняется. В спокойные периоды цена движется медленно и формирует большое количество ложных пересечений. Во время сильной волатильности обычные трендовые линии, наоборот, могут запаздывать. Adaptive Pulse автоматически изменяет чувствительность расчёта в зависимости от текущего с
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CandleCloseTimer
Andrei Strashko
Утилиты
CandleCloseTimer — полный контроль времени до закрытия свечи CandleCloseTimer — это компактная утилита для MetaTrader 5, которая показывает обратный отсчет до закрытия текущей свечи прямо на графике. Таймер расположен рядом с текущей ценой, поэтому нужная информация всегда находится там, где трейдер смотрит чаще всего — возле ценовой шкалы. Утилита не открывает сделки, не дает торговых сигналов и не вмешивается в работу терминала. Ее задача — помочь точно видеть, сколько времени осталось до закр
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Session Atlas MT5
Andrei Strashko
Индикаторы
Session Atlas — профессиональная карта торговых сессий для MetaTrader 5 Session Atlas — это визуальный индикатор для MT5, который превращает обычный график в понятную карту торгового дня. Он показывает открытие, закрытие и активность основных торговых сессий прямо на графике, помогая быстрее понимать, где рынок находится сейчас: в азиатской, европейской или американской фазе. Многие трейдеры анализируют уровни, импульсы, пробои и волатильность, но при этом упускают важный фактор — время. Один и
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Turtle Path MT5
Andrei Strashko
Индикаторы
Turtle Path MT5 — индикатор для тех, кто хочет видеть рынок ясно Turtle Path MT5 создан для трейдеров, которым важно не гадать, а видеть структуру движения прямо на графике. Индикатор основан на классической логике черепашьей торговой системы и помогает быстро определить ключевые уровни пробоя, направление сигнала, зоны Take Profit и Stop Loss. Каждый сигнал отображается визуально: линии канала, уровень входа, цель, стоп-лосс и стрелки на графике. Вам не нужно вручную искать пробой или рассчитыв
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Adaptive Pulse MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Adaptive Pulse — это адаптивный трендовый индикатор для MetaTrader 4, который помогает видеть направление рынка, отсекать слабые движения и получать подтверждённые сигналы входа и выхода прямо на графике. Рынок постоянно меняется. В спокойные периоды цена движется медленно и формирует большое количество ложных пересечений. Во время сильной волатильности обычные трендовые линии, наоборот, могут запаздывать. Adaptive Pulse автоматически изменяет чувствительность расчёта в зависимости от текущего с
FREE
Turtle Path MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Turtle Path MT4 — индикатор для тех, кто хочет видеть рынок ясно Turtle Path MT4 создан для трейдеров, которым важно не гадать, а видеть структуру движения прямо на графике. Индикатор основан на классической логике черепашьей торговой системы и помогает быстро определить ключевые уровни пробоя, направление сигнала, зоны Take Profit и Stop Loss. Каждый сигнал отображается визуально: линии канала, уровень входа, цель, стоп-лосс и стрелки на графике. Вам не нужно вручную искать пробой или рассчитыв
FREE
Astra BB RSI Arrows MT4
Andrei Strashko
1 (1)
Индикаторы
Astra BB RSI Arrows — визуальный индикатор для точных торговых сигналов по Bollinger Bands и RSI Astra BB RSI Arrows создан для трейдеров, которым нужен понятный, аккуратный и быстрый инструмент для поиска потенциальных точек входа и выхода на рынке. Индикатор объединяет две проверенные концепции технического анализа: Bollinger Bands и RSI. Вместо того чтобы постоянно переключаться между окнами, вручную отслеживать пересечения, зоны перекупленности и перепроданности, вы получаете готовую визуал
FREE
Sar Manager MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
SAR Manager SAR Manager — это сигнальный индикатор для MetaTrader 4, основанный на стандартном алгоритме Parabolic SAR. Индикатор определяет изменения направления SAR, формирует виртуальные сигналы BUY и SELL, рассчитывает уровни Stop Loss и Take Profit и отображает всю связанную информацию непосредственно на графике. Продукт предназначен для анализа рынка и поддержки ручной торговли. Он не открывает, не изменяет и не закрывает реальные торговые ордера. Расчёт сигналов Сигнал BUY подтверждается
