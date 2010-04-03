Universal Trade Copier MT4

Universal Trade Copier MT4  — это профессиональный локальный копировщик сделок, предназначенный для копирования торговых операций между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 на одном компьютере или VPS.

Продукт поддерживает несколько направлений копирования:

MT4 → MT4
MT5 → MT5
MT4 → MT5
MT5 → MT4

Данная версия предназначена для MetaTrader 4. Для копирования сделок с участием терминала MetaTrader 5 требуется отдельная совместимая версия для MT5.

Копировщик подходит трейдерам, которые управляют несколькими счетами, используют разные терминалы MetaTrader, работают с разными брокерами или хотят копировать сделки между счетами MT4 и MT5.

Инструкция 

Основные возможности

Копирование рыночных ордеров Buy и Sell.
Копирование отложенных ордеров Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop.
Копирование Stop Loss и Take Profit.
Копирование изменений SL/TP.
Копирование изменений отложенных ордеров.
Копирование закрытия сделок.
Копирование частичного закрытия.
Режим множителя лота.
Режим фиксированного лота.
Режим расчета лота по проценту риска.
Сопоставление символов для разных брокеров.
Контроль проскальзывания.
Ограничение максимального количества сделок.
Фильтр по Magic Number.
Режим копирования только текущего символа.
Локальное копирование через Common Files.

Гибкое направление копирования

Один и тот же продукт можно использовать как Master или как Slave. Направление копирования выбирается в настройках советника.

Например:

терминал MT4 может быть Master, а терминал MT5 — Slave;
терминал MT5 может быть Master, а терминал MT4 — Slave;
терминал MT4 может копировать сделки в другой терминал MT4;
терминал MT5 может копировать сделки в другой терминал MT5.

Управление лотом

Копировщик поддерживает несколько режимов расчета лота:

Lot Multiplier — копирование лота с множителем, например 0.5x, 1x или 2x.

Fixed Lot — все скопированные сделки открываются фиксированным лотом.

Risk Percent — расчет лота на основе заданного процента риска.

Symbol Mapping

Если у разных брокеров отличаются названия торговых инструментов, можно вручную настроить сопоставление символов.

Примеры:

EURUSD=EURUSDm
GBPUSD=GBPUSD.pro
XAUUSD=XAUUSDm

Это полезно при копировании сделок между разными брокерами или разными типами счетов.

Важная информация

Копировщик работает локально, поэтому все терминалы должны быть запущены на одном компьютере или VPS.

Для счетов MT5 рекомендуется использовать hedging accounts. На netting accounts позиции по одному символу могут объединяться.

Перед использованием на реальном счете обязательно протестируйте копировщик на demo-счетах и внимательно проверьте все настройки.

Кому подходит

Трейдерам, которые управляют несколькими счетами.
Трейдерам, которые используют MT4 и MT5 одновременно.
Управляющим счетами.
Поставщикам торговых сигналов.
Prop-трейдерам.
Пользователям, которым нужно локальное копирование сделок между разными терминалами MetaTrader.


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BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
AFTrade Scalper MT4 EA
Achmad Fathoni
5 (2)
Эксперты
AFTrade Scalper EA is an automated trading robot designed for XAUUSD using a breakout-based scalping approach. The EA focuses on very short-term opportunities with controlled risk management, fixed lot options, trading session filters, and a three-stage trailing stop system consisting of Trailing Start, Trailing Stop, and Trailing Step. No grid and no martingale, every trade has a defined Take Profit and Stop Loss. Please see below live signal of this EA : Live Signal Broker IC Markets (startin
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
Эксперты
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
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Trade Assistant MT5 PRO
Andrei Strashko
Утилиты
Trade Assistant MT5 PRO   — это профессиональная торговая панель для   MetaTrader 5 , созданная для трейдеров, которым нужен быстрый, удобный и визуально понятный контроль над сделкой. Продукт помогает сократить количество рутинных действий, ускорить открытие и сопровождение ордеров, стандартизировать риск-менеджмент и сделать ручную торговлю более дисциплинированной. Этот инструмент не ищет сигналы вместо трейдера и не обещает магических результатов. Его задача намного практичнее и полезнее: да
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Andrei Strashko
Утилиты
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Andrei Strashko
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Trade Assistant MT4 PRO   — это профессиональная торговая панель для   MetaTrader 4 , созданная для трейдеров, которым нужен быстрый, удобный и визуально понятный контроль над сделкой. Продукт помогает сократить количество рутинных действий, ускорить открытие и сопровождение ордеров, стандартизировать риск-менеджмент и сделать ручную торговлю более дисциплинированной. Этот инструмент не ищет сигналы вместо трейдера и не обещает магических результатов. Его задача намного практичнее и полезнее: да
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Andrei Strashko
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Andrei Strashko
Эксперты
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Эксперты
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Andrei Strashko
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