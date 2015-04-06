PatternGuard VWAP Trader MT4

PatternGuard VWAP Trader — интеллектуальный советник для торговли по структуре рынка

PatternGuard VWAP Trader — это торговый советник, созданный для поиска качественных точек входа после выхода цены из зоны рыночной неопределенности. В основе логики лежит сочетание VWAP, зоны NO TRADE, свечных паттернов, трендового фильтра и гибкого сопровождения позиции.

Советник не открывает сделки случайно. Он анализирует рыночную структуру, ожидает выхода цены из зоны консолидации, проверяет направление движения и только после этого формирует торговый сигнал. Такой подход помогает избегать лишних входов в периоды слабого, шумного или бокового рынка.

PatternGuard VWAP Trader подходит для торговли на всех валютных парах и инструментах, доступных у вашего брокера. Его можно использовать на Forex, металлах, индексах и других CFD-инструментах. При этом наиболее рекомендуемый инструмент для работы — золото XAUUSD на таймфрейме M15. Именно на золоте советник может лучше раскрывать свою логику благодаря высокой волатильности, активным движениям и частым выходам цены из зон накопления.

Советник включает продуманную систему фильтрации сигналов. Зона NO TRADE помогает определить участки рынка, где лучше не торговать. Свечные паттерны используются для подтверждения направления. Трендовый фильтр помогает отсекать слабые или противоречивые сигналы. Система сопровождения позиции позволяет использовать Stop Loss, Take Profit и трейлинг-стоп.

InpShowVisuals = false — отключите визуализацию для ускорения тестирования. Установите true , чтобы отображать элементы советника на графике.

Инструкция по использованию: https://c.mql5.com/6/1005/PatternGuard_VWAP_Trader_User_Guide_RU_UTF8_BOM.txt

Основные преимущества PatternGuard VWAP Trader:

  • торговля после выхода цены из зоны NO TRADE;

  • VWAP-логика для оценки рыночной структуры;

  • подтверждение входов свечными паттернами;

  • трендовый фильтр для повышения качества сигналов;

  • гибкие настройки риска;

  • Stop Loss, Take Profit и трейлинг-стоп;

  • трейлинг в процентах или в пипсах;

  • визуализация сигналов и уровней на графике;

  • возможность адаптации под разные инструменты и стили торговли.

PatternGuard VWAP Trader — это не простой механический робот, который открывает сделки по каждому движению цены. Это инструмент для более дисциплинированной торговли, где важны фильтрация, подтверждение и контроль риска.

Перед использованием советника на реальном счете необходимо обязательно провести оптимизацию параметров в тестере стратегий. После оптимизации рекомендуется выполнить форвард-тестирование на отдельном участке истории, чтобы проверить устойчивость выбранных настроек. Затем советника нужно протестировать на демо-счете в реальных рыночных условиях. Только после этого можно рассматривать переход к реальной торговле.

Важно понимать, что PatternGuard VWAP Trader, как и любой торговый советник, не гарантирует прибыль. Результаты зависят от рыночных условий, выбранного инструмента, таймфрейма, настроек, спреда, комиссии, качества котировок и исполнения брокера. Используйте советник с разумным риском и обязательно проверяйте настройки перед торговлей на реальном счете.

PatternGuard VWAP Trader подойдет трейдерам, которые ищут автоматизированную систему с логикой VWAP, Price Action, фильтрацией слабого рынка и гибким управлением сделками. Его главная задача — помочь трейдеру торговать более системно, избегать случайных входов и работать только тогда, когда рынок дает более понятную структуру.