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Trade Assistant MT5 PRO
Andrei Strashko
Утилиты
Trade Assistant MT5 PRO   — это профессиональная торговая панель для   MetaTrader 5 , созданная для трейдеров, которым нужен быстрый, удобный и визуально понятный контроль над сделкой. Продукт помогает сократить количество рутинных действий, ускорить открытие и сопровождение ордеров, стандартизировать риск-менеджмент и сделать ручную торговлю более дисциплинированной. Этот инструмент не ищет сигналы вместо трейдера и не обещает магических результатов. Его задача намного практичнее и полезнее: да
Session Atlas MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Session Atlas — профессиональная карта торговых сессий для MetaTrader 4 Session Atlas — это визуальный индикатор для MT4, который превращает обычный график в понятную карту торгового дня. Он показывает открытие, закрытие и активность основных торговых сессий прямо на графике, помогая быстрее понимать, где рынок находится сейчас: в азиатской, европейской или американской фазе. Многие трейдеры анализируют уровни, импульсы, пробои и волатильность, но при этом упускают важный фактор — время. Один и
FREE
CandleCloseTimer MT4
Andrei Strashko
Утилиты
CandleCloseTimer — полный контроль времени до закрытия свечи CandleCloseTimer — это компактная утилита для MetaTrader 4, которая показывает обратный отсчет до закрытия текущей свечи прямо на графике. Таймер расположен рядом с текущей ценой, поэтому нужная информация всегда находится там, где трейдер смотрит чаще всего — возле ценовой шкалы. Утилита не открывает сделки, не дает торговых сигналов и не вмешивается в работу терминала. Ее задача — помочь точно видеть, сколько времени осталось до закр
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Symbol Cost Monitor
Andrei Strashko
Утилиты
Symbol Cost Monitor — это профессиональная аналитическая утилита для MetaTrader 5, созданная для быстрого контроля торговых издержек по нескольким инструментам одновременно. Спред и своп напрямую влияют на итоговый результат торговли. Особенно это важно при скальпинге, активной внутридневной торговле, удержании позиций в течение нескольких дней и работе сразу с большим количеством символов. Стандартный интерфейс MetaTrader 5 не позволяет удобно сравнивать все эти параметры в одном окне, поэтому
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Multi Currency Candlestick Pattern Scanner MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT4 Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT4 — это профессиональный мультивалютный и мультитаймфреймовый сканер японских свечных паттернов для MetaTrader 4. Индикатор анализирует несколько торговых инструментов и таймфреймов одновременно, отображает найденные бычьи и медвежьи свечные паттерны в dashboard-панели, а также может показывать стрелки, текстовые метки и Moving Average прямо на активном графике. Этот инструмент создан для трейдеро
Trade Assistant MT4 PRO Panel
Andrei Strashko
Утилиты
Trade Assistant MT4 PRO   — это профессиональная торговая панель для   MetaTrader 4 , созданная для трейдеров, которым нужен быстрый, удобный и визуально понятный контроль над сделкой. Продукт помогает сократить количество рутинных действий, ускорить открытие и сопровождение ордеров, стандартизировать риск-менеджмент и сделать ручную торговлю более дисциплинированной. Этот инструмент не ищет сигналы вместо трейдера и не обещает магических результатов. Его задача намного практичнее и полезнее: да
Quantum SuperTrend AI Alerts MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Quantum SuperTrend AI   — индикатор с AI-интеллектуальной фильтрацией сигналов: индикатор анализирует рыночные условия, отсекает часть слабых импульсов и помогает трейдеру видеть более чистую картину без лишнего шума. Quantum SuperTrend AI — это профессиональный торговый индикатор для MetaTrader 4, созданный для трейдеров, которым нужен понятный визуальный инструмент для анализа тренда, поиска торговых сигналов и контроля возможных зон выхода из сделки. Название Quantum SuperTrend AI отражает
PatternGuard VWAP Trader MT4
Andrei Strashko
Эксперты
PatternGuard VWAP Trader — интеллектуальный советник для торговли по структуре рынка PatternGuard VWAP Trader — это торговый советник, созданный для поиска качественных точек входа после выхода цены из зоны рыночной неопределенности. В основе логики лежит сочетание VWAP, зоны NO TRADE, свечных паттернов, трендового фильтра и гибкого сопровождения позиции. Советник не открывает сделки случайно. Он анализирует рыночную структуру, ожидает выхода цены из зоны консолидации, проверяет направление движ
