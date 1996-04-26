Session Atlas MT4

Session Atlas — профессиональная карта торговых сессий для MetaTrader 4

Session Atlas — это визуальный индикатор для MT4, который превращает обычный график в понятную карту торгового дня. Он показывает открытие, закрытие и активность основных торговых сессий прямо на графике, помогая быстрее понимать, где рынок находится сейчас: в азиатской, европейской или американской фазе.

Многие трейдеры анализируют уровни, импульсы, пробои и волатильность, но при этом упускают важный фактор — время. Один и тот же сигнал может вести себя совершенно по-разному в Азии, Европе и Америке. Session Atlas помогает видеть рыночный контекст сразу, без ручной разметки, без постоянной проверки времени и без лишнего визуального шума.

Индикатор автоматически выделяет торговые сессии цветными зонами на графике. Каждая зона показывает период конкретной сессии, её диапазон движения и визуально отделяет один торговый этап от другого. Благодаря этому становится проще замечать, где рынок был спокойным, где начался импульс, где появилась ликвидность, а где цена просто находилась в накоплении.

Что делает Session Atlas

Индикатор отображает основные торговые сессии:

Asia

Europe

America

Каждую сессию можно включить или отключить отдельно. Цвета, прозрачность, подписи, линии открытия и закрытия, панель информации и уведомления настраиваются через входные параметры.

Session Atlas не перегружает график лишними элементами. Его задача — дать быстрый и чистый обзор торгового времени, чтобы трейдер мог сосредоточиться на анализе цены.

Основные возможности

Цветная визуализация торговых сессий прямо на графике.

Отдельные настройки для Asia, Europe и America.

Включение и отключение каждой сессии.

Настройка цветов и прозрачности зон.

Отображение названий сессий внутри зон.

Расчёт диапазона движения сессии в пунктах.

Информационная панель с текущим серверным временем, активной сессией и следующей сессией.

Уведомления о начале торговой сессии.

Возможность получать предупреждение заранее, за выбранное количество минут до открытия сессии.

Опциональное отображение вертикальных линий открытия и закрытия.

Гибкие настройки внешнего вида под любой стиль графика.

Подходит для Forex, золота, индексов, CFD и других инструментов, доступных в MetaTrader 5.

Почему это важно

Рынок движется не одинаково в течение дня. Азиатская сессия часто показывает накопление и формирование диапазона. Европейская сессия может дать первый сильный импульс. Американская сессия часто приносит повышенную волатильность, пробои и продолжение движения.

Session Atlas помогает видеть эту структуру на графике. Вы быстрее понимаете, в какой фазе находится рынок, где формировался диапазон, когда начался импульс и в какой сессии цена прошла основное движение.

Это особенно полезно для трейдеров, которые используют:

анализ сессий;

интрадей-трейдинг;

пробои диапазонов;

ликвидность;

high/low сессий;

волатильность по времени;

торговлю на London Open или New York Open;

анализ поведения цены внутри дня.

Для кого подходит индикатор

Session Atlas подойдёт трейдерам, которым важно видеть время и структуру рынка. Он будет полезен как начинающим, так и опытным пользователям MT4, которые торгуют внутри дня и хотят быстрее ориентироваться на графике.

Индикатор не открывает сделки и не является торговым советником. Он не даёт сигналов покупки или продажи. Его задача — улучшить визуальный анализ графика и помочь трейдеру принимать решения в правильном временном контексте.

Преимущества

Вы сразу видите, какая сессия активна сейчас.

Больше не нужно вручную рисовать прямоугольники на графике.

График становится понятнее и структурированнее.

Можно быстро сравнивать поведение цены в разных сессиях.

Уведомления помогают не пропустить начало важного торгового периода.

Гибкие настройки позволяют адаптировать индикатор под любую торговую систему.

Session Atlas — это не просто разметка времени. Это визуальная карта торгового дня, которая помогает видеть рынок чище, быстрее и осознаннее.