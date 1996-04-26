Sar Manager MT4

SAR Manager

SAR Manager — это сигнальный индикатор для MetaTrader 4, основанный на стандартном алгоритме Parabolic SAR. Индикатор определяет изменения направления SAR, формирует виртуальные сигналы BUY и SELL, рассчитывает уровни Stop Loss и Take Profit и отображает всю связанную информацию непосредственно на графике.

Продукт предназначен для анализа рынка и поддержки ручной торговли. Он не открывает, не изменяет и не закрывает реальные торговые ордера.

Расчёт сигналов

Сигнал BUY подтверждается, когда точки Parabolic SAR перемещаются из положения над ценой в положение под ценой. Сигнал SELL подтверждается, когда точки SAR перемещаются из положения под ценой в положение над ценой.

Новый сигнал рассчитывается только после закрытия свечи. Текущая формирующаяся свеча не используется для подтверждения входа. Виртуальная цена входа определяется по цене открытия следующей свечи после подтверждения изменения направления SAR.

Индикатор отслеживает только одну виртуальную позицию одновременно. Пока позиция остаётся активной, новые входы не формируются. Позиция закрывается при достижении Stop Loss или Take Profit, появлении противоположного сигнала Parabolic SAR либо при ценовом разрыве, пересекающем один из заданных уровней.

Stop Loss и Take Profit

Расстояния Stop Loss и Take Profit задаются в пунктах MetaTrader. Для сигнала BUY уровень Stop Loss размещается ниже виртуальной цены входа, а Take Profit — выше неё. Для сигнала SELL используется противоположное расположение уровней.

Значения задаются в пунктах, а не в пипсах. Фактическое ценовое расстояние зависит от размера пункта выбранного торгового инструмента.

При исторических расчётах Stop Loss и Take Profit могут одновременно находиться внутри диапазона одной свечи. Свечные данные не позволяют определить, какой уровень был достигнут первым. Для обработки такой ситуации предусмотрен параметр Same Bar Policy. Пользователь может выбрать Stop Loss First или Take Profit First. По умолчанию используется Stop Loss First.

Отображение на графике

SAR Manager отображает точки Parabolic SAR, виртуальные стрелки входа BUY и SELL, маркеры выхода из позиции, а также горизонтальные линии Entry, Stop Loss и Take Profit. Названия уровней и соответствующие им цены также могут отображаться на графике.

Линии автоматически отображаются для активной виртуальной позиции. После закрытия позиции последние уровни могут сохраняться или удаляться в зависимости от выбранных настроек. Цвета сигналов, линий, текста и других элементов графика можно изменять.

Количество исторических свечей, обрабатываемых индикатором, задаётся во входных параметрах. Увеличение глубины истории позволяет отображать больше предыдущих сигналов, но может потребовать дополнительного времени на расчёты.

Информационная панель

Индикатор размещает на графике информационную панель. На ней отображаются текущий символ и таймфрейм, активный сигнал, статус виртуальной позиции и текущее направление Parabolic SAR.

Для активного сигнала панель показывает цену Entry, Stop Loss, Take Profit и рассчитанное соотношение риска к прибыли. В статистическом разделе отображаются количество виртуальных входов BUY и SELL, положительных, отрицательных и безубыточных закрытий, общий виртуальный результат в пунктах и информация о последнем выходе.

Статистика рассчитывается только на основе истории, загруженной и обработанной индикатором. Значения на панели могут изменяться при изменении количества исторических свечей.

Уведомления

Индикатор может отправлять уведомления при появлении нового виртуального входа или при закрытии виртуальной позиции. Уведомления о входах и выходах можно включать отдельно.

Поддерживаются стандартные всплывающие уведомления MetaTrader, мобильные push-уведомления, электронная почта и звуковые сигналы. Push-уведомления и отправка писем должны быть предварительно настроены в торговом терминале.

При первом добавлении индикатора на график уведомления по предыдущим историческим сигналам не отправляются. Каждый новый вход или выход обрабатывается только один раз, чтобы предотвратить повторные уведомления по одному и тому же событию.

Входные параметры

Настройки индикатора разделены на логические группы. Отдельные группы предусмотрены для параметров Parabolic SAR, виртуальных расстояний Stop Loss и Take Profit, глубины исторических расчётов и порядка обработки уровней внутри одной исторической свечи.

Дополнительные группы содержат настройки уведомлений, отображения линий и маркеров, сохранения последних уровней, а также цветов панели и объектов графика. Параметры можно изменять в свойствах индикатора перед запуском или во время его работы.

Использование индикатора

Добавьте SAR Manager на нужный график и настройте параметры Parabolic SAR. Затем задайте расстояния Stop Loss и Take Profit в пунктах, выберите глубину истории и настройте отображение элементов на графике.

После подтверждения нового сигнала индикатор отображает его направление, виртуальную цену Entry и рассчитанные уровни. Дальнейший статус позиции, причина выхода и обновлённая статистика показываются на графике и в информационной панели.