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Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Эксперты
TickSniper для MetaTrader 4 — высокоскоростной тиковый скальпер с автоматической адаптацией параметров Профессиональный полностью автоматический Expert Advisor для тикового скальпинга, который самостоятельно подстраивает рабочие параметры под каждую валютную пару. TickSniper для MetaTrader 4 создан для трейдеров, которым нужен быстрый, интеллектуальный и практически готовый к работе алгоритм без необходимости вручную оптимизировать десятки настроек под каждый инструмент. Советник анализирует те
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
4.75 (4)
Эксперты
ORIX System — торговый робот разработанный специально для валютной пары GBPUSD на таймфрейме M5 . Советник основан на анализе поведения цены и элементов рыночной структуры и не использует стандартные технические индикаторы. Советник не использует мартингейл, торговые сетки, усреднение против рынка, локирование, открытие сделок без стоп-лосса, а также высокочастотную или хаотичную торговлю. Live signals Основные требования и рекомендации Валютная пара: GBPUSD Таймфрейм: M5 Минимальный депозит: о
Golden Mirage mt4
Michela Russo
4.7 (10)
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Gold Zilla AI MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (2)
Эксперты
Генерируйте контролируемую прибыль с помощью Grok AI , диверсифицированным по рискам и оптимизированным для золота советником . GoldZILLA AI — это многостратегический алгоритм, определяющий рыночные режимы для динамического выбора из пяти различных стратегий, оптимизируя доходность при минимизации просадки по XAUUSD. [   Live Signal   ] - [  Dedicated group   | Version   MT5   -   MT4   ] После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство пользователя и инструкции по настро
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Forex Dominance MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Эксперты
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Forex Market. It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Discounted price   . The price will increase by $50 with every 5 purchases. No Risky Strategies   –   Does not use martingale or grid methods Artificial Intelligence Integration: At the heart of this EA les a sophisticated AI engine capable of recognizing complex patte
EA Budak Ubat
Syarief Azman Bin Rosli
4 (3)
Эксперты
Скачать пробную версию Канал EA Budak Ubat Цена ограничена! Цена увеличится на 10 долларов после каждых 10 покупок! Как это работает Когда EA активен, он будет анализировать график на основе параметра Режим выполнения. Если на графике нет существующих позиций, EA откроет сделку на основе параметра. Если тренд восходящий, он откроет покупку, а если нисходящий - продажу. Также будет установлен ордер на стоп-лосс на определенном расстоянии от цены открытой сделки, если переменная стоп-лосса больш
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Andrei Strashko
Эксперты
Universal Trade Copier MT5 — это профессиональный локальный копировщик сделок, предназначенный для копирования торговых операций между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 на одном компьютере или VPS. Продукт поддерживает несколько направлений копирования: MT4 → MT4 MT5 → MT5 MT4 → MT5 MT5 → MT4 Данная версия предназначена для MetaTrader 5. Для копирования сделок с участием терминала MetaTrader 4 требуется отдельная совместимая версия для MT4. Копировщик подходит трейдерам, которые управля
Universal Trade Copier MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Universal Trade Copier MT4  — это профессиональный локальный копировщик сделок, предназначенный для копирования торговых операций между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 на одном компьютере или VPS. Продукт поддерживает несколько направлений копирования: MT4 → MT4 MT5 → MT5 MT4 → MT5 MT5 → MT4 Данная версия предназначена для MetaTrader 4. Для копирования сделок с участием терминала MetaTrader 5 требуется отдельная совместимая версия для MT5. Копировщик подходит трейдерам, которые управ
Astra BB RSI Arrows
Andrei Strashko
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Astra BB RSI Arrows — визуальный индикатор для точных торговых сигналов по Bollinger Bands и RSI Astra BB RSI Arrows создан для трейдеров, которым нужен понятный, аккуратный и быстрый инструмент для поиска потенциальных точек входа и выхода на рынке. Индикатор объединяет две проверенные концепции технического анализа: Bollinger Bands и RSI. Вместо того чтобы постоянно переключаться между окнами, вручную отслеживать пересечения, зоны перекупленности и перепроданности, вы получаете готовую визуал
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MA EMA Cross Risk EA MT4
