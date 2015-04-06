PatternGuard VWAP Trader MT4

PatternGuard VWAP Trader — интеллектуальный советник для торговли по структуре рынка

PatternGuard VWAP Trader — это торговый советник, созданный для поиска качественных точек входа после выхода цены из зоны рыночной неопределенности. В основе логики лежит сочетание VWAP, зоны NO TRADE, свечных паттернов, трендового фильтра и гибкого сопровождения позиции.

Советник не открывает сделки случайно. Он анализирует рыночную структуру, ожидает выхода цены из зоны консолидации, проверяет направление движения и только после этого формирует торговый сигнал. Такой подход помогает избегать лишних входов в периоды слабого, шумного или бокового рынка.

PatternGuard VWAP Trader подходит для торговли на всех валютных парах и инструментах, доступных у вашего брокера. Его можно использовать на Forex, металлах, индексах и других CFD-инструментах. При этом наиболее рекомендуемый инструмент для работы — золото XAUUSD на таймфрейме M15. Именно на золоте советник может лучше раскрывать свою логику благодаря высокой волатильности, активным движениям и частым выходам цены из зон накопления.

Советник включает продуманную систему фильтрации сигналов. Зона NO TRADE помогает определить участки рынка, где лучше не торговать. Свечные паттерны используются для подтверждения направления. Трендовый фильтр помогает отсекать слабые или противоречивые сигналы. Система сопровождения позиции позволяет использовать Stop Loss, Take Profit и трейлинг-стоп.

InpShowVisuals = false — отключите визуализацию для ускорения тестирования. Установите true , чтобы отображать элементы советника на графике.

Инструкция по использованию: https://c.mql5.com/6/1005/PatternGuard_VWAP_Trader_User_Guide_RU_UTF8_BOM.txt

Основные преимущества PatternGuard VWAP Trader:

торговля после выхода цены из зоны NO TRADE;

VWAP-логика для оценки рыночной структуры;

подтверждение входов свечными паттернами;

трендовый фильтр для повышения качества сигналов;

гибкие настройки риска;

Stop Loss, Take Profit и трейлинг-стоп;

трейлинг в процентах или в пипсах;

визуализация сигналов и уровней на графике;

возможность адаптации под разные инструменты и стили торговли.

PatternGuard VWAP Trader — это не простой механический робот, который открывает сделки по каждому движению цены. Это инструмент для более дисциплинированной торговли, где важны фильтрация, подтверждение и контроль риска.

Перед использованием советника на реальном счете необходимо обязательно провести оптимизацию параметров в тестере стратегий. После оптимизации рекомендуется выполнить форвард-тестирование на отдельном участке истории, чтобы проверить устойчивость выбранных настроек. Затем советника нужно протестировать на демо-счете в реальных рыночных условиях. Только после этого можно рассматривать переход к реальной торговле.

Важно понимать, что PatternGuard VWAP Trader, как и любой торговый советник, не гарантирует прибыль. Результаты зависят от рыночных условий, выбранного инструмента, таймфрейма, настроек, спреда, комиссии, качества котировок и исполнения брокера. Используйте советник с разумным риском и обязательно проверяйте настройки перед торговлей на реальном счете.

PatternGuard VWAP Trader подойдет трейдерам, которые ищут автоматизированную систему с логикой VWAP, Price Action, фильтрацией слабого рынка и гибким управлением сделками. Его главная задача — помочь трейдеру торговать более системно, избегать случайных входов и работать только тогда, когда рынок дает более понятную структуру.