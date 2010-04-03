Universal Trade Copier MT4 — это профессиональный локальный копировщик сделок, предназначенный для копирования торговых операций между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 на одном компьютере или VPS.

Продукт поддерживает несколько направлений копирования:

MT4 → MT4

MT5 → MT5

MT4 → MT5

MT5 → MT4

Данная версия предназначена для MetaTrader 4. Для копирования сделок с участием терминала MetaTrader 5 требуется отдельная совместимая версия для MT5.

Копировщик подходит трейдерам, которые управляют несколькими счетами, используют разные терминалы MetaTrader, работают с разными брокерами или хотят копировать сделки между счетами MT4 и MT5.

Инструкция

Основные возможности

Копирование рыночных ордеров Buy и Sell.

Копирование отложенных ордеров Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop.

Копирование Stop Loss и Take Profit.

Копирование изменений SL/TP.

Копирование изменений отложенных ордеров.

Копирование закрытия сделок.

Копирование частичного закрытия.

Режим множителя лота.

Режим фиксированного лота.

Режим расчета лота по проценту риска.

Сопоставление символов для разных брокеров.

Контроль проскальзывания.

Ограничение максимального количества сделок.

Фильтр по Magic Number.

Режим копирования только текущего символа.

Локальное копирование через Common Files.

Гибкое направление копирования

Один и тот же продукт можно использовать как Master или как Slave. Направление копирования выбирается в настройках советника.

Например:

терминал MT4 может быть Master, а терминал MT5 — Slave;

терминал MT5 может быть Master, а терминал MT4 — Slave;

терминал MT4 может копировать сделки в другой терминал MT4;

терминал MT5 может копировать сделки в другой терминал MT5.

Управление лотом

Копировщик поддерживает несколько режимов расчета лота:

Lot Multiplier — копирование лота с множителем, например 0.5x, 1x или 2x.

Fixed Lot — все скопированные сделки открываются фиксированным лотом.

Risk Percent — расчет лота на основе заданного процента риска.

Symbol Mapping

Если у разных брокеров отличаются названия торговых инструментов, можно вручную настроить сопоставление символов.

Примеры:

EURUSD=EURUSDm

GBPUSD=GBPUSD.pro

XAUUSD=XAUUSDm

Это полезно при копировании сделок между разными брокерами или разными типами счетов.

Важная информация

Копировщик работает локально, поэтому все терминалы должны быть запущены на одном компьютере или VPS.

Для счетов MT5 рекомендуется использовать hedging accounts. На netting accounts позиции по одному символу могут объединяться.

Перед использованием на реальном счете обязательно протестируйте копировщик на demo-счетах и внимательно проверьте все настройки.

Кому подходит

Трейдерам, которые управляют несколькими счетами.

Трейдерам, которые используют MT4 и MT5 одновременно.

Управляющим счетами.

Поставщикам торговых сигналов.

Prop-трейдерам.

Пользователям, которым нужно локальное копирование сделок между разными терминалами MetaTrader.