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MA EMA Cross Risk EA — это торговый советник для MetaTrader 5, созданный для тех, кто хочет торговать по понятной, логичной и визуально прозрачной стратегии пересечения скользящих средних. В основе советника лежит одна из самых известных идей технического анализа: пересечение быстрой и медленной MA/EMA. Когда рынок меняет направление, скользящие средние помогают увидеть этот момент без лишнего шума, эмоций и ручного поиска сигналов. Советник автоматически отслеживает пересечения Moving Average и
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Sar Manager MT5
Andrei Strashko
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SAR Manager SAR Manager — сигнальный индикатор для MetaTrader 5, использующий стандартный алгоритм Parabolic SAR. Индикатор определяет изменение направления SAR, формирует виртуальные сигналы BUY и SELL, рассчитывает уровни Stop Loss и Take Profit и отображает всю связанную с сигналом информацию непосредственно на графике. Продукт предназначен для анализа рынка и сопровождения ручной торговли. Он не открывает, не изменяет и не закрывает реальные торговые ордера. Принцип формирования сигналов С
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Adaptive Pulse MT5
Andrei Strashko
Индикаторы
Adaptive Pulse — это адаптивный трендовый индикатор для MetaTrader 5, который помогает видеть направление рынка, отсекать слабые движения и получать подтверждённые сигналы входа и выхода прямо на графике. Рынок постоянно меняется. В спокойные периоды цена движется медленно и формирует большое количество ложных пересечений. Во время сильной волатильности обычные трендовые линии, наоборот, могут запаздывать. Adaptive Pulse автоматически изменяет чувствительность расчёта в зависимости от текущего с
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CandleCloseTimer
Andrei Strashko
Утилиты
CandleCloseTimer — полный контроль времени до закрытия свечи CandleCloseTimer — это компактная утилита для MetaTrader 5, которая показывает обратный отсчет до закрытия текущей свечи прямо на графике. Таймер расположен рядом с текущей ценой, поэтому нужная информация всегда находится там, где трейдер смотрит чаще всего — возле ценовой шкалы. Утилита не открывает сделки, не дает торговых сигналов и не вмешивается в работу терминала. Ее задача — помочь точно видеть, сколько времени осталось до закр
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Session Atlas MT5
Andrei Strashko
Индикаторы
Session Atlas — профессиональная карта торговых сессий для MetaTrader 5 Session Atlas — это визуальный индикатор для MT5, который превращает обычный график в понятную карту торгового дня. Он показывает открытие, закрытие и активность основных торговых сессий прямо на графике, помогая быстрее понимать, где рынок находится сейчас: в азиатской, европейской или американской фазе. Многие трейдеры анализируют уровни, импульсы, пробои и волатильность, но при этом упускают важный фактор — время. Один и
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Turtle Path MT5
Andrei Strashko
Индикаторы
Turtle Path MT5 — индикатор для тех, кто хочет видеть рынок ясно Turtle Path MT5 создан для трейдеров, которым важно не гадать, а видеть структуру движения прямо на графике. Индикатор основан на классической логике черепашьей торговой системы и помогает быстро определить ключевые уровни пробоя, направление сигнала, зоны Take Profit и Stop Loss. Каждый сигнал отображается визуально: линии канала, уровень входа, цель, стоп-лосс и стрелки на графике. Вам не нужно вручную искать пробой или рассчитыв
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Adaptive Pulse MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Adaptive Pulse — это адаптивный трендовый индикатор для MetaTrader 4, который помогает видеть направление рынка, отсекать слабые движения и получать подтверждённые сигналы входа и выхода прямо на графике. Рынок постоянно меняется. В спокойные периоды цена движется медленно и формирует большое количество ложных пересечений. Во время сильной волатильности обычные трендовые линии, наоборот, могут запаздывать. Adaptive Pulse автоматически изменяет чувствительность расчёта в зависимости от текущего с
FREE
Turtle Path MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Turtle Path MT4 — индикатор для тех, кто хочет видеть рынок ясно Turtle Path MT4 создан для трейдеров, которым важно не гадать, а видеть структуру движения прямо на графике. Индикатор основан на классической логике черепашьей торговой системы и помогает быстро определить ключевые уровни пробоя, направление сигнала, зоны Take Profit и Stop Loss. Каждый сигнал отображается визуально: линии канала, уровень входа, цель, стоп-лосс и стрелки на графике. Вам не нужно вручную искать пробой или рассчитыв
FREE
Astra BB RSI Arrows MT4
Andrei Strashko
1 (1)
Индикаторы