Gold Wolf EA MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Gold Wolf EA — автоматический советник для торговли золотом на MT4 / MT5 Gold Wolf EA — это торговый Expert Advisor для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, разработанный для автоматической торговли XAUUSD на основе трендовой логики, фильтрации рыночных условий и строгого контроля риска. Советник ориентирован не на агрессивную частоту сделок, а на поиск более качественных торговых ситуаций. Его задача — входить в рынок только тогда, когда текущая структура цены соответствует заданным условиям стратегии,
Dream of the Golden Wolf MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Dream of the Golden Wolf EA Рынок золота движется быстро, но не каждое движение подходит для входа. Dream of the Golden Wolf EA — это автоматический советник для торговли XAUUSD , оптимизированный для таймфрейма M5 . Советник анализирует структуру рынка, направление тренда, импульс, активность цены и дополнительные подтверждающие сигналы перед открытием сделки. Основная задача советника — не открывать как можно больше сделок, а искать более качественные торговые ситуации, где несколько условий о
Golden Wolf Grid Pro MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Golden Wolf Grid PRO — это торговый советник для MetaTrader 4 , созданный для автоматической торговли золотом XAUUSD / GOLD на таймфрейме M15 . Советник использует сеточную торговую стратегию, которая позволяет работать с рыночными колебаниями золота и открывать сделки по заранее заданной логике без постоянного ручного контроля со стороны трейдера. Golden Wolf Grid PRO поставляется с уже оптимизированными настройками для XAUUSD M15 , поэтому его можно использовать с готовыми параметрами. При это
MPA Trend Dashboard MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
MPA Trend Dashboard — мультивалютный рыночный сканер для MetaTrader 4 MPA Trend Dashboard — это мультивалютный технический индикатор для MetaTrader 4. Он создан для того, чтобы трейдер мог отслеживать несколько торговых инструментов с одного графика и быстро оценивать направление рынка по набору популярных технических индикаторов. Индикатор отображает компактную таблицу сигналов прямо на графике. Для каждого выбранного символа показывается состояние BUY, SELL или WAIT. Инструкция по использовани
Golden Wolf SMC Trendline MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Golden Wolf SMC Trendline  — профессиональный индикатор для MetaTrader 4, созданный для трейдеров, которые хотят анализировать рынок через структуру цены, ликвидность, трендовые линии и ключевые зоны интереса. В основе индикатора лежит подход Smart Money Concepts, более известный среди трейдеров как SMC. Это методика анализа, которая помогает смотреть на рынок не только через обычные сигналы, но и через логику движения цены: где формируется структура, где происходит смена характера движения, гд
Golden Wolf Game Changer MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Golden Wolf GameChanger EA — это мощный торговый советник для MetaTrader 4, созданный для тех, кто хочет превратить сигналы индикатора Game Changer в автоматическую торговую систему с гибким управлением ордерами, риском, сериями сделок и защитными алгоритмами. Советник создан и оптимизирован для торговли золотом XAUUSD / GOLD на таймфрейме M15 . Именно золото известно своей волатильностью, сильными импульсами и быстрыми разворотами, поэтому Golden Wolf GameChanger EA ориентирован на активную тор
Second and Custom Timeframe Charts MT4
Andrei Strashko
Утилиты
Second and Custom Timeframe Charts Увидьте рынок между стандартными таймфреймами. Second and Custom Timeframe Charts — это профессиональная утилита для MetaTrader 4, созданная для трейдеров, которым недостаточно стандартных периодов графика. Она позволяет строить синтетические свечи на секундных, минутных и часовых пользовательских таймфреймах и анализировать рынок с той точностью, которую обычные графики MT4 не дают по умолчанию. Стандартные таймфреймы ограничивают обзор. M1, M5, M15, H1, H4 —
Multi Currency Candlestick Pattern Scanner
Andrei Strashko
Индикаторы
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