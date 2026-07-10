Sar Manager MT5

SAR Manager



SAR Manager — сигнальный индикатор для MetaTrader 5, использующий стандартный алгоритм Parabolic SAR. Индикатор определяет изменение направления SAR, формирует виртуальные сигналы BUY и SELL, рассчитывает уровни Stop Loss и Take Profit и отображает всю связанную с сигналом информацию непосредственно на графике.

Продукт предназначен для анализа рынка и сопровождения ручной торговли. Он не открывает, не изменяет и не закрывает реальные торговые ордера.

Принцип формирования сигналов

Сигнал BUY подтверждается, когда точки Parabolic SAR перемещаются из положения над ценой в положение под ценой. Сигнал SELL подтверждается при обратном изменении, когда точки SAR переходят из положения под ценой в положение над ценой.

Расчёт нового сигнала выполняется только после закрытия свечи. Текущая формирующаяся свеча не используется для подтверждения входа. Цена виртуального входа определяется по цене открытия следующей свечи после подтверждённого изменения направления SAR.

Индикатор одновременно отслеживает одну виртуальную позицию. Пока она остаётся активной, новые входы не создаются. Позиция закрывается при достижении Stop Loss, Take Profit, появлении противоположного сигнала Parabolic SAR или ценовом разрыве через один из установленных уровней.

Stop Loss и Take Profit

Расстояния до Stop Loss и Take Profit устанавливаются пользователем в пунктах MetaTrader. Для сигнала BUY уровень Stop Loss располагается ниже виртуальной цены входа, а Take Profit — выше неё. Для сигнала SELL используется обратное расположение уровней.

Значения задаются именно в пунктах, а не в пипсах. Фактическое ценовое расстояние зависит от размера пункта выбранного торгового инструмента.

При расчёте истории возможна ситуация, когда Stop Loss и Take Profit находятся внутри диапазона одной свечи. Данные свечи не позволяют определить, какой уровень был достигнут первым. Для обработки такой ситуации предусмотрен параметр Same Bar Policy. Пользователь может выбрать вариант Stop Loss First или Take Profit First. По умолчанию применяется вариант Stop Loss First.

Отображение на графике

SAR Manager отображает точки Parabolic SAR, стрелки виртуальных входов BUY и SELL, метки закрытия позиций и горизонтальные линии Entry, Stop Loss и Take Profit. Рядом с уровнями могут отображаться их названия и соответствующие цены.

Для активной виртуальной позиции линии автоматически обновляются на графике. После закрытия позиции последние уровни могут быть сохранены или удалены в зависимости от выбранных настроек. Цвета сигналов, линий, текста и других графических элементов настраиваются пользователем.

Количество обрабатываемых исторических свечей также задаётся во входных параметрах. Увеличение глубины истории позволяет отобразить больше предыдущих сигналов, но может потребовать дополнительного времени для расчёта.

Информационная панель

На графике размещается информационная панель с текущими данными индикатора. Она показывает торговый инструмент и период графика, актуальный сигнал, состояние виртуальной позиции и текущее направление Parabolic SAR.

Для активного сигнала отображаются цена Entry, уровни Stop Loss и Take Profit, а также расчётное соотношение риска к потенциальному результату. В статистической части панели показывается количество виртуальных входов BUY и SELL, число положительных, отрицательных и безубыточных закрытий, общий виртуальный результат в пунктах и информация о последнем выходе.

Статистика рассчитывается только по истории, загруженной и обработанной индикатором. При изменении количества исторических свечей значения на панели могут измениться.

Уведомления

Индикатор может отправлять уведомления при появлении нового входа и при закрытии виртуальной позиции. Уведомления о входах и выходах включаются отдельно.

Поддерживаются стандартные всплывающие сообщения MetaTrader, мобильные Push-уведомления, электронная почта и звуковые сигналы. Для использования Push-уведомлений и электронной почты соответствующие функции должны быть предварительно настроены в торговом терминале.

При первом добавлении индикатора на график уведомления по старым историческим сигналам не отправляются. Каждый новый вход или выход обрабатывается один раз, что предотвращает повторное уведомление об одном и том же событии.

Входные параметры

Настройки индикатора разделены на логические группы. Отдельно задаются параметры Parabolic SAR, расстояния до виртуальных уровней Stop Loss и Take Profit, глубина обрабатываемой истории и порядок обработки уровней внутри одной исторической свечи.

Дополнительные группы содержат настройки уведомлений, отображения линий и меток, сохранения последних уровней, а также цветов панели и графических объектов. Все параметры можно изменить в свойствах индикатора перед его запуском или во время работы.

Использование индикатора

Для начала работы необходимо добавить SAR Manager на выбранный график и установить параметры Parabolic SAR. Затем следует указать расстояния Stop Loss и Take Profit в пунктах, выбрать глубину истории и настроить отображение графических объектов.

После подтверждения нового сигнала индикатор отобразит направление входа, виртуальную цену Entry и рассчитанные уровни. Дальнейшее состояние позиции, причина выхода и обновлённая статистика будут показаны на графике и в информационной панели.