Astra BB RSI Arrows — визуальный индикатор для точных торговых сигналов по Bollinger Bands и RSI Astra BB RSI Arrows создан для трейдеров, которым нужен понятный, аккуратный и быстрый инструмент для поиска потенциальных точек входа и выхода на рынке. Индикатор объединяет две проверенные концепции технического анализа: Bollinger Bands и RSI. Вместо того чтобы постоянно переключаться между окнами, вручную отслеживать пересечения, зоны перекупленности и перепроданности, вы получаете готовую визуал
FREE
Sar Manager MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
SAR Manager SAR Manager — это сигнальный индикатор для MetaTrader 4, основанный на стандартном алгоритме Parabolic SAR. Индикатор определяет изменения направления SAR, формирует виртуальные сигналы BUY и SELL, рассчитывает уровни Stop Loss и Take Profit и отображает всю связанную информацию непосредственно на графике. Продукт предназначен для анализа рынка и поддержки ручной торговли. Он не открывает, не изменяет и не закрывает реальные торговые ордера. Расчёт сигналов Сигнал BUY подтверждается
FREE
Trade Assistant MT5 PRO
Andrei Strashko
Утилиты
Trade Assistant MT5 PRO   — это профессиональная торговая панель для   MetaTrader 5 , созданная для трейдеров, которым нужен быстрый, удобный и визуально понятный контроль над сделкой. Продукт помогает сократить количество рутинных действий, ускорить открытие и сопровождение ордеров, стандартизировать риск-менеджмент и сделать ручную торговлю более дисциплинированной. Этот инструмент не ищет сигналы вместо трейдера и не обещает магических результатов. Его задача намного практичнее и полезнее: да
Session Atlas MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Session Atlas — профессиональная карта торговых сессий для MetaTrader 4 Session Atlas — это визуальный индикатор для MT4, который превращает обычный график в понятную карту торгового дня. Он показывает открытие, закрытие и активность основных торговых сессий прямо на графике, помогая быстрее понимать, где рынок находится сейчас: в азиатской, европейской или американской фазе. Многие трейдеры анализируют уровни, импульсы, пробои и волатильность, но при этом упускают важный фактор — время. Один и
FREE
CandleCloseTimer MT4
Andrei Strashko
Утилиты
CandleCloseTimer — полный контроль времени до закрытия свечи CandleCloseTimer — это компактная утилита для MetaTrader 4, которая показывает обратный отсчет до закрытия текущей свечи прямо на графике. Таймер расположен рядом с текущей ценой, поэтому нужная информация всегда находится там, где трейдер смотрит чаще всего — возле ценовой шкалы. Утилита не открывает сделки, не дает торговых сигналов и не вмешивается в работу терминала. Ее задача — помочь точно видеть, сколько времени осталось до закр
FREE
Symbol Cost Monitor
Andrei Strashko
Утилиты
Symbol Cost Monitor — это профессиональная аналитическая утилита для MetaTrader 5, созданная для быстрого контроля торговых издержек по нескольким инструментам одновременно. Спред и своп напрямую влияют на итоговый результат торговли. Особенно это важно при скальпинге, активной внутридневной торговле, удержании позиций в течение нескольких дней и работе сразу с большим количеством символов. Стандартный интерфейс MetaTrader 5 не позволяет удобно сравнивать все эти параметры в одном окне, поэтому
FREE
Symbol Cost Monitor MT4
Andrei Strashko
Утилиты
Symbol Cost Monitor — это профессиональная аналитическая утилита для MetaTrader 4, созданная для быстрого контроля торговых издержек по нескольким инструментам одновременно. Спред и своп напрямую влияют на итоговый результат торговли. Особенно это важно при скальпинге, активной внутридневной торговле, удержании позиций в течение нескольких дней и работе сразу с большим количеством символов. Стандартный интерфейс MetaTrader 4 не позволяет удобно сравнивать все эти параметры в одном окне, поэтому
FREE
Multi Currency Candlestick Pattern Scanner MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT4 Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT4 — это профессиональный мультивалютный и мультитаймфреймовый сканер японских свечных паттернов для MetaTrader 4. Индикатор анализирует несколько торговых инструментов и таймфреймов одновременно, отображает найденные бычьи и медвежьи свечные паттерны в dashboard-панели, а также может показывать стрелки, текстовые метки и Moving Average прямо на активном графике. Этот инструмент создан для трейдеро
Trade Assistant MT4 PRO Panel
Andrei Strashko
Утилиты
Trade Assistant MT4 PRO   — это профессиональная торговая панель для   MetaTrader 4 , созданная для трейдеров, которым нужен быстрый, удобный и визуально понятный контроль над сделкой. Продукт помогает сократить количество рутинных действий, ускорить открытие и сопровождение ордеров, стандартизировать риск-менеджмент и сделать ручную торговлю более дисциплинированной. Этот инструмент не ищет сигналы вместо трейдера и не обещает магических результатов. Его задача намного практичнее и полезнее: да
