Session Atlas MT4
- Индикаторы
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Andrei StrashkoМеня зовут Андрей. Я профессиональный трейдер и разработчик торговых решений для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Уже более 10 лет я занимаюсь созданием торговых роботов, индикаторов, скриптов и стратегий, объединяя практический опыт реальной торговли с глубоким пониманием программирования.
- Версия: 1.0
Session Atlas — профессиональная карта торговых сессий для MetaTrader 4
Session Atlas — это визуальный индикатор для MT4, который превращает обычный график в понятную карту торгового дня. Он показывает открытие, закрытие и активность основных торговых сессий прямо на графике, помогая быстрее понимать, где рынок находится сейчас: в азиатской, европейской или американской фазе.
Многие трейдеры анализируют уровни, импульсы, пробои и волатильность, но при этом упускают важный фактор — время. Один и тот же сигнал может вести себя совершенно по-разному в Азии, Европе и Америке. Session Atlas помогает видеть рыночный контекст сразу, без ручной разметки, без постоянной проверки времени и без лишнего визуального шума.
Индикатор автоматически выделяет торговые сессии цветными зонами на графике. Каждая зона показывает период конкретной сессии, её диапазон движения и визуально отделяет один торговый этап от другого. Благодаря этому становится проще замечать, где рынок был спокойным, где начался импульс, где появилась ликвидность, а где цена просто находилась в накоплении.
Что делает Session Atlas
Индикатор отображает основные торговые сессии:
Asia
Europe
America
Каждую сессию можно включить или отключить отдельно. Цвета, прозрачность, подписи, линии открытия и закрытия, панель информации и уведомления настраиваются через входные параметры.
Session Atlas не перегружает график лишними элементами. Его задача — дать быстрый и чистый обзор торгового времени, чтобы трейдер мог сосредоточиться на анализе цены.
Основные возможности
Цветная визуализация торговых сессий прямо на графике.
Отдельные настройки для Asia, Europe и America.
Включение и отключение каждой сессии.
Настройка цветов и прозрачности зон.
Отображение названий сессий внутри зон.
Расчёт диапазона движения сессии в пунктах.
Информационная панель с текущим серверным временем, активной сессией и следующей сессией.
Уведомления о начале торговой сессии.
Возможность получать предупреждение заранее, за выбранное количество минут до открытия сессии.
Опциональное отображение вертикальных линий открытия и закрытия.
Гибкие настройки внешнего вида под любой стиль графика.
Подходит для Forex, золота, индексов, CFD и других инструментов, доступных в MetaTrader 5.
Почему это важно
Рынок движется не одинаково в течение дня. Азиатская сессия часто показывает накопление и формирование диапазона. Европейская сессия может дать первый сильный импульс. Американская сессия часто приносит повышенную волатильность, пробои и продолжение движения.
Session Atlas помогает видеть эту структуру на графике. Вы быстрее понимаете, в какой фазе находится рынок, где формировался диапазон, когда начался импульс и в какой сессии цена прошла основное движение.
Это особенно полезно для трейдеров, которые используют:
анализ сессий;
интрадей-трейдинг;
пробои диапазонов;
ликвидность;
high/low сессий;
волатильность по времени;
торговлю на London Open или New York Open;
анализ поведения цены внутри дня.
Для кого подходит индикатор
Session Atlas подойдёт трейдерам, которым важно видеть время и структуру рынка. Он будет полезен как начинающим, так и опытным пользователям MT4, которые торгуют внутри дня и хотят быстрее ориентироваться на графике.
Индикатор не открывает сделки и не является торговым советником. Он не даёт сигналов покупки или продажи. Его задача — улучшить визуальный анализ графика и помочь трейдеру принимать решения в правильном временном контексте.
Преимущества
Вы сразу видите, какая сессия активна сейчас.
Больше не нужно вручную рисовать прямоугольники на графике.
График становится понятнее и структурированнее.
Можно быстро сравнивать поведение цены в разных сессиях.
Уведомления помогают не пропустить начало важного торгового периода.
Гибкие настройки позволяют адаптировать индикатор под любую торговую систему.
Session Atlas — это не просто разметка времени. Это визуальная карта торгового дня, которая помогает видеть рынок чище, быстрее и осознаннее.