Quantum SuperTrend AI Alerts MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Quantum SuperTrend AI   — индикатор с AI-интеллектуальной фильтрацией сигналов: индикатор анализирует рыночные условия, отсекает часть слабых импульсов и помогает трейдеру видеть более чистую картину без лишнего шума. Quantum SuperTrend AI — это профессиональный торговый индикатор для MetaTrader 4, созданный для трейдеров, которым нужен понятный визуальный инструмент для анализа тренда, поиска торговых сигналов и контроля возможных зон выхода из сделки. Название Quantum SuperTrend AI отражает
Gold Wolf EA MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Gold Wolf EA — автоматический советник для торговли золотом на MT4 / MT5 Gold Wolf EA — это торговый Expert Advisor для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, разработанный для автоматической торговли XAUUSD на основе трендовой логики, фильтрации рыночных условий и строгого контроля риска. Советник ориентирован не на агрессивную частоту сделок, а на поиск более качественных торговых ситуаций. Его задача — входить в рынок только тогда, когда текущая структура цены соответствует заданным условиям стратегии,
Dream of the Golden Wolf MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Dream of the Golden Wolf EA Рынок золота движется быстро, но не каждое движение подходит для входа. Dream of the Golden Wolf EA — это автоматический советник для торговли XAUUSD , оптимизированный для таймфрейма M5 . Советник анализирует структуру рынка, направление тренда, импульс, активность цены и дополнительные подтверждающие сигналы перед открытием сделки. Основная задача советника — не открывать как можно больше сделок, а искать более качественные торговые ситуации, где несколько условий о
Golden Wolf Grid Pro MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Golden Wolf Grid PRO — это торговый советник для MetaTrader 4 , созданный для автоматической торговли золотом XAUUSD / GOLD на таймфрейме M15 . Советник использует сеточную торговую стратегию, которая позволяет работать с рыночными колебаниями золота и открывать сделки по заранее заданной логике без постоянного ручного контроля со стороны трейдера. Golden Wolf Grid PRO поставляется с уже оптимизированными настройками для XAUUSD M15 , поэтому его можно использовать с готовыми параметрами. При это
MPA Trend Dashboard MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
MPA Trend Dashboard — мультивалютный рыночный сканер для MetaTrader 4 MPA Trend Dashboard — это мультивалютный технический индикатор для MetaTrader 4. Он создан для того, чтобы трейдер мог отслеживать несколько торговых инструментов с одного графика и быстро оценивать направление рынка по набору популярных технических индикаторов. Индикатор отображает компактную таблицу сигналов прямо на графике. Для каждого выбранного символа показывается состояние BUY, SELL или WAIT. Инструкция по использовани
Golden Wolf SMC Trendline MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Golden Wolf SMC Trendline  — профессиональный индикатор для MetaTrader 4, созданный для трейдеров, которые хотят анализировать рынок через структуру цены, ликвидность, трендовые линии и ключевые зоны интереса. В основе индикатора лежит подход Smart Money Concepts, более известный среди трейдеров как SMC. Это методика анализа, которая помогает смотреть на рынок не только через обычные сигналы, но и через логику движения цены: где формируется структура, где происходит смена характера движения, гд
Golden Wolf Game Changer MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Golden Wolf GameChanger EA — это мощный торговый советник для MetaTrader 4, созданный для тех, кто хочет превратить сигналы индикатора Game Changer в автоматическую торговую систему с гибким управлением ордерами, риском, сериями сделок и защитными алгоритмами. Советник создан и оптимизирован для торговли золотом XAUUSD / GOLD на таймфрейме M15 . Именно золото известно своей волатильностью, сильными импульсами и быстрыми разворотами, поэтому Golden Wolf GameChanger EA ориентирован на активную тор
Second and Custom Timeframe Charts MT4
Andrei Strashko
Утилиты
Second and Custom Timeframe Charts Увидьте рынок между стандартными таймфреймами. Second and Custom Timeframe Charts — это профессиональная утилита для MetaTrader 4, созданная для трейдеров, которым недостаточно стандартных периодов графика. Она позволяет строить синтетические свечи на секундных, минутных и часовых пользовательских таймфреймах и анализировать рынок с той точностью, которую обычные графики MT4 не дают по умолчанию. Стандартные таймфреймы ограничивают обзор. M1, M5, M15, H1, H4